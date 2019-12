Liveticker

Der Abstand wird größer Der Abstand des Führungstrios wird immer größer und inzwischen sind es schon 19 Sekunden, die zwischen den beiden Gruppen trennen. Bei den Verfolgern nicht mehr mitgehen kann Simen Hegstad Krüger.

Bögl in den Top 20 Lucas Bögl zeigt weiterhin ein solides Rennen und hält seinen Platz in den Top 20. Baumann ist 22.

Trio macht Dampf! Das Trio ganz vorne macht jetzt richtig Dampf und versucht, die Verfolger auf Abstand zu halten. Mit einem Vorsprung von elf Sekunden kommen sie bei 18,8 Kilometern durch.

Holund sucht die Flucht nach vorne Mit Hans Christer Holund versucht derweil ein anderer Norweger die Flucht nach vorne und reißt gemeinsam mit Iversen und Bolshunov eine kleine Lücke von sechs Sekunden. Sie wissen natürlich um die Sprintstärke eines Klæbo.

Røthe ist dran! Und der Norweger hat es tatsächlich geschafft, sich wieder an diese Gruppe heranzukämpfen. Im Schlepptau hat der Landsmann Sundby.

Kommt Røthe noch mal ran? Kann Sjur Røthe hier noch was reparieren und sich wieder herankämpfen oder ist er mit einem Abstand von knapp 20 Sekunden schon auf einem verlorenen Posten? Angeführt wird die Gruppe ganz vorne aktuell vom Schweden Jens Burman.

Skiwechsel steht an! Der Skiwechsel steht an und nun gilt es noch einmal 15 Kilometer in der freien Technik zu bewältigen. Das vordere Feld bleibt weiterhin zusammen und niemand kann diese Situation für einen Ausreißer nutzen. Baumann kommt als 19. zum Wechsel, Bögl direkt dahinter als 20.

Neun Athleten in der Spitzengruppe Blick auf die Spitzengruppe: Neun Athleten können sich hier noch halten. Angeführt wird das Ganze von Bolshunov. 14 Sekunden dahinter kämpfen sich Sundby, Poroshkin und Røthe durch.

Spitsov kämpft sich ran Denis Spitsov hat sich inzwischen an die Spitzengruppe herangekämpft und ist pünktlich zum Skiwechsel gleich wieder bei der Musik.

Zweite Gruppe verliert wieder Die zweite Gruppe hat durch die Tempozunahme in der Führungsgruppe jetzt wieder deutlich verloren. Spitsov liegt knapp zehn Sekunden zurück, dann folgt eine Gruppe um Sundby, die 19 Sekunden Rückstand hat. Baumann und Bögl finden sich auf den Rängen 21 und 23.

Es geht in den Bonussprint Der nächste Sprint um die nächsten Bonuspunkte steht an. Wie schon vorhin tut sich auch jetzt wieder Johannes Høsflot Klæbo hervor und nimmt 15 Zähler mit. Iversen kommt als Zweiter durch, Niskanen als Dritter.

Verfolger kommen etwas näher An der Spitze ist es wieder ruhiger geworden und das nutzen die Läufer dahinter aus, um ein paar Sekündchen aufzuholen.

Bögl verliert Nach der letzten Tempoverschärfung an Boden verloren hat Lucas Bögl. Er findet sich derzeit auf der 20. Position wieder. Er läuft weiterhin mit dem Schweizer Baumann in einer Gruppe. Ihre Teamkollegen liegen jeweils hinter den Top 30.

Spitzengruppe schrumpft Die erste Gruppe ist inzwischen auf acht Athleten zusammengeschrumpft. Mit dabei sind vier Norweger, zwei Russen sowie Niskanen aus Finnland und der Schwede Burmann. Zehn Sekunden dahinter läuft die zweite Gruppe.

Erste Bonus-Punkte Das Tempo an der Spitze wird angezogen und es werden die ersten Bonuspunkte vergeben. Als erster Läufer kommt Johannes Høsflot Klæbo durch diese Zeitnahme und nimmt 15 Punkte mit. Niskanen nimmt zwölf Punkte mit.

Skandinavien und Russland Die Spitzengruppe wird nach 6,2 Kilometern in diesem Rennen von Läufern aus Skandinavien und Russland bestimmt. Erst in der zweiten Gruppe finden wir dann mit Baumann und Bögl zwei Mitteleuropäer. Auch der US-Boy Bjornsen ist hier dabei.

Bögl in der zweiten Gruppe Lucas Bögl zeigt weiterhin einen ordentlichen klassischen Teil. Die Erste Gruppe hat die Lücke zwar noch einmal vergrößert, der DSV-Läufer hält sich aber momentan an der Spitze der zweiten Gruppe.

Niskanen macht Tempo Der Finne setzt sich wieder auf die erste Position und macht Tempo. Er hat natürlich wenig Interesse daran, dass später in der freien Technik noch viele Läufer dabei sind, denn dort ist er etwas schwächer unterwegs.

Kleine Gruppen tun sich auf Inzwischen beginnt das Feld ich etwas aufzutun und einige Gruppen bilden sich. Noch sind die Abstände zwischen diesen aber gering. Nur zwei Chinesen sind komplett weg vom Fenster.

Aufpassen bei der Abfahrt! Knappes Ding für Niskanen! Bei der Abfahrt verliert der Finne kurzzeitig die Balance und wäre fast vorne über im Schnee gelandet. Er fängt sich wieder und hält sich in der Spitzengruppe. Dort hat inzwischen Iversen die ungeliebte Führungsarbeit übernommen.

Iversen zieht das Feld Auch bei 2,4 Kilometern ist es weiterhin Iivo Niskanen, der an der ersten Position geführt wird. Der Finne zieht das riesige Feld hinter sich her. Lucas Bögl ist als bester Deutscher 17. Die Schweizer liegen derzeit nicht in den Top 30.

Brugger und Eisenlauer verzichten Erst hieß es, dass die beiden DSV-Athleten doch starten wollen, jetzt haben Brugger und Eisenlauer ihren Start aber doch zurückgezogen und bereiten sich stattdessen auf den morgigen Staffeleinsatz vor. Dafür sind beide Athleten fest gesetzt.

Es gilt sich zu positionieren Auf den ersten Metern des Rennens geht es vor allem darum, seine Position in dem Feld zu finden. Derzeit machen die skandinavischen Läufer hier die Tempoarbeit an der Spitze. Bögl und Dobler laufen ebenfalls weit vorne in der noch großen Gruppe.

Rennen ist gestartet! Das Rennen ist gestartet und die Meute begibt sich auf die Strecke. Anders als bei den Damen vorhin, wird das Feld hier vermutlich länger zusammenbleiben und es erst in einer späteren Phase die großen Fluchtversuche geben.

Trio aus der Schweiz Mit nur einer kleinen Mannschaft nach Lillehammer angereist sind die Schweizer. Einzig Jonas Baumann, Beda Klee und Jason Rüesch werden den heutigen Skiathlon in Lillehammer bestreiten.

Das deutsche Team Die deutschen Herren blicken eher auf einen durchwachsenden Start in die Saison und es scheint abermals ein schwieriges Jahr für die DSV-Langlaufmannschaft zu werden. Am Start sind heute Lucas Bögl, Jonas Dobler, Sebastian Eisenlauer, Janosch Brugger, Florian Notz sowie Andreas Katz. Gelaufen wird auch um die Startplätze im Staffel-Rennen. Bisher fest gesetzt sind dafür Brugger und Sebastian Eisenlauer. Die anderen Positionen werden nach dem heutigen Wettkampf entschieden.

Wer sind die Favoriten? Wenn es um die Liste der Favoriten geht, muss man beim Heimspiel natürlich die Langlaufnation Norwegen zuerst nennen. Angeführt werden die Norweger auch in diesem Winter von Johannes Høsflot Klæbo, der sich im Distanzbereich stark verbessert und kann insbesondere im Massenstart häufig um den Sieg mitlaufen kann. Auf den Zettel haben muss man auch Iivo Niskanen. Der Finne gilt zwar als starker Klassikläufer, zeigte in Ruka aber auch im Freistil ein gutes Rennen.

Die Aufgabe Das Besondere am Skiathlon ist, dass in einem Wettkampf gleich zwei Techniken angewandt werden müssen: Die erste 15 Kilometer wird klassisch gelaufen, die zweiten 15 Kilometer in der Freistil-Technik. Gestartet wird das Ganze in einem Massenstart. Aufgrund besonderer Streckenanforderungen wird der Bewerb nur selten ausgeführt. Zuletzt wurde ein Skiathlon im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften gelaufen.