Liveticker

Inzwischen befindet sich Alexander Bolshunov im Verwaltungsmodus, hält seinen Vorsprung in etwa konstant. Dahinter hat jetzt Sjur Røthe die Führungsarbeit übernommen. Iivo Niskanen bleibt fürs Erste dran. Einzig die dann folgende Dreiergruppe könnte in den Kampf ums Podium noch eingreifen. Alle anderen sind dann wohl schon zu weit weg.

Dann macht Bolshunov die zwei Runden voll. Inzwischen sprechen fast 38 Sekunden für den Tour-de-Ski-Sieger. Ihm folgt nun ein Duo denn Sjur Røthe ist an Iivo Niskanen dran. Die nächste Verfolgergruppe hat Andrey Melnichenko aufgeschnupft. Hier zeigt sich Johannes Høsflot Klæbo sehr aktiv, reduziert den Abstand nach ganz vorn auf unter eine Minute. Allerdings ist hier lediglich noch Simen Hegstad Krüger dabei. Gaillard und Hyvärinen haben den Kontakt verloren.

Ungefährdet kontrolliert Alexander Bolshunov das Rennen, legt ein paar weitere Sekunden zwischen dich un den ersten Verfolger. Iivo Niskanen hingegen verspürt so langsam den Atem von Sjur Røthe, der sichtlich näher kommt. Dahinter gestaltete sich die Situation vorerst kaum verändert. Jonas Dobler hält wie Notz sein Ausgangsniveau, bewegt sich an Position 21. Beda Klee (23.) hat den Kontakt zu dieser Gruppe allerdings verloren.

Nach zweieinhalb Kilometern stabilisiert sich das Polster des Führenden bei einer halben Minute. Unter den Top 4 dieses Rennens tut sich zeitlich nur Unwesentliches. Dahinter formiert sich jetzt eine Vierergruppe mit Johannes Høsflot Klæbo, Jean Marc Gaillard, Perttu Hyvärinen und Simen Hegstad Krüger. Florian Notz hält fürs Erste in etwa seine Position, ist Achtzehnter.

Erste Zeitnahme

Unterdessen kommt Alexander Bolshunov am ersten Messpunkt durch. Als kurz darauf Iivo Niskanen an diese Stelle gelang, offenbart sich ein Anwachsen des Abstandes um etwa sechs Sekunden auf eine halbe Minute. Der Russe dort vorn möchte gar nichts anbrennen lassen. Die Rückstände der beiden folgenden Athleten bleibt in etwa konstant. Dahinter tun sich de Sportler noch schwer mit der Gruppenbildung.