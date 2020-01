Liveticker

Willkommen zur sächsischen Skiparty

Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur dritten Ausgabe des FIS Skiweltcups im sächsischen Dresden. Heute und morgen jagt die Langlauf-Elite am Elbufer die besten Zeiten. 24 Nationen und insgesamt 173 Athlet*innen nehmen beim Event in Dresden teil. Ab 13:30 Uhr finden die Freistil-Sprints der Damen und ab ca. 13:57 Uhr die der Herren statt. Am morgigen Sonntag geht es in freier Technik zu den Teamsprints. Wir melden uns nach dem Wettbewerb der Damen pünktlich zurück. Bis gleich!