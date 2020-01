Liveticker

Falla übernimmt Führung Falla zieht an und übernimmt die Spitze. Rydzek meistert die Kurven sehr stark und macht einige Meter gut. Dennoch scheint ihr ein wenig die Puste auszugehen.

Olympiasiegerin favorisiert Favoritin ist natürlich die Olympiasiegerin Falla (NOR), die sich gleich zu Beginn in Position bringt. Ganz vorne läuft aber erstmal Rydzek, die sehr mutig beginnt. Hoffentlich ist das Tempo nicht zu hoch. Immerhin geht es hier nicht über 100m, sondern eben 1300m.

Vorletztes Viertelfinale Coletta Rydzek hat beim gestrigen Supersprint schon ein Zeichen gesetzt. Im vorletzten Heat startet die 22-Jährige auf Bahn fünf mit der Nummer 21.

Lampic gewinnt Lampic (SLO) siegt nach einem feinen Schlussspurt in 2:31.8 vor Myhre (NOR/+0.3) und Settlin (SWE/+1.0). Herrmann kann das Tempo gar nicht mitgehen und wird mit einem Rückstand von über dreieinhalb Sekunden Fünfte.

Beatty mit Sturz Diese Kurve hat es in sich! Nun stürzt auch die Kanadierin Dahria Beatty und kann sich das Halbfinale somit abschminken. Das befördert Herrmann zunächst auf Position fünf. Ganz vorne läuft Settlin (SWE) weg.

Heat 3 In Dresden geht es Schlag auf Schlag! Nadine Herrmann startet auf der Bahn Nummer fünf mit der Nummer 24. Mal sehen, ob sie auf den zwei Runden etwas reißen kann.

Fotofinish Knappe Kiste im zweiten Heat! Linn Svahn (SWE) setzt sich hauchzart vor der Schweizerin van der Graaf (beide 2:34.8) durch. Anne Winkler wird in 2:36.2 nur Dritte und dürfte damit raus sein. Das ist schade, aber dennoch hat die Deutsche gezeigt, dass in Zukunft wieder mit ihr zu rechnen ist.

Sturz von Dubotolkina Eieiei! Die Russin Dubotolkina kann sich bei dem Tempo nicht halten und stürzt. Damit ist das Semifinale natürlich nicht mehr zu erreichen. Es geht in die letzte Runde und dann fällt auch Nachwuchstalent Skistad hin.

Kern und Skistad vorne Julia Kern (USA) und die Norwegerin Skistad laufen gleich vorne weg. Die beiden Besten aus jedem Heat kommen direkt in das Halbfinale - zudem qualifizieren sich die zwei folgenden Zeitschnellsten.

Heat 2 Weiter geht es! Nun mischt mit Anne Winkler auch eine deutsche Athletin mit. Sie startet von rechts aus gesehen auf der zweiten Bahn.

Keine Überraschungen Nadine Fähndrich (SUI) gewinnt den ersten Heat in 2:30.00 vor Sophie Caldwell (USA/+0.2). Italiens Canclini wird etwas abgeschlagen Letzte (+3.7).

Favoritinnen vorne Bei plus sechs Grad Celsius befinden sich die Schweizerin Fähndrich und die US-Amerikanerin Caldwell ganz vorne. Die Kurven laufen beide technisch stark. Alnaes bleibt allerdings noch nach am Spitzenduo.

Intensiver Start Zwei Mal sind 650 Meter zu sprinten. Und die Damen liegen gleich gut los. Auf dem kompakten Untergrund übernimmt Fabjan (SLO) zunächst die Führungsarbeit. Aber Caldwell drängt schon.

Erster Heat läuft Und damit rein in das Geschehen! Im ersten Heat in der Robotron Ski-Arena sprinten die Favoritinnen Fähndrich (SUI) und Caldwell (USA) sowie Eide (NOR), Fabjan (SLO), Canclini (ITA) und Alnaes (NOR).

Gleich geht es los In gut zehn Minuten geht es am Elbufer wieder voll zur Sache. Der erste 100-Meter-Super-Sprint in Dresden ist bereits Geschichte. Die erst 22 Jahre alte Coletta Rydzek vom SC Oberstdorf sprintete am gestrigen Freitag beim zweiten Rennen der World Sprint Series überraschend auf den zweiten Platz. "Ich wusste, dass mir die Disziplin liegt, habe aber noch nie einen solchen Wettbewerb mitgemacht. Die Stimmung und die Bedingungen waren super", erklärte Rydzek, die gleich im vorletzten Heat läuft.

Der Modus Es gibt fünf Heats mit jeweils sechs Starterinnen. Die besten Läuferinnen ziehen in eines der beiden Semifinals ein. Anschließend folgt das große Finale. Für den DSV starten Anne Winkler (Heat 2), Nadine Herrmann (Heat 3), Coletta Rydzek (Heat 4) und Sofie Krehl (Heat 5). Die Schweiz ist durch Nadine Fähndrich (Heat 1) sowie Laurien van der Graaff (Heat 2) zweifach vertreten.

Schwedisches Treppchen Vor einem Jahr dominierten die schwedischen Damen den Sprint. Stina Nilsson gewann in 3:48.49m vor Maja Dahlqvist (+0.24) und Jonna Sundling (+0.54). Nadine Fähndrich (SUI) hatte ihr erstes Weltcup-Podium nur um Zentimeter verpasst und wurde Vierte. DSV-Athletin Sandra Ringwald hatte das Finale zwar knapp verpasst, konnte mit dem achten Platz und der sicheren WM-Qualifikation aber durchaus zufrieden sein.

Großartige Wintersport-Atmosphäre Start und Ziel befinden sich am Königsufer, auf einer natürlichen Open-Air-Bühne - mit toller Sicht für die Zuschauer. Diese werden zahlreich erwartet und auf rund 4500 geschätzt. Nicht ganz unkritisch zu sehen sind die Massen an Kunstschnee, die für den Weltcup in Dresdens Landeshauptstadt produziert und herumgefahren werden mussten. Allerdings soll die präparierte Strecke auch im Anschluss noch für knapp zwei Wochen in Betrieb genommen und für unterschiedlichste Veranstaltungen genutzt werden.