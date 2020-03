Liveticker

Die norwegische Staffel führt das Feld aktuell an. Zum ersten Mal kommen die Herren zurück in das Stadion.

Die Läufer müssen das erste Mal den schweren Anstieg absolvieren. Aber auch dieser führt noch nicht dazu, dass sich das Feld auseinanderzieht. Bing liegt aktuell auf der drittletzten Position in der großen, kollektiven Führungsgruppe.

Die Startläufer machen sich so langsam bereit. Gleich gehen die Athleten auf die Strecke!

Chancen der Deutschen

Wie bei den Damen wurde die Vierer-Staffel in diesem Winter erst einmal ausgetragen. In Lillehammer holten die beiden russischen Teams vor den beiden norwegischen Vertretungen die Plätze eins und zwei. Deutschland wurde Fünfter! In der Nationenwertung liegen die Deutschen abgeschlagen auf dem achten Rang, das Ergebnis von gestern macht aber Mut für eine gute Staffel.