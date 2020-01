Liveticker

In einem engen Finish gewinnt Retivykh vor Svensson!

Auch in diesem Halbfinale lassen sich beim ersten Berg noch keine Aussagen zum Ausgang des Rennens treffen. Das Feld ist stark besetzt. Wer setzt sich durch?

Svensson, Skar, Retivykh, Bolshunov, Tefre und Chauvin sind am Start!

Das letzte Mal müssen die Läufer den Anstieg absvolieren. Nun geht es wieder herunter in Richtung des Stadions.

Der Italiener Federico Pellegrino liegt hinter zwei führenden Norwegern in guter Position.

Fünf Norweger sind bereits für das Halbfinale qualifiziert! Und in diesem Heat ist auch noch ein weiterer Landsmann mit von der Partie.

In diesem Viertelfinale ist Jovian Hediger aus der Schweiz mit dabei!

In einem vergleichsweise langsamen Rennen gewinnt Tefre vor Retivykh!

Die Läufer begeben sich zum letzten Anstieg der Strecke. Tefre führt das Feld an!

Hier ist der Norweger Tefre gut einzuschätzen, der in der Quali die siebtbeste Zeit abgeliefert hat. Insgesamt ist dieses Heat aber nicht mit den Top-Favoriten auf den heutigen Sieg besetzt. Retivykh ist Dritter der Wertung, machte aber in der Quali keinen überragenden Eindruck.

Vorhang auf für das vorletzte Viertelfinale an diesem Sonntag in Oberstdorf!

So sieht es leider aus! Golberg gewinnt vor Bolshunov und Leupold wird nur Fünfter! Trotzdem wird der Deutsche mit dem Überstehen der Quali zufrieden sein.

3. Viertelfinale

Pål Golberg liegt in der Spreintwertung nur auf dem elften Platz, war in der Quali aber Drittbester! Neben ihm steht unter anderem auch der Deutsche Richard Leupold an der Startlinie!