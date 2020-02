Liveticker

Rennen ist gestartet Das Rennen ist eröffnet und mit Sjur Røthe begibt sich der erste Starter auf die 15 Kilometer. Es wird nicht viel Zeit vergehen, dann werden ihm seine Teamkollegen Krüger, Krogh und Sundby folgen.

Tritscher abgeschlagen Nichts zu holen gab es am Samstag für Bernhard Tritscher. Der einzige ÖSV-Starter im Feld kam abgeschlagen jenseits der Top 60 ins Ziel und kann sich damit auch wenig Hoffnungen machen, dass er heute noch in die Top 30 und damit in die Weltcup-Punkte vordringen kann. Die liegen mehr als eine Minute entfernt. Die deutschen Athleten verzichten auf die Ski Tour und bereiten sich stattdessen in Oberstdorf auf die WM im kommenden Jahr vor.

Können Schweizer noch vorkommen? Bei den Schweizern lieferte gestern Roman Furger das beste Rennen ab. Er wird heute mit 54 Sekunden Rückstand zum Sieger in das Rennen gehen. Nur kurz nach ihm wird Dario Cologna in den Verfolger gehen. Eine Konstellation, mit der es vielleicht noch weiter vor gehen könnte, wenn die die beiden Teamkollegen zusammenarbeiten. Für Beda Klee (35) und Jonas Baumann (40) geht es darum, sich vielleicht noch in die Top 30 vorzuarbeiten.

Auf wen gilt es noch zu achten? Zu achten gilt es immer auch auf Alexander Bolshunov. Gestern konnte der Russe die norwegische Dominanz nicht durchbrechen, abgeschlagen ist er als Fünfter mit wenigen Sekunden Rückstand zum Podium aber keinesfalls.

Sjur Røthe gewinnt den Auftakt Sjur Røthe feierte auf der ersten Etappe der Ski Tour gestern den knappen Sieg und geht damit heute als erster Starter in das Verfolgungsrennen. Lange aber wird es nicht dauern, bis er Gesellschaft auf der Strecke bekommt. Sein Teamkollege Simen Hegstad Krüger wird nur zwei Sekunden hinter ihm die 15 Kilometer in Angriff nehmen. Das starke norwegische Resultat komplettierten Finn Hågen Krogh und Martin Johnsrud Sundby auf den Plätzen drei und vier sowie Hans Christer Holund und Pål Golberg auf den Positionen sechs und acht. Da die Abstände gering sind ist für sie alle das Podium noch in Reichweite.