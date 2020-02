Liveticker

Wo sind Cologna und Furger? Bei 31 Kilometern ist die Gruppe jetzt durchgekommen und noch schaut es gut aus für die Schweizer! Hinter Bolshunov schiebt sich das Ganze noch einmal zusammen und Cologna ist hier noch mittendrin, Furger läuft am Ende dieser Gruppe.

Bald geht's ins Stadion Das Rennen geht in seine letzten Züge und bald kommen die Athleten zurück ins Stadion. Alexander Bolshunov wird das Rennen heute souverän gewinnen, denn schon jetzt liegt er souverän mit 37 Sekunden vor Røthe.

Bolshunov löst sich Das sollte es gewesen sein! Alexander Bolshunov kann sich immer mehr von Røthe lösen und hat sich innerhalb weniger Kilometer einen Vorsprung von 18 Sekunden herausgearbeitet. Golberg liegt schon 48 Sekunden zurück und wird die Gesamtführung in der Ski Tour heute verlieren.

Kann Røthe dranbleiben? Bolshunov verschärft das Tempo noch einmal und löst sich ein paar Sekunden von Sjur Røthe. Noch knapp sieben Kilometer sind es bis zum Ziel und derzeit spricht alles für einen russischen Sieg.

Bolshunov geht auf Risiko Bolshunov weiß, dass er die Norweger hier nur schlagen kann, wenn er sie früh abschüttelt und das scheint derzeit sein Motto zu sein. Er macht weiter Dampf und nun bekommt auch Røthe so seine Probleme.

Krüger kämpft um den Anschluss Nach der Verpflegung kämpft Simen Hegstad Krüger darum, dass er den Anschluss nach vorne nicht verliert. Momentan aber scheint es so, als würde Kürger da nicht mehr hinkommen. Sjur Røthe bleibt im Windschatten des Russen.

Fünf in der Verfolgergruppe Die Verfolgergruppe ist weiter geschrumpft und nur noch fünf Athleten sind hier mit dabei. Die Lücke nach vorne ist zuletzt wieder größer geworden und es sind 17 Sekunden, die Golberg nach vorne fehlen. Noch gut zehn Kilometer sind es, die bis zum Ziel fehlen.

Schweizer Duo bleibt drin Viele mussten sich schon aus der größeren Verfolgergruppe zurückziehen, Cologna und Furger aus der Schweiz bleiben aber weiter dran.

Lücke bleibt Krüger ist nach vorne herangekommen, Pål Golberg allerdings nicht. Er liegt mit dem restlichen Athleten der Kopfgruppe zehn Sekunden dahinter. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Bolshunov wird sicher jetzt nicht mehr langsam machen, denn er wittert seine Chance.

Røthe nimmt wieder raus Røthe macht erst richtig Dampf und nur Bolshunov kommt mit. Da kommt der Blick nach hinten und er nimmt wieder raus. Er handelt hier auch in Richtung von Teamkollege Golberg, der jetzt droht in der Tour-Wertung an Vorsprung zum Russen zu verlieren.

Jetzt kommt die Lücke Nach der Vergabe der Bonussekunden kommt jetzt auch die Lücke im Feld und immer mehr Athleten fallen hinten aus der Kopfgruppe heraus. Dario Cologna und Roman Furger bleiben aber weiter dabei.

Bonussekunden vergeben Taktisch macht den Norwegern hier kaum einer was vor. Vor der Vergabe der Bonussekunden gehen sie geschlossen nach vorne und sammeln die dicken Punkte ein. Goldberg nimmt als Tourführender acht Sekunden nimmt, Bolshunov kommt als Achter durch und bekommt drei Sekündchen.

Tempo wird höher Umso näher die Bonussekunden kommen, desto höher wird hier das Tempo in der Kopfgruppe. Ein paar Athleten müssen dem jetzt Tribut zollen und fallen ein paar Meter zurück.

Bolshunov kämpft sich vor Nach dem ganzen Chaos mit dem Kopf, heißt es für Bolshunov jetzt wieder zurück nach vorne zu kämpfen. Bald steht hier der Kampf um Bonussekunden an und da möchte er natürlich vorne mit dabei sein.

32 Athleten in der Kopfgruppe 32 Athleten sind es, die bei 14 Kilometern noch in der Kopfgruppe mit dabei sein. Kurz darauf erfolgt die nächste Stockübergabe an Bolshunov. Scheint, als wäre der vorhin gereichte Stock da nicht gerade optimal gewesen. Er ist aber weiter in dieser Gruppe mit dabei und muss sich keine Sorgen machen.

Stockbruch bei Bolshunov In dem Getümmel hat es einen Stockbruch gegeben. Da hier an der Strecke nicht keine Betreuer stehen und das Material aus den Skimobilen weitergereicht wird, dauert es seine Zeit, bis da ein neuer Stock ankommt. Viel Zeitverlust gab es aber nicht, da das Feld noch eng zusammen ist.

Viele Wechsel An der Spitze wird kräftig durchgewechselt und immer wieder macht ein anderer Athlet hier die Geschwindigkeit. Inzwischen gibt es Gruppenbildung, noch aber ist die Kopfgruppe relativ groß. Cologna und Furger sind hier weiter mit dabei, Tritscher ist schon früh zurückgefallen.

Bolshunov testet an Alexander Bolshunov testet das Ganze mal an und erhöht für einen Moment mal das Tempo. Es bleibt aber bei einem kurzen Spielchen und er lässt sich dann doch schnell wieder einfangen.

Cologna vorne dabei Auch Dario Cologna ist zu diesem Zeitpunkt weit vorne drin und hält sich locker in der Kopfgruppe, die aus circa 30 Athleten besteht. Auch Furger ist noch mit dabei. Pellegrino hingegen hat sich zurückfallen lassen und läuft nicht mehr in dieser Gruppe mit.

Nur kleine Lücken Bei gut sieben Kilometern haben sich nur kleine Lücken in dem Feld aufgetan und weiterhin ist hier die Geschwindigkeit. Einen Athleten, der hier dauerhaft das Tempo macht, gibt es derzeit nicht und der Führende wechselt stetig.

Bummelzug durch die norwegischen Wälder Das Rennen gestaltet sich bei den Herren ganz anders, als wir es vorhin noch bei den Damen gesehen haben. Das Tempo ist gemächlich und niemand scheint hier wirklich Lust zu haben, dass das Feld jetzt schon größere Lücken bekommt. Auf dem ersten Streckenteil ist es nämlich heute sehr windig und da läuft es sich in der Masse auch angenehmer.

Niskanen übernimmt die Spitze Iivo Niskanen hat sich vor den Karren gespannt und übernimmt jetzt die Tempoarbeit. Das Feld allerdings ist hier noch zusammen und die großen Lücken haben sich noch nicht aufgetan. Nur ganz hinten sind ein paar Athleten abgefallen.

Pellegrino sortiert sich ein Federico Pellegrino hat seine Aufgabe für den heutigen Tag erledigt und wird sich jetzt in der Masse einsortieren, um hier Kräfte zu sparen. Sein Blick liegt nur auf die Sprint-Wertung.

Bonuspunkte werden vergeben Die Bonuspunkte werden bei drei Kilometern vergeben. Doch etwas überraschend gibt es darum aber keinen großen Kampf, sondern Pellegrino wird quasi losgelassen und holt sich diese Punkte locker. Dahinter kommt Klæbo durch, Krogh holt sich als Dritter Zehn Punkte ab. Die Schweizer und Tritscher gehen leer aus.

Norweger machen Tempo Bei der Masse an Athleten in der vorderen Gruppe her ist es keine große Überraschung, dass die Norweger zu Beginn die Geschwindigkeit machen. Bald stehen dann auch die Bonuspunkte an, dadurch hat sich auch Pellegrino vorne eingefunden.

Rennen ist gestartet! Das Rennen ist gestartet und die Meute begibt sich im Massenstart auf die Strecke. Auf den ersten Kilometern heißt es, vor allem nicht zu Sturz zu kommen und sich im Feld zu positionieren. Dass das Feld so schnell wie vorhin bei den Damen auseinanderreißt, damit ist eher nicht zu rechnen.

Einzelkämpfer Tritscher Bei den Österreichern kämpft sich Bernhard Tritscher noch alleine durch und hofft darauf, dass der Knoten endlich platzt, denn bisher passte bei ihm in dieser Saison noch nicht viel zusammen und auch die Ski Tour brachte in den bisherigen Stationen nur Enttäuschungen.

Die Starter aus der Schweiz Aus dem Swiss-Team gehen fünf Athleten die vierte Etappe der Tour an. Angeführt wird das Aufgebot von Dario Cologna und Roman Furger. Mit dabei sind auch Jonas Baumann, Beda Klee und Jason Rüesch.

Norwegische Übermacht In der Gesamtwertung der Ski Tour geht es eng zu und das Klassement gleich mehr norwegischen Meisterschaften statt einer internationalen Konkurrenz. In den Top Ten finden sich gleich acht Norweger wieder. Angeführt wird die Wertung durch Pål Golberg, dahinter hält sich Bolshunov aus Russland mit 23 Sekunden Rückstand im Rennen. Røthe ist Dritter vor Landsmann, Valnes. Knapp dahinter folgen dann Nyenget und Holund.

Wetter verhindert historische Transferetappe Eigentlich hätten die besten Langläufer und Langläuferinnen bei der vierten Etappe von Storlien in Schweden nach Meråker in Norwegen laufen sollen. Die Wettervorhersagen mit starken Winden sorgten nun aber dafür, dass der historische Grenzübergang ins Wasser fällt. Gelaufen werden soll heute aber dennoch, allerdings nur auf der norwegischen Seite mit Start und Ziel in Meråker. Die Distanz wurde auf 34 Kilometer verkleinert.