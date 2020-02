Liveticker

Fünf Norwegerinnen in den Top 6 Auch Astrid Jacobsen ist inzwischen durch. Am Ende hat sie sich auf der sechsten Position einsortiert und ist damit sogar nur fünfbeste Athletin ihrer Mannschaft. Wir erleben also einmal mehr eine Machtdemonstation der Langlaufnation Norwegen.

Podest sollte vergeben sein Einige Athletinnen sind hier noch auf dem Weg, davon wird aber wohl keine mehr das Podium angreifen können. Astrid Jacobsen liegt bei 9,2 Kilometern auf Platz fünf und schon deutlich hinter den Top 3.

Andersson scheitert am Podest Es ist sich schließlich nicht mehr ausgegangen für die Schwedin! Sie verliert auf den letzten Metern noch einmal und muss sich hinter Østberg auf Position vier einsortieren. Auch Astrid Jacobsen hatte zuletzt auf die Podestplätze an Boden verloren.

Andersson knapp dran Angefeuert vom heimischen Publikum gibt Andersson weiterhin alles, aber reicht es noch für das Podest. 800 Meter vor dem Ziel liegt sie zwei Sekunden hinter Platz drei. Geht da noch was?

Stadlober ist im Ziel Teresa Stadlober ist im Ziel und kann am Ende doch mit ihrem Rennen zufrieden sein. Derzeit steht in der Zwischenwertung der achte Platz zu Buche. Ein paar Läuferinnen werden sie da noch überholen, zu viele Plätze aber sollte ich für sie nicht mehr nach hinten gehen.

Kommt Jacobsen noch einmal ran? Von den hohen Startnummern heißt es auch auf Astrid Jacobsen achten. An Johaug kommt auch sie bei Weitem nicht heran, aber dahinter ist es enger und noch ein bisschen was möglich auf der zweiten Hälfte des Rennens. Nur knapp liegt sie bei 5,6 Kilometern hinter Østberg zurück.

Østberg auf Platz drei Ingvild Flugstad Østberg ist jetzt auch im Ziel und übernimmt von Teamkollegin Haga Platz drei. Ob es am Ende auch bei einem Podestplatz zeigt, wird sich zeigen, denn auf der Strecke macht Ebba Andersson aus Schweden weiterhin Druck und wird alles geben, um das rein norwegische Podest heute zu verhindern.

Stadlober kämpft sich vor Teresa Stadlober kämpft sich in der zweiten Hälfte ihres Rennens jetzt langsam nach vorne. Bei 7,6 Kilometern hat sie gerade Position acht eingenommen. Vielleicht klappt es ja doch noch mit den Top Ten?

Dreifachführung im Ziel Johaug und Weng kommen direkt nacheinander ins Ziel und sorgen jetzt dafür, dass es eine Dreifachführung für die Norwegerinnen gibt. Es führt wenig überraschend Therese Johaug mit einem souveränen Vorsprung von 45 Sekunden. Ragnhild Haga ist mit bereits über eine Minute Rückstand Dritte.

Johaug in eigenen Sphären Therese Johaug läuft hier in eigenen Sphären! Bei der letzten Zeitnahme vor dem Ziel hat sie bereits 47 Sekunden Vorsprung zur zweitbesten Konkurrentin und so viele kommen da nicht mehr, die nah näher herankommen könnten.

Nepryaeva im Ziel Natalia Nepryaeva ist im Ziel angekommen, am Ende des Tages aber wird für sie kein gutes Resultat zu Buche stehen. Schon jetzt liegt sie mit 23,4 Sekunden hinter Haga zurück, die weiterhin die Führende im Ziel ist und ein paar schnelle Läuferinnen sind noch auf der Strecke.

Andersson mischt mit Während ihre Teamkollegin Frida Karlsson nach einem schnellen Start in der zweiten Hälfte ihres Rennens eingebrochen ist, scheint Ebba Andersson eine bessere Renneinteilung zu haben und momentan kann sie als einzige Athletin die norwegische Konkurrenz an der Spitze aufmischen.

Stadlober weit zurück Bisher nicht vorne eindringen kann auch Teresa Stadlober. Zur Hälfte des Rennens hat die ÖSV-Athletin Position 18 inne. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben.

Nepryaeva kann nicht mithalten Das ist schon eine kleine Überraschung. Nepryaeva hat hier so richtig große Schwierigkeiten und kann so gar nicht mithalten. Bei 5,6 Kilometern liegt sie bereits über 50 Sekunden hinter Johaug und auch bei 7,6 Kilometern, wo Johaug noch nicht durch war, macht die Russin keine gute Figur.

Alle Starterinnen im Rennen Mit der Slowenin Katja Visnar hat sich inzwischen die letzte Starterin auf die Strecke begeben.

Haga ist im Ziel Ragnhild Haga hat es inzwischen auch geschafft und kommt mit einer Gesamtzeit von 22:54 Minuten über die Ziellinie. Auch für sie wird es am Ende wohl nicht das Podest werden, einen Platz unter den Top Ten aber kann sie durchaus anpeilen.

Ribom führt im Ziel Im Ziel hat inzwischen Emma Ribom aus Schweden die Führung übernommen. Auf dem Podest stehen wird sie am Ende aber nicht und auch für die Top Ten wird es für die Schwedin wohl nicht reichen. Da kommen schon noch ein paar stärkere Athletinnen.

Johaug baut aus Johaug hingegen denkt hier gar nicht daran, mal eine ruhigere Phase einzubauen und macht weiterhin richtig Dampf! Bei 4,2 Kilometern liegt ihr Vorsprung zur Konkurrenz bereits bei 20 Sekunden, sie hat also noch mal gut acht Sekunden obendrauf gelegt.

Fähndrich hat die Hälfte geschafft Nadine Fähndrich hat inzwischen schon die Hälfte ihres Rennens geschafft und liegt ganz gut in den Zwischenwertungen. Bei 5,6 Kilometern steht für sie Position acht zu Buche. Führende ist dort Ragnhild Haga vor Brennan und Karlsson, die zuletzt verloren hatte.

Østberg zurück Bei dieser Zeitnahme mit 18,1 Sekunden doch deutlich zurück liegt derzeit Ingvild Flugstad Østberg, aber auch Nepryaeva kann sich bislang noch nicht wirklich aufdrängen. Mal sehen, wie sich für sie das Rennen entwickeln wird.

Johaug wieder souverän So kennt man Therese Johaug! Die Norwegerin hat hier wieder alles im Griff und es wäre derzeit schon eine Überraschung, wenn sie nicht am Ende wieder die große Siegerin ist. Mit 12,8 Sekunden Vorsprung kommt sie bei 2,6 Kilometern durch.

Unterweger gestartet Während die ersten Athletinnen inzwischen im Ziel angekommen sind, ist mit Lisa Unterweger auch die zweite ÖSV-Athletin auf die zehn Kilometer gestartet.

Karlsson macht Druck Frida Karlsson zeigt auch heute wieder ihr Talent und die junge Schwedin dominiert derzeit die Zwischenzeiten, bei denen sie durchgekommen war. 8,2 Sekunden Vorsprung hat sie bei 2,6 Kilometern zu Nepryaeva.

Stadlober gestartet Mit Teresa Stadlober hat sich inzwischen die erste Starterin des österreichischen Duos auf die Strecke begeben. Die Spezialität von Stadlober sind eher die Verfolger und Massenstarts. Heute heißt es dafür eine gute Ausgangsposition erarbeiteten, damit es dann morgen noch einmal weiter nach vorne gehen kann.

Fähndrich auf Platz sechs Auch Nadine Fähndrich ist inzwischen bei 2,6 Kilometern durchgegangen und liegt gar nicht so schlecht im Rennen. Platz sechs steht für den Augenblick zu Buche.

Haga führt bei 2,6 Kilometern Bei der ersten Zeitnahme lag Haga noch zurück, bei 2,6 Kilometern aber hat die erfahrene Norwegerin dann die Spitze übernommen und auch bei 4,2 Kilometern führt sie momentan deutlich vor der Schwedin Ribom.

Johaug macht sich auf Nun ist auch Therese Johaug in ihr Rennen gestartet und wie üblich geht die Norwegerin von Beginn Vollgas. Unmittelbar vor ihr hatte Laurien van der Graaff als zweite Schweizerin ihren Wettkampf aufgenommen.

Nepryaeva startet ins Rennen Am Start wird es jetzt zum ersten Mal richtig spannend, denn mit Natalia Nepryaeva startet eine der ganz großen Favoritinnen auf die Strecke. Mal sehen, was sie jetzt zeigen kann. Im Blick behalten gilt es aber auch Frida Karlsson, die als eine der größten Talente der schwedischen Mannschaft gilt.

Blick auf die Zwischenzeiten Bei den Zwischenzeiten hat sich nicht viel geändert. Die ersten Athletinnen haben die Hälfte des Rennens hinter sich gebracht, noch sind es aber Ribom und Dyvik, die hier die Ergebnislisten anführen. Einzig bei 0,6 Kilometern führt mit der Tschechin Janatova eine andere Athletin, die fiel aber schnell wieder zurück.

Fähndrich im Rennen Mit Nadine Fähndrich hat sich auch die erste Athletin aus der Schweiz jetzt auf die zehn Kilometer begeben. Für sie gilt es heute durchzuhalten und vielleicht ein paar Zähler bei der Bonusvergabe bei 2,6 Kilometern mitzunehmen. Die Stärken von Fähndrich liegen ja doch eher im Sprint.

Schwedinnen dominieren Zwischenzeiten Bei den bisherigen Zwischenzeiten sind es vor allem die Schwedinnen, die die Ergebnislisten bestimmen. Bei 0,6 Kilometern liegen vier Schwedinnen in den Top 6, bei 2,6 Kilometern führen Ribom und Dyvik.

Viele Sprinterinnen zu Beginn Zu Beginn machen sich vor allem die starken Sprinterinnen auf den Weg in die zehn Kilometer. Mit Delphine Claudel ist nun aber auch eine Athletin auf der Strecke, die in den Distanzrennen durchaus gute Ergebnisse vorzuweisen hat. Bald werden dann auch Ragnhild Haga aus Norwegen das Rennen angehen, die ebenfalls als gute Distanzläuferin gilt.

Erste Zwischenzeiten Einige Athletinnen haben hier schon die erste Zeitnahme durchlaufen. Großen Aufschluss aber bringt diese bei 0,6 Kilometern noch nicht. In Führung liegt die Schwedin Emma Ribom vor ihrer Landsfrau Dyvik.

Bonuspunkte bei 2,6 Kilometern Damit auch die Sprinterinnen hier einen Anreiz haben, wird es auch heute wieder Bonuspunkte geben. Vergeben werden diese an die besten Läuferinnen bei der Zeitnahme bei 2,6 Kilometern.

Erste Läuferin unterwegs! Das Rennen ist gestartet und mit der Russin Alija Iksanova begibt sich die erste Starterin auf die 10 Kilometer. Im 30-Sekunden-Intervallen wird ihr nun das restliche Feld folgen. Insgesamt nehmen 69 Athletinnen die erste Etappe der Ski Tour in Angriff.

Johaug die große Favoritin Als die große Favoritin an den Anlauf geht natürlich auch heute wieder Therese Johaug, die in Distanzläufen nur schwer zu schlagen sein wird. Gute Chancen kann sich aber auch ihre Teamkollegin Ingvild Flugstad Østberg ausrechnen. Immer auf der Rechnung haben muss man die Russin Natalia Nepryaeva.

Auch Schweiz mit zwei Athletinnen Mit zwei Athletinnen am Start ist auch die Schweiz. Dort werden wir zum Auftakt der Tour Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff an den Anlauf gehen.

Zwei Österreicherinnen Beim Österreichischen Skiverband werden heute mit Lisa Unterweger und Teresa Stadlober zwei Starterinnen an den Anlauf gehen. Die Tour beenden aber wird davon aber nur Teresa Stadlober, die sich vorgenommen hat in der Gesamtwertung unter die Top Ten zu laufen. Unterweger hingegen wird später aus der Tour wieder aussteigen und konzentriert sich auf Einzelrennen.

Deutsche Athleten pfeifen auf Tour Die deutschen Athleten pfeifen auf die neue Tour und verzichten wie schon in den letzten Bewerben auf einen Start. Das Team befindet sich stattdessen in einem Trainingslager und simuliert die Weltmeisterschaften der kommenden Saison in Oberstdorf.

Von Östersund in Richtung Westen Startpunkt der Tour wird Östersund sein, welches vor allem den Biathlon-Fans bestens bekannt sein dürfte. Von dort an geht es dann nach Åre, wo am Fuße der Abfahrtsstrecke am Dienstag ein Sprint ausgetragen wird. Am Donnerstag geht es dann in einem Massenstart von Storlien über die Grenze ins norwegische Meråker. Zum Abschluss steht dann schließlich Trondheim auf dem Plan. Insgesamt hat die Ski Tour bei den Frauen eine Länge von 73 Kilometern. Bei den Herren werden 98 Kilometer absolviert.