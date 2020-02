Liveticker

Settlin ausgestiegen Genug von dem Rennen hat die Schwedin Evelina Settlin. Sie ist inzwischen ausgestiegen. Nur noch 57 Athletinnen sind bei der Ski Tour dabei.

Stadlober mit einer Minute Rückstand Schon über eine Minute Rückstand zu Johaug hat Teresa Stadlober, die weiterhin in einer Gruppe mit Diggins und Pärmäkoski läuft. Im Klassement bedeutet das derzeit den soliden siebten Platz.

Zusammenschluss erfolgt Jetzt hat Østberg es dann auch geschafft und ist wieder mittendrin im Kampf um die Podestplätze. Der Vorsprung von Johaug hat sich zuletzt nicht mehr dramatisch vergrößert, aber mit 34 Sekunden liegt sie weiterhin mehr als souverän vorne.

Østberg kommt heran Flugstad Østberg hat sich derweil von ihrer Gruppe trennen können und kämpft sich langsam aber sicher an Andersson und Weng heran. Es könnte also noch ein bisschen Spannung geben, im Kampf um Platz zwei und drei. Dahinter klafft eine doch größere Lücke, mal schauen, ob die noch eine Läuferin schließen kann.

Durch die norwegische Einsamkeit Auf viel Unterstützung der zahlreichen langlaufbegeisterten Fans können die Athletinnen derzeit nicht bauen. Die Strecke führt momentan durch die norwegische Einsamkeit. Absolviert sind neun der 34 Kilometer.

Stadlober bleibt in ihrer Gruppe Teresa Stadlober hält sich gut in ihrer Gruppe und ist weiter auf Kurs auf einen Top-Ten-Platz. Fähndrich hat bereits deutlicher verloren, gilt aber auch eher als Kandidatin für kurze Distanzen.

Johaug kennt keine Pause Johaug hat schon einen großen Vorsprung von 24 Sekunden, daran jetzt langsam zu machen, denkt sie aber nicht. Sie geht weiter Vollgas und so werden wir wohl am Finaltag riesige Abstände erleben, wenn es in den Verfolger geht. Andersson und Weng haben dahinter auch weiterhin alles im Griff und haben ebenfalls einen guten Vorsprung zur Konkurrenz. Momentan laufen die beiden Athletinnen schlau und wechseln sich ab bei der Führungsarbeit.

Wo läuft Stadlober? Noch relativ weit vorne dabei ist auch Teresa Stadlober, die als einzige Österreicherin noch bei der Ski Tour dabei ist. Ihr Rückstand liegt bei knapp 46 Sekunden und sie läuft in einer Gruppe mit Diggins und Flugstad Østberg zusammen. Nadine Fähndrich läuft in der dritten größeren Gruppe mit.

Schon 15 Sekunden Der Vorsprung von Jacobsen liegt jetzt bereits bei 15 Sekunden. Dahinter haben sich Andersson und Weng zusammengetan, die ihrerseits ebenfalls einen soliden Vorsprung zur nächsten Gruppe haben. Auch insgesamt ist das Feld bereits mächtig auseinandergerissen.

War's das schon? Es scheint als wäre der Spannungsmoment hier schon nach fast fünf Kilometern vorbei! Therese Johaug kennt hier kein Ausruhen und hat sich nun endgültig von allen ihren Konkurrentinnen gelöst.

Jacobsen muss abreißen lassen Astrid Jacobsen muss jetzt auch erst einmal die Segel streichen und abreißen lassen. Nur noch drei Damen liegen nun an der Spitze des Feldes.

Vier Damen an der Spitze Jetzt aber macht Johaug ernst. Das Tempo wird höher und nur noch drei Konkurrentinnen können ihr folgen. Andersson, Weng und Jacobsen hängen sich an die Fersen der überlegenden Athletin im Weltcup.

Vergabe von Bonuspunkte Bei drei Kilometern steht eine Sprint um Bonuspunkte an. Bonussekunden wird es übrigens heute auch geben, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt des Rennens. Bei den Bonuspunkten bricht allerdings kein wirklich großer Wettberwerb auf und Johaug sackt locker die 15 Punkte an, Zwölf gehen an Andersson, Weng nimmt als Dritte in der Zwischenwertung zehn Punkte mit. Teresa Stadlober bekommt immerhin noch einen Zähler ab.

Erste Lücken Johaug macht an der Spitze Dampf und sorgt dafür, dass das Feld schon die ersten Lücken hat. Noch aber ist eine ziemlich große Gruppe mit dabei, das dürfte sich aber wohl auch bald ändern.

Zwei Athletinnen steigen aus Kurzfristig ihren Start abgesagt und damit aus der Tour ausgestiegen sind zwei Athletinnen. Kerttu Niskanen aus Finnland hat verzichtet, nachdem sie ausgerutscht war und sich den Fuß verletzte. Auch Hailey Swirbul aus den USA ist nicht mehr dabei.

Startschuss ist gefallen! Jetzt ist der Startschuss gefallen und die 60 Athletinnen machen sich im Massenstart auf den Weg. Mal schauen, wie lange es dauern wird, bis Johaug dafür sorgt, dass das Feld auseinandereißt.

Damen machen sich bereit Es scheint dieses Mal dann auch tatsächlich loszugehen! Die Langläuferinnen kommen aus den Aufwärmraum und machen sich am Start bereit.

Das geht derzeit schief Offiziell ist es nicht, aber es wird gemunkelt, dass es hier Probleme mit dem TV-Bildern von den Schneemobilen gibt. Mal schauen, ob man diese dann in den nächsten Minuten gelöst bekommt.

Das Image der Chaos-Tour Eine Nachricht, die der Tour nicht gerade hilft ihr nach Åre doch ein wenig angekratztes Image aufzupolieren. Dort sorgte nicht nur der Bergauf-Sprint für Kritik, sondern auch die Unterkünfte und Wachsräume für die kleinen Nationen. Das ÖSV-Team musste beispielsweise, wie viele andere Nationen auch, 45 Minuten von Åre entfernt übernachten. Heute hat Teresa Stadlober schon 90 Minuten hinter sich, wie sie gegenüber der Norwegischen Zeitung VG verriet. "Ich bin unglücklich mit dem Hotel und vor allem darüber, wie die Veranstalter mit uns kleineren Teams umgehen. Sie kümmern sich nur um ihre eigenen Nation, Schweden und Norwegen, der Rest ist ihnen egal", so Stadlober weiter. Snorri Einarsson, der für Island startet, erklärte währenddessen, dass er drei Stunden im Hotel warten musste, bevor er überhaupt einchecken konnte.

Start auf 11:00 Uhr verlegt! Eigentlich sollte es in ein paar Minuten loslegen, daraus wird aber nichts. Gerade kommt die Information der Rennleitung, dass man den Start wegen technischer Probleme auf 11:00 Uhr verlegt.

Duo aus der Schweiz Die Schweiz ist weiterhin mit dem Duo aus Nadine Fähndrich und Laurien van der Graaff unterwegs. Richtig rund läuft es bei der Ski Tour bisher allerdings nur für Fähndrich, die auf Platz neun der Gesamtwertung liegt, van der Graaff ist 36.

Johaug und die Geschichtsbücher Die letzten sieben Distanzrennen gingen an Johaug, heute kann sie die erste sein, die acht Rennen in Folge gewinnt. Insgesamt kommt Johaug auf eine Marke von 14 Siegen in den letzten 16 Distanzrennen. Damit ist sie natürlich auch für heute wieder die große Favoritin, zumal in der freien Technik gelaufen wird, in der sie in einem Distanzrennen zuletzt im März 2016 geschlagen wurde.

Johaug führt Ski Tour an In der Gesamtwertung der Ski Tour führt Therese Johaug das Feld überlegen mit über einer Minute Vorsprung an. Die Norwegerin gewann zum Auftakt beide Distanzrennen und war auch im harten, eher auf Distanzläufer zugeschnittenen, Sprint über die alpine Abfahrtsstrecke in Åre nicht zu schlagen. Damit dürfte es schwer werden ihr überhaupt noch die Butter vom Brot zunehmen. Im Verlauf der Tour stehen nur noch zwei Distanz- und ein Sprintrennen an. Viel Zeit liegen lassen kann sie also nicht, da einzig der Klassik-Sprint in Trondheim ihr nicht liegen dürfte.

Wetter verhindert historische Transferetappe Eigentlich hätten die besten Langläufer und Langläuferinnen bei der vierten Etappe von Storlien in Schweden nach Meråker in Norwegen laufen sollen. Die Wettervorhersagen mit starken Winden sorgten nun aber dafür, dass der historische Grenzübergang ins Wasser fällt. Gelaufen werden wird heute aber dennoch, allerdings nur auf der norwegischen Seite mit Start und Ziel in Meråker. Start ist am Stadion, dann soll am ursprünglich geplanten Verpflegungspunkt am Fjergen-See gewendet und zum Stadion Meråker zurückgelaufen werden. Die Renndistanz beträgt dadurch nun 34 Kilometer und nicht wie ursprünglich geplant 38 Kilometer.