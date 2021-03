Liveticker

Engadin

Natürlich war die Weltcupsaison ganz anders geplant. An diesem Wochenende sollten die nordischen Skisportler eigentlich in Oslo am Holmenkollen zugange sein. In Norwegen jedoch wurden aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig alle Weltcups abgesagt. Dafür sprang bei den Langläufern das schweizerische Engadin ein, wo nun also alles zu Ende geht, denn das Weltcupfinale in Peking wurde aus bekannten Gründen ebenfalls gestrichen.