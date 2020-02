Liveticker

Es wird laut Jetzt drehen die Fans in Lahti auf! Lokalmatador Iivo Niskanen hat mit der Nummer 38 das Rennen aufgenommen und wird kräftig angefeuert. Der Finne ist im klassischen Stil immer für einen Podestplatz gut.

Chervotkin geht schnell an Mit der Nummer 30 setzt der Russe Aleksey Chervotkin neue Bestmarken. Auf den ersten 1100 Metern knüpft er seinem Landsmann Sobakarev gleich mal 3,5 Sekunden ab.

Bing holt auf Thomas Bing macht ein ordentliches Rennen. Als 14 Läufer die fünf Kilometer absolviert haben, liegt der Deutsche noch immer auf Rang zwei. Und er macht Boden auf den führenden Russen gut!

Furger unterwegs Mittlerweile ist mit Roman Furger der nächste Eidgenosse unterwegs. Der 30-Jährige hatte auf der 34 Kilometer langen Königsetappe der Ski Tour jüngst als Achter seine beste Einzelplatzierung im Weltcup erzielt. Was ist heute möglich?

Fünf Kilometer Thomas Bing hat das erste Drittel der Strecke gemeistert und dafür 11:05,7 Minuten benötigt. Wenig später kommt auch Andrey Sobakarev vorbei und bleibt zehn Sekunden unter der zeit des Deutschen.

Favoriten kommen später Richtig interessant wird dieses Rennen dann erst in den 30er- und 40er-Startnummern, wenn die ersten starken Norwege rund Finnlands Dauerbrenner Iivo Niskanen losziehen. Die Entscheidung wird allerdings erst ganz am Schluss fallen, wenn Johannes Høsflot Klæbo und Alexander Bolshunov zeigen, was die Zeiten der Konkurrenz wert sind.

Sobakarev startet stark Der Russe Andrey Sobakarev macht zu Beginn eine gute Figur und ist deutlich schneller unterwegs als Thomas Bing. Bis zur Zwischenzeit bei 1,5 Kilometern hat Sobakarev dem Deutschen schon fast fünf Sekunden abgenommen.

Die ersten Herren sind unterwegs Thomas Bing hat den ersten Kilometer bereits absolviert als mit Jason Rüesch auch der erste Schweizer ins Rennen geht. Mit Andreas Katz und Sebastian Eisenlauer folgen gleich die nächsten beiden Deutschen.

Auf gehts! Bei sehr guten Bedingungen werden sich insgesamt 60 Läufer auf diese klassischen 15 Kilometer von lahti begeben. Thomas Bing eröffnet mit der Nummer eins, Alexander Bolshunov geht in einer halben Stunde mit der Nummer 60 als Letzter auf die Strecke.

Alle jagen Bolshunov Alexander Bolshunov ist in diesem Winter der Mann, den es zu schlagen gilt. Der Russe hat bereits ganze sieben Distanzrennen gewonnen, kein anderer Athlet mehr als zwei. Bolshunov führt die Gesamtwertung des Weltcups mit über 400 Punkten Vorsprung auf Norwegens Superstar Johannes Høsflot Klæbo an. Die beiden gehen ganz zum Schluss mit den Startnummern 58 und 60 auf die Strecke. Auch Klæbos Landsmann Pål Golberg, der jüngst die FIS Ski Tour gewann, muss man auf dem Zettel haben. Gleiches gilt für den finnischen Klassik-Experten Iivo Niskanen.

Cologna führt die Schweiz an Beim schweizerischen Team ruhen die Hoffnungen vor allem auf Dario Cologna. Der Routinier zeigte bei der vergangenen FIS Ski Tour mit einigen Top-Ten-Resultaten aufsteigende Form und will sein zweites Podium in diesem Winter. Auch Roman Furger machte zuletzt einen starken Eindruck und will diesen in Lahti bestätigen. Mit Jason Rüesch, Beda Klee und Livio Bieler versuchen drei weitere Eidgenossen im diesem Klassik-Rennen ihr Glück.

DSV zurück im Weltcup Nach einer dreiwöchigen Weltcuppause, in der intensiv trainiert wurde, ist die deutsche Mannschaft zurück im Weltcup und schickt gleich sechs Läufer auf die 15 Kilometer. "Diese Weltcups haben eine sehr hohe Bedeutung für uns, sie bilden für uns den sportlichen Höhepunkt", stellte Teamchef Peter Schlickenrieder vor der Reise nach Finnland klar. Thomas Bing wird das Rennen mit der Startnummer ein eröffnen, es folgen Andreas Katz, Sebastian Eisenlauer, Florian Notz, Lucas Bögl und Jonas Dobler. Nur Thomas Wick pausiert weiter und bereitet sich auf den Weltcup in Oslo vor.