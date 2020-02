Liveticker

Spätestens jetzt wird sich zeigen, wie viel die bisherigen Zeiten wert sind, denn mit Therese Johaug geht eine der ganz großen Favoritinnen auf den Sieg am heutigen Tag auf die zehn Kilometer. Nicht mehr lange, dann wird ihr dann Ingvild Flugstad Østberg folgen.

Bei den ersten Zeitnahmen hat sich nicht viel geändert und die Finnin Matintalo führt vor heimischer Kulisse das Feld an. Bei 1,5 Kilometern hat sich gerade Gimmler auf Position zwei geschoben. Sie liegt 4,7 Sekunden zurück. Durchgekommen sind bei dieser Zeitnahme 14 Athletinnen.

Matintalo führt Ziwschenzeiten an

Auf der Strecke hat Herrmann schon schnell an ihrem Rückstand eingebüßt. Bei 1,5 Kilometern sind es bereits 7,9 Sekunden Rückstand zu Matintalo, die auch hier die schnellste Zeit aus dem frühen Feld gesetzt hatte.

Erste DSV-Starterin im Rennen

Mit Nadine Herrmann hat sich auch die erste Starterin der deutschen Mannschaft auf die zehn Kilometer begeben. In dieser Saison blickt Herrmann erst auf einen Start beim Sprint in Dresden zurück, entsprechend ist es schwer einzuschätzen, was heute für sie rausspringen wird. Von den frühen Startnummern hat es schon zwei Athletinnen gegeben, die ihren Start frühzeitig abgesagt haben. Die Chinesin Li und Miller aus den USA.