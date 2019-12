Liveticker

Jetzt kommen die Stars Alexander Bolshunov hat heute was vor! Dem Russen spricht die Angriffslust beim Start gerade zu aus dem Gesicht. Eine Minute später geht dann auch Johannes Høsflot Klæbo in den Schnee. Jetzt werden wir gleich sehen, was die Zeiten von Sergey Ustiugov wert sind.

Yakimushkin zeigt sich Im Schatten seiner beiden Landsleute Ustiugov und Bolshunov macht mit Ivan Yakimushkin ein weiterer Russe ein beachtliches Rennen. Nach zehn Kilometern liegt er in Front und hat ganze 16 Sekunden Vorsprung auf Lucas Bögl, der sich weiterhin gut verkauft.

Cologna und Niskanen Mit dem vierfachen Champion Dario Cologna und dem Finnen Iivo Niskanen sind zwei weitere Akteure gestartet, die in den Distanzrennen immer zu beachten sind. Ein Tagessieg ist beiden durchaus zuzutrauen, für die Gesamtwertung der Tour dürfte es in diesen sprintlastigen Zeiten nicht mehr reichen.

Ustiugov geht schnell an Was ist denn das für ein Start von Sergey Ustiugov? Der Russe kommt mit Turboantrieb aus den Startlöchern und nimmt der Konkurrenz auf den wenig anspruchsvollen ersten 1,7 Kilometern satte zehn Sekunden ab! Das ist schon mal eine Ansage.

Maltsev bleibt stabil, Bögl legt zu Artem Maltsev liegt auch nach der Hälfte des Rennens noch klar in Front. Nach acht Kilometern hat der Russe 18 Sekunden Vorsprung auf den Polen Dominik Bury. Aber nur bis Lucas Bögl kommt! Der Deutsche hat mächtig zugelegt und setzt sich mit 4,3 Sekunden Vorsprung auf Maltsev an die Spitze!

Ustiugov legt vor Sergey Ustiugov darf im Kampf der Topfavoriten heute vorlegen. Der Massenstart-Sieger hat sich mit der Nummer 44 soeben auf den Weg gemacht. Alexander Bolshunov und Johannes Høsflot Klæbo folgen erst mit 68 und 70.

Bögl hält sich wacker Lucas Bögl macht auf den ersten fünf Kilometern einen guten Eindruck. Nach einem Drittel der Laufstrecke liegt der 29-Jährige nur fünf Sekunden hinter Artem Maltsev auf Rang zwei.

Bonus bei der ersten Zwischenzeit Die Zwischenzeiten nach 1,7 Kilometern sind für das Endklassement nicht unbedingt aussagekräftig. Da hier auch nochmal Bonuspunkte vergeben werden, geht der eine oder andere, der mit dem Sieg hier nichts zu tun haben wird, schnell an, um hier noch was abzugreifen. Nach drei Kilometern wissen wir dann schon genauer, wer heute um den Sieg mitlaufen kann.

Langsam wird es ernst Mit dem Schweden Calle Halfvarsson und Maurice Manificat aus Frankreich sind nun auch die ersten größeren Namen unterwegs. Mal sehen, ob sich das in den Zeitlisten auch bemerkbar macht.

Alle Deutschen gestartet Mit Florian Notz und Jonas Dobler haben sich auch die beiden letzten Deutschen aufgemacht. Alle DSV-Starter sind in diesem Rennen somit sehr zeitig unterwegs.

Maltsev übernimmt Während die erste Bestzeit von Jason Rüesch nach wie vor Bestand hat, sieht das an der 3-Kilometer-Marke schon anders aus. Bei der zweiten Zeitmessung hat sich der Russe Artem Maltsev an die Spitze gesetzt und Rüesch um zehn Sekunden überholt.

Brugger unterwegs Mit Janosch Brugger ist der zweite DSV-Athlet mittlerweile auf der Strecke. Der Junioren-Weltmeister von 2017 hat in diesem Winter noch nicht allzu viel bewegt. Geht heute mal was beim 22-Jährigen?

Rüesch geht in Führung Der erste der neun Läufer aus der Schweiz erwischt einen ordentlichen Start. Jason Rüesch nimmt Sebastian Eisenlauer auf den ersten 1,7 Kilometern schon mal über fünf Sekunden ab und setzt sich für den Moment an die Spitze.

Favoriten starten spät Richtig interessant wird dieses Rennen erst bei den Läufern mit den Startnummern in den 30ern und 40ern. Der Franzose Maurice Manificat ist mit Startnummer 34 der erste wirkliche Anwärter auf einen Podestplatz. Johannes Høsflot Klæbo geht kurz nach Alexander Bolshunov sogar erst mit Nummer 70 ins Rennen.

Eisenlauer eröffnet Ab gehts! Sebastian Eisenlauer hat das Rennen mit der Startnummer eins als erster von fünf deutschen Startern soeben eröffnet.

Gute Bedingungen Das Hochpustertal präsentiert sich zum Jahreswechsel einmal mehr von seiner schönsten Seite. Die Sonne strahlt und die durchaus anspruchsvolle Strecke von Toblach befindet sich in einem perfekten Zustand. In wenigen Minuten gehts los mit diesem Freistil-Rennen über 15 Kilometer!

Tritscher vertritt Österreich Bernhard Tritscher ist auf Seiten Österreichs auch heute als Einzelkämpfer unterwegs. Der 31-Jährige war mit Rang 62 im Massenstart ähnlich unzufrieden wie mit seinem gesamten Saisonverlauf und will heute endlich wieder in die Spur finden. Im Sprint war Tritscher als 48. der Qualifikation klar gescheitert.

Cologna in Lauerstellung Im Schweizer Team steht natürlich der vierfache Tour-de-Ski-Champion Dario Cologna einmal mehr im Fokus. Zum Auftakt hatte der 33-Jährige mit Rang sechs im Massenstart gezeigt, dass die Form pünktlich zum Saisonhighlight stimmt. Im Sprint schonte sich der Bündner um heute wieder voll anzugreifen. Das Podest ist allemal noch in Reichweite. Bester Schweizer ist in der Gesamtwertung bisher aber Roman Furger, der nach einem ordentlichen Sprint zehn Sekunden vor Cologna liegt. Mit Jason Rüesch, Ueli Schnider, Livio Bieler, Jonas Baumann, Beda Klee, Toni Lievers und Erwan Käser gehen noch sieben weitere Eidgenossen ins Rennen.

DSV baut auf Dobler Jonas Dobler hat mit dem 13. Platz im Massenstart sein Top-Ten-Ergebnis beim Weltcup in Davos bestätigt und ist auf Rang 19 bislang bester Deutscher im Gesamtklassement. Auf dem 28-Jährigen ruhen auch heute die größten Hoffnungen im DSV-Lager. Lucas Bögl wusste im ersten Distanzrennen mit Platz 23 ebenfalls zu überzeugen und will heute noch ein Stück weiter nach vorne. Außerdem starten Sebastian Eisenlauer, Janosch Brugger und Florian Notz für Deutschland in diese dritte Etappe der Tour de Ski.

Klæbo schon wieder deutlich vorne Titelverteidiger Johannes Høsflot Klæbo führt das Gesamtklassement der Tour nach den ersten zwei Rennen bereits wieder an. Beim Massenstart zum Auftakt musste sich der Norweger seinem russischen Rivalen Sergey Ustiugov zwar noch knapp geschlagen geben, doch durch den dominanten Sprint-Triumph am Sonntag hat Klæbo Ustiugov und dessen Landsmann Alexander Bolshunov in der Gesamtwertung bereits um mehr als eine halbe Minute distanziert.