Liveticker

1. Viertelfinale Es geht in den großen Showdown! Falla und Lampic haben sich etwas absetzen können und auf der Zielgerade macht die Norwegerin dann ernst und schnappt sich Position eins. Lampic sicherte sich als Zweite die direkte Teilnahme im Halbfinale. Überraschend noch zurückgefallen war Diggins, die hinter Kalvå knappe Dritte wird und hoffen muss, dass die Zeit reichen wird. Für Therese Johaug ist die Sache schon gegessen und sie kann sich auf die nächsten Rennen der Tour konzentrieren.

1. Viertelfinale Die Lücke ist schon da und nun wird es dann eng für Therese Johaug, wenn sie sich für das Halbfinale qualifizieren möchte. Vorne ist es weiterhin Diggins, die das Tempo vorgibt. Auch Falla und Kalvå bleiben dran. Abgeschlagen ist bereits Kerttu Niskanen.

1. Viertelfinale Therese Johaug hat bereits vom Start an so ihre Schwierigkeiten und gerät gleich einmal ins Hintertreffen. Das Tempo legt Jessica Diggins vor. Noch ist aber alles ziemlich dicht beisammen.

1. Viertelfinale Die ersten sechs Damen machen sich zum ersten Viertelfinale bereit. Große Favoritin ist Jessica Diggins aus den USA, die in der Qualifikation den dritten Platz einlief. Mit dabei sind mit Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå und der Tour-Leaderin Therese Johaug auch drei Norwegerinnen. Insbesondere für Johaug wird es sicherlich bereits ums Überleben gehen, da sie in dieser Gruppe auf dem Papier eine der schwächeren Starterinnen ist. Ihre Stärke sind die Distanzrennen. Die Bedingungen sind richtig gut. Die Sonne scheint und es herrschen knackige Minusgrade. Einem fairen Wettkampf steht also nichts mehr im Wege!

Zweimal Deutschland Die deutschen Damen schafften es in der Qualifikation zwar nicht unter die Top Ten, aber auch hier sind zwei Läuferinnen gleich im Viertelfinale dabei. Sofie Krehl qualifizierte sich auf einem soliden 15. Platz, Victoria Carl war 23. Knapp an der Quali vorbeigeschlittert war die Österreicherin Lisa Unterweger als 31.

Starke Schweizerinnen Heute auf ein gutes Resultat vor heimischer Kulisse hoffen die Damen aus der Schweiz. Nadine Fähndrich stellte ihre Sprintstärke in der Qualifikation mit einem starken zweiten Platz unter Beweis und auch Laurien van der Graaff platzierte sich mit Platz neun gut. Das übrige Team aus der Schweiz, darunter auch Biathletin Selina Gasparin, schaffte es nicht unter die Top 30.

Johaug muss sich durchbeißen Auch Therese Johaug ist nicht unbedingt die stärkste Sprinterin im Feld und so heißt es für sie heute, sich durchbeißen, um möglichst viele Bonussekunden mitzunehmen. Keine leichte Angelegenheit, denn dafür muss ein Platz unter die besten zehn her. In der Qualifikation gelang ihr Platz 21.

Der Stand nach einem Rennen Nach dem ersten Rennen im Massenstart führt wenig überraschend Therese Johaug die Tourwertung an. Absetzen konnte sich die Norwegerin aber nicht und ist die Konkurrenz dicht an ihr dran. Nur zwölf Sekunden fehlen ihrer Landsfrau Heidi Weng. Østberg und die Schwedin Andersson liegen 13 Sekunden dahinter. Für diese beiden hieß es aber heute bereits die erste Niederlage einstecken. In der Qualifikation für den Sprint landeten beide Athletinnen jenseits der Top 30 und können damit heute keine fetten Punkte holen.