Liveticker

Van der Graaff kämpft um Punkte Laurien van der Graaff kämpft weiter hinten im Feld hingegen nur um ein paar Weltcup-Zähler. Momentan ist die Schweizerin auf Position 30 zu finden.

Hennig und Stadlober kommen näher Bei Katharina Hennig und Teresa Stadlober läuft die Aufholjagd derzeit weiter richtig gut und der Rückstand zum US-Duo um Bjornsen und Diggins ist weiter geschrumpft. Platz sieben könnte für beide Läuferinnen heute drin sein. Der Rückstand zu Position sechs dürfte indes wohl zu groß sein bei der verbleibenden Distanz.

Andersson versucht wegzukommen Ebba Andersson versucht auf den steilen Anstieg zu Beginn der Runde sich von Heidi Weng zu lösen und alleine auf die Jagd nach dem Spitzenduo zu gehen. Der Abstand liegt aber weiterhin bei gut 19 Sekunden.

Hennig die treibende Kraft Katharina Hennig hat eine gute erste Runde gezeigt und ist in ihrer Gruppe weiterhin die Athletin, die die Tempoarbeit macht. Zur nächsten Läuferin fehlen knapp zehn Sekunden. Das sollte doch drin sein!

Erste Runde geschafft Die erste von drei Runden ist geschafft und Johaug und Østberg laufen gemeinsam durch das Stadion. Ihr Vorsprung zur Konkurrenz dahinter ist weiter angewachsen und inzwischen müssen sich Andersson und Weng nach hinten orientieren. Von dort kommen Nepryaeva und Jacobsen immer näher.

Rückstand wächst an Nachdem Andersson und Weng zunächst aufholen konnten, haben sie am schwierigeren Part jetzt wieder verloren. 14,6 Sekunden liegen zwischen den beiden Duos an der Spitze. Die Gruppe um Hennig kämpft sich derweil langsam nach vorne. Den Anschluss hier verloren hat Carl und auch Kalla tut sich schwer mitzugehen.

Østberg stürzt! Schreckmoment für Ingvild Flugstad Østberg! Sie und Johaug kommen sich in einer Kurve in die Quere und Østberg kommt ins straucheln. Sie kann sich aber wieder aufrappeln und ist schnell wieder an Johaug dran.

Hennig führt Gruppe an Katharina Hennig hat sich derweil an die Spitze ihrer kleinen Gruppe gespannt. Neben ihr sind hier Stadlober, Sundling, Tiril Udnes Weng, Kalla und Carl dabei.

Andersson verkleinert Gemeinsam mit der Norwegerin Weng hat Ebba Andersson auf den ersten Kilometer schon ein wenig aufholen können. Gut neun Sekunden trennt das Duo noch von Johaug und Østberg.

Johaug gibt sofort Gas Therese Johaug startet das Rennen, so wie man es von ihr gewohnt ist. Die Norwegerin geht vom Start an Vollgas und denkt nicht daran, hier taktisch zu laufen. Noch aber kann Østberg dranbleiben. Dahinter laufen Weng und Andersson zusammen, die auch eine gute Geschwindigkeit haben.

Start ist erfolgt! Der Start ist erfolgt und die ersten beiden Läuferinnen sind mit den Norwegerin Johaug und Østberg auf der Strecke. Das Feld folgt ihnen jeweils in den Rückständen aus dem gestrigen Einzelrennen. Erste DSV-Dame wird Hennig in 54 Sekunden sein. Stadlober aus Österreich geht mit 56 Sekunden Rückstand zu Johaug in die zehn Kilometer. Beide erhoffen sich ein gutes Ergebnis in den Top Ten.

Stadlober peilt Top Ten an Eine gute Ausgangslage für den Verfolger hatte sich Teresa Stadlober erarbeitet, die auf Position zwölf das heutige Rennen in Angriff nimmt. Die Österreicherin liegt nur wenige Sekunden hinter den Top Ten und bis Platz sechs ist alles drin. Bei Lisa Unterweger wird es mit Startposition 40 hingegen nur darum gehen, sich noch etwas vorzukämpfen.

Swiss-Damen jenseits der Top 30 Nach dem gestrigen Rennen aus der Tour de Ski ausgestiegen ist Nadine Fähndrich aus der Schweiz. Ihr Fokus wird nun auf den Sprint-Rennen in Dresden liegen. Noch dabei sind heute Laurien van der Graaff (32.) und Lydia Hiernickel (37.), die aber jeweils mit einem großen Rückstand in den Verfolger starten.

Hennig aus den Top Ten Bei den deutschen Damen sind noch vier Ladies bei der Tour de Ski dabei. Mit guten Aussichten in das heutige Verfolgungsrennen geht Katharina Hennig, die von Platz zehn starten wird und mit Charlotte Kalla eine gute Läuferin in ihrem Umfeld hat, mit der sie vielleicht weiter nach vorne kommen kann. Auch Victoria Carl ist nicht abgeschlagen. Sie liegt zwar auf Platz 14, startet aber nur fünf Sekunden hinter Teamkollegin Hennig. Wenn sie das schließen kann, ist noch was möglich. Das deutsche Team komplettieren Sofie Krehl (31.) und Antonia Fräbel (42).

Die Ausgangslage Heute geht Johaug also als erster Starterin in die Loipe. Ein Durchlauf wird das Rennen für den Langlaufstar aus Norwegen aber dennoch nicht. Ihre Teamkollegin Ingvild Flugstad Østberg geht nur mit einer Sekunde Rückstand in das Rennen. Es wird spannend zu sehen sein, ob Johaug von Beginn wegkommen möchte oder zunächst gemeinsam mit Østberg läuft. Mit elf Sekunden Rückstand werden Ebba Andersson aus Schweden und die Norwegerin Heidi Weng starten.

Johaug wieder Tour-Leaderin Am gestrigen Tag gab es in Toblach keine große Überraschung im Einzelstartrennen und Therese Johaug konnte den Sieg feiern. Damit zog die Norwegerin auch in Tour-Wertung wieder auf Platz eins nach vorne. Mit einer Gesamtzeit von 55:14 Minuten führt Johaug mit 21 Sekunden vor der Russin Nepryaeva. Ihre Landsfrauen Weng und Østberg folgen knapp dahinter auf den Positionen drei und vier.