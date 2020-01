Liveticker

Zwischenstand nach 30 Läuferinnen 1. Elena Curtoni (ITA, 1:29,31 Minuten), 2. Marta Bassino (ITA, +0,10 Sekunden), 2. Federica Brignone (ITA, +0,14) ... 6. Kira Weidle (GER, +0,62) ... 13. Viktoria Rebensburg (GER, +1,95).

30. Starterin: Jasmine Flury (SUI) Die Schweizerin im Ziel auf Rang 16.

29. Starterin: Michaela Wenig (Lenggries) Die DSV-Läuferin kann da nicht mithalten. Sie scheidet kurz vor dem Ziel aus.

28. Starterin: Elena Curtoni (ITA) Ein Paukenschlag nach dem anderen: Elena Curtoni geht in Führung, um 10 Hunderstel schneller als Bassino. Damit italienische Dreifach-Führung.

27. Starterin: Breezy Johnson (USA) Es geht doch noch was mit diesen Startnummern: Die US-Amerikanerin überrascht mit einem 4. Rang! Johnson war nur 12 Hundertstel langsamer als die drittplatzierte Shiffrin. Weidle jetzt auf Platz 5.

Heute kommt Ortlieb ins Ziel - und war wieder top unterwegs, am Ende Rang 5 (+0,72).

26. Starterin: Nina Ortlieb (AUT) War gestern bis kurz vor dem Ziel mit Bestzeit unterwegs, verpasste aber dann ein Tor.

25. Starterin: Alice McKennis (USA) Noch ein US-Girl, als 22. auch schneller als Wiles.

24. Starterin: Alice Merryweather (USA) Im Ziel Rang 17, damit schneller als Teamkollegin Wiles.

Rennen unterbrochen Gleich dürfte es weitergehen.

23. Starterin: Anna Veith (AUT) Die ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin wird heute zunächst 14. (+2,19).

22. Starterin: Jacqueline Wiles (USA) Rang 21 am Ende für das US-Girl.

21. Starterin: Christine Scheyer (AUT) Im Ziel 19. (+3,47).

Kira Weidle verpasst damit ihren ersten Podestplatz in dieser Saison, es wird aber wohl trotzdem ihr bestes Abfahrtsergebnis in diesem Winter. Bislang war sie einmal Sechste in Lake Louise.

Zwischenstand nach 20 Läuferinnen 1. Marta Bassino (ITA, 1:29,41 Minuten), 2. Federica Brignone (ITA, +0,04 Sekunden) 3. Mikaela Shiffrin (USA, +0,25), 4. Kira Weidle (GER, +0,52) ... 10. Viktoria Rebensburg (GER, +1,85).

Aber die wirken sich kaum aus, Brignone im Ziel hauchdünn von Bassino geschlagen, um vier Hunderstel.

Bei der zweiten Zwischenzeit fast eine halbe Sekunde vorn, danach einige kleine Fehler.

20. Starterin: Federica Brignone (ITA) Sie könnte jetzt doch ein Wörtchen ganz vorn mitreden.

Unten kann sie ein wenig aufholen, aber im Ziel reicht es doch nur zu Rang 4 (+0,92). Weidle bleibt Dritte.

Bis zum Mittelteil top unterwegs, dann kostet ihr ein grober Schnitzer eine Sekunde.

19. Starterin: Corinne Suter (SUI) Sie ist die Führende im Abfahrts-Weltcup, muss zusehen, dass sie in dieser Wertung nicht von Shiffrin überholt wird.

Nein, am Ende Rang 15 mit einem Rückstand von etwa 3 Sekunden.

18. Starterin: Mirjam Puchner (AUT) Die ersten drei Plätz kann derzeit offenbar keine Läuferin angreifen - auch Puchner wohl nicht.

Man sieht ihrer Fahrt an, dass sie nicht fit ist. Aber sie will unbedingt ein paar Pünktchen mitnehmen für den Abfahrtsweltcup. Im Ziel ist sie zunächst 13.

17. Starterin: Nicole Schmidhofer (AUT) Hat nach ihrer Erkältung heute sehr lange überlegt, ob sie überhaupt an den Start geht.

Tippler wesentlich besser als Venier - im Ziel Rang 6 (+1,71). Siebenhofer bleibt als Fünfte beste Österreicherin.

16. Starterin: Tamara Tippler (AUT) Die zweite Österreicherin in einem Austria-Viererblock. Danach kommen noch Schmidhofer und Puchner.

Auch heute eine vollkommen verkorkste Fahrt. Damit wird sie am Ende womöglich nicht einmal in den Top 20 landen.

15. Starterin: Stephanie Venier (AUT) Kam gestern hier nicht gut zurecht - und heute?

Auch heute - Rang 10 im Ziel (+2,17).

14. Starterin: Tina Weirather (LIE) Auch die Liechtensteinerin fährt ihrer einstigen Top-Form hinterher.

Die Slowenin sucht nach langer Verletzungspause immer noch ihre Form - heute muss sie sich im Ziel vorläufig mit Rang 9 begnügen (+2,05).

13. Starterin: Ilka Stuhec (SLO) Die Ex-Weltmeisterin war gestern nur 18.

Bewältigt die Piste technisch hervorragend, aber ein schwerer Fehler kurz vor dem Ziel kostet ihr einen Podestplatz - am Ende Rang 4 (+1,11).

12. Starterin: Lara Gut-Behrami (SUI) Auch sie schied gestern aus.

Patzt zwar etwas im sehr drehenden Mittelteil, ist im Ziel aber dennoch Vierte (+1,27).

11. Starterin: Ramona Siebenhofer (AUT) War gestern als Neunte beste Österreicherin.

O-Ton Shiffrin "Ich habe heute ein verrücktes Risiko nehmen müssen." Shiffrin im ORF

Zwischenstand nach 10 Läuferinnen 1. Marta Bassino (ITA, 1:29,41 Minuten), 2. Mikaela Shiffrin (USA, +0,25 Sekunden), 3. Kira Weidle (GER, +0,52) ... 5. Viktoria Rebensburg (GER, +1,85).

Im Ziel nur Siebte (+2,47).

Gisin auch heute chancenlos für eine Top-Platzierung.

10. Starterin: Michelle Gisin (SUI) Ist gestern ausgeschieden.

Super Vorstellung von Weidle - im Ziel auf Rang 3 (+0,52).

Eine vergleichsweise kontrollierte Fahrt, aber schnell unterwegs.

9. Starterin: Kira Weidle (Starnberg) Die in dieser Saison bislang erfolgreichste deutsche Abfahrerin jetzt unterwegs, war schon einmal Vierte.

Wesentlich besser als Delago, aber für Bassinos Zeit reicht es bei Weitem nicht - im Ziel Fünfte (+1,96).

8. Starterin: Francesca Marsaglia (ITA) Die nächste Italienerin, die versucht Bassinos Zeit anzugreifen.

Doch Delago bekommt zunehmend Probleme mit der Piste und fällt am Ende weit zurück (+4,12 !).

7. Starterin: Nicol Delago (ITA) Oben schneller als Teamkollegin Bassino.

Einen siebten Platz wird die Französin heute wohl nicht erreichen, da sie jetzt schon 1,84 Sekunden langsamer als Bassino ist, aber eine Hundertstel vor Rebensburg.

6. Starterin: Romane Miradoli (FRA) War gestern Siebte.

Bei der vierten ist Shiffrin wieder vorn, allerdings verliert sie unten vier Zehntel und landet im Ziel auf Rang 2 (+0,25). Also: kein 66. Weltcupsieg.

Ja, bei der dritten Zwischenzeit ist Shiffrin fast eine halbe Sekunde zurück.

5. Starterin: Mikaela Shiffrin (USA) Bassinos Zeit wird wohl auch für Shiffrin eine Herausforderung.

Der Riesenslalom-Spezialistin liegt der Kurs, sie pulverisiert Rebensburgs Zeit: 1,85 Sekunden schneller im Ziel!

4. Starterin: Marta Bassino (ITA) Erreichte gestern als Fünfte ihr bestes Abfahrtsresultat.

Ledeckà kommt mit dem schwierigen, Super-G-ähnlichen Kurs nicht gut zurecht und bleibt im Ziel um 1,17 Sekunden hinter Rebensburg zurück.

Die Läuferinnen kämpfen zum Teil mit einem sehr unruhigen Untergrund - viele Schläge.

3. Starterin: Ester Ledecká (CZE) Die tschechische Alpine und Snowboarderin gewann überraschend die erste Saison-Abfahrt im kanadischen Lake Louise.

Hählen ist jetzt im Zielbereich angekommen - unter dem Applaus des Publikums.

Rennen unterbrochen Hählen hat ihre Ski wieder angeschnallt und kann selbständig den Hang hinunterfahren. Ging vielleicht doch glimpflich aus.

Trotzdem ist ihr Gesicht schmerzverzerrt.

Sie rutschte weit den Hang hinunter, steht aber schon wieder.

Heute hat sie Pech: In einer engen Kurve kommt sie zu spät auf den Außenski, verliert dadurch das Gleichgewicht und stürzt.

2. Starterin: Joana Hählen (SUI) Die 28-jährige Schweizerin war gestern Dritte und stand damit erstmals in ihrer Karriere auf dem Podest.

Wie gestern, ist die Abfahrt auch heute wieder drehend und technisch anspruchsvoll. Rebensburgs Richtzeit: 1:31,26 Minuten.

1. Starterin: Viktoria Rebensburg (Kreuth) Die 30-Jährige hat das Rennen eröffnet. Gelingt ihr eine Wiedergutmachungsfahrt?

Gute äußeren Bedingungen Gleich geht's los. Die Sonne strahlt über Bansko, es war also wohl eine gute Entscheidung, den Start um eine halbe Stunde zu verschieben.

Weitere deutsche Läuferinnen Für den deutschen Skiverband sind außer Viktoria Rebensburg und Kira Weidle am Start: Michaela Wenig (Lenggries, 29), Patrizia Dorsch (Starnberg, 47) und Veronique Hronek (Unterwössen, 50) ist heute letzte Starterin.

DSV-Läuferinnen diese Saison noch ohne Podestplatz bei der Abfahrt Das heutige Rennen eröffnen wird Viktoria Rebensburg (Kreuth). Zuletzt zeigte sich die 30-Jährige nicht mehr in Topform, gestern kam sie gar nur auf Rang 22. Wesentlich besser lief es für Kira Weidle (Starnberg, 9), die gestern Achte wurde.

Goggia fehlt, Schmidhofer angeschlagen Auch Nicole Schmidhofer (AUT, Startnummer 17) hat in dieser Saison schon eine Abfahrt gewonnen. Sie musste gestern allerdings erkältungsbedingt pausieren und geht heute immer noch etwas angeschlagen ins Rennen. Die Italienerin Sofia Goggia würde zu den Mitfavoritinnen gehören, stürzte allerdings gestern und verzichtet heute auf einen Start.

Brignone und Suter in Lauerstellung Corinne Suter (SUI, 19) hat in dieser Saison bereits eine Weltcup-Abfahrt gewonnen und führt auch in der Abfahrtswertung. Sie muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben - wie auch Federica Brignone (ITA, 20): Sie ließ gestern in Bansko durch einen zweiten Platz aufhorchen.

Nächster Coup von Shiffrin? Zuletzt war Mikaela Shiffrin ungewohnterweise etliche Rennen hintereinander nicht mehr ganz oben gestanden. Doch ausgerechnet in der gestrigen ersten Abfahrt von Bansko triumphierte die US-Amerikanerin wieder und sicherte sich ihren 65. Weltcupsieg. Heute geht die 24-Jährige mit Startnummer 5 ins Rennen.

Start auf deutsche Initiative hin um eine halbe Stunde verschoben Ursprünglich war der Start für 9.45 Uhr MEZ angesetzt. Doch auf Initiative des deutschen Cheftrainers Jürgen Graller wurde er um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Um 10.15 Uhr MEZ (bulgarische Zeit: 11.15 Uhr) ist deutlich mehr Sonne auf der Piste und das Rennen für die Fahrerinnen auf der anspruchsvollen Strecke sicherer.

Hallo und herzlich willkommen zur fünften Damen-Abfahrt dieser Saison Wir sind - wie bei der gestrigen Abfahrt - auch heute wieder in Bansko. Es ist also das zweite Speed-Rennen innerhalb von 24 Stunden in Bulgarien.