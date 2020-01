Liveticker

Zwei Damen mit Vitozzi und Simon in Führung, dahinter dann mit sechs Sekunden Abstand Polen und die Schweiz, die USA auf fünf.

Es begann so gut, dann dieses schwache Schießen. 150 Meter extra für Vanessa Hinz.

Frankreich und Polen auch weg, Hinz muss in die Strafrunde.

Jetzt geht die schnelle Französin Julia Simon doch an die Spitze, Hinz hier nur zwei Sekunden zurück auf dem sechsten Platz.

Die Slowakin FIalkova musste zwei Mal in die Strafrunde und ist weit zurück.

Die Strecke wurde entschärft, die gefährliche Kurve am Frankfurter Kreuz ist etwas leichter zu fahren. Da hatte es im Training heute einige Probleme gegeben.

Julia Simon, die bereits am Donnerstag im Sprint überrascht hatte, ist erst mal vorn.

Für Deutschland läuft Vanessa Hinz an. Die weiteren der Topteams sind: Kristina Rezowa (Russland), Synnoeve Solemdal (Norwegen), Elisa Gasparin (Norwegen), Elvira Öberg (Schweden), Julia Simon (Frankreich), Anastasiya Merkushyna (Ukraine), Jessica Jilsonva (Tschechien), Lisa Vitozzi (Italien).

Volle Hütte in Oberhof

Wer könnte heute noch eine Rolle spielen? Sicher die starken Schweizerinnen mit Elisa, Selina und Aita Gasparin sowie Lena Häcki. In Östersund und Hochfilzen standen sie auf dem Treppchen. Russland, Schweden und Frankreich, vielleicht auch Italien sind ebenfalls zu beachten.

Die Favoritinnen kommen aus Norwegen. Beide Staffeln holten die Skandinavierinnen. Diesmal am Start: Synnoeve Solemdal, Ingrid Tandrevold, Marte Olsbu Röiseland und Tiril Eckhoff.

Noch kein deutscher Podestplatz

Es ist das dritte Staffelrennen in dieser Saison, bisher standen die Deutschen noch nicht auf dem Podest. In Östersund wurde es Rang vier, in Hochfilzen gar nur der elfte Platz. Im Vergleich zu Hochfilzen sind Franziska Hildebrand und Karoline Horchler nicht dabei, dafür Hettich und Hammerschmidt.