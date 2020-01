Liveticker

Jetzt haben wir wohl die erste Qualifikation gesehen. Aigner setzt sich mit 120 Metern an die Spitze.

So langsam geht es aufwärts mit den Weiten. 115 Meter für Schiffner. Er hatte etwas weniger Rückenwind als die anderen drei.

Heute geht es zwar noch nicht um Tourneepunkte. Aber dennoch zur Erinnerung. In der Gesamtwertung führt Kobayashi mit 6,3 Punkten vor Geiger und mit 9,5 Punkten vor Kubacki. Dahinter ist schon eine Lücke zu Lindvik. Aber wenn der Norweger morgen noch einmal gewinnt ...

Lindvik am stärksten im Training

Noch etwas zur Schanze. Die Sprünge gehen heute nicht ganz so weit wie in den Tagen zuvor. Der Hill Size liegt bei 130 Metern. Den Schanzenrekord hält Michael Hayböck mit 138 Metern.

Der DSV ist mit sechs Springern am Start. Moritz Baer sehen wir mit der Nummer 37 als ersten. Markus Eisenbichler folgt mit der 48, dann kommen mit den Nummern 52 bis 54 im Dreierpack Stephan Leyhe, Constantin Schmid und Pius Paschke. Und schließlich mit der 71 als Zweiter der Weltcupwertung Karl Geiger.

25 Duelle gesucht

Wie schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen geht es aber nicht nur um die reine Qualifikation. Der Platz heute bestimmt auch, gegen wen man am Samstag im Duell antritt. Das ist die Besonderheit der Vierschanzentournee, da wird im 1. Durchgang in 25 Duellen gesprungen, die Sieger und dazu die fünf besten Verlierer kommen ins Finale.