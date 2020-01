Liveticker

25. Duell: Naoki Nakamura (JPN) - Stefan Kraft (AUT) Der beste Mann der Qualifikation zeigt auf seiner Heimschanze, dass mit ihm zu rechnen ist. 138 Meter ist eine gute Weite, aber auch damit kommt er nicht an Kubacki ran. Nakamura scheidet mit 124 Metern aus.

24. Duell: Roman Sergejewitsch Trofimow (RUS) - Daiki Ito (JPN) Ito demonstriert, dass er gut in Form ist. Sein Sprung auf 137 Meter verdeutlicht das. Trofimow kann dieses Niveau mit 122 Metern nicht erreichen.

23. Duell: Jewgeni Klimow (RUS) - Kamil Stoch (POL) Kamil Stoch springt ebenfalls 134,5 Meter. Damit kann er die Führung von Kubacki beiweitem nicht angreifen. Klimow landet bei 124 Metern.

22. Duell: Stefan Hula (POL) - Constantin Schmid (GER) Schmid zeigt keinen absoluten Topsprung heute. Der 20-Jährige landet nach 134,5 Metern. Damit setzt er sich klar gegen Hula durch.

21. Duell: Taku Takeuchi (JPN) - Stephan Leyhe (GER) Unter großem Jubel springt Leyhe auf 132 Meter. Da hatte er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft. Das Duell gegen Takeuchi geht trotzdem klar an Leyhe.

20. Duell: Stefan Huber (AUT) - Ryoyu Kobayashi (JPN) Stefan Huber legt mit 132 Metern einen couragierten Sprung vor. Er reizt Kobayashi damit, der 135,5 Meter springt. Damit scheint sich Kobayashi im Kampf um den Tournee-Sieg verabschiedet zu haben.

19. Duell: Markus Schiffner (AUT) - Peter Prevc (SLO) Schiffner erwischt keinen guten Sprung. 121 Meter sind heute deutlich zu wenig, um den zweiten Durchgang zu erreichen. Prevc zeigt mit 136,5 Metern, was er kann.

18. Duell: Clemens Aigner (AUT)- Johann Andre Forfang (NOR) Aigner setzt den Telemark bei 129 Metern. Forfang macht was aus den mittelmäßigen Bedingungen und springt immerhin 135,5 Meter weit.

17. Duell: Sondre Ringen (NOR) - Marius Lindvik (NOR) Das norwegische Duell Ringen - Lindvik entscheidet Lindvik mit 139 Metern ganz klar für sich. Lindvik ist im Kampf um das Treppchen dabei. Er liegt aktuell hinter Kubacki und Geiger auf Platz drei.

16. Duell: Sergei Tkatschenko (KAZ) - Daniel Huber (AUT) Tkatschenko reiht sich mit 124 Metern am Ende des Feldes ein. Huber hat damit keine Mühe und springt elf Meter weiter.

15. Duell: Clemens Leitner (AUT) - Philipp Aschenwald (AUT) Leitner springt mit 130 Metern schon gut, aber gegen den Satz auf 136 Meter von Aschenwald kommt der Österreicher damit nicht an.

14. Duell: Antti Aalto (FIN) - Markus Eisenbichler (GER) Der einzige finnische Teilnehmer kommt auf 127 Meter. Markus Eisenbichler mischt hingegen weiter vorne mit und zeigt mit 137 Metern eine richtig gute Vorstellung.

13. Duell: Cene Prevc (SLO) - Dawid Kubacki (POL) Der zweite der drei Prevc-Brüder springt solide 132 Meter. Das ist aber elf Meter weniger als Kubacki, der erst nach sensationellen 143 Metern landet.

12. Duell: Mackenzie Boy-Clowes (CAN) - Gregor Schlierenzauer (AUT) Der Kanadier kommt nicht wirklich zurecht und springt nur auf 120,5 Meter. Schlierenzauer zeigt, dass er es noch kann. Mit 129 Metern ist der frühere Siegspringer sicher im zweiten Durchgang.

11. Duell: Manuel Fettner (AUT) - Yukiya Sato (JPN) Fettner mit einem gewaltigen Absprung, aber dann fehlt es ihm etwas an Flugqualität. Deshalb landet der Österreich schon nach 123,5 Metern. Sato greift die Spitze an und zaubert 139 Meter in den Schnee.

10. Duell: Simon Ammann (SUI) - Karl Geiger (GER) Amman taucht nach dem Absprung direkt ab und springt nur auf 121 Meter. Karl Geiger zeigt, dass er den Tournee-Sieg definitiv noch will und fliegt auf starke 140 Meter. Klasse!

9. Duell: Dimitri Wassiliew (RUS) - Michael Hayböck (AUT) Der russische Routinier fällt völlig ab und kommt nicht über 113 Meter hinaus. Hayböck macht es besser, zeigt mit 131 Metern aber auch keinen Überflug.

8. Duell: Gregor Deschwanden (SUI) - Pius Paschke (GER) Deschwanden zeigt einen der schwächsten Sprünge, den er in Bischofshofen bislang gezeigt hat. Die 126 Meter von Pius Paschke reichen allemal, um in den zweiten Durchgang einzuziehen.

7. Duell: Robert Johansson (NOR) - Daniel Andre Tande (NOR) Der Norweger Johansson knackt die 130-Meter-Marke auch, aber sein Landsmann Tande macht es noch besser und setzt den Telemark bei 137,5 Meter.

6. Duell: Keiichi Sato (JPN) - Domen Prevc (SLO) Sato reiht sich auch in den Weitenbereich um 125 Meter ein. Domen Prevc macht es deutlich besser und setzt mit 140 Metern ein dickes Achtungszeichen!

5. Duell: Robin Pedersen (NOR) - Anders Haare (NOR) Pedersen verpatzt den Absprung und kriegt den Sprung nicht mehr weit nach unten gezogen. Seine 120-Meter-Einladung kann Landsmann Haare nutzen und in den Finaldurchgang einziehen.

4. Duell: Maciej Kot (POL) - Junshiro Kobayashi (JPN) Kot springt aus Luke 8 auf 126 Meter. Für Junshiro Kobayashi ist diese Weite kein Problem. Der Japaner setzt sich durch und darf im zweiten Durchgang definitiv mitmischen.

3. Duell: Kilian Peier (SUI) - Anze Lanisek (SLO) Peier nähert sich als Erster an die 130 Meter an und setzt sich im Duell gegen Lanisek, der die Ski bei 126 Metern in den Schnee stellt durch.

2. Duell: Roman Koudelka (CZE) - Jan Hörl (AUT) Koudelka steht sicher bei 126 Meter, Hörl überflügelt den Tschechen zwar um einen Meter, aber Koudelka ist wegen der besseren Windpunkte trotzdem weiter.

1. Duell: Piotr Zyla (POL) - Timi Zajc (SLO) Zyla überspringt den 125-Meter-K-Punkt um einen halben Meter. Zajc hält da nicht ganz mit und wird mit 121 Meter voraussichtlich nicht im zweiten Durchgang mitmischen.

Die Duelle 50 Springer gehen heute in 25 K.o.-Duellen vom Bakken. Den Auftakt machen Piotr Zyla und Timi Zajc. Die 25 Duell-Sieger und die fünf besten Verlierer springen dann im zweiten Durchgang um den Tagessieg und die Gesamtwertung.

Die Bedingungen Beim Finale der Vierschanzentournee erwarten die Skispringer faire Bedingungen. Der Wind weht stabil von hinten mit nur geringen Unterschieden.

Wer ist noch gut drauf? Den Polen Dawid Kubacki muss man heute auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Ihm gelang der weiteste Sprung im Probedurchgang mit einem Satz auf 140,5 Meter.

Kraft mischt um Tagessieg mit Der Sieg in der Vierschanzentournee ist für Kraft zwar zu weit weg, um den Tagessieg möchte der Österreicher aber allemal mitspringen. Dass er dazu die besten Möglichkeiten hatte, zeigte Kraft am gestrigen Tag mit dem Sieg in der Qualifikation.

Was macht Lindvik? Besonders im Fokus steht auch Maris Lindvik. Der Norweger konnte zwei der vier Tournee-Springen für sich entscheiden, steht aber in Bischofshofen vor einer ganz besonderen Premiere: Lindvik springt nämlich zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere auf dieser Anlage und muss sich entsprechend erst an die Besonderheiten herantasten.

Kann Geiger angreifen? Im Siegfall wäre Karl Geiger der erste deutsche Springer seit Sven Hannawald der die Tournee gewinnt. Das Springen in Innsbruck hat den DSV-Springer allerdings zurückgeworfen. Es wird spannend zu sehen sein, ob Geiger den Fehler ausmerzen kann und heute noch vorn mitmischen kann. Apropos mitmischen, dass möchten hier auch heute wieder Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Pius Paschke. Der Tournee-Sieg ist für sie zwar in weiter Ferne, aber ein gutes Tagesresultat sollte allemal möglich sein.

Wer schnappt sich den goldenen Adler? Die Entscheidung in der Vierschanzentournee ist so spannend wie schon lange nicht mehr. Vier Skispringer kommen vor dem großen Finale noch für den Sieg in Frage. In Führung liegt nach drei von vier Stationen der Pole Dawid Kubacki mit 830,7 Punkten. Ihm folgt Marius Lindvik aus Norwegen, der zuletzt zweimal in Folge gewann, mit 9,7 Punkten Rückstand. Karl Geiger liegt mit 13,3 Punkten Rückstand auf der dritten Position, Kobayashi fehlen 13,7 Punkte zu Kubacki.