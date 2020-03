Liveticker

Roman-Sergeevich Trofimov (RUS) Roman-Sergeevich Trofimov kann mit seinem Sprung ebenfalls zufrieden sein. Mit 118,5 Metern landet er in etwa in seinem Leistungsbereich und rangiert sich auf Platz vier ein. Eine Weite, die durchaus ausreichen könnte für einen Rang unter die Top 50.

Severin Freund (GER) Klasse! Severin Freund erreicht das Minimalziel für den heutigen Tag und wird sich mit seinem Sprung auf 122 Meter die sichere Qualifikation für morgen Buchen. Durch ein paar mehr Abzüge in der Windwertung setzt er sich auf Platz zwei hinter Teamkollege Hamann.

Cestmir Kozisek (CZE) Der Sprung war hingegen gar nichts! Cestmir Kozisek kommt nach dem Schanzentisch viel zu steil raus, nimmt sich dadurch Geschwindigkeit und kommt gerade mal auf 109 Meter. Scheint, als würde es heute bei den Tschechen ein Tag zum Vergessen drohen.

Sabirzhan Muminov (KAZ) Sabirzhan Muminov kann zumindest mal wieder einen der weiteren Versuche hier auspacken. Der 25-Jährige kommt gut in seinen Sprung hinein und landet bei 117 Metern. Damit rangiert er sich auf Position vier ein. Wenn er Glück hat, könnte diese Weite für den Sonntag reichen.

Matthew Soukup (CAN) Matthew Soukup kann ebenfalls nicht mithalten und muss sich am Ende der Resultatliste einsortieren.

Vojtech Stursa (CZE) Aktuell bleiben die weiten Sprünge am Stück aus und es heißt sich wieder mit kürzeren Sätzen zufriedengeben. Auch bei Stursa gibt es nach 106 Metern nicht viel mehr als Kopfschütteln.

Denis Kornilov (RUS) Bei ihm hingegen läuft in dieser Saison überhaupt nichts zusammen und auch am Holmenkollen kann Denis Kornilov die vielen Fehler in seinem Sprungsystem nicht ausmerzen. Auch für ihn wird es wohl nicht in den Wettkampf gehen.

Martin Hamann (GER) Es gilt für Martin Hamann! Was kann er bei seiner Rückkehr im Weltcup heute abliefern? In den Trainings waren die Sprünge solide und auch jetzt sollte seine Weite reichen, um es in den Wettkampf zu schaffen. Nach 121 Metern geht es für den Moment an die Spitze der Ergebnisliste.

Filip Sakala (CZE) Filip Sakala hat schon nach dem Schanzentisch überhaupt keine Höhe und so fehlt es ihm dann auch unten an Dampf. Auch für Sakala wird der Sprung unter die besten 50 wohl unmöglich sein.

Mikhail Nazarov (RUS) Mikhail Nazarov ist der erste internationale Starter, der hier über den Bakken geht. Zufriedenheit aber stellt sich bei ihm nach der Landung nicht ein. Er weiß, dass 108 Meter wohl nicht reichen werden, um im Einzel wieder zum Zug zu kommen.

Joacim Ødegård Bjøreng (NOR) Joacim Ødegård Bjøreng kann auch noch nicht so recht überzeugen und bleibt mit 116,5 Metern hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Mats Bjerke Myhren (NOR) Mats Bjerke Myhren springt ebenfalls für die nationale Gruppe und möchte sich hier für größere Aufgaben hervortun. Ob dafür aber 111 Meter reichen? Wohl eher nicht.

Oscar Westerheim (NOR) Oscar Westerheim ist der nächste, der hier durch die Nebelsuppe muss. Der macht seine Sache schon deutlich besser als der Teamkollege und landet bei 118 Metern. Die Weite könnte dann durchaus schon reichen, um unter die Top 50 zu kommen.

Fredrik Villumstad (NOR) Fredrik Villumstad aus der nationalen Gruppe ist es, der bei dichten Nebel den Qualifikationsdurchgang am Holmenkollen eröffnet. Mit 99,5 Metern springt er aber bei Weitem nicht in den Bereich, der für den Einzelwettkampf reichen wird.

So lief das Training Vor der Qualifikation standen für die Athleten bereits zwei Trainingsdurchgänge an. Den ersten Durchgang gewann Johann Andre Forfang mit 125,5 Metern und 71 Punktenb vor Kamil Stoch und Dawid Kubacki. Im zweiten Durchgang hatte Anze Lanisek mit 132 Metern und 79,8 Punkten den weitesten Sprung gezeigt. Marius Lindvik war Zweiter vor Forfang.

Die vier schweizer Starter Die Schweiz hat zu Lahti keine Änderungen vorgenommen und Andreas Schuler, Gregor Deschwanden sowie Simon Ammann und Killian Peier messen sich heute in der Qualifikation. Der Sprung in den eigentlichen Weltcup sollte Pflicht sein.

Das ÖSV-Team Ebenfalls mit sieben Startern in der heutigen Qualifikation am Start sind die Österreicher. Zurück im Weltcup ist Clemens Aigner, der wie Hamann über gute Resultate im Continentalcup kommt. Neben ihm werden Stefan Huber, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck, Daniel Huber, Philipp Aschenwald und Stefan Kraft über den Bakken gehen.

Freund bleibt im DSV-Team Severin Freund darf sich auch weiterhin im Weltcup beweisen und erhielt von Cheftrainer Stefan Horngacher das Vertrauen für die ersten Bewerbe der RAW Air-Tour. Neu zum Team stößt Martin Hamann, der über gute Leistungen im Continentalcup einen Quotenplatz für das DSV-Team ersprungen hatte. Daneben bleibt das deutsche Team zu Lahti unverändert und in der Qualifikation werden zusätzlich Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Constantin Schmid, Stephan Leyhe und Karl Geiger an den Start gehen.

65 Athleten am Start In der heutigen Qualifikation gehen 65 Athleten aus 15 Nationen an den Start. Aus diesem Feld werden am Sonntag im Einzelwettkampf dann nur noch die 50 besten Starter über den Bakken gehen.

Holmenkollen ohne Zuschauer Das Coronavirus sorgt am Holmenkollen für leere Zuschauertribünen. Auf Anordnung der lokalen Behörden in Oslo wird Zuschauern am Wochenende der Zugang zu den Wettkämpfstätten rund um den Holmenkollen verwehrt. Damit möchte man die Ausbreitung des Virus verhindern. Die Entscheidung gilt zunächst nur für die Veranstaltung am Holmenkollen in Oslo. Für die weiteren Veranstaltungen der RAW Air in Lillehammer, Trondheim und Vikersund sind momentan noch keine Einschränkungen geplant.

Der Modus Es gibt vor allem eine große Besonderheit bei der Serie in Norwegen: Die Ergebnisse der Qualifikationen fließen ebenfalls in die Gesamtwertung mit ein, heißt also auf dem Weg zum Gesamtsieg müssen insgesamt 16 Sprünge absolviert werden, grobe Fehler sollte man sich dabei nicht erlauben. Insgesamt 100.000 Euro werden an die besten drei Springer der Gesamtwertung ausgeschüttet.