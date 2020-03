Liveticker

Führungswechsel! Anna Odine Strøm zaubert einen richtig schönen Sprung in die Luft und betritt erst nach 121 Metern wieder die Erde. Auch die Noten passen und es geht klar an die Spitze.

So geht das! Josephine Pagnier macht es besser als ihre Landsfrau zuvor und drückt eine neue Bestweite in den Schnee. Die guten Bedingungen tragen sie bis auf 115 Meter!

Für die Damen aus Österreich verlief der gestrige Wettkampf enttäuschend. Erstmals in dieser Saison schaffte es keine Springerin aus der Alpenrepublik aufs Treppchen. Eva Pinkelnig wurde als Sechste beste Österreicherin, Daniela Iraschko-Stolz wurde Achte. Direkt dahinter kam Chiara Hölzl nur auf Rang neun und musste damit ihre Führung im Gesamtweltcup an Maren Lundby abtreten. Außerdem starten auch heute Jacqueline Seifriedsberger und Sophie Sorschag für den ÖSV.

DSV-Quartett am Start

Für das deutsche Team gehen auch heute insgesamt vier Athletinnen in die Luft. Die größten Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Katharina Althaus, die nach Rang zwei in der Oslo-Quali und dem vierten Platz gestern heute ganz nach vorne will. Juliane Seyfarth landete gestern auf dem zwölften Rang, Luisa Görlich und Svenja Würth belegten die Positionen 16 und 21. Selina Freitag ist nach wie vor nicht dabei, da sie bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal startet.