Liveticker

Jawoll! Geiger meldet Siegansprüche an. Bei ihm stehen starke 128,5 m zu Buche. Toller Sprung des Deutschen, der trotzdem knapp hinter Kubacki bleibt.

1. Durchgang / 47. Springer: Ryoyu Kobayashi (JPN)

Kobayashi kommt nicht in Höhenregionen, die er für große Weiten braucht. So sind nur 122 m drin, was aktuell Platz 13 bedeutet.