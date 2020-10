Liveticker

Filip Zubčić (CRO) Auch Filip Zubčić ist im flachen Abschnitt dran am Führenden, doch was macht er im Steilhang? Da muss auch er zurückstecken! Mit vielen Rutschphasen und einer eher vorsichtigen Fahrt wächst der Abstand deutlich an, da hilft es dann auch nicht viel, wenn er in den flacheren Abschnitten unten wieder stärker fährt. Er muss als derzeit Dritter auf den zweiten Durchgang hoffen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) Kann es sein Landsmann besser machen? Leif Kristian Nestvold-Haugen wartet zwar noch auf einen Weltcup-Erfolg, macht aber seine Sache hier ganz ordentlich. Im ersten Teil kommt er gut weg und führt sogar, im Steilhang aber geht ihm dann die Luft aus und er fällt am Ende mit 0,36 Sekunden hinter Kranjec zurück.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der Gesamtweltcupsieger des letzten Winters ist unterwegs und der zeigt mal einen schönen ersten Teil und setzt sich leicht in Führung. Im Steilhang aber kommt der kleine Fehler: Kilde ist spät dran, kommt dadurch auf den Innenski. Durch die Krafteinwirkung öffnet sich die Bindung und der Ski fährt davon. Einen Sturz aber kann er abfangen, raus ist er aber dennoch!

Mathieu Faivre (FRA) Mathieu Faivre ist der nächste Fahrer, der auf die Strecke geht. Im oberen Abschnitt aber kann er dem ersten Starter schon einmal nicht gefährlich sein und auch in den übrigen Streckenabschnitten wirkt dieser Lauf weniger flüssig und rhythmisch. Mit 1,12 Sekunden muss er sich erst einmal deutlich hinter Kranjec einordnen.

Zan Kranjec (SLO) Es ist angerichtet in Sölden! Mit Zan Kranjec aus Slowenien stürzt sich der erste Athlet des Feldes aus dem Starthäuschen auf die Piste. Was kann er der Konkurrenz vorgeben? Kranjec zeigt einen flüssigen Lauf und hat mit wenigen Problemen zu kämpfen. Mit einer 1:08.19 kommt er ins Ziel. Nun heißt es abwarten, was die übrigen Starter zeigen.

Beste Bedingungen Die Herren werden bei ihrem ersten Rennen der Saison mit perfekten Bedingungen verwöhnt. Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen leicht unter Null. Einem fairen Opening sollte also nichts im Wege stehen!

Die Swiss-Boys Im Team der Schweiz sind die Blicke heute vor allem auf Youngster Marco Odermatt gerichtet, der zum Ende der vorherigen Saison gute Ergebnisse im Riesenslalom abliefern konnte. Auch Loïc Meillard und Gino Caviezel blicken auf solide Resultate in der vergangenen Saison zurück. Justin Murisier, Cédric Noger, Daniele Sette, Thomas Tumler, und Tanguy Nef werden das Team vervollständigen.

Das DSV-Aufgebot Im deutschen Team dürften wohl am ehesten Alexander Schmid und Stefan Luitz Kandidaten für Plätze weit vorne in der Ergebnisliste sein. Neben ihnen wird Fabian Gratz an den Anlauf gehen, für den es das erst zweite Weltcuprennen der Karriere sein wird. "Sölden ist was ganz Besonderes: das erste Rennen der Saison, der Startschuss für den Winter. Ich habe in den vergangenen Jahren oft live oder am Fernseher zugeschaut. Jetzt stehe ich selber in ein paar Tagen am Start - das ist einfach nur cool", so der DSV-Rennläufer in der offiziellen Presseaussendung. "Jetzt möchte ich mir selbst keinen Druck machen, sondern das zeigen, was ich kann."

Manuel Feller fehlt Für die Österreicher fehlt nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher weiter der große Favorit für Topplätze. Roland Leitinger und Marco Schwarz aber können sich zumindest die Hoffnung machen, dass es beim Heimrennen solide läuft. Fehlen wird Manuel Feller. Der hat sich nach Rücksprache mit den Trainern gegen einen Start entschieden, nachdem er im Sommer immer wieder unter Rückenproblemen litt. "Daher bin jetzt noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte", hieß es von Feller. Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser und Thomas Dorner komplettieren das ÖSV-Aufgebot.

Fast alle Rennen in Europa Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf den Kalender, der meist schon im Vorjahr festgelegt wird, nun aber noch einmal abgeändert wurde. Die Nordamerika-Rennen wurden abgesagt und alle Rennen sollen in Europa über die Bühne gehen. Eine Ausnahme gibt es aber: Den Olympia-Test für Peking 2022 in Yanqing im Februar 2021. Auch werden Geschlechter und Disziplinen möglichst getrennt an einem Ort starten, um möglichst wenige Personen an einem Ort zu haben. Einzig in Sölden, dem Parallelrennen in Lech sowie das Finale in der Lenzerheide werden von Damen und Herren zur gleichen Zeit bestritten.

Herausforderung Corona-Winter Wie alle Sportarten steht auch der alpine Skiweltcup in diesem Winter vor einer großen Herausforderung, inmitten einer Pandemie Wettkämpfe auszutragen. Coronabedingt gibt es keine Zuschauer an der Piste und keine große Party. Auch in vielen anderen Bereichen musste umstrukturiert werden, um Wettkämpfe möglich zu machen. So gibt es beispielsweise von der FIS vier Blasen (Rennläufer und Betreuer, Organisation, Medien und eine geringe Anzahl geladener Gäste), so dass bestimmte Gruppen keine oder so wenig Berührungspunkte wie möglich haben. Durch die Gruppierungen soll eine Durchmischung, beispielsweise bei der Hotel-Zuordnung verhindert werden. Zudem ist ein negativer Corona-Test zwingend erforderlich, um auf das Gelände zu kommen. Der Test darf nicht älter als drei bis vier Tage sein. Zudem wird es eine Tracking-App geben, um im Corona-Fall Kontakte nachverfolgen zu können.