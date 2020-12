Liveticker

Als früher Zweiter startet Romed Baumann in die heutige Abfahrt. Der Deutsch-Österreicher, der beim ÖSV schon auf dem Abstellgleis stand und dann 2019 zum DSV wechselte, erlebt gerade seinen zweiten Frühling in der Karriere und konnte neben dem siebten Platz gestern schon zwei weitere Top-Ten-Platzierungen in den beiden Abfahrten einfahren. Gelingt ihm das heute erneut? Josef Ferstl (Startnummer 21) zeigte gestern im Super G nicht seine besten Leistungen und möchte sich heute steigern. Genauso erging es Andreas Sander, der als 30. starten wird. Dominik Schwaiger wird nach einer Verletzung als 24. spontan entscheiden, ob er das Rennen bestreitet. Überraschen konnte gestern Simon Jocher (Startnummer 48), der mit hoher Startnummer einen guten 15. Platz einfuhr, für ihn gilt es, mit breiter Brust so eine starke Fahrt zu wiederholen. Manuel Schmid komplettiert ein breites deutsches Team als 33.

Kriechmayr möchte Podestplatz wiederholen

Ohne einen Sieg eines Österreichers in der Saison 2020/21 könnte der ÖSV ins neue Jahr gehen. Heute ist die letzte Chance, den vergeigten Saisonstart des kompletten Teams mit einem Sieg etwas zu begradigen. Der heißeste Anwärter darauf dürfte der im gestrigen Super G Zweite Vincent Kriechmayr sein. Er wird heute als Elfter in das Rennen gehen. Den zweiten Podestplatz der noch jungen Abfahrts-Saison holte sich sein Teamkollege Otmar Striedinger (heute Startnummer sechs). Matthias Mayer und Max Franz überzeugten in der bisherigen Saison noch nicht und starten heute als 13. und 18. Hannes Reichelt kommt in hohem Alter momentan nicht mehr wirklich an die Weltspitze heran und trägt die 25 auf dem Trikot. Christian Walder, Christopher Neumayer, Daniel Hemetsberger und Stefan Babinsky (Startnummern 37, 40, 42 und 50) heißen die restlichen ÖSV-Athleten.