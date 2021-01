Liveticker

Feller und Schwarz kämpfen ums Podest Der ÖSV wird mit gemischten Gefühlen auf den ersten Durchgang zurückblicken. Manuel Feller (3. Platz) und Marco Schwarz (4.) sind genau wie Fabio Gstrein (9.) hervorragend gefahren und haben im zweiten Lauf die Möglichkeit auf absolute Spitzenpositionen. Marc Digruber (29.) konnte sich gerade noch für das Finale qualifizieren. Dagegen enttäuschte Michael Matt (26.), dazu haben Adrian Pertl und Christian Hirschbühl nicht das Ziel gesehen. Außerdem verpasste Johannes Strolz (31.) denkbar knapp die besten 30.

Straßer und Holzmann überzeugen Der deutschen Skiverband wird im zweiten Durchgang mit zwei Athleten an den Start gehen. Linus Straßer liegt auf dem achten Platz und hat erst im unteren Streckenabschnitt sogar eine noch bessere Position vergeben. Außerdem konnte sich Sebastian Holzmann (25. Platz) qualifizieren, der das dritte Mal in diesem Winter die Chance auf Weltcup-Punkte bekommt. Julian Rauchfuss ist mit hoher Startnummer nicht unter die besten 30 gekommen.

Noël vor Foss Solevåg Soeben hat Tormis Laine aus Estland als letzter Starter des ersten Laufs die Ziellinie überquert, somit ist der erste Durchgang nun beendet. Clément Noël geht also als Gejagter ins Finale. Der Franzose führt vor Sebastian Foss Solevåg (+0,36 Sekunden) und Manuel Feller (+0,51 Sekunden). Dahinter folgt mit Marco Schwarz (+0,78 Sekunden) ein weiterer starker Österreicher vor dem Überraschungsmann Stefan Hadalin (0,85 Sekunden).

Julian Rauchfuss (GER) Der dritte und letzte Deutscher Starter des ersten Durchgangs steht bereit. Jedoch ist Rauchfuss auf nachlassender Piste ähnlich chancenlos wie Aerni eben und landet nur auf dem 36. Platz.

Luca Aerni (SUI) Vor vier Jahren wurde Aerni Kombinations-Weltmeister und auch sein Saisonstart in diesem Jahr lässt einiges erhoffen. Der Schweizer erfüllt die Erwartungen allerdings nicht und fällt fast vier Sekunden zurück, damit ist er ausgeschieden.

Sebastian Holzmann (GER) Jetzt gilt es für den zweiten DSV-Vertreter, der sich schon zweimal unter die besten 30 fahren konnte und dadurch wichtige Weltcup-Punkte gesammelt hat. Erneut läuft es sehr gut für ihn. 2,21 Sekunden Rückstand und Platz 23 reichen sicher für die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Johannes Strolz (AUT) Der Österreicher Strolz reiht sich vorerst auf dem 27. Rang im Zwischenklassement ein. Da muss er noch einige Minuten abwarten, ob er heute Nachmittag nochmals starten darf.

Marc Digruber (AUT) Digruber benötigt in dieser Saison unbedingt ein erstes Ergebnis. Der Österreicher kann nicht ganz auf dem Niveau von Simonet fahren, auf der 25. Position darf er sich aber ebenfalls Hoffnungen auf eine Teilnahme am zweiten Lauf machen.

Sandro Simonet (SUI) Die Pistenbedinungen werden jetzt natürlich immer schwieriger. Doch Simonet zeigt eine ansprechende Leistung und sollte mit dem 19. Platz sicher im zweiten Durchgang dabei sein.

Noël führt Die besten 30 Fahrer sind im Ziel und aktuell liegt der Franzose Clément Noël vor Sebastian Foss Solevåg und Manuel Feller in Führung. Auch für Linus Straßer ist im zweiten Durchgang noch alles möglich. Er hält momentan die achte Position und hat nur knapp vier Zehntel Rückstand auf die Podestplätze.

Erik Read (CAN) Der Kanadier Read agiert ziemlich vorsichtig und kann damit ebenfalls nichts mehr ausrichten. Er reiht sich zwischenzeitlich auf dem 19. Rang ein.

Jonathan Nordbotten (NOR) Nordbotten fährt eine sehr schmale Skiführung, wovon er heute nicht profitieren kann. Er ist nun der erste Starter, der sogar über drei Sekunden auf Noël verliert.

Stefano Gross (ITA) Nein, das war nicht die Fahrt von Gross. Er kommt mit den Bedingungen überhaupt nicht zurecht und fällt mit 2,62 Sekunden bis ans Ende des Feldes zurück.

Lucas Braathen (NOR) Der nächste junge und wilde Norweger folgt direkt nach seinem Teamkollegen. Allerdings wird ihm seine Fahrweise bei diesen Pistenverhältnissen zu Verhängnis. Er steigt sich selbst auf den Schuh und ist damit als nächster Athlet raus.

Timon Haugan (NOR) Auch Haugen ist im oberen Streckenabschnitt noch dabei. Ab dem folgenden Flachstück zieht er ein wenig zurück, doch der Norweger lässt den Rückstand nicht zu groß werden und kann sich immerhin auf dem 15. Platz einreihen.

Simon Maurberger (ITA) Maurberger fährt sehr direkt und büßt im Mittelteil einige Zehntel ein. Er hätte trotz allem noch eine ordentliche Zeit setzen können, doch kurz vor dem Ziel scheidet auch der Italiener aus.

Stefan Hadalin (SLO) Der Slowene Hadalin kommt mit den Schneeverhältnissen bestens zurecht. Er nutzt die Spuren der vorherigen Athleten gut und fährt sich deshalb bis auf den fünften Rang vor. Das ist eine herausragende Leistung mit dieser hohen Startnummer!

Adrian Pertl (AUT) Einer der Aufsteiger der vergangenen Monate im österreichischen Team in der erst 24-jährige Pertl. Leider dauert auch sein Rennen nicht lange, an einer Vertikale ist er zu früh dran und fädelt ein.

Christian Hirschbühl (AUT) Der dritte Ausfall des Tages geht an Hirschbühl. Früh im Rennen lehnt sich der Österreicher bei einem Rechtsschwung zu weit nach innen und landet im Schnee.

Tanguy Nef (SUI) Die Schweizer werden mit dem Durchgang bislang nicht zufrieden sein, wie ergeht es nun Nuf? Definitiv nicht besser. Er ist immer wieder einen Tick und spät dran und verliert deswegen ebenfalls über zwei Sekunden.

Fabio Gstrein (AUT) Gstrein liegt an der zweiten Zwischenzeit nach einer sauberen Fahrt in Führung. Doch wie fast alle Athleten zuvor kann er diese Zeit nicht halten. Immerhin hält er den Rückstand bei unter einer Sekunde, weshalb es noch zu einer Top-Ten-Position reicht.

Manfred Mölgg (ITA) Der nächste Routinier folgt mit dem 38-jährigen Mölgg sofort. Im oberen Streckenteil hält der Italiener den Zeitrückstand auf die Spitze in Grenzen, doch anschließend lässt er viel Zeit liegen und fällt sogar 2,61 Sekunden zurück.

Jean-Baptiste Grange (FRA) Eine ganze Menge Erfahrung bringt der Franzose Grange mit auf die Piste. Die kann er allerdings in diesem Durchgang nicht wirklich ausspielen und fällt demzufolge bis auf den 14. Platz zurück.

Kristoffer Jakobsen (SWE) Im ersten Durchgang hängt Jakobsen oft ein wenig zurück, bevor er im zweiten Lauf aufgedreht und sich dort zuletzt zweimal noch weit nach vorne fahren konnte. Wie ergeht es ihm heute? Der Lauf sitzt diesmal und mit knapp über einer Sekunde Rückstand erkämpft er sich eine ordentliche Ausgangsposition für das Finale.

Filip Zubčić (CRO) Zubčić kommt eigentlich aus dem Riesenslalom, konnte zuletzt aber auch im Slalom überzeugen. Bei seinem Heimrennen startet er mit einer guten Linie richtig schnell. Doch im Zielhang hat auch der Kroate einige Probleme und fällt nach einem Fehler mehr oder weniger ins Ziel. Trotzdem sortiert er auf dem achten Rang ein.

Michael Matt (AUT) Die Startgruppe der besten 15 wird abgeschlossen von Matt. Dem Österreicher liegen die Verhältnisse normalerweise, doch an einigen Toren setzt er Schwung zu früh an und verliert dadurch viel Zeit. Am Ende liegt er über zwei Sekunden hinter der Bestzeit und verlässt enttäuscht den Zielraum.

Manuel Feller (AUT) Mit den Plätzen zwei und vier ist Feller vielversprechend in die Slalom-Saison gestartet. Jetzt jagt der Österreicher seinen ersten Weltcupsieg. Der 28-jährige attackiert wie gewohnt maximal und sucht die engste Linie. Das zahlt sich aus und er holt zunächst eine halbe Sekunde auf Noël heraus. Halten kann er den Vorsprung zwar nicht, aber mit dem dritten Rang ist im zweiten Durchgang alles möglich für ihn!

Victor Muffat Jeandet (FRA) Muffat Jeandet zeigt eine ähnliche Fahrt wie Straßer zuvor und verspielt erst im unteren Streckenabschnitt eine absolute Top-Platzierung. Der Franzose kommt jedoch noch als sehr guter Vierter ins Ziel.

Linus Straßer (GER) Der erste Deutsche steht im Starthaus. Strasser hat zuletzt in Madonna di Campiglio mit Platz sechs überzeugt und kann damit locker ins Rennen gehen. Straßer beginnt super und liegt bei den ersten beiden Zwischenzeiten in Führung. Unten verliert er etwas, trotzdem reiht er sich mit knapp einer Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz ein. Das ist erneut eine starke Leistung und eine gute Ausgangsposition!

Alex Vinatzer (ITA) Die ersten beiden Slaloms der Saison haben gezeigt, dass sich Vinatzer in seinen jungen Jahren schon zu einem absoluten Top-Fahrer entwickelt hat und um den Sieg mitkämpfen kann. Jedoch wird das heute nichts, ähnlich wie Meillard scheidet er früh aus dem Rennen aus.

David Ryding (GBR) Ryding hält bei den ersten beiden Zwischenzeiten zunächst ordentlich mit. Doch dann zieht er plötzlich zurück und fällt in der Folge über zwei Sekunden hinter die Bestzeit zurück.

Alexandr Khoroshilov (RUS) Khoroshilovs Fahrt sieht technisch sauber aus, doch viel Tempo kann er damit trotzdem über den gesamten Lauf nicht aufbauen. Er reiht sich dementsprechend auf dem achten Platz am Ende des Feldes ein.

Loic Meillard (SUI) Der Schweizer Meillard kommt nicht weit und fädelt schon nach wenigen Fahrsekunden bei einem Linksschwung ein. Damit sorgt er für den ersten Ausfall des Tages.

Clément Noël (FRA) Mit dem bisherigen Saisonverlauf dürfte Noël trotz eines fünften Ranges in Madonna di Campiglio nicht zufrieden sein, er unbedingt seinen ersten Podestplatz des Winters einfahren möchte. Erst liegt der Franzose über vier Zehntel zurück, doch dann nutzt er den Fehler von Foss Solevåg aus dem Schlussteil aus und übernimmt im Ziel den ersten Platz!

Ramon Zenhäusern (SUI) Der Slalom-Sieger von Alta Badia schiebt sich aus dem Starthaus. Doch Zenhäusern fühlt sich nicht wohl auf der Piste und verliert im oberen Abschnitt bereits eine Sekunde. Damit übernimmt er im Ziel die rote Laterne und ist sichtlich unzufrieden.

Daniel Yule (SUI) Der normalerweise erfolgsverwöhnte Yule blieb in dieser Saison bisher hinter den Erwartungen zurück. Alle Athleten haben zuvor im Mittelteil viel Zeit auf Foss Solevåg verloren, so auch Yule. Er fällt zwischenzeitlich sogar auf die letzte Position zurück.

Alexis Pinturault (FRA) Im Kampf um den Gesamtweltcup will Pinturault heute Punkte auf seine Konkurrenten Kilde und Odermatt gutmachen, die in Zagreb nicht am Starten stehen. Doch hat er zu kämpfen und fährt weite Wege, weshalb der Franzose über eine halbe Sekunde einbüßt.

Marco Schwarz (AUT) Der erste Österreicher stürzt sich die Piste hinunter. Schwarz startet eher verhalten im oberen Streckenabschnitt und auch in der folgende Flachpassage verliert er Zeit. Am Ende kommt er hinter Foss Solevåg, aber vor Kristoffersen ins Ziel.

Sebastian Foss Solevåg (NOR) Auf dem fünften Platzt in der Disziplinenwertung liegt aktuell Foss Solevåg, der stets konstante Leistungen auf die Piste gebracht hat. Und die Bedingungen am heutigen Tage scheinen ihm richtig liegen. Trotz eines Riesenfehlers im Zielhang holt er fast sieben Zehntel auf Kristoffersen heraus und geht in Führung.

Henrik Kristoffersen (NOR) Das Rennen wird von Kristoffersen eröffnet. Nach holprigen Saisonbeginn konnte er zuletzt den Slalom in Madonna di Campiglio gewinnen und seine kleine Krise überwinden. Der Norweger genießt zudem den Vorteil der ersten Startnummer. Er zeigt nun erneut einen flüssigen und nahezu fehlerfreien Lauf, vielleicht hat aber das letzte Risiko gefehlt. Der Durchgang ist insgesamt sehr lang, sodass die Uhr erst bei 1:00,48 Minuten stehen bleibt.

Leicht verbesserte Verhältnisse Nach dem schwierigen Rennen der Damen am Sonntag finden die Herren heute am Bärenberg etwas besser Bedingungen vor. Der Schnee ist zwar noch immer sehr nass, allerdings regnet es immerhin nicht und die Sicht stellt auch keine Probleme dar. Bleibt zu hoffen, dass die Piste lange hält und der Wettbewerb fair bleibt.

Großer Favoritenkreis Für das Rennen in Zagreb werden zahlreiche Sieganwärter gehandelt. Bei beiden bisherigen Slaloms waren die Zeitabstände jeweils sehr knapp und es standen sechs verschiedene Athleten auf dem Podium. Neben den bereits erwähnten Österreichern und Schweizern gelten vor allem die Norweger Henrik Kristoffersen (Startnummer 1) und Sebastian Foss Solevåg (2), Alexis Pinturault (4) und Clément Noël (7) aus Frankreich und der junge Italiener Alex Vinatzer (11) als Top-Favoriten für den Tageserfolg.

Schweizer setzen auf Zenhäusern und Yule Ramon Zenhäusern (Startnummer 6) konnte den ersten Slalom dieses Winters in Alta Badia für sich entscheiden und zählt damit zum engsten Kreis der Favoriten. Dazu gehört auch Daniel Yule (5), der unbedingt sein erstes Saison-Podest einfahren möchte. Desweitern werden Loic Meillard und Tanguy Nef (21) gute Chancen auf Top-Ergebnisse eingeräumt. Sandro Simonet (34) und Luca Aerni (47) vervollständigen das Swiss-Team.

Acht Österreicher dabei Als erster Starter des ÖSV-Teams wird Marco Schwarz (Startnummer 3) auf die Piste gehen. Der 25-jährige konnte, genau wie Manuel Feller (14), im Slalom in dieser Saison bereits einmal auf dem Podest stehen. Beide sollen auch heute wieder die vorderen Platzierungen angreifen. Über ähnliches Potenzial verfügt ebenso Michael Matt (15). Außerdem werden für den österreichischen Skiverband Fabio Gstrein (20), Christian Hirschbühl (22), Adrian Pertl (23), Marc Digruber (35) und Johannes Strolz (41) am Start stehen.

Straßer führt DSV-Team an Der deutsche Skiverband ist mit drei Athleten nach Kroatien gereist. Linus Straßer (Startnummer 12) konnte zuletzt in Madonna di Campiglio durch eine starke Leistung und dem sechsten Rang sein erstes Top-Resultat der Saison einfahren und hat reichlich Selbstvertrauen gesammelt. Auch Sebastian Holzmann (42) ist erfolgreich in den Winter gestartet und konnte sich in beiden vorherigen Slaloms für den zweiten Durchgang qualifizieren. Die Mannschaft wird zudem von Julian Rauchfuss (49) komplettiert.

Volles Programm Der Wettbewerb in Zagreb ist im alpinen Bereich traditionell der Beginn des Slalom-Monats Januar. Doch während der Corona-Krise werden die kommenden Wochen in den technischen Disziplinen besonders intensiv. Alleine in den nächsten vier Tagen stehen nach dem heutigen Slalom noch drei weitere Technik-Rennen für die Herren in Adelboden an.