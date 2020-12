Liveticker

Artti Aigro (EST) Artti Aigro hat das Glück des Tüchtigen und vor seinem Sprung weht plötzlich ein angenehmer Aufwind in die Anlage. Das nutzt der Este für die Bestweite von 123,5 Meter. In der Windkompensation gibt es aber entsprechend Abzüge, weshalb dann in der Summe dann doch "nur" Rang fünf zu Buche steht. Dürfte ihn nicht jucken, denn er wird morgen im Wettkampf sein.

Cene Prevc (SLO) Der nächste Athlet aus dem Prevc-Trio ist in der Spur und der zeigt dann, wie es eigentlich gehen soll. Cene Prevc liegt gut in der Spur, kommt dann gut in seine Flughaltung herein und übernimmt nach 122 Metern die Führung von Bresadola.

Mikhail Nazarov (RUS) Mikhail Nazarov sitzt nicht optimal in der Anlaufspur und kann so dann den Druck nicht auf die Kante bringen. Nach nur 102,5 Metern zuckt der Russe mit den Schultern. So hat er sich das heute sicher nicht vorgestellt.

Dominik Peter (SUI) Schade! Schon seit seinem ersten Sprung hadert Dominik Peter mit dieser Schanze und auch jetzt wird er keine Freundschaft schließen. Er kommt so gar nicht in seine Flughaltung und nach 99,5 Metern könnte er zu denen gehören, die morgen dann zusehen müssen.

Naoki Nakamura (JPN) Naoki Nakamura lässt am Schanzentisch die Meter liegen und das kann der Japaner dann auch in der Luft nicht mehr wirklich korrigieren. Nach 109 Metern und niedrigen Noten rangiert er sich hinter Domen Prevc ein.

Domen Prevc (SLO) Domen Prevc kann in die Top drei nicht eindringen. Der Slowene kommt nicht ganz sauber vom Tisch weg und muss nach 111 Metern zu seiner Landung kommen. Für den Wettkampf reicht es, es wird aber einen eher schweren K.o.-Gegner geben.

Niko Kytösaho (FIN) Für seine Verhältnisse war Niko Kytösaho vorhin im Training ordentlich dabei und auch jetzt in der Qualifikation liefert der Finne einen soliden Versuch auf 117,5 Meter ab. Er rangiert sich nur knapp hinter Kraft auf der dritten Position ein.

Giovanni Bresadola (ITA) Sorgt Giovanni Bresadola jetzt für den Wechsel an der Spitze? Der junge Italiener, der schon beim Skifliegen überraschen konnte, liegt sehr gut in der Luft, macht ein gutes Luftpolster und stellt die 119 Meter hin. In der Haltung gibt es zwar keine Topnoten, am Ende reicht es aber dennoch, um sich Kraft zu schnappen.

Viktor Polášek (CZE) Ähnlich läuft es auch für Viktor Polášek aus der tschechischen Mannschaft. Er steht ebenfalls viel zu steil in der Luft, wird dadurch vom Wind gebremst und muss seine Landung früh in den Schnee bringen.

Casey Larson (USA) Casey Larson hat auch so seine Schwierigkeiten mit dem Rückenwind in Oberstdorf. Der 22-Jährige kommt gut vom Tisch weg, liegt dann aber doch ein wenig zu hoch über den Skiern und kann nicht die Weite bringen, die er sich gewünscht hat. Er muss noch zuwarten, ob er morgen noch einmal mitmischen kann.

Cestmir Kozisek (CZE) Wenn die Form fehlt, ist es bei diesen Verhältnissen natürlich doppelt schwer. Cestmir Kozisek kommt einfach nicht sauber vom Tisch weg, liegt dann nicht gut über den Latten und scheidet nach 98,5 Metern wohl aus.

Matthew Soukup (CAN) Matthew Soukup konnte in Engelberg seine ersten Weltcup-Zähler mitnehmen. Heute hat der Kanadier mehr zu tun in seinem Flug und landet mit 106,5 Metern doch schon recht früh. Teilnehmen darf er morgen aber dennoch.

Jan Hörl (AUT) Jan Hörl war in den Trainings richtig gut dabei, jetzt tut er sich etwas schwerer. Nach dem Tisch hat er viel zu tun und muss ins System eingreifen. Das kostet ihm dann doch einiges an Metern. Nach 113 Metern aber muss er sich keine Gedanken machen. Diese Weite wird locker für morgen reichen.

Mathis Contamine (FRA) Mathis Contamine ist der nächste junge Franzose, für den es sich heute beweisen gilt. Ganz gelingen aber tut ihm das mit nur 103 Metern nicht und auch er ordnet sich erst einmal in der Gruppe derer ein, die derzeit nicht für den Wettkampf qualifiziert sind.

Stefan Kraft (AUT) Im ersten Training konnte Stefan Kraft den weitesten Sprung setzen. Das zweite Training ließ er anschließend aus. Was ist jetzt für den Tiroler drin? 116,5 Meter. Damit war er zwar kürzer gesprungen als Richard Freitag, erhält aber satte 9,5 Punkte in der Windkompensation, wodurch er dann doch vorbeiziehen kann.

Roman Koudelka (CZE) Roman Koudelka springt der Form vergangener Tage hinterher. Vom Schanzentisch kommt der Tscheche nicht sauber weg, liegt sehr steil über den Ski und wird dadurch gebremst. Mit 104 Metern gehört er derzeit zu denen, die ausscheiden würden.

Ilya Mankov (RUS) Ilya Mankov hatte schon einige gute Weltcup-Einsätze, auf der Schanze in Oberstdorf aber tut der erst 17-Jährige sich richtig schwer und kommt so gar nicht ins Fliegen. Mit 98,5 Metern wird er wohl zu denen gehören, die morgen nur zuschauen dürfen, während der Rest um den Auftaktssieg kämpft.

Simon Ammann (SUI) Für die Qualifikation für den Wettkampf reicht das, aber 113,5 Meter werden nicht die Weite sein, mit der der Routinier sich neues Selbstvertrauen holt. Ammann kommt gut vom Tisch weg, dann aber kommt das System ins Stocken und er schenkt einige Meter daher.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert macht seine Sache ganz ordentlich! Der 18-Jährige hat hier seinen ersten Weltcup-Einsatz und kommt trotzdem noch auf solide 111 Meter. Mal schauen, ob er morgen dann noch einmal mitmischen darf.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski ist der erste internationale Starter in dieser Qualifikation, kann Freitag aber nicht von der Spitze verdrängen und landet nach 110,5 Metern. Aber auch bei ihm ist schon sicher, dass er im Wettkampf dabei ist.

Richard Freitag (GER) Richard Freitag musste sich über den Continentalcup zurück in die Weltcup-Mannschaft kämpfen und erhält bei der Tournee die Chance, sich über die nationale Gruppe zu beweisen. Mit 119 Metern gelingt ihm das schon einmal ganz gut und er geht vorerst mit großem Vorsprung an die Spitze.

Andreas Wellinger (GER) Auch für Andreas Wellinger heißt es nach der Verletzung erst einmal wieder den Anschluss zu finden. Leicht fällt dem 25-Jährigen das nicht und im Sprungsystem gibt es noch viel zu tun, damit er wieder die Lockerheit früherer Zeiten hat. Nach 111,5 Metern und 97,8 Punkten dürfte auch er morgen wohl randürfen.

David Siegel (GER) David Siegel kämpft sich nach seiner Verletzung zurück in den Weltcup und nach einem Sprung von 110 Metern stehen seine Chancen nicht übel, dass er morgen noch einmal dabei ist. Immerhin müssen ja nur fünf Starter rausfliegen.

Moritz Baer (GER) Moritz Baer hat letztes Jahr richtig gute Ergebnisse bei der Tournee gezeigt, aber auch er tut sich schwer bei viel Rückenwind auf Weite zu kommen. Auch bei Baer werden es nicht mehr als 104 Meter. Es bleibt abzuwarten, ob allgemein nicht mehr möglich ist oder ob die internationalen Namen später mehr hinbringen.

Kilian Märkl (GER) Kilian Märkl ist der nächste Starter aus der nationalen Gruppe, der sich an den Verhältnissen versuchen muss. Bei ihm läuft es dann so gar nicht. Er versemmelt seinen Absprung völlig, kommt so nicht auf Höhe und landet früh bei 94 Metern. Er winkt enttäuscht ab und sucht schnell das Weite. Klar, er weiß, dass es vermutlich nicht reichen wird.

Luca Roth (GER) Jetzt aber geht es los und Luca Roth stößt sich als erster Athlet von der Schanze ab. Bei ordentlich Rückenwind gelingt ihm aus Luke 17 ein Satz auf 104,5 Meter. Da heißt es jetzt für ihn abwarten, ob es vielleicht doch reicht.

Start verzögert sich Begrüßt werden die Skispringer in Oberstdorf mit Schneefall und leicht wechselnden Winden. Entsprechend dauert es dann auch noch ein paar Minuten, ehe es wirklich losgehen kann. Derzeit wird noch an der Anlaufspur gearbeitet.

Das Team der Schweiz Bei den Schweizern könnte es eine harte Tournee werden, denn die Ergebnisse der kleinen Nationen stimmten zuletzt nicht. Insbesondere Teamleader Simon Ammann tut sich schwer. Die Qualifikation sollte auch angesichts des Wegfalls eigentlich keine große Hürde sein, da nur fünf Athleten ausscheiden werden. In den Trainings aber hatte insbesondere Dominik Peter so seine Probleme mit der Anlage und stellte keinen Sprung hin, der für die Top 50 reichte. Daneben ist Gregor Deschwanden am Start.

Kein Schlierenzauer, kein Kasai Vermissen wird man indes Gregor Schlierenzauer. Der Dominator einstiger Tage wurde für die ersten Wettkämpfe der Tournee nach fehlenden Leistungen nicht nominiert und muss darauf hoffen, in der zweiten Hälfte wieder eine Chance zu bekommen. Auch Tournee-Urgestein Noriaki Kasai fehlt in seiner Mannschaft. Kasai hatte es schon zu Saisonbeginn nicht in die Mannschaft geschafft und startet wie Schlierenzauer derzeit beim zweitklassigen Continentalcup in Engelberg. Während der Tiroler dort aber durchaus gute Ergebnisse erzielte, springt Kasai auch auf dieser Ebene hinterher. Der Traum von Olympia scheint derzeit für den Liebling vieler Fans ausgeträumt.

Wie fit ist Kraft? Stefan Kraft hat schwere Wochen hinter sich. Erst eine Corona-Erkrankung, dann Rückenprobleme, die ihn schon im Sommer zu schaffen machten, setzten den Salzburger außer Gefecht. Die wenigen Sprünge, die man von Kraft aber sehen konnte, zeigten, dass man ihn dennoch nicht abschreiben sollte und ein Tournee-Sieg für Kraft durchaus möglich wäre, wenn den die Fitness mitspielt. Stark unterwegs war auch Daniel Huber, den Corona ebenfalls die ersten Wochen der Saison verhagelte. Anders als Kraft dürften bei Huber aber die Nerven eine Rolle spielen. Zu oft gab Huber in der Vergangenheit bessere Platzierungen durch Übermut verloren. Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Jan Hörl, Thomas Lackner und Markus Schiffner werden das Aufgebot komplettieren.

Die übrigen DSV-Starter Da das deutsche Team bei den ersten beiden Stationen der Tournee auch die nationale Gruppe an den Start schicken darf, ist das Team heute entsprechend groß. Neben den bereits genannten Markus Eisenbichler und Karl Geiger kann insbesondere Pius Paschke nach stabilen Leistungen im Weltcup auf eine gute Tournee hoffen. Auch die Youngster Constantin Schmid und Martin Hamann hielten sich im Weltcup-Team. Hinzu kommt Severin Freund. Andere bekannte Namen wie Andreas Wellinger und Richard Freitag müssen sich derweil über die nationale Gruppe empfehlen. Zu dieser gehören auch Moritz Baer, Kilian Märkl, Luca Roth und David Siegel.

Deutsche Springer machen Druck Die deutschen Skispringer müssen sich aber keinesfalls hinter Granerud verstecken. Karl Geiger trumpfte bei der Skiflug-WM groß auf, verpasste Engelberg aber anschließend wegen eines positiven Corona-Tests. Pünktlich zur Vierschanzentournee darf Geiger wieder ins Geschehen eingreifen, die Frage wird nur sein, wie sehr hat ihn die Zwangspause aus dem Tritt gebracht? Mitmischen das möchte auch Markus Eisenbichler, der in diesem Winter mit zu den ärgsten Konkurrenten des Überfliegers aus Norwegen gehörte. Würde ein DSV-Springer gewinnen, dann wäre es der erste DSV-Triumpf nach 19 Jahren Pause.

Alle Blicke auf Halvor Egner Granerud Als ganz großer Favorit an den Start geht der Norweger Halvor Egner Granerud, der in dieser Saison ein Feuerwerk nach dem anderen zündet. So sprang er zum Auftakt der Saison zweimal auf Platz vier und ließ dann fünf Weltcupsiege in Serie folgen. Klar, dass er da auch bei der Vierschanzentournee zu den Topfavoriten auf den den Gesamtsieg zählt.

Nur 50 kommen weiter Wie üblich in der Qualifikation, wird auch heute wieder ausgesiebt und nur die besten 50 des Ausscheidungsdurchgangs dürfen am morgigen Wettkampftag teilnehmen. Zusätzliche Spannung gibt es bei der Tournee durch den Modus der K.o.-Duelle. Der schwächste Athlet der Qualifikation wird so am morgigen Tag gegen den stärksten Springer um seinen Platz im Finale springen müssen, der Zweite trifft auf den 49. und so weiter.

Positiver Corona-Test: Auftakt ohne Polen Die Skispringer bleiben von den Wintersportarten weiterhin von Covid-19-Fällen gebeutelt und auch der Auftakt der Vierschanzentournee verlief nicht ohne ein positives Testergebnis. Getroffen hatte es dieses Mal die Polen, bei denen das Ergebnis von Klemens Muranka positiv ausfiel. Seine Teamkollegen waren zwar negativ, zählen allerdings zur engeren Kontaktgruppe und mussten sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Für die Vierschanzentournee bedeutet das nicht nur, dass der letztjährige Sieger mit Dawid Kubacki fehlt, sondern mit Piotr Zyla und Kamil Stoch auch zwei Athleten aus dem engeren Favoritenkreis. Ob das Team zu einem späteren Zeitpunkt noch einsteigen kann, ist fraglich. Am Nachmittag wurde zudem ein Fall im deutschen Betreuerteam der nationalen Gruppe bekannt. Einen Ausschluss des gesamten Teams gab es in diesem Fall aber nicht.