Liveticker

Anze Lanisek (SLO) Anze Lanisek sucht momentan nach seiner Form. Dieser Sprung war mal wieder von der besseren Sorte und mit 130.5 Metern qualifiziert er sich damit für den zweiten Durchgang und wird einigermaßen zufrieden sein.

Robert Johansson (NOR) Jetzt wird es spannend, was Robert Johansson schaffen kann. Sein Sprung ist mehr denn je an gute Bedingungen angeknüpft. Der Wind ist nicht ganz so stark und Johansson kann dies direkt nutzen und schafft es den Sprung auf 133 Meter zu ziehen. Es ist Rang zwei hinter dem Polen Stekkala.

Yukiya Sato (JPN) Yukiya Sato hat mit den Bedignungen zur Zeit zu kämpfen. Der Sprung ist solide, jedoch nicht außergewöhnlich und daher muss der Japaner kurz nach dem K-Punkt die Landung ansetzen.

Marius Lindvik (NOR) Marius Lindvik hat sich nach seiner Kiefer-OP viel vorgenommen und will einige Weltcup-Punkte gut machen. Er trifft den Absprung zeitlich gut und bringt den Sprung auf 131.5 Meter runter. Damit ist er derzeit auf Rang vier zu finden.

Daniel Huber (AUT) Auch Daniel Huber hat sich viel vorgenommen. Die Bestweite wird es nicht, aber mit 130.5 Metern ist die Leistung von ihm vernünftig und durch gute Haltungsnoten landet er zur Zeit auf Rang sechs.

Pius Paschke (GER) Pius Paschke will an die gute Leistung im Prolog anschließen. Das Selbstvertrauen sollte vorhanden sein. Jedoch gelingt ihm dies nicht gut und es ist sein schwächster Sprung hier im Wettkampf. Auf Platz 19 liegend ist er aber gerade noch für den zweiten Durchgang qualifiziert und hat das Minimalziel erreicht.

Ryoyu Kobayashi (JPN) Vor Ryoyu Kobayashi verkürzt die Jury nun wieder auf das Startgate 5 und der Japanaer kann den Sprung auf 130.5 Meter setzen und ist damit im guten Mittelfeld zu finden.

Andrzej Stekala (POL) Bärenstark von Stekala! Der Pole steigt sehr hoch in die Luft und kann diese Höhe bis nach unten hin mitnehmen. Mit 143.5 Metern setzt er hier die Bestweite in den Schnee und übernimmt mit 8.6 Punkten Vorsprung die Führung.

Johann Andre Forfang (NOR) Forfang möchte an seine guten Teamkollegen anknüpfen. Er will und setzt alles in seinen Absprung rein, landet bei 126 Meter und ist nicht zufrieden mit dieser Leistung. Dennoch ist er damit für den nächsten Durchgang qualifiziert.

Martin Hamann (GER) Der nächste Deutsche geht an den Start. Martin Hamann springt hoch ab, kann den schwierigen Windverhältnissen trotzen und nutzt die Anlauflänge von einer Luke mehr direkt aus. Er schafft es knapp über die 130 Meter.

Peter Prevc (SLO) Der letzte der Prevc-Brüder greift nun in den Wettkampf ein. Nach einer kurzen Pause geht es für ihn los und auch er muss kämpfen. Bei leichtem Rückenwind geht es für ihn nur auf 122 Meter. Durch die Pluspunkte für den Wind belegt er derzeit Rang zehn.

Michael Hayböck (AUT) Der Österreicher erwischt ganz schwierige Windbedingungen. Im unteren Drittel erwischt er einen roten Korridor, muss kämpfen und hält sich gut. Mit 128 Metern ist er damit sicher im zweiten Durchgang.

Keiichi Sato (JPN) Auch der Japaner muss den Balken nochmal verlassen. Der zweite Versuch klappt und Sato ist ganz ruhig in seinem Flug. Keine sichtbaren Korrekturen beim Japaner, dennoch schafft er es nur auf 122 Metern und reiht sich auf Rang 13 ein.

Gregor Deschwanden (SUI) Nun kommt der Einzelkämpfer aus der Schweiz. Der rechte Arm geht, wie immer, sehr weit raus. Die Bedinungen sind aber gar nicht seine und er muss nach 121.5 Metern landen.

Stefan Kraft (AUT) Mit Stefan Kraft geht direkt der Teamkollege in den Wettkampf. 133.5 Meter sind es geworden und damit kratzt er an den vorderen Platzierungen. Er schafft es sogar damit die Spitze zu übernehmen.

Philipp Aschenwald (AUT) Der Österreicher muss lange warten. Zweimal wird er vom Balken zurückgerufen, weil der Wind jetzt in Rückendwind umgeschwenkt ist und den vorgegebenen Windkorridor überschreitet. Nach de Motto alle guten Dinge sind drei wird Aschendwald nun heruntergelassen. Er muss im zweiten Flugdrittel kämpfen und muss der geringen Anfahrtsgeschwindigkeit Tribut zollen. Mit 128.5 Metern ist er aber sicher im zweiten Durchgang.

Daniel-Andre Tande (NOR) Der Norweger Tande sucht momentan noch seine Form. Mit der Brechstange wird das jedoch nicht klappen. Früh muss er den Sprung korrigieren und das kostet wertvolle Meter. Nach 116 Metern ist Schluss und mit derzeit Rang 22 dürfte es keine Chance mehr auf den zweiten Durchgang geben.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) Mackenzie Boyd-Clowes bringt einen soliden Sprung auf 123 Metern nach unten. Die großen Weiten scheinen derzeit nicht erreichbar zu sein.

Constantin Schmid (GER) Schmid kämpft nun um den Einzug in den zweiten Durchgang. Es wird knapp! Die Bedingungen verändert sich nicht zum positiven und Schmid holt aber alles aus den Möglichkeiten heraus. Nach 127 Metern ist Schluss für den Deutschen und er reiht sich ein paar Plätze hinter Severin Freund ein.

Ziga Jelar (SLO) Momentan wird es zum Zielspringen. Jelar schafft es einen Meter weiter und kann mit 121 Metern auf Rang 15 nur noch die Daumen für den zweiten Durchgang drücken.

Junshiro Kobayashi (JPN) unshiro Kobayashi hat mit den Bedingungen zu kämpfen. Für den Wind gibt es zwar Pluspunkte, insgesamt kommt er aber nur auf 120 Meter und kann den K-Punkt der Schanze damit nicht knacken.

Aleksander Zniszczol (POL) Der nächste Pole startet in den Wettkampf. Mit einer Weite von 124.5 Metern findet er sich im Mittelfeld wieder.

Thomas Lackner (AUT) Thomas Lackner kommt ordentlich mit den Bedingungen zurecht und kann den Sprung auf 130 Meter herunterziehen. Er findet sich damit einen Platz hinter Severin Freund in der Wertung ein.

Severin Freund (GER) Und nun ist der erste Deutsche am Start. Freund geht entschlossen an den Absprung und setzt einen super Sprung in den Schnee. Mit 129 Metern reiht er sich auf Rang fünf ein.

Evgeniy Klimov (RUS) Evgeniy Klimov trifft den Absprung nicht richtig, muss direkt danach in den Flug eingreifen. Enttäuscht bekommt er nur 99.8 Punkte und es wird schwierig für einen weiteren Durchgang.

Markus Schiffner (AUT) Der Österreicher muss nun warten und wieder vom Balken herunter. Beim zweiten Anlauf geht die Ampel auf grün und Schiffner wird heruntergelassen. Sehr entschlossen springt er ab, bekommt die Ski jedoch nicht unter Kontrolle und beendet den Sprung bei 115 Metern.

Antti Aalto (FIN) Was für ein Sprung von Antti Aalto! !42.5 Meter ist die Bestleistung an diesem Wochenende. Ein Wahnsinnssatz, mit welchem Aalto mehr als zufrieden ist. Diese Weite müssen die folgenden Springer erst einmal schlagen.

Pawel Wasek (POL) Pawel Wasek ist nicht ganz zufrieden mit seinem Sprung. Trotz solider Weite von 131 Metern scheint er sich über seinen Sprung zu ärgern, da er nach dem Absprung zu verdreht vom Schanzentisch herauskam.

Mikhail Nazarov (RUS) Momentan hat Nazarov sehr gute Windverhältnisse. Mit starkem Aufwind setzt er den Sprung bei 129 Metern zur Landung an. Damit reiht er sich derzeit auf Position sechs ein.

Cene Prevc (SLO) Es folgt sein Bruder. Cene Prevc macht es nicht unbedingt besser, mit 101.4 Punkten und 122.5 Weitenmetern sind die Leistungen der beiden Brüder fast identisch.

Domen Prevc (SLO) Der Schanzenrekordhalter geht in den Wettkampf. Die Form aus dem Jahr 2016 ist derzeit jedoch überhaupt nicht vorhanden und Prevc landet nach 123.5 Metern und muss nun abwarten.

Naoki Nakamura (JPN) Der Japaner geht zu zögerlich an den Sprung ran und muss dies direkt bezahlen. Nach 109.5 Metern ist schon Schluss für Nakamura und dies wird voraussichtlich nicht für den zweiten Durchgang reichen.

Artti Aigro (EST) Artti Aigro ist etwas zu spät beim Absprung und holt danach jedoch noch viel aus seinem Sprung heraus. Nach 135 Metern ist Schluss und dies bedeutet momentan Rang drei. Der Este ist sichtbar zufrieden mit seiner Leistung.

Niko Kytösaho (FIN) Der Finne Kytösaho muss nun etwas warten. Nachdem die Windfahnen fast vollständig rot geworden sind, darf er noch einmal vom Balken gehen. Beim zweiten Versuch wird er heruntergelassen und kann den Sprung bis zum Aufwind im unteren Drittel ziehen. Hiervon profitiert er und reiht sich mit 123.6 Punkten derzeit auf Rang zwei ein.

Tilen Bartol (SLO) Nach dem Absprung greift Bartol in den Sprung ein und muss zu lange auf seinen Ski warten. Dadurch verschenkt er wertvolle Meter und kommt dennoch auf eine gute Ausgangsposition mit 131 Metern.

Jakub Wolny (POL) Sehr gut von Jakub Wolny. Mit schwierigen Bedingungen durch den Wind von der Seite, kämpft er sich gut nach unten und kann den Sprung auf 135 Meter nach unten ziehen. Dafür gibt er sich zurecht die Faust.

Maximilian Steiner (AUT) Der erste der sieben Österreicher geht vom Balken und verdreht den Absprung komplett. Mit gerade einmal 98 Metern reiht er sich als Vorlezter in der Wertung ein.

Giovanni Bresadola (ITA) Der Italienier tut sich schwer. Seine Vorwärtsrotaton ist zu wenig, er steht steil in der Luft und kann den Sprung ebenfalls nur auf 119.5 Meter setzen.

Viktor Polášek (CZE) Viktor Polášek scheitert bei 119.5 Metern und kann sich damit wenig Hoffnungen auf den zweiten Durchgang machen.

Vladimir Zografski (BUL) Vladimir Zografski ist schon Lange im Skisprunggeschäft dabei und zeigt hier seine Routine. Er nutzt die guten Bedingungen und zaubert den ersten Sprung über 130 Metern in den Schnee, nämlich 132 Meter. Das sollte ihm eine gute Ausgangsposition verschaffen.

Cestmir Kozisek (CZE) Mit 1,86 Metern ist Kozisek sehr groß geraten und bietet viel Fläche für den Aufwind. Ihm gelingt ein solider Sprung auf 123.5 Metern, welche vorerst für den ersten Rang reichen.

Mathis Contamine (FRA) Der zweite Franzose kommt gar nicht in den Sprung und kann den Aufwind nicht annähernd spüren. Nach schwachen 90 Metern ist Schluss und das wird definitv nicht für den zweiten Durchgang reichen.

Alex Insam (ITA) Der Italienier Insam möchte an die Leistung von Foubert anknüpfen. Dies gelingt ihm jedoch nicht ganz so gut, er verpasst den Absprung und landet nut bei 118 Metern.

Valentin Foubert (FRA) Valentin Foubert eröffnet den Wettkampf. Aus der Startluke Nummer fünf geht der jüngste Springer im Feld vom Balken und kommt ordentlich ins Fliegen. Mit 124.5 Metern legt er einen guten Start hin und kann den Aufwind gut nutzen.

Es kann weit gehen Die Schanze hat bei 125 Metern ihren K-Punkt. Den momentanen Schanzenrekord hält der Slowene Domen Prevc mit 148 Metern aus dem Jahr 2016. Die Schanze liegt nicht gerade windgeschützt, sodass der Wind hier immer mal wieder Thema sein wird und mal die ein oder andere kleine Windpause für einen fairen Wettkampf einkalkuliert werden kann.

Favoriten und Vorjahressieger Erneut nicht außer Acht zu lassen sind die Polen, welche mit sehr viel Selbstvertrauen aus der Vierschanzentournee herausgekommen sind. Mit dem Sieger der Tournee Kamil Stoch sowie dem Vorjahressieger von Titisee-Neustadt Dawid Kubacki haben die Polen zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Auch der wieder in den Weltcup zurückgekehrte Marius Lindvik knüpft nahtlos an seine guten Ergebnisse an. Den Norweger Halvor Egner Granerud muss man immer auf der Rechnung haben. Sein Teamkollege Robert Johansson hat im gerade beendeten Probedurchgang die Bestweite hingelegt und ist, wenn er zwei gleichwertige Sprünge schafft, definitiv Teil des erweiterten Favoritenkreises auf den Tagessieg.

Einzelkämpfer aus der Schweiz Mit Gregor Deschwanden ist an diesem Wochenende nur ein Skispringer aus der Schweiz vertreten. Simon Ammann hat, auch aufgrund seiner derzeit sehr schwachen Form, die Anreise nach Titisee-Neustadt nicht angetreten und Deschwanden muss die Fahne für die Schweiz hochhalten.

Bestweite für ÖSV-Adler Ebenfalls stark präsentiert hat sich der Österreicher Daniel Huber, welcher als Weltcup-Zehnter gestern die Bestweite mit 142.5 Metern in den Schnee setzte. Darüber hinaus ist das ÖSV-Team mit sechs weiteren Athleten am Start. Als erste Springer werden Maximilian Steiner, Markus Schiffner und Thomas Lackner vom Balken gehen, ehe dann die derzeit Formstarken Philipp Aschenwald, Stefan Kraft und Michael Hayboeck in den Wettkampf eingreifen wollen. Als letzter österreichischer Skispringer möchte Danuel Huber sicherlich an die Bestweite anknüpfen.

Gleiches Team Der Bundestrainer Stefan Horngacher hat seine Mannschaft im Vergleich zum letzten Tourneespringen in Bischofshofen nicht verändert. Neben dem Skiflug-Weltmeister und Tourneezweiten Karl Geiger komplettieren Severin Freund, Constantin Schmid, Martin Hamann, Pius Paschke und Markus Eisenbichler das deutsche Team. Pius Paschke hat im Prolog seine derzeit gute Form bestätigt und diese als bester deutscher Adler auf Rang acht abgeschlossen. Knapp hinter ihm reihen sich Karl Geiger auf Position elf sowie Markus Eisenbichler auf Rang vierzehn ein.

Prolog anstatt Qualifikation Für den besten Springer der Qualifikation sowie der vier Wertungssprünge des Wochenendes wurde erstmals im Vorjahr der Titel "Titisee-Neustadt-Five" ausgerufen. Da am Vortag nur 50 Skispringer zur Qualifikation angetreten sind, hat sich der Internationale Skiverband (FIS) in Absprache mit den Nationen kurzfristig dazu entschieden, anstelle der Qualifikation einen Prolog durchzuführen. Diesen konnte der momentan im Gesamt-Weltcup Führende Halvor Egner Granerud aus Norwegen für sich entscheiden.