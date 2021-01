Liveticker

Auf Wiedersehen! Wir verabschieden uns von der heutigen Etappe der Tour de Ski in Toblach. Weiter geht es dann morgen, wenn die Verfolgungsrennen auf den Plan stehen. Wir sind auch dann wieder live dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Dienstag!

Der Blick auf die Tour-Wertung In der Gesamtwertung der Tour de Ski liegt Alexander Bolshunov nun 1:15 Minuten vor seinem ersten Konkurrenten und ist damit weiterhin der große Topfavorit auf den Gesamtsieg. Artem Maltsev ist Zweiter vor Denis Spitsov. Dario Cologna liegt auf Platz sechs, hat aber schon 2:44 Minuten zuzulaufen. Lucas Bögl ist als bester DSV-Starter 13.

Vermeulen verfehlt Top 30 knapp Mika Vermeulen war lange Zeit gut unterwegs, am Ende war es sich für den einzigen Österreicher im Rennen aber dann doch nicht mit den Top 30 ausgegangen und er fand sich im Ziel auf Rang 33 wieder.

Cologna lässt viel liegen Dario Cologna gehörte zu denen, die heute hinter dem deutschen Quartett landeten. Für ihn sprang nicht mehr als der 18. Platz heraus, womit er auch in der Gesamtwertung der Tour viel liegen lassen wird. Dahinter passierte dann auch lange nichts, ehe erst auf Rang 38 der nächste Schweizer folgt.

Starkes DSV-Ergebnis Nicht verstecken müssen sich heute die deutschen Langläufer von denen vier Athleten unter den Top 15 gelandet waren. Das beste Ergebnis aus dem Team erlief Janosch Brugger als Zehnter. Auf den Plätzen elf bis 13 sortierten sich Florian Notz, Jonas Dobler und Lucas Bögl ein. Für Andreas Katz und Thomas Bing sprangen heute keine Punkte heraus.

Bolshunov holt den Sieg! Alexander Bolshunov ist als letzter Starter im Ziel angekommen und schnappt seinem Landsmann Spitsov den Sieg bei der heutigen Tour-Etappe weg. Mit einer Gesamtzeit von 32:49.6 Minuten siegt er mit 8,3 Sekunden Vorsprung vor Denis Spitsov. Das Podest komplettiert Ivan Yakimushkin. Auch dahinter dominieren die russischen Athleten. In den Top Ten platzieren sich am Ende sieben Russen.

Spitsov bleibt in Führung Denis Spitsov hält sich im Ziel weiterhin in Führung und bisher konnte niemand aus der russischen Mannschaft ihn verdrängen. Belov kam zuletzt mit 19,3 Sekunden Rückstand als Fünfter über die Linie.

Deutsche können auf Top 15 hoffen Es könnte sich heute mit einem richtig guten Ergebnis für die deutschen Herren ausgehen. Bei 11,7 Kilometern sind alle Athleten durch und für Notz, Brugger und Dobler stehen Plätze in den Top 15 zu Buche. Lucas Bögl liegt als 16. auch ganz weit vorne.

Bolshunov läuft davon Alexander Bolshunov dreht jetzt voll auf und läuft der Konkurrenz bei zehn Kilometern davon! 11,6 Sekunden beträgt sein Vorsprung bei zehn Kilometern zu seinem ersten Verfolger Maltsev. Dahinter geht es enger zu, die Franzosen haben aber zuletzt doch gegenüber den russischen Athleten verloren.

Enttäuschung für Cologna Während Denis Spitsov jetzt die Führung im Ziel übernimmt, wird Dario Cologna im Ziel mehr als unglücklich sein. Bei ihm lief heute wenig zusammen und schon jetzt steht im Ziel über eine Minute Rückstand zu Buche.

Belov verkleinert Rückstand Alexander Bolshunov liegt nach 7,1 Kilometern zwar weiterhin an der ersten Position, doch der Rückstand zum ersten Verfolger ist mit 1,8 Sekunden geschmolzen. Bei den Franzosen mischen noch Lapalus und Manificat mit, aber derzeit schaut es nicht so aus, als könnten sie hier noch ein rein russisches Podest verhindern.

Chervotkin der neue Führende Alexey Chervotkin überläuft die Ziellinie und sorgt dafür, dass die deutschen Athleten nun die Spitze räumen müssen. Kurz darauf ordnet sich auch sein Landsmann Melnichenko vor dem deutschen Quartett aus Brugger, Notz, Dobler und Bögl ein.

Auch Dobler durch Und auch Jonas Dobler ist durch und darf sich über einen guten dritten Platz in der aktuellen Zwischenwertung blicken. Da werden sich noch einige vor die deutschen Athleten schieben, in der Summe aber wird es auf ein gutes Teamergebnis hinauslaufen.

Notz ist im Ziel Florian Notz hat es auch geschafft und ist im Ziel angekommen. Nur ganz knapp unterlegt er gegen den Teamkollegen Brugger und ordnet sich auf Rang zwei ein. Auch für ihn war es ein richtig gutes Rennen. Wir dürften gespannt sein, was dann am Ende rausspringt.

Bolshunov übernimmt die Führung Alexander Bolshunov hat gerade die fünf Kilometer durchlaufen und übernimmt da jetzt auch zum ersten Mal die Führung im Klassement. 3,3 Sekunden liegt er vor Landsmann Belov. Maltsev, der sein größer Konkurrent in der Tour ist, liegt 5,4 Sekunden dahinter.

Auch Franzosen mischen mit Neben den Russen legen derzeit die Franzosen in der Breite das beste Teamergebnis hin. Lapalus, Manificat und Lapierre mischen bei so einigen Zeitnahmen in der ersten Hälfte des Rennens die russische Gruppe auf.

Bolshunov vorne drin Auf der ersten Position lag Bolshunov bei den Zwischenzeiten, die er schon durchlaufen hat, noch nicht. Mit 3,6 Sekunden Rückstand bei drei Kilometern hat er aber noch alle Möglichkeiten, die Konkurrenten noch zu schnappen.

DSV-Athleten auf Kurs Auch in der Summe sieht es bisher gar nicht so übel für die deutschen Starter aus. Notz, Brugger, Dobler und Bögl sind ungefähr auf einem Niveau unterwegs. Bei den Schweizern ist Cologna mit Abstand der beste Starter aus der Mannschaft.

Wer hält die Russen auf? Beim Blick auf die Zwischenergebnisse kann man sich inzwischen fragen, wer die Russen heute aufhalten kann. Bei 7,1 Kilometern zum Beispiel führen derzeit fünf Russen die Ergebnisliste an. Dahinter folgt dann Dario Cologna vor einem richtig guten Florian Notz.

Erste Athleten im Ziel Das Rennen beendet haben schon fünf Athleten, darunter auch Janosch Brugger, der mit einer Gesamtzeit von 33:33.7 Minuten derzeit die Führung innehat.

Bolshunov bei 1,7 Kilometern durch Alexander Bolshunov ist bei 1,7 Kilometern durchgekommen und muss sich da vorerst knapp hinter Landsmann Retivykh einordnen. Der aber ist für den Tagessieg heute keine Konkurrenz, da er sich voll auf die Bonuspunkte bei dieser Zeitnahme für die Sprintwertung konzentriert hatte und danach zurückfiel.

Bolshunov springt los Alexander Bolshunov springt aus dem Starthäuschen und geht als letzter Starter auf die 15 Kilometer. Bisher schaut es so aus, als würde das Rennen vor allem von den Russen bestimmt werden. Aber auch Calle Halfvarsson kann vorne mitmischen. Bei den späteren Zeitnahmen können auch die Deutschen mitmischen und insbesondere Notz und Brugger hinterlassen einen guten Eindruck.

Fünf Russen führen bei drei Kilometern Bei drei Kilometern liegen inzwischen schon fünf Russen an der Spitze der Ergebnisliste. Dahinter hat sich auf Platz sechs Dario Cologna mit 8,7 Sekunden Rückstand eingefunden.

DSV-Starter profitieren von Gruppe Momentan profitieren einige der deutschen Athleten von einer kleinen Gruppe, die sich gebildet hat. Brugger hat sich dadurch um 23,9 Sekunden von Graz lösen können. Auch Notz profitiert von der Gruppe und kann einen Sprung nach vorne machen.

Russen geben das Tempo vor Während bei den späteren Zeitnahmen jeweils Graz und Brugger das Tempo vorgeben, sind es weiter vorne inzwischen die russischen Athleten, von denen der Beste mit Bolshunov ja noch nicht ins Rennen gegangen ist.

Letzter DSV-Läufer im Rennen Mit Thomas Bing ist auch der letzte der deutschen Starter auf die Strecke gegangen. Bei den Zwischenzeiten sieht es derweil weiterhin ordentlich für Brugger aus. Auch Lucas Bögl ist noch gut dabei.

Melnichenko verdrängt Graz Andrey Melnichenko sorgt bei 1,7 Kilometern dafür, dass Davide Graz seine Spitzenposition räumen muss. Um 1,8 Sekunden schiebt er sich am Italiener vorbei. Überraschend weit zurück ist an dieser Stelle Federico Pellegrino als Achter mit einem Rückstand von 7,9 Sekunden.

Bisher passt das für Brugger Für Janosch Brugger passt das Rennen bisher ganz ordentlich zusammen. Bei 6,7 Kilometern hat er gerade die Führung übernommen und auch bei den vorderen Zeitnahmen ist er noch gut dabei. Bei Andreas Katz indes steht so gar nichts zu Buche und auch heute wird es für ihn wohl nichts mit den Top 30 werden.

Letzter Schweizer im Rennen Es gilt für Dario Cologna! Der Schweizer, der durchaus noch gute Aussichten in der Gesamtwertung der Tour de Ski hat, begibt sich mit kräftigen Stockschüben auf die Strecke. Bei den ersten Zwischenwertung gibt weiterhin Graz das Tempo vor.

Bögl im Rennen Mit Lucas Bögl hat sich inzwischen auch der beste Deutsche der Tour-Wertung auf die Reise begeben. Hinter ihm werden dann einige starke Russen folgen. Die Spannungskurve steigt also langsam an!

Pralong zündet heute kein Feuerwerk Candide Pralong war in der Heimat ganz ordentlich unterwegs und landete zweimal in den Top 20. Heute aber dürfte es weniger werden, denn schon bei den ersten Zeitnahmen ist der 30-Jährige weit zurück.

Granz bleibt an der Spitze Davide Graz hält sich auch bis der Zwischenzeitnahme bei drei Kilometern an der Spitze des Feldes. Dort auf Rang zwei einrangiert hat sich Brugger. Vermeulen ist Vierter. Durchgelaufen sind dort aber auch erst neun Athleten.

Immer mehr machen sich auf Am Start machen sich immer mehr Athleten auf. Inzwischen sind schon 17 Starter im Rennen. Darunter auch Andreas Katz, für den die Tour bisher auch noch nicht die gewünschten Ergebnisse einbrachte. Bei 1,7 Kilometern hat in der Zwischenzeit der Italiener Davide Graz die Führung übernommen.

Erste Zwischenzeiten stehen Die ersten Zwischenzeiten stehen inzwischen, mehr Aussagekraft werden dann aber die späteren Zeitnahmen sein. Bei 1,7 Kilometern führt der Franzose Valentin Chauvin gemeinsam mit Janosch Brugger die Ergebnisliste an. Durchgekommen sind dort erst fünf Athleten.

Vermeulen auf der Strecke Mika Vermeulen ist als einziger Österreicher jetzt auch schon im Rennen. Auch bei ihm ist heute aber eher kein großes Ergebnis zu warten. Der erste Athlet aus dem Team der Eidgenossen folgt mit Candide Pralong zugleich.

Brugger im Rennen Mit Janosch Brugger ist jetzt auch der erste Deutsche im Rennen. Bisher aber war für ihn noch nicht viel drin bei der Tour de Ski und unter die Top 30 ging es für ihn noch nicht.

Auf geht's! Es ist angerichtet und mit Valentin Chauvin aus Frankreich ist der erste Athlet aus dem heutigen Starterfeld unterwegs. Insgesamt werden 63 Athleten starten. Erst ganz zum Schluss wird Alexander Bolshunov auf die 15 Kilometer gehen. Es bleibt also ganz bis zum Ende spannend!

Heute keine Bonussekunden Wie schon in den letzten beiden Rennen können die Athleten auch heute keine Bonussekunden mitnehmen. Dafür gibt es aber wieder Punkte für eine spezielle Sprint-Wertung. Vergeben werden diese für die Top 10 nach der ersten Zwischenzeit. Dort führt aktuell Pellegrino mit 42 Punkten knapp vor Bolshunov.

Schweizer hoffen auf Cologna Die Schweizer hoffen auch heute wieder auf Dario Cologna, der in der Tour nach zwei Top-Ten-Ergebnissen in den Distanzrennen auf dem aussichtsreichen fünften Platz liegt. Neben ihm reisten Roman Furger, Jason Rüesch, Beda Klee, Jonas Baumann und Candide Pralong von der Schweiz weiter nach Italien.

Nur ein ÖSV-Starter Bei den Österreichern ist einzig Mika Vermeulen noch mit im Tour-Feld. Für den 21-Jährigen, der zur Saison 2018/19 von der Kombination zum Langlauf wechselte, dürfte es aber vor allem darum gehen, sich einen Platz unter den Top 30 zu sichern.

Kann Bögl auch Einzelstart? Im deutschen Herrenteam war bei dieser Tour noch nicht viel zu holen und einzig Lucas Bögl lieferte solide Ergebnisse in den Distanzrennen ab, mit denen er derzeit auf dem guten 17. Rang der Tour-Wertung liegt. Heute heißt es sich in dieser zum ersten Mal in einem Einzelstart beweisen und es wird spannend sein, ob Bögl es auch dort wieder unter die Top 20 schafft. Neben ihm werden Janosch Brugger, Andreas Katz, Florian Notz, Jonas Dobler und Thomas Bing die heute Etappe angehen.

Der Topfavorit führt souverän Alexander Bolshunov war beim Fernbleiben der Norweger als der große Topfavorit in die Tour de Ski gestartet und bisher wird der Russe diesem Ruf mehr als gerecht. Nach dem zweiten Platz beim Auftaktssprint folgten zwei erste Plätze, womit er inzwischen einen Vorsprung von 53 Sekunden in der Gesamtwertung hat. Zweiter ist sein Landsmann Artem Maltsev. Mit 1:07 Minuten Rückstand folgt der Franzose Maurice Manificat.