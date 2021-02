Liveticker

Auch heute sind die deutschen Athleten wieder die Favoriten auf die vorderen Plätze. Wenn es im Skisprung-Part einigermaßen läuft, dann wird im Langlauf über zehn Kilometer auf einer eher anspruchsvollen Strecke einiges möglich sein. Zu rechnen ist da natürlich vor allem mit den üblichen Verdächtigen Frenzel, Rießle und Geiger. Aber auch Johannes Rydzek zeigt sich in einer immer besseren Verfassung. Für Terence Weber und Manuel Faißt geht es darum, sich in Richtung WM zu empfehlen. Jakob Lange, David Mach, Wendelin Thannheimer sowie Simon Hüttel vervollständigen das große DSV-Team.

DSV-Team dominiert am Samstag

Der Samstag stand ganz im Zeichen der deutschen Kombinierer-Mannschaft. Vinzenz Geiger, Fabian Rießle und Eric Frenzel waren im Langlauf erneut stark unterwegs und konnten gute Sprungergebnisse in einen Dreifachsieg des DSV-Teams umwandeln. Auch Johannes Rydzek und Terence Weber kamen mit den Rängen fünf und acht unter die Top Ten. Knapp geschlagen geben musste sich Ilkka Herola aus Finnland. Jarl Magnus Riiber ist in Klingenthal nicht am Start und bereitet sich in der Heimat auf die Weltmeisterschaften vor. Trotz seines Fernbleibens führt er den Weltcup weiterhin souverän mit 386 Punkten Vorsprung zu Geiger an.