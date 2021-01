Liveticker

Schweizer werden Sechste Das Quartett aus der Schweiz darf mit der heutigen Leistung zufrieden sein und darf insbesondere auf gute Leistungen am Schießstand zurückblicken. In der Loipe aber konnte der Großteil des Teams nicht mitgehen, wodurch man dann am Ende nicht ganz um das Podest mitkämpfen konnte. Besonders hervortun konnte sich Benjamin Weger mit einer guten Laufzeit als auch einem guten Schießen mit null Fehlern.

Strafrunde kostet Podestplatz Die deutschen Biathleten und Biathletinnen waren lange vorne mit dabei, doch am Ende kostete eine Strafrunde von Arnd Peiffer im letzten Schießen das Podest und es wurde nur Position fünf. Zumindest Hinz, Herrmann als auch Doll werden aber für sich persönlich ein positives Fazit ziehen. Alle zeigten in ihren Gruppen gute Einzelergebnisse.

Russland holt den knappen Sieg Im Zielsprint schenken sich die beiden Läufer aus Russland und Norwegen nichts und am Ende entscheiden wenige Zentimeter um Sieg oder Niederlage. Den Sieg holen sich am Ende die Russen, die sich knapp gegenüber Norwegen durchsetzen. Frankreich komplettiert das Podest auf dem letzten Platz.

Antritt von Laegreid ! Sturla Holm Laegreid tritt an. Kann da noch wer mitgehen? Quentin Fillon Maillet nicht, Eduard Latypov aber schon. Der Sieg wird zwischen Norwegen und Russland entschieden werden.

Frankreich ist eingeholt! So wünscht man sich eine Staffelentscheidung! Kurz vor dem Ziel ist wieder alles offen und Norwegen und Russland haben zu Frankreich aufgeschlossen. Jetzt wird es darauf ankommen, wer auf den letzten Metern die meisten Energiereserven hat.

Es schiebt sich zusammen! Noch ist hier die Sache nicht durch und noch könnte es zu Verschiebungen auf dem Podest kommen. Eduard Latypov hat den Rückstand zu Sturla Holm Laegreid zugelaufen und auch der Vorsprung von Frankreich wird immer kleiner.

Letztes Schießen Und Peiffer? Der wackelt jetzt und kann am Ende die Strafrunde nicht vermeiden. Nicht nur das Podest ist weg, sondern erst einmal auch Platz vier. Auf der fünften Position geht er die letzte Runde an. Schade, da wäre so viel drin gewesen!

Letztes Schießen Es geht in den großen Showdown! Kann Russland seine Spitzenposition auch beim letzten Schießen halten oder wackelt Eduard Latypov jetzt? Der erste Schuss findet sein Ziel, dann aber kommt der Fehler, wenig später der nächste. Das ist jetzt die Chance für die Konkurrenten. Wer nutzt diese am Besten? Frankreich! Quentin Fillon Maillet kommt ohne Nachlader durch und geht mit 7,6 Sekunden Vorsprung zum Norweger Laegreid auf die finalen Kilometer. Dahinter dann Russland.

Trio macht Sekunden gut Hinter Latypov ist man sich einig und so konnte das Trio bereits einiges vom Rückstand zulaufen. Noch gut knapp zehn Sekunden ist der Russe vor dem finalen Schießen vorne.

7. Schießen Serafin Wiestner braucht zwei Nachlader, um hier durchzukommen. Der Zeitrückstand wird dadurch größer, wenn auch die Schweiz Platz sechs behaupten kann und das mit einem soliden Abstand zur Konkurrenz. Felix Leitner musste für das ÖSV-Quartett einmal nachladen.

7. Schießen Die beiden führenden Mannschaften sind am Schießstand angekommen. Latypov legt als Erster los und läuft auch auf Platz eins wieder los. Laegreid indes verfehlt die letzte Scheibe und braucht den Nachlader. Dadurch kommen Frankreich und Deutschland hier wieder heran! 14,5 Sekunden liegt das Trio hinter den Russen zurück.

Fillon Maillet ist dran Quentin Fillon Maillet hat auf den ersten Kilometern aber mal losgelegt wie die Feuerwehr! Der Franzose ist inzwischen an Peiffer herangelaufen. Gut acht Sekunden beträgt der Rückstand zu Norwegen und Russland.

Letzter Wechsel Auf dem sechsten Platz läuft Benjamin Weger ins Stadion und übergibt an Serafin Wiestner, der kurzfristig für Finello einspringen musste. Die Österreicher liegen mit knapp zwei Minuten Rückstand auf der 13. Position.

Letzter Wechsel Die Spannungskurve in Oberhof steigt so langsam an und der letzte Wechsel steht bevor! Für das Team aus Russland ist jetzt Eduard Latypov auf der Strecke. Bis auf 3,6 Sekunden herangekämpft hat sich Johannes Dale, der den imaginären Staffelstab an Sturla Holm Laegreid übergibt. Das deutsche Team wechselt mit zehn Sekunden Rückstand. Hier ist Arnd Peiffer der Schlussmann.

Dale läuft Doll davon Benedikt Doll hat auf seiner Schlussrunde keine Chance und muss Johannes Dale ziehen lassen. Mit zehn Sekunden aber bleibt der Rückstand zur führenden Nation stabil. Auch Weger lässt sich nicht mehr viel abnehmen.

6. Schießen Toll! Benjamin Weger lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen, trifft wieder alle Scheiben und liegt vor seiner letzten Runde auf dem guten sechsten Platz. Simon Eder kam jetzt ebenfalls ohne Nachlader durch. Bei den Schweden indes ist spätestens jetzt klar, dass heute nichts mehr gehen wird. Das Team buchte die zweite Strafrunde in diesem Rennen.

6. Schießen Im sechsten Schießen geht es wieder hoch her und es müssen erneut die Nachlader her. Wer meistert die Situation am Besten? Der Russe kann mit einem schnellen Schießen die Führung behaupten und geht mit 9,6 Sekunden Vorsprung in seine letzte Runde. Benedikt Doll hat Dale geschnappt und geht mit ihm gemeinsam auf die finalen Kilometer seines Parts.

Fokussiert bleiben Für Benedikt Doll heißt es nach dem Ärgernis jetzt konzentriert bleiben und der Konkurrenz nicht zu schnell hinterherzuhetzen. 7,5 Sekunden liegen zwischen dem führenden Duo und Doll. Bis auf 26 Sekunden hat Benjamin Weger den Rückstand für die Schweiz verkleinern können.

Stockverlust bei Doll! Wie ärgerlich! Benedikt Doll verliert im Zweikampf mit Dale seinen Stock und das auch noch an einer ungünstigen Stelle. Er muss den Anstieg ohne Stock hochkraxeln, ehe er da Ersatz bekommt. Dadurch laufen Russland und Norwegen davon.

5. Schießen Die Franzosen sind mit zwei Nachladern auf die vierte Position zurückgefallen und haben 10,2 Sekunden Rückstand zum Führenden. Richtig gut unterwegs ist auch die Schweiz. Benjamin Weger hat den Rückstand auf 28,3 Sekunden verkleinert. Drei Nachlader brauchte Simon Eder für Österreich, die nun auf Platz 14 liegen.

5. Schießen Alexander Loginov ist bei seinem Liegendanschlag angekommen und es dauert nicht lange, dann sind auch Deutschland und Frankreich da. Bei Loginov gibt es den Fehler. Können die Konkurrenten das jetzt nutzen? Nein! Auch bei ihnen müssen die Nachlader her. Loginov ist so dann doch als Erster fertig, doch Doll ist unmittelbar dahinter. Nutznießer der Situation war Norwegen. Dale lieferte ein schnelles und fehlerfreies Schießen und geht knapp hinter Doll wieder auf die Runde.

Claude und Doll gemeinsam unterwegs Fabien Claude ist inzwischen an Benedikt Doll vorbeigezogen, der DSV-Mann hängt sich aber an die Fersen des Konkurrenten und bleibt an ihm dran. 6,6 Sekunden beträgt der Abstand zu Russland auf der führenden Position.

2. Wechsel Die Schweiz ist ebenfalls in der Wechselzone angekommen und mit einem Abstand von 42,4 Sekunden und Platz neun wird Benjamin Weger losgeschickt. Lisa Hauser hat auf ihrer letzten Runde noch ein wenig an Boden eingebüßt und gibt Simon Eder einen Rückstand von 1:20 Minuten mit auf den Weg.

2. Wechsel Es geht in die Wechselzone. Mironova schickt Alexander Loginov mit am Ende 7,6 Sekunden Vorsprung zu Deutschland auf die Reise. Dort läuft Benedikt Doll den nächsten Part. Direkt dahinter wechselt dann Frankreich, bei denen Claude den ersten Herrenpart absolvieren wird. Norwegen wechselt mit 12,6 Sekunden Rückstand. Das Team im Rennen halten soll Johannes Dale.

Es geht hoch her! Auf den finalen Metern geht es jetzt hoch her bei der letzten Damengruppe! Mironova macht hier keine Gefangenen und hat sich inzwischen die Führung geschnappt. Herrmann hat ihrerseits auch einiges an Rückstand zulaufen können und liegt noch 5,9 Sekunden zurück. Røiseland hat den Abstand von Norwegen auf zehn Sekunden verkleinert.

Mironova prescht vor! Was für ein Antritt von Svetlana Mironova! Die Russin lässt erst Herrmann stehen und ist kurz vor dem Wechsel schon fast an der Französin dran. Auch Røiseland zündet den Turbo und macht richtig Druck nach vorne.

4. Schießen Marte Olsbu Røiseland braucht auch einen Nachlader, schafft es aber das Team einige Sekunden näher heranzuschieben. 17,7 Sekunden fehlen zur Spitze. Selina Gasparin brauchte einen Nachlader. Lisa Hauser macht es für Österreich jetzt besser und kann sich mit fünf Treffern erneut einige Ränge vorarbeiten.

4. Schießen Bisher ist Frankreich eins von zwei Teams im Feld, welches noch keinen Nachlader im Rennen benötigte. Ändert sich das jetzt im finalen Schießen der zweiten Gruppe? Ja. Direkt der erste Schuss findet sein Ziel nicht und sie wird zum Nachlader greifen müssen. Kann Herrmann das nutzen? Leider nicht. Sie startet richtig gut, doch dann bleiben die zwei letzten Scheiben stehen und sie muss ebenfalls nachladen. Die aber sitzen und so bleibt sie im Rennen! Frankreich führt weiter, Deutschland folgt 8,4 Sekunden dahinter. Russland hat sich auf die Drei vorgearbeitet.

Die Abstände bleiben stabil Justine Braisaz-Bouchet lässt der Konkurrenz hier keine große Chance, auf der Strecke näher heranzukommen und auch kurz vor dem vierten Schießen hält sie die Abstände nach hinten stabil. Herrmann liegt knapp zehn Sekunden zurück, Røiseland gut 30 Sekunden.

3. Schießen Auf Platz drei gesetzt hat sich das US-Team, bei denen nun Reid auf der Strecke ist. Selina Gasparin erfüllte ihre Aufgabe für die Schweiz locker und ist nun Neunte. Für Hauser gab es zwar einen Nachlader zu beklagen, sie kann aber trotzdem ein paar Positionen aufholen.

3. Schießen Justine Braisaz-Bouchet ist am Schießstand angekommen und schmeißt sich auf die Matten. Die Französin lässt der Konkurrenz aber keine Luft und trifft alle Scheiben problemlos. Und Herrmann? Die ballt die Faust, denn auch bei ihr läuft es richtig gut. Fünf Schuss, fünf Treffer. Das wird ihr Vertrauen geben! Ganz anders Røiseland. Bei ihr müssen zwei Nachlader her, damit alle Scheiben fallen. Noch schlimmer erwischt es die Schweden, bei denen Elvira Öberg die erste Strafrunde zieht.

Braisaz-Bouchet hält den Abstand Braisaz-Bouchet kann auf den ersten Kilometern den Vorsprung zur Konkurrenz stabil halten: Weder Herrmann noch Røiseland sind da wirklich herangekommen.

1. Wechsel Mit einem Abstand von 19,3 Sekunden kommt Tandrevold für das favorisierte norwegische Team in die Wechselzone. Nun ist Marte Olsbu Røiseland unterwegs. Direkt dahinter hat Schweden den Wechsel vollzogen. Die Schweizer wechseln auf Platz 13 und nun ist Selina Gasparin auf den sechs Kilometern. Österreich rangiert nach dem 1. Wechsel auf Platz 20. Mal schauen, was Lisa Theresa Hauser da jetzt noch rausholen kann.

1. Wechsel Anaïs Chevalier-Bouchet ist nach einer guten Leistung im ersten Part zurück im Stadion und übergibt an ihre Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet, die jetzt Part zwei laufen wird. Vanessa Hinz hat ebenfalls einen richtig guten Start hingelegt für Team Deutschland und wechselt dicht hinter der US-Amerikanerin mit 11,7 Sekunde Rückstand zu Frankreich. Für das DSV-Quartett ist jetzt Denise Herrmann auf der Strecke.

Hinz beißt! Erst sah es so aus, als würde Egan weglaufen, doch Hinz beißt jetzt und arbeitet sich wieder etwas näher an die Konkurrentin heran und hält auch den Abstand zu Frankreich stabil bei etwas mehr als zwölf Sekunden. Nur noch 600 Metern, dann hat sie ihren Part erfüllt! Richtig verloren hat ihrerseits Aita Gasparin für das Swiss-Team. Waren es nach dem zweiten Schießen noch 27 Sekunden Abstand, sind es jetzt schon 40.

Egan geht vorbei Egan ist im Laufpart etwas stärker als Vanessa Hinz und schon an der Deutschen vorbeigegangen. Aber vielleicht gelingt es Hinz ja, an ihr dranzubleiben. Tandrevold ihrerseits hat sich für Norwegen auf die vierte Position verbessert und führt eine kleine Läufergruppe an.

2. Schießen Klasse ist auch Vanessa Hinz dabei! Sie kommt erneut ohne Nachlader durch und geht mit 12,3 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz wieder auf die Strecke. Dicht dahinter die US-Amerikanerin Egan. Tandrevold wirkt indes jetzt doch unsicher und braucht da sehr lange, bis sie ihren Nachlader gesetzt hat. Mit 23 Sekunden Rückstand geht sie in die finale Runde. Aita Gasparin kam mit fünf Treffern und ohne Nachlader durch und liegt nun auf Platz neun. Bei Schwaiger brauchte es einen Nachlader, womit Österreich auf Platz 20 liegt.

2. Schießen Anaïs Chevalier-Bouchet ist zurück am Schießstand und wird das zweite Schießen eröffnen. Dieses Mal heißt es für die Startläuferinnen, sich im Stehendanschlag zu behaupten, ehe es dann auch schon in die Schlussrunde geht. Der erste Schuss sitzt und auch die übrigen Patronen treffen ihr Ziel. Die Französin hält den Spitzenplatz.

Sturz von Schwaiger! Da hatte die Österreicherin einfach zu viel Respekt! Julia Schwaiger ist bei der schwierigen Abfahrt richtig unsicher, nimmt die Skispitzen zusammen und landete dadurch letztendlich unsanft im Schnee. Die gute Position ist dahin und sie ist nun nur noch 20.

Chevalier-Bouchet versucht wegzukommen Chevalier-Bouchet versucht, von der Spitze wegzukommen und hat ihren Vorsprung zu Hinz ein wenig vergrößern können. 6,4 Sekunden ist die Norwegerin zurück.

1. Schießen Bei Schwaiger für das ÖSV-Quartett und auch bei Aita Gasparin für die Schweiz muss hingegen ein Nachlader her. Noch sind aber Beide vorne mit drin. Die Abstände nach dem ersten Schießen halten sich in Grenzen. Alimbekava ihrerseits musste gleich einmal in die Strafrunde. Da hat sie sich wohl zu viel zugetraut, als sie dem Feld gleich davonlaufen wollte.

1. Schießen Beim ersten Schießen aber straft sich das für die Athletin aus Belarus! Schon die ersten Patronen finden ihr Ziel nicht und sie wird nachladen müssen. Ganz anders läuft es bei Vanessa Hinz. Sie zeigt sich souverän, trifft ohne Nachlader alles und geht auf Platz zwei hinter der Französin wieder auf die Strecke. Auch Norwegen bleibt vorne drin und Tandrevold trifft alles ohne Nachlader.

Alimbekava reißt kleine Lücke Dzinara Alimbekava setzt sich an die Spitze und sorgt kurz vor dem ersten Schießen für eine kleine Lücke zwischen sich und dem restlichen Feld.

Frankreich und Norwegen machen das Tempo Die Geschwindigkeit machen zu Beginn des Wettkampfes die Läuferinnen aus Norwegen und Frankreich. Aita Gasparin läuft für die Schweiz ebenfalls weit vorne im Feld. Julia Schwaiger und Vanessa Hinz sind im Mittelfeld zu finden.

Los geht's! Der Startschuss ist gefallen und die Startläuferinnen der jeweiligen Nationen begeben sich auf die Strecke. Für die Norweger legt Ingrid Landmark Tandrevold los. Bei den Franzosen ist Chevalier-Bouchet in der Loipe, während für Deutschland Vanessa Hinz die ersten sechs Kilometer absolvieren wird. Österreich schickt Julia Schwaiger los, Aita Gasparin ist die Startläuferin der Schweizer.

Auf wen gilt es noch zu achten? Neben den hochfavorisierten Norwegern machen sich im heutigen Wettkampf neben Deutschland vor allem auch Frankreich und Schweden Hoffnungen auf das Podest. Auch die russische Mannschaft muss man sicherlich auf dem Zettel haben. Die Italiener stellen ihre beiden stärksten Athleten an diesem Wochenende in der Single-Mixed-Staffel auf und gelten am Vormittag nicht zu den großen Favoriten.

Das Quartett der Schweiz Als krasser Außenseiter an den Start gehen wird das Team aus der Schweiz, bei dem bislang das Wochenende nicht so richtig rund lief. Das Rennen an der ersten Position laufen wird Aita Gasparin, die dann von ihrer älteren Schwester Selina abgelöst wird. Benjamin Weger folgt an dritter Position vor Serafin Wiestner, der für den Schlusspart nominiert wurde.

Was ist für ÖSV-Team drin? Das österreichische Team ist an diesem Wochenende durch die starken Leistungen von Lisa Theresa Hauser beflügelt. Die Tirolerin musste lange auf den ersten Podestplatz warten, nun gab es innerhalb von nur zwei Tagen gleich zwei Einzel-Podiums für sie. Heute läuft Hauser in der Mixed-Staffel an zweiter Position und wird sicherlich alles versuchen, um ihr Team im Rennen zu halten. Julia Schwaiger wird das Rennen eröffnen. Simon Eder, der sonst mit Hauser häufig in der Single-Staffel läuft, wurde an die dritte Position gesetzt. Als Schlussläufer wurde Felix Leitner auserkoren.

Die DSV-Staffel Die deutsche Mixed-Staffel wird heute von Vanessa Hinz eröffnet. Ihr folgt dann Denise Herrmann, die bisher auf ein mehr als schwieriges Wochenende mit vielen Fehlern am Schießstand zurückblickt. Benedikt Doll läuft den ersten Part der Männer, ehe dann Arnd Peiffer den Schlusspunkt setzen soll. Das Ziel nach einem bisher eher durchwachsenen Heimweltcup dürfte das Podest sein, doch die Konkurrenz darum dürfte heute stark sein.

Favoritenrolle klar vergeben Die Favoritenrolle für den heutigen Wettkampf ist klar vergeben und an Norwegen dürfte kein Weg vorbeiführen. In der Mixed-Staffel tritt Norwegen mit Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Røiseland, Johannes Dale und Sturla Holm Laegreid an. Johannes Thingnes Bø und Tiril Eckhoff werden später die Single-Mixed-Staffel laufen. Einzige Schwachstelle im Team dürfte Tandrevold sein, die auf dem Papier die schwächste Läuferin der Staffel ist.

Wieder positive Corona-Tests, Bulgarien kann nicht starten Vor wenigen Minuten gab es von der IBU an Update der letzten Covid-19-Tests. In der Summe gab es dieses Mal acht positive Tests, von denen sechs aus den Reihen des bulgarischen Teams kamen. Jeweils ein positiver Test ist den Teams aus Tschechien und Japan zuzuordnen. Bei Bulgarien und Tschechien sollten auch Athleten unter den positiv getesteten sein. Alle positiv getesteten Personen sowie die Kontaktpersonen sind isoliert worden. Aufgrund der hohen Anzahl von positiven Testresultaten im bulgarischen Team, wurde von den zuständigen Ämtern das komplette Team unter Quarantäne gestellt. Heißt, heute wird das Team nicht starten können.

So läuft die Mixed-Staffel Der Ablauf der Mixed-Staffel ist genau wie bei einer reinen Herren- oder Frauenstaffel. Da an diesem Wochenende die Damen die ersten Wettkämpfe in Oberhof absolviert hatten, gelten ihre normalen Staffel-Distanzen heute auch für die Herren. Heißt jedes Teammitglied muss sechs Kilometer absolvieren und besucht den Schießstand zweimal. Es gibt drei Nachlader pro Schießeinheit, jede Scheibe, die nach maximal acht Schüssen stehen bleibt, hat eine Strafrunde von 150 Metern als Konsequenz.