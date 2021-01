Liveticker

Eckhoff gewinnt in Oberhof Tiril Eckhoff kann den ersten Weltcup des Jahres nach einer überragenden Leistung für sich entscheiden und wird morgen mit einem großen Vorsprung in die Verfolgung gehen. Die Norwegerin steht zusammen mit Hanna Öberg und Lisa Theresa Hauser auf die Podium. Gerade die Österreicherin ist dabei auf der Loipe aufgrund einer bemerkenswerten Performance aufgefallen. Auf den weiteren Plätzen folgen Julia Simon, Marte Olsbu Røiseland und Evgeniya Pavlova.

Hinz kommt ins Ziel Als letzte Deutsche kommt jetzt Vanessa Hinz ins Ziel. Auf der Schlussrunde hat sie noch einige Sekunden eingebüßt, weshalb sie letztendlich auf der 33. Position landet.

Fehler bei Hinz Nach fünf Treffern beim ersten Schießen lässt Vanessa Hinz nun eine Scheibe stehen. Deshalb muss sie einmal in der Strafrunde kreiseln und fällt bis auf den 30. Platz zurück.

Hammerschmidt weit zurück Bei Maren Hammerschmidt lief heute gar nichts zusammen. Die Deutsche liegt im Moment im Ziel nur auf dem 62. Platz und hat somit schon jetzt den Verfolger sicher verpasst.

Eckhoffs Zeit nicht mehr in Gefahr Auf den ersten Plätzen wird sich bei einem Blick auf die Zwischenzeiten nichts mehr verschieben und Tiril Eckhoff kann sich langsam über den Erfolg freuen.

Preuß verdrängt Herrmann Franziska Preuß kommt auf dem zwölften Platz ins Ziel und kann Denise Herrmann um eine Position nach hinten schieben. Doch damit werden die Deutschen heute nicht zufrieden sein können.

Alimbekava jetzt fehlerfrei Besser macht es Dzinara Alimbekava, die im Stehendanschlag alle fünf Scheiben abräumt. Jedoch kann die Frau aus Belarus nach ihren zwei Fehlern aus dem ersten Schießen nichts mehr ausrichten und liegt bereits weit hinter der Bestzeit zurück.

Wierer risikert alles Dorothea Wierer sucht das Risiko und schießt sehr schnell. Doch das zahlt sich nicht aus, stattdessen muss sie ein weiteres Mal in die Strafrunde abbiegen und fällt deswegen weiter zurück.

Hauser überragend Die Österreicherin Lisa Theresa Hauser holt auf der letzten Runden alles aus sich heraus und schafft es tatsächlich, im Ziel Julia Simon noch abzufangen. Das könnte damit ein Podestplatz werden!

Strafrunde für Preuß Die letzte Scheibe will bei Franziska Preuß im Stehendanschlag nicht umfallen! Das ist wirklich ärgerlich, an der Zwischenzeit liegt sie danach aktuell auf dem 14. Rang.

Herrmann fighet Ins Ziel kommt Denise Herrmann, die sich nach dem letzten Schießen auf der Schlussrunde immerhin noch auf den zehnten Platz vorarbeiten konnte und am Ende 1:13 Minuten Rückstand auf Eckhoff hat.

Hauser mit Fehler Lisa Theresa Hauser läuft extrem schnell und konnte sich nach dem zweiten Schießen trotz eines Fehlers auf dem vierten Rang im Zwischenklassement einordnen.

Wierer und Alimbekava beim ersten Schießen Dorothea Wierer und Dzinara Alimbekava kommen nacheinander zum ersten Schießen. Allerdings patzen dort gleich beide und können damit die Führende Tiril Eckhoff ebenfalls nicht angreifen.

Røiseland und Pavlova im Ziel Währenddessen ist Marte Olsbu Røiseland auf dem vierten Rang über die Ziellinie gekommen. Dahinter hat sich eine kurze Zeit später die Russin Evgeniya Pavlova eingereiht.

Herrmann patzt erneut Eine weitere Strafrunde muss dagegen Denise Herrmann nach dem Stehendschießen laufen, die dadurch auf den 14. Platz zurückfällt.

Preuß in Schlagdistanz Franziska Preuß räumt beim ersten Schießen alle fünf Scheiben ab und geht auf dem fünften Platz zurück auf die Strecke. Das ist eine gute Ausgangslage für die Deutsche.

Røiseland kömpft Marte Olsbu Røiseland holt auf der Schlussrunde alles raus und konnte sich schon auf die vierte Position vorarbeiten. Doch an Simon noch heranzukommen, dürfte sehr schwer werden.

Hammerschmidt startet mit Fehler Die Angangszeit bei Maren Hammerschmidt ist durchaus ausbaufähig. Jetzt schießt sie zudem einen Fehler im ersten Schießen, das dürfte ein schwieriges Rennen werden.

Preuß auf der ersten Laufrunde Auf der Strecke greift nun auch Franziska Preuß ins Geschehen ein. Nach zuletzt sechs Top-10-Platzierungen möchte sie ihre starke Form beibehalten. "In Hochfilzen war ich echt k.o., aber läuferisch trotzdem gut dabei. Das gibt mir Selbstvertrauen", erzählte die 26-jährige.

Öberg und Simon kommen ins Ziel In der Zwischenzeit hat sich die fehlerfreie Hanna Öberg im Ziel an die zweite Position gesetzt. Dahinter sortiert sich Julia Simon aus Frankreich ein, die in der Loipe nach zwei Fehlern mächtig Tempo gemacht hat.

Zweiter Fehler für Røiseland Marte Olsbu Røiseland muss erneut kreiseln, weil sie im zweiten Schießen eine Scheibe stehenlässt. Da wird die Norwegerin nicht mehr im Kampf und den Tageserfolg eingreifen können.

Weidel mit zwei Fehlern Nicht besser läuft es fast zeitgleich bei Anna Weidel, die nach dem Stehendschießen sogar gleich zwei Strafrunden laufen muss.

Herrmann muss in die Strafrunde Zum ersten Schießen kommt Denise Herrmann. Die Deutsche lässt sich viel Zeit, patzt allerdings trotzdem einmal und muss deswegen 150 Extrameter laufen.

Eckhoff geht in Führung Tiril Eckhoff pulverisiert die Bestzeit von Larisa Kuklina im Ziel und geht mit 1:20 Minuten Vorsprung klar in Führung. Diese Zeit dürfte heute nur schwer zu knacken sein.

Fehler bei Elvira Öberg Auch Elvira Öberg kann es nicht mit Eckhoff aufnehmen. Nach einem Fehler im Stehendschießen fällt die Schwedin etwa 50 Sekunden hinter die Norwegerin zurück.

Kuklina im Ziel Die ersten Athletinnen kommen mittlerweile bereits ins Ziel. Dort setzt Larisa Kuklina 25:15,17 Minuten die erste nennenswerte Zeit.

Öberg kommt nicht ran Die Schwedin Hanna Öberg trifft zwar ein zweites Mal alle fünf Scheiben, doch die Bestzeit von Eckhoff kann sie trotzdem recht deutlich nicht gefährden.

Røiseland patzt Marte Olsbu Røiseland kommt zum Liegendschießen und lässt die dritte Scheibe stehen. Da fällt die Frau im Gelben Trikot bei den bisher guten Schießleistungen zunächst ein wenig zurück.

Herrmann steht im Starthaus Den kompletten Wettkampf noch vor sich hat dagegen Denise Herrmann, die jetzt erst auf die Loipe geht und die Unterstützung des Publikums vermisst. "Die bisherigen Weltcups ohne Zuschauer waren schon gewöhnungsbedürftig, aber in Oberhof wird es ganz speziell. Dort kennen wir nur die vollen Tribünen, den Lautstärke-Pegel am Birxsteig", sagte sie vor dem Rennen.

Hettich kommt zum ersten Schießen Eine sensationelle Serie hält derzeit Janina Hettich. Die 24-jährige hat in der gesamten Saison in allen Wettkämpfen bisher noch keinen einzigen Schuss im Liegendanschag verfehlt. Kann sie diesen Lauf aufrechterhalten? Ja, erneut legt sie alle Scheiben um, allerdings hält die Deutsche läuferisch noch nicht ganz mit.

Strafrunde für Davidova Eckhoffs momentane Konkurrentin Davidova kann nicht nachziehen und muss einmal in die Strafrunde abbiegen.

Eckhoff kommt durch Tiril Eckhoff kommt zum Stehendschießen. Wieder bleibt die Norwegerin ohne Fehler und geht sofort zurück auf die Strecke. Das ist eine starke Basis für ein Spitzenresultat!

Nächste Öberg fehlerfrei Auch ihre Schwester Elvira Öberg lässt die Strafrunde links liegen und sortiert sich auf dem fünften Platz ein.

Öberg startet gut Hanna Öberg kommt derweil zum ersten Schießen und räumt alle Scheiben ab. Die Schweden reiht sich dementsprechend sechs Sekunden hinter Davidova auf der dritten Position ein.

Kuklina trifft wieder alles Wie Weidel verlässt auch Kuklina den Schießstand mit zehn Treffern. Die Russin setzt sich 50 Sekunden vor die Deutsche.

Weidel nochmal fehlerfrei Bereits zum zweiten Schießen kommt Anna Weidel. Die Deutsche schafft es erneut fehlerfrei zu bleiben und muss jetzt auf der Schlussrunde ihre gute Ausgangsposition behaupten.

Davidova zieht nach Marketa Davidova trifft ebenfalls alles und ist sogar nochmal eine Sekunde schneller als Eckhoff. Das sind jetzt die ersten beiden wirklichen Richtzeiten.

Fünf Treffer für Eckhoff Jetzt gilt es für Tiril Eckhoff. Die Norwegerin hat keine Probleme im Liegendanschlag und räumt alle Scheiben ab. Sie geht mit 14 Sekunden Vorsprung in Führung.

Strafrunde für Colombo Die Französin Caroline Colombo erreicht mit der schnellsten Zeit den Schießstand. Doch dann trifft sie die letzte Scheibe nicht, weshalb sie in die Strafrunde abbiegen muss.

Kuklina übernimmt die Führung Doch Weidels Führung hält nicht lange. Eine kurze Zeit später folgt ihr die Russin Kuklina und setzt sich nach einer fehlerfreien Serie mit 26 Sekunden Vorsprung an die Spitze.

Weidel kommt durch Besser macht es dahingegen Anna Weidel. Die Deutsche schießt schnell und vor allem sicher. Mit fünf Treffern übernimmt sie zunächst die Führung.

Erstes Schießen Die Amerikanerin Dunklee erreicht nun das erste Schießen. Dort patzt sie allerdings mit der vierten und fünften Patrone gleich doppelt und muss 300 Extrameter laufen.

Dunklee gewinnt einige Sekunden Zur zweiten Zwischenzeit hat dann die US-Amerikanerin Susan Dunklee Gas gegeben und sich mit der neuen schnellsten Angangszeit an die erste Position gesetzt.

Zbylut geht am Schnellsten an An der ersten Zwischenzeit auf der Loipe setzt sich die Kinga Zbylut an die Spitze. Anna Weidel ist ebenfalls bereits gestartet und liegt drei Sekunden hinter der Polin.

Veränderte Strecke Für die anstehenden Weltmeisterschaften in Oberhof im Jahre 2023 ist die Laufrunde nochmals leicht verändert wurden. So ist unter anderem der Birxsteig länger und steiler geworden und damit noch anspruchsvoller für die Athletinnen, wo sie alleine an dieser Stelle in jeder Runde insgesamt über 30 Höhenmeter überwinden müssen.

Los geht's! In diesem Moment macht sich Kinga Zbylut aus Polen auf die Reise und eröffnet den Sprint. Die insgesamt 104 Athletinnen haben neben der 7,5-Kilometer-Laufdistanz jeweils ein Liegend- und Stehendschießen zu bewältigen.

Winterliches Wetter In den vergangenen Jahren kannte man den Weltcup in Thüringen hauptsächlich in Verbindung mit Nebel und Regen. Doch jetzt liegt endlich mal wieder reichlich Schnee, die äußeren Bedingungen sind also so gut wie lange nicht mehr.

Vier Corona-Infektionen Vor dem ersten Rennen in Oberhof sind vier Corona-Fälle bekannt geworden. Ein Athlet aus Tschechien und jeweils ein Betreuer aus Norwegen, Russland und Kasachstan sind positiv auf das Virus getestet. Alle Personen wurden daraufhin umgehend von den Mannschaften isoliert und in Quarantäne geschickt.

Oberhof weitestgehend abgeriegelt Trotz geltender Corona-Beschränkungen sind am vergangenen Wochenende zahlreiche Touristen in den Wintersport-Ort gereist. In Hinblick auf diese Problemlage und den anstehenden Weltcup wurde deswegen beschlossen, Oberhof nahezu komplett abzuriegeln. "Es sollen nur noch Leute Zugang haben, die hier wohnen oder arbeiten oder ein berechtigtes Interesse daran haben, hierher zu kommen", erklärte deren Bürgermeister Thomas Scholz.

Top-Favoritinnen Beim Blick auf die Topanwärterinnen auf den Tageserfolg liegt der Fokus vor allem auf den Skandinavierinnen. Die Norwegerin Marte Olsbu Røiseland (Startnummer 40) trägt derzeit das Gelbe Trikot und wird von der Schwedin Hanna Öberg (26) gejagt. Beiden werden große Siegchancen eingeräumt. Dazu haben sich Tiril Eckhoff (16) und Elvira Öberg (30) in der aktuellen Saison in hervorragender Verfassung präsentiert. Auch auf die Italienerin Dorothea Wierer (80) und Dzinara Alimbekava (81) aus Belarus wird zu achten sein, die beide spät starten und damit das Rennen lange offen halten werden.

Fünf Schweizerinnen dabei In der Mannschaft der Eidgenossinnen läuft in diesem Winter bisher noch nicht viel zusammen. Nach einem enttäuschenden Weltcupauftakt hofft man nun auf verbesserte Leistungen der Damen. Am meisten ist dabei sicherlich Selina Gasparin (Startnummer 9) und Lena Häcki (19) zuzutrauen. Das Swiss-Team wird darüber hinaus von Aita Gasparin (38), Irene Cadurisch (44) und Elisa Gasparin (82) komplettiert.

ÖSV setzt auf Hauser Lisa Theresa Hauser (Startnummer 62) gehört mittlerweile fest der erweiterten Weltspitze an, was der aktuell 13. Rang im Gesamtweltcup bestätigt. Auf ihr liegen deswegen insbesondere die Hoffnungen des österreichischen Skiverbandes auf eine vordere Platzierung. Sie wird außerdem von Christina Rieder (2), Julia Schwaiger (41), Dunja Zdouc (69) und Katharina Innerhofer (91) unterstützt werden.

Preuß und Herrmann führen DSV-Team an Die deutschen Athletinnen, allen voran die Spitzenläuferinnen Denise Herrmann (Startnummer 54) und Franziska Preuß (72), wollen sich beim Heimweltcup von ihrer besten Seite präsentieren. "Wir kennen die Strecke, den Schießstand, die Bedingungen. Oberhof ist ein gutes Pflaster für das deutsche Team", sagte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer von dem Rennen. In der Mannschaft des deutschen Skiverbandes gibt es im Vergleich zum letzten Weltcup in Hochfilzen keine personellen Veränderungen. Neben Herrmann und Preuß werden damit Anna Weidel (4), Janina Hettich (36), Maren Hammerschmidt (67) und Vanessa Hinz (102) am Start stehen.