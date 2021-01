Liveticker

Viele sind nicht mehr unterwegs Viele Athletinnen sind nicht mehr im Rennen unterwegs und alle haben inzwischen das letzte Schießen absolviert. Nur zehn Starterinnen sind auf der finalen Runde.

Deigentesch im Ziel Marion Deigentesch hat es geschafft und darf sich über ein Riesenergebnis bei ihrer Weltcup-Rückkehr freuen. Sie hat auf der letzten Runde alles gegeben und kann Platz elf halten. Damit ist sie heute zweitbeste Deutsche. Was für ein Ergebnis!

Deigentesch auf der Elf Deigentesch kommt gerade bei 13,2 Kilometern durch und kann schlägt sich bisher gut auf der letzten Runde. Die Chancen stehen gut, dass sie Platz elf nach Hause läuft.

Deigentesch toll dabei Marion Deigentesch ist auch bei ihrem vierten Schießen richtig gut dabei und mit erneut fünf Treffern verbessert sie sich auf die elfte Position. Es riecht nach einem Topergebnis bei ihrer Weltcup-Rückkehr!

Innerhofer weit zurück Katharina Innerhofer hat in dieser Saison so einige Schwächen am Schießstand und auch heute passt es für sie nicht so recht zusammen. Nach vier Schießen stehen für sie vier Fehler zu Buche, womit sie auf Platz 34 in die letzte Runde geht.

Hinz ist durch Auch im Ziel bleibt es für Vanessa Hinz bei der elften Position. Jetzt heißt es für sie abwarten, was da noch von den Athletinnen auf der Strecke kommen wird.

Hinz gibt alles Vanessa Hinz gibt auf der letzten Runde alles, um hier zumindest die Teil-Norm für die WM mitzunehmen. Dafür müsste ein Platz unter den Top 15 her. Bei 14,7 Kilometern ist sie Elfte.

Hauser kann langsam feiern So langsam kann Lisa Theresa Hauser erleichtert auf die letzten Athletinnen blicken. Es verdichtet sich, dass da niemand mehr auf der Strecke den Sieg der Österreicherin angreifen kann.

Deigentesch trifft alles Marion Deigentesch zeigt sich bei ihrem ersten Weltcup in dieser Saison richtig gut! Die DSV-Starterin ist bei ihrem zweiten Liegendanschlag und zeigt sich darin richtig gut. Alle Patronen finden in Ziel und sie geht auf Platz 20 wieder auf die Strecke. Damit ist sie aktuell die beste Starterin mit einer Startnummer jenseits der 70.

Elisa Gasparin jetzt fehlerfrei Elisa Gasparin kommt bei ihrem dritten Schießen fehlerfrei durch, viel reparieren kann sie aber nicht mehr und sie nimmt die nächste Runde abgeschlagen auf Position 40 an.

Hinz wieder mit Fehler Vanessa Hinz kämpft bei ihrem letzten Schießen und so geht es für die DSV-Starterin noch einmal nach hinten, nachdem eine Scheibe stehenbleibt. Mit 2:17 Minuten Rückstand zu Hauser nimmt sie die letzte Runde an.

Cadurisch peilt Top 20 an Irene Cadurisch peilt nach ihrem letzten Schießen die Top 20 ein. Noch einmal einen Fehler gab es für die Schweizerin, womit sie auf Position 21 auf die finalen Kilometer gehen wird. Beste Schweizerin im Ziel ist weiterhin Häcki, die auf Platz 16. gerutscht ist.

Hettich rutscht vom Podest Janina Hettich ihrerseits rutscht jetzt von dem Podest. Die Ukrainerin Yuliia Dzhima kam als bisher einzige Starterin mit null Fehlern durch und setzt sich auf Platz zwei.

Hauser ist im Ziel! Lisa Theresa Hauser ist im Ziel angekommen und die Österreicherin kann über eine richtig starke Leistung jubeln. Mit einem Fehler und einer tollen Laufzeit liegt sie 1:04 Minuten vor Anaïs Chevalier-Bouchet. Wenn alles glatt läuft, könnte das sogar der erste Weltcupsieg werden, denn auf der Strecke können ihr kaum noch Starterinnen gefährlich werden.

Überragende Hauser Anaïs Chevalier-Bouchet übernimmt zwar gerade im Ziel die Führung, doch lange wird sie die nicht halten können. Hauser läuft auf ihrer Schlussrunde wie entfesselt und hat der Französin bei der letzten Zeitnahme schon eine Minute abgenommen.

Deigentesch jetzt fehlerfrei Marion Deigentesch war gerade auch bei ihrem zweiten Schießen und hat sich dort mit fünf Treffern ein wenig vorarbeiten können. Auf Rang 26 geht es wieder auf die Runde.

Souveräne Hauser Auf der letzten Runde lässt Lisa Theresa Hauser nichts anbrennen! Die Österreicherin gibt alles und hat den Vorsprung zu den Konkurrentinnen noch einmal vergrößern können. Bei Teamkollegin Katharina Innerhofer ist indes schon nach dem zweiten Schießen klar, dass es heute nichts mit dem guten Ergebnis wird. Schon drei Strafminuten hat sie gebucht. Auch Elisa Gasparin muss mit zwei Fehlern im zweiten Schießen jetzt Federn lassen.

Drittes Schießen von Hinz Vanessa Hinz ist bei ihrem dritten Schießen und jetzt gibt es auch für sie den ersten Fehler in diesem Rennen. Da die Laufleistung nicht ganz passt, wirft sie das jetzt schon auf Platz 15 zurück. Nun heißt es abwarten, was sie beim letzten Schießen noch reparieren kann.

Zdouc ist durch Dunja Zdouc ist im Ziel angekommen und setzt sich auf die dritte Position. Führende bleibt Janina Hettich aus dem deutschen Team. Beste Schweizerin ist Lena Häcki als 13.

Hauser führt nach letztem Schießen Lisa Theresa Hauser ist wieder heiß! Die Österreicherin trifft bei ihrem letzten Schießen noch einmal alles und geht als Führende der Zwischenwertung auf die finale Runde. Die Chancen stehen gut, dass ihr Rennen auch heute wieder auf dem Podium enden wird.

Hettich ist im Ziel Janina Hettich ihrerseits ist nach 15 anstrengenden Kilometern im Ziel angekommen und kann sich über ein tolles Ergebnis freuen. Derzeit steht der erste Rang zu Buche und nun heißt es für sie abwarten, was die übrige Konkurrenz noch zeigen kann.

Chevalier-Bouchet bleibt Führende Chevalier-Bouchet gelingt es zwar auch nicht mit null Fehlern durch das Rennen zu kommen, aber dennoch hat die Französin noch alle Chancen auf den Sieg. Mit nur einem Fehler im finalen Stehendanschlag geht sie mit knapp einer halben Minute Vorsprung zu Hettich wieder auf die Strecke.

Deigentesch mit Fehler Marion Deigentesch war kurz danach bei ihrem ersten Schießen und ausgerechnet ihr erster Schuss geht bereits daneben. Sie lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und die übrigen Schüsse finden ihr Ziel.

Elisa Gasparin startet mit fünf Treffern Elisa Gasparin ist als letzte Schweizerin auf die Strecke gegangen und ist vorhin bei ihrem ersten Schießen gewesen. Dort läuft es gut uns sie ist vorne dabei.

Hinz beim zweiten Schießen Vanessa Hinz ist gerade bei ihrem zweiten Schießen gewesen und auch dort kann sie ihre weiße Weste behalten. Mit nun acht Treffern in diesem Rennen schiebt sie sich auf Position sieben.

Erste Athletinnen im Ziel Derweil sind die ersten Starterinnen im Ziel angekommen. Momentan führt dort Evgeniya Pavlova das Feld vor ihrer Teamkollegin Kuklina an. Preuß ist Vierte mit 1:48 Minuten Abstand.

Auch Zdouc mit Fehler Dunja Zdouc schafft es auch nicht in allen vier Schießen fehlerfrei zu bleiben und auch bei ihr bleibt eine Scheibe stehen. Sie wird auf Platz drei zurückgereicht.

Selina Gasparin strauchelt Schade! Selina Gasparin war richtig gut dabei und hatte heute die Chance auf ein tolles Ergebnis, doch bei ihrem letzten Stehendanschlag läuft es so gar nicht rund und sie lässt auf einen Schlag vier Scheiben stehen. Klar, damit ist das gute Ergebnis dahiN!

Der verflixte letzte Schuss! Janina Hettich startet auch bei ihrem letzten Schießen richtig gut, dann aber verfehlt ausgerechnet der finale Schuss das Ziel. Noch aber ist nichts verloren und sie übernimmt trotzdem die Führung an dieser Stelle.

Drittes Schießen für Hauser Auf der Strecke war Lisa Theresa Hauser richtig gut dabei, jetzt muss es auch im Schießen passen. Dieses Mal aber gibt es den ersten Fehler für die Österreicherin, wenn nicht viel mehr dazu kommt, ist es aber heute zu verkraften, denn so viele kamen noch nicht ohne Fehler durch. Nach dem dritten Schießen setzt sie sich auf Platz drei. Führende ist an dieser Stelle die Französin Anaïs Chevalier-Bouchet, die dreimal fehlerfrei bleiben konnte.

Tandrevold schießt sich raus! Ingrid Landmark Tandrevold wird sich ärgern! Die Norwegerin hatte heute alle Möglichkeiten und vergibt jetzt alles beim finalen Schießen. Gleich drei Scheiben bleiben stehen, womit es auf Platz sechs zurückgeht. Denise Herrmann ließ bei ihrem letzten Besuch am Schießstand eine Scheibe stehen.

Hammerschmidt schon weit zurück Gerade beim dritten Schießen war Maren Hammerschmidt. Viel zu holen wird es für sie aber heute nicht geben. In der Summe gab es im bisherigen Rennen drei Fehler, womit sie nur auf Rang 23. liegt.

Preuß ist raus Das sollte es für Preuß gewesen sein! Bei ihrem letzten Auftritt am Schießstand passt bei der DSV-Starterin wenig zusammen und sie nimmt noch einmal zwei Strafminuten mit. Ähnlich ergeht es Marte Olsbu Røiseland. Sie setzt einen Schuss daneben und kommt ebenfalls auf vier Fehler.

Selina Gasparin bleibt dran Selina Gasparin schießt heute auch richtig gut und die Schweizerin ist nach dem dritten Schießen eine von vier Athletinnen im Bunde, die bisher ohne Fehler durch das Rennen kamen. Zu dieser Gruppe gehört auch die ÖSV-Athletin Zdouc.

Hettich führt nach drittem Schießen Eine großartige Vorstellung am Schießstand gibt es auch von Janina Hettich. Sie bleibt auch beim dritten Schießen fehlerfrei und schiebt sich um 12,2 Sekunden vor Tandrevold. Durchgekommen sind hier 17 der 96 Athletinnen.

Hauser bleibt dabei! Toll, was Lisa Theresa Hauser hier heute wieder abliefern kann! Bei ihrem ersten Stehendanschlag lässt sie nichts anbrennen, ist wieder schnell und treffsicher unterwegs. Mit fünf Treffern zieht sie um 10,7 Sekunden an Chevalier-Bouchet vorbei.

Herrmann bleibt ohne Fehler Bei ihrem dritten Schießen war jetzt auch Denise Herrmann. Wie Preuß bleibt sie nach zwei Fehlern in den vorherigen Schießen, dieses Mal fehlerfrei und macht dadurch Sekunden gut. Platz drei steht momentan vor ihrem Namen. Die Führung beim zweiten Schießen hat sich derweil Anaïs Chevalier-Bouchet gesichert. Bald dürfte hier auch Hauser vorbeikommen.

Tandrevold souverän Ingrid Landmark Tandrevold springt für ihre prominenteren Teamkolleginnen in die Bresche! Bei ihr passt auch bei dem dritten Besuch alles zusammen und mit bisher 15 Treffern ist sie deutlich die Führende an dieser Stelle.

Drittes Schießen für Preuß Franziska Preuß ihrerseits ist bereits beim dritten Schießen angekommen und dieses Mal klappt bei ihr alles zusammen. Mit einer fehlerfreien Schießeinlage macht sie Boden gut und ist aktuell Zweite hinter der Russin Pavlova. Marte Olsbu Røiseland kann da nicht mitziehen und für sie gibt es bereits die dritte Strafminute in diesem Rennen.

Aita Gasparin strauchelt Während die ältere Schwester zweimal schon null Fehler schießen konnte, läuft es bei Aita Gasparin ganz anders. Bereits bei ihrem ersten Schießen handelt sie sich drei Strafminuten ein. Damit wird heute nicht mehr viel zu holen sein.

Hettich bleibt fehlerfrei Zeitgleich bei ihrem zweiten Schießen war Janina Hettich und auch bei der DSV-Biathletin läuft es richtig gut! Mit erneut fünf Treffern übernimmt sie dort die Führung. Zweimal fünf Treffer gab es auch von Selina Gasparin aus der Schweiz, was ihr Platz vier an dieser Stelle einbringt. Richtig gut dabei auch die Österreicherin Zdouc als Dritte.

Hause mischt wieder mit Es bleibt allerdings nur bei einem kurzen Vergnügen für die Französin. Denn Lisa Theresa Hauser war nur kurz nach ihr beim Schießen, traf routiniert alle Scheiben und setzt sich mit 7,3 Sekunden an die Spitze.

Chevalier-Bouchet übernimmt Spitze Anaïs Chevalier-Bouchet war gerade bei dem ersten von vier Schießen und konnte dort die Führung von Røiseland übernehmen, wenn auch mit 1,8 Sekunden nur knapp.

War's das schon für Eckhoff? War's das schon für Tiril Eckhoff? Die Norwegerin muss bei ihrem zweiten Schießen gleich zwei Fehler hinnehmen und hat jetzt schon drei Strafminuten. Denise Herrmann ließ eine Scheibe stehen und liegt auf Platz sechs der Zwischenwertung.

Tandrevold führt nach zweitem Schießen Ingrid Landmark Tandrevold ihrerseits trifft bei ihrem ersten Schießen erneut alle fünf Scheiben und zieht damit an die Spitze des Zwischenergebnisses ein. 7,3 Sekunden beträgt der Vorsprung zur Russin Kuklina.

Røiseland fällt zurück Marte Olsbu Røiseland muss beim zweiten Schießen jetzt ebenfalls einige Federn lassen. Die Norwegerin verfehlt zwei Scheiben und fällt damit hinter Preuß zurück. In Führung liegt nach zwei Schießen die Russin Larisa Kuklina, die zweimal fehlerfrei blieb.

Wieder Fehler von Preuß Wie ärgerlich! Franziska Preuß ist bei ihrem ersten Liegendanschlag und ausgerechnet der letzte Schuss geht bei der DSV-Starterin daneben. Ebenfalls eine Strafminute gibt es für Maren Hammerschmidt, die bei ihrem ersten Schießen war.

Gasparin trifft, Häcki nicht Selina Gasparin gehört zu denen, die beim ersten Schießen alle Scheiben abräumen können und sortiert sich entsprechend ebenfalls weit vorne in der Ergebnisliste ein. Bei Lena Häcki indes steht schon ein Fehler in der Ergebnisliste.

Hause geht ins Rennen Während ihre Teamkollegin Zdouc gerade zu ihrem ersten Schießen kommt und mit fünf Treffern ebenfalls gut dabei ist, hat sich Lisa Theresa Hauser gerade auf die Strecke begeben. Die Tirolerin nimmt viel Selbstvertrauen mit, nachdem es in Oberhof richtig gut lief.

Serie von Hettich Janina Hettich gilt als eine der großen Spezialistinnen im Liegendanschlag und auch jetzt ist sie wieder richtig gut dabei. Mit fünf Treffern rangiert sie sich auf der sechsten Position ein und mischt mit 25 Sekunden Rückstand vorne mit. Fehlerfrei kamen beim ersten Schießen erst sieben von 18 Athletinnen durch.

Auch Herrmann mit einem Fehler Kurz darauf war auch Denise Herrmann bei ihrem ersten Schießen, aber auch sie kann vorerst keinen Angriff in Richtung Spitze machen. Mit einem Fehler muss sich sich knapp hinter Preuß einordnen. Nach dem ersten Schießen führt weiterhin Marte Olsbu Røiseland.

Eckhoff startet mit Fehler Bei Tiril Eckhoff hingegen steht nach dem ersten Schuss bereits die Strafminute zu Buche. Sie korrigiert kurz die Position und ab dann gehen die Patronen auch mitten ins Ziel. Wo ordnet sie sich ein? Position sieben hinter Preuß.

Røiseland neue Führende Marte Olsbu Røiseland gibt sich bei ihrem ersten Schießen keine Blöße, trifft souverän alle Scheiben und übernimmt jetzt mit einem Vorsprung von 9,8 Sekunden nach dem ersten Schießen die Führung im Klassement. Am Start hat sich derweil Maren Hammerschmidt als nächste DSV-Starterin auf den Weg gemacht.

Preuß beim ersten Schießen Auch Franziska Preuß ist bei ihrem ersten Schießen angekommen und schmeißt sich auf die Matte. Der erste Schuss trifft, doch die dritte Scheibe bleibt stehen und so bucht auch sie direkt eine Strafminute. Bisher kam hier erst eine Starterin mit null Fehlern vorbei.

Kuklina trifft alles Zwei Athletinnen waren schon bei ihrem ersten Schießen. Während Fuyuko Tachizaki bereits einen Fehler und damit eine Strafminute hinnehmen musste, finden bei der Russin Kuklina alle Scheiben.

Erste Schweizerin im Rennen Mit Selina Gasparin ist inzwischen auch die erste Schweizerin ins Rennen gegangen. Kurz zuvor hatte mit Janina Hettich die dritte DSV-Biathletin losgelegt. Gasparin folgen werden mit den Nummern 20 und 21 Dunja Zdouc aus dem ÖSV-Team und Lena Häcki als weitere Schweizerin.

Erste Zwischenzeiten durchlaufen Die ersten Athletinnen haben derweil die ersten Zwischenzeitnahmen durchlaufen. Bei der Zeitnahme bei 1,2 Kilometern führt Marte Olsbu Røiseland knapp vor Preuß. Bei der ersten Zwischenzeit ist erst die Japanerin Tachizaki durchgekommen.

Herrmann in der Loipe Für Denise Herrmann geht es auf die 15 Kilometer. Beim Saisonopening in Finnland stand sie in dieser Disziplin ganz oben auf dem Podest, sie weiß also, wie man einen Einzelbewerb angehen muss. Unmittelbar vor ihr war Tiril Eckhoff in das Rennen gegangen.

Røiseland im Rennen Marte Olsbu Røiseland ist auch schon im Rennen und wird wie Preuß der erste Gradmesser sein. Beim ersten Einzel in dieser Saison aber lief es für die Norwegerin nicht optimal. Da war sie nur 24.

Preuß legt los! Mit der frühen Startnummer sechs macht sich Franziska Preuß auf den Weg. Die 26-Jährige brachte bisher, aus dem deutschen Team, die stabilsten Leistungen und war bis auf wenigen Ausnahmen immer in den Top Ten der Ergebnislisten zu finden. Auch heute zählt sie wieder zum erweiterten Favoritenkreis.

Das Rennen läuft! Es ist angerichtet in Antholz und mit Fuyuko Tachizaki aus Japan geht die erste Starterin auf die 15 Kilometer. Für sie geht es heute nur um ein paar Weltcupzähler, bis die ersten Biathletinnen aus dem Favoritenkreis kommen wird allerdings nicht viel Zeit verstreichen. Kurz vor dem Start des Rennens hat es begonnen zu schneien, noch aber hat das keinen Einfluss auf die Strecken. Gemeldet sind für heute 96 Athletinnen, eine kurzfristige Absage gab es mit Mari Eder, die Startnummer zwei trägt, aber schon.

Noch nicht viel zu holen Bei den Swiss-Damen gab es in dieser Saison noch nicht viel zu holen und die konstant guten Ergebnisse blieben aus. Nach Antholz angereist sind fünf Schweizerinnen. Als Erste in die Loipe gehen wird davon Selina Gasparin mit Startnummer 19. Lena Häcki folgt nur eine Minute später mit Startposition 21. Aita Gasparin (36), Irene Cadurisch (51) und Elisa Gasparin mit Startnummer 79 komplettieren das Aufgebot.

Hauser schielt auf das Podest Auf den Zettel haben muss man heute sicher auch wieder Lisa Theresa Hauser. Die Österreicherin blickt auf äußerst erfolgreiche Wettkämpfe in Oberhof zurück und landete dreimal auf dem Podest. Ein vierter Podiumsplatz wurde nur von einem unglücklichen Sturz in der letzten Runde verhindert. Heute geht sie mit Startnummer 35 in das Rennen. Auch Dunja Zdouc (20) zeige zuletzt aufsteigende Form. Julia Schwaiger (29), Katharina Innerhofer (77) und Christina Rieder (84) vervollständigen die Mannschaft in Antholz.

Marion Deigentesch ersetzt Weidel Im deutschen Damenteam gibt es eine Änderung im Aufgebot. Nach guten Leistungen beim IBU-Cup am Arber ins Team kommt Marion Deigentesch (Startnummer 85), für die es der erste Weltcup-Auftritt in dieser Saison ist. Sie ersetzt Anna Weidel. Daneben bleibt das Damenteam unverändert und Franziska Preuß (Startnummer 6), Denise Herrmann (14), Janina Hettich (17), Maren Hammerschmidt (23) und Vanessa Hinz (58) gehen den heutigen Einzelbewerb an. Insbesondere für Hinz dürfte der Wettkampf wichtig sein, denn sie hat anders als Preuß, Herrmann, Hettich und Hammerschmidt die WM-Norm noch nicht in der Tasche.

Weites Favoritenfeld Im Einzelwettkampf gibt es ein großes Favoritenfeld. Auf der Rechnung haben sollte man die Norwegerinnen Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Røiseland, die aber im Einzel noch nicht auf viele Siege zurückblicken können. Den einzigen, bisherigen Einzel in der Saison gewann Dorothea Wierer vor Denise Herrmann und Johanna Skottheim. Auf der Rechnung haben sollte man aber auch Hanna Öberg, die im Vorjahr die Disziplinenwertung gewann.

Beste Schützinnen im Vorteil Beim Einzelwettkampf liegt der kleine Vorteil bei den besten Schützinnen im Feld. Denn die Besonderheit am Bewerb ist, dass jeder Schießfehler eine Strafminute zur Konsequenz hat. Entsprechend darf man sich hier kaum Fehler erlauben, wenn man ganz vorne mitmischen möchte. Insgesamt wird viermal geschossen.