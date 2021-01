Liveticker

Die Top 30 sind nun im Ziel und so wird sich an der Spitze erfahrungsgemäß nicht viel tun. Bei interessanten Entwicklungen melden wir uns natürlich umgehend zurück.

Guter Auftritt dafür von Tonetti, der sich auf den zwölften Platz schiebt und damit in Schlagdistanz zur Top 10 ist, wenn später der zweite Lauf ansteht.

Trevor Philp (CAN)

Knapp an den Top 15 vorbei, aber immerhin recht sicher in den zweiten Lauf fährt sich Sarrazin.

Vor seine beiden Vorläufer aber dennoch nur auf der 18 reiht sich Thibaut Favrot ein. Viel geht in dieser Phase nicht mehr bei den Läufern.

Nicht viel besser läuft es für Roland Leitinger, der eigentlich gut ins Rennen startet. Vor der Einfahrt in den Mittelteil patzt der Österreicher jedoch und wirkt danach blockiert. Seine Zeit spricht ebenso Bände, wie sein Gesicht. Das war Nichts!

Atle Lie McGrath (NOR)

Technisch ist der Lauf von Erik Read absolut in Ordnung, der Kanadier agiert aber ohne großes Risiko und kann so nicht mehr als Platz 12 herausholen.

Erik Read (CAN)

Dass die Piste aber noch etwas hergibt, zeigt nun der US-Amerikaner. An die Zeit von Pinturault, wird im ersten Lauf wohl niemand mehr nah herankommen, Cochran-Siegle fährt sich zumindest auf einen guten sechsten Platz.

In den Bereich von 1,5 Sekunden hatte sich schon länger kein Fahrer mehr bringen können, was sowohl den Verschleiß der Piste als auch den tollen Lauf von Pinturault unterstreicht. Meillard kann nun zumindest mal wieder für einen guten siebten Platz sorgen und genau um diese 1,5 Sekunden Rückstand ins Ziel kommen.

Schmid startet gut, ist im oberen Teil noch auf Kurs in Richtung Top 5. Dann aber verliert Schmid mehr und mehr Zeit und fällt bis auf Rang 12 zurück. Damit ist er nicht zufrieden.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Lucas Braathen (NOR)

Henrik Kristoffersen (NOR)

Die Läufer beißen sich allesamt die Zähne aus am Lauf von Alexis Pinturault. Auch Nestvold-Haugen bekommt das zu spüren und fällt auf die Vier zurück.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR)

Der Slowene geht heute kurzfristig doch nicht an den Start.

Und die Zeit von Pinturault wird immer mehr wert, denn auch Filip Zubcic kommt nicht annähernd an den Lauf des Franzosen heran. Auch der Kroate hat eine knappe Sekunde Rückstand auf dem Buckel.

Den Auftakt macht einer der Favoriten. Alexis Pinturault bringt seinen ersten Lauf ohne große Fehler ins Ziel. Das sah schon sehr gut aus beim Franzosen. Was die Zeit aber wert ist, werden die nächsten Läufer zeigen.

Aus deutscher Sicht lief die Riesenslalom-Saison für Alexander Schmid gut an. Der DSV-Starter rangiert momentan auf dem neunten Platz der Gesamtwertung.

Wer macht das Rennen?

Die ersten Riesenslaloms der Saison zeigten schon in welche Richtung das Ganze gehen kann. Marco Odermatt beispielsweise ist aktuell der Mann im Roten Trikot und damit der Gejagte. Der Schweizer führt die Rangliste vor Alexis Pinturault und Filip Zubcic an. Teamkollege Loic Meillard ist auf Rang Sieben auch noch in Schlagdistanz.