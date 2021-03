Liveticker

Lukas Klapfer (AUT) Enttäuschung auch bei Lukas Klapfer! Nach einem Fehler in der Anlaufspur setzt er seinen Absprung viel zu früh an, kommt dann nicht so richtig in den Sprung und verschenkt Geschwindigkeit. Mit nur 114,5 Metern wird heute nicht viel drin sein.

Yoshito Watabe (JPN) Yoshito Watabe dürfte sich auch deutlich mehr vorgestellt haben. Der eigentlich so guter Springer aus dem Team der Japaner kann nicht mehr als die 117 Meter hinbringen und wird damit im Mittelfeld landen.

Espen Andersen (NOR) Espen Andersen kann da nicht ganz mithalten, kann mit seinen Sprung auf 123 Metern aber durchaus zufrieden sein, wenn er auch im Auslauf etwas selbstkritisch wirkt. 15 Sekunden liegt er hinter dem aktuellen Führenden.

Seidl übernimmt die Führung

Mario Seidl (AUT) Klasse! Mario Seidl zeigt, dass er auf der Schanze bald wieder an der Weltspitze dran ist und für den Österreicher geht es bei Rückenwind bis auf 125,5 Meter hinunter. Die Haltungsnoten sind solide und es gelingt ihm, sich knapp an die Spitze zu schieben!

Laurent Muhlethaler auf Rang 2

Laurent Muhlethaler (FRA) Freude bei Laurent Muhlethaler. Er hat es auch nicht einfach von den Winden, ist am Absprung ein bisschen spät dran, schafft es aber trotzdem noch, seinen Sprung bis auf 125,5 Meter hinunterzubringen. Mit nur acht Sekunden ist er der neue Zweite.

Antoine Gerard (FRA) Auch Antoine Gerard hat es jetzt mit Rückenwind zu tun. Der zieht dem Franzosen dann auch die Zähne und er landet nach einigen Fehlern im oberen Bereich schon bei 109 Metern. Im Auslauf geht der Daumen nach unten und er stampft mit gesenktem Kopf durch das Exit-Gate.

Hideaki Nagai (JPN) Bei dem Japaner läuft es hingegen gar nicht so übel, wenn man bedenkt, dass er nicht die leichtesten Windbedingungen mit in seinen Flug genommen hatte. Mit 120 Metern und Noten im 17er-Bereich reicht es durch die Pluspunkte für den Wind für Platz drei.

Tomáš Portyk (CZE) Tomáš Portyk hat es mit leichtem Rückenwind wieder ein wenig schwerer als die Athleten vor ihm? Was kann er damit anfangen? Nicht viel. Er ist am Schanzentisch zu spät dran, gibt dadurch doch einiges verloren und muss sich mit 114,5 Metern abspeisen lassen.

Taylor Fletcher (USA) Der ging völlig in die Hose! Taylor Fletcher übertreibt es auf den erste Metern seines Sprunges völlig, wirkt im Sprung zu verkrampft und mit 109 Metern ist der US-Star vergangener Zeiten schon weit zurück.

Jan Vytrval (CZE) Er hingegen dürfte ein wenig enttäuscht sein. Jan Vytrval hat es von den Bedingungen ähnliche wie vor ihm Reponen, muss seinen Sprung aber schon bei 116 Metern beenden.

Perttu Reponen (FIN) Der erst 19-Jährige kann durchaus mit seiner Leistung glücklich sein. Zum Wettkampf packt der junge Finne seinen bisher besten Versuch auf und kann sich im Auslauf über 121,5 Meter freuen. Klar, um Medaillen läuft er damit nicht, aber das ist sicher auch nicht sein Anspruch.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout kommt da nicht heran, nachdem er im Absprung nicht sauber wegkommt. Nach 120,5 Metern kann er sich für den Augenblick zwar weit vorne einordnen, weiß aber auch, dass da noch einige gute Athleten kommen.

Matteo Baud (FRA) So langsam nimmt der Wettkampf an Fahrt auf und immer mehr Athleten schaffen es, ansehnliche Weiten zu präsentieren. Beim Franzosen ist der Sprung ebenfalls ordentlich angesetzt, er macht ein solides Luftpolster und es trägt ihn bis auf die 125,5 Meter.

Szczepan Kupczak (POL) Der Pole hingegen kann heute mit seiner Leistung mehr als zufrieden sein. Im Wettkampf holt er seinen besten Sprung heraus und segelt bis auf die 128,5 Meter. Die Noten sind in Ordnung, an Brecl aber geht es auch für ihn nicht vorbei.

Vid Vrhovnik (SLO) Vid Vrhovnik galt als das große Talent der slowenischen Mannschaft, hatte es aber nie geschafft, den Anschluss zur Weltspitze zu finden. Nach 115 Metern kann er dem Wettkampf auch heute nicht seinen Stempel aufdrücken und muss sich hinter Athleten einordnen, die er eigentlich im Griff haben könnte.

Otto Niittykoski (FIN) Auch der junge Athlet aus dem finnischen Team kann im Wettkampf einen guten Sprung auspacken und bringt sich mit 116,5 Metern für ihn persönlich in eine gute Position. Die Noten waren ähnlich wie bei Loomis, für den Wind aber erhält er weniger Abzüge und so übernimmt er dann Platz zwei.

Ben Loomis (USA) Optimal läuft der Sprung für Ben Loomis nicht und es gibt noch Luft nach oben. Durch den schönen Aufwind aber kann der US-Boy dennoch ins Fliegen kommen und stellt mit 117 Metern den bisher zweitbesten Sprung des Durchgangs hin.

Vyacheslav Bochkarev (KAZ) Vyacheslav Bochkarev ist der letzte Athlet aus der kasachischen Mannschaft, der über die Schanze geht. Weit geht es aber auch bei ihm nicht. 76 Meter werfen ihn ans Ende der Ergebnisliste zurück.

Gael Blondeau (FRA) Gael Blondeau kann die Windbedingungen deutlich mehr nutzen und für ihn geht es bei Aufwind bis auf die 114,5 Metern hinunter. Die Noten sind nur im 16er-Bereich und so bleibt er dann doch deutlich hinter dem derzeit Führenden.

Eldar Orussayev (KAZ) Eldar Orussayev hatte wieder etwas mehr Aufwind, nutzen aber kann er denn nicht für seine Zwecke und mit 77,5 Metern heißt es sich für den noch unerfahrenen Kasachen ans Ende des Feldes einsortieren.

Oleksandr Shumbarets (UKR) Noch fehlt es an en Sprüngen in den hohen Weitenbereich und einzig Brecl konnte einen Sprung über den K-Punkt hinstellen. Auch Oleksandr Shumbarets gelingt es nicht, einen Versuch hinzustellen, der auch ihn persönlich zufriedenstellen dürfte. Mehr als 89 Meter hätte er durchaus draufgehabt.

Je-un Park (KOR) Je-un Park ist immer mal wieder international dabei und die Fortschritte sind beim Koreaner durchaus erkennbar. Für ganz vorne aber reicht es nicht und er muss auch schon früh bei 99 Metern seine Landung hinstellen.

Lukáš Daněk (CZE) Lukáš Daněk hatte sich für diese Saison viel vorgenommen, wurde dann aber von einer Coronainfektion zurückgeworfen. Nach 100,5 Metern zuckt er enttäuscht die Schultern und verlässt mit gesenktem Kopf den Auslauf.

Eduard Zhirnov (RUS) Der Youngster aus dem russischen Team kann auch nicht viel mehr ausrichten. Er ist am Schanzentisch leicht zu spät dran, kann dann sein System nicht richtig aufzubauen und überbietet nicht einmal die 90 Meter.

Viacheslav Barkov (RUS) Viacheslav Barkov tut sich aus dieser Anlaufluke auch richtig schwer, bei Rückenwind was auszurichten. Nach 92 Metern helfen dann auch die Windkompensationspunkte nicht mehr viel und er liegt auch schon vier Minuten hinter Brecl, dessen Aufholjagd sich fortsetzt.

Magzhan Amankeldiuly (KAZ) Magzhan Amankeldiuly hat es jetzt doppelt schwer. Der erst 17-Jährige hat gerade einmal acht internationale Wettkämpfe auf seinem Konto und nun trifft er auch noch auf einen leichten Rückenwind. Nach 78,5 Metern muss er sich auf der vorletzten Position einfinden.

Jasper Good (USA) Jasper Good kann auch nicht mitmischen. Der US-Amerikaner verpasst das Timing am Schanzentisch und schafft es daher nicht, den Speed mit in seinen Sprung zu nehmen. Mit 93 Metern gehört er zu denen, die die 100 Meter nicht überspringen können.

Vitaliy Hrebeniuk (UKR) Nach dem weiten Satz von Brecl geht es jetzt erst einmal kürzer. Die Athleten aus den kleineren Nationen haben im Training einfach auch nicht die Möglichkeiten, um Häufig auf großen Anlagen zu springen. Diese Unsicherheiten zeigen sich immer wieder. Beim jungen Ukrainer ist nach 79 Metern Schluss.

Andreas Ilves (EST) Andreas Ilves kommt auf der Schanze noch nicht an seinen Bruder heran, der später für weite Sprünge in Frage kommt. Für ihn werden es 88,5 Meter, womit er auch schon weit hinter dem derzeit Führenden landet.

Dmytro Mazurchuk (UKR) Dmytro Mazurchuk tut sich auch schwer, an die tolle Weite des slowenischen Konkurrenten heranzukommen. Seine Ski sind weit auseinander, so dass er kein großes Luftpolster entstehen lässt. Nach 103 Metern fehlen schon drei Minuten nach vorne.

Chingiz Rakparov (KAZ) Chingiz Rakparov muss erst einmal warten, bis der Wind außerhalb des vor dem Wettkampf festgelegten Korridors liegt. Da der Aufwind stabil bleibt, geht es schließlich ein Gate nach unten, wodurch dann auch der Korridor verändert werden kann. Mit 88 Metern kann er den aber nur bedingt nutzen.

der erste starke Sprung des Tages von Gasper Brecl

Gasper Brecl (SLO) Jetzt aber könnte es weit gehen! Gasper Brecl war aus der ersten Gruppe in den bisherigen Durchgängen richtig gut drauf und jetzt erwischt der junge Mann aus Slowenien sogar Aufwind. Was kann er damit ausrichten? So einiges! Er kommt pünktlich vom Schanzentisch weg, stellt die Verbindung zum Ski flüssig her und segelt bis auf 132 Meter hinunter. Damit hat er die Möglichkeit, zumindest nach dem Springen weit vorne zu liegen.

Andrzej Szczechowicz (POL) Andrzej Szczechowicz hat in der Luft viel zu tun, muss da immer wieder mit den Armen eingreifen und schafft es nicht, sein System im Laufe des Fluges stabil zu bekommen. Mit 108,5 Metern zeiht er aber dennoch an Shumate vorbei.

Samir Mastiev (RUS) Samir Mastiev kommt nicht so richtig in seinen Sprung hinein, steht sehr aufrecht über seinen Skiern und so wird seine Geschwindigkeit schon früh eingebremst. Nach 86 Metern geht es für ihn ans Ende des Feldes zurück.

Jared Shumate (USA) Jared Shumate legt auf die bisherigen Versuche deutlich was drauf und kann seinen Sprung bis auf 103,5 Meter bringen. Diese Weiter reicht aktuell für Platz eins, wird ihm heute aber sicher keine gute Ausgangspositionen einbringen.

Aleksandr Milanin (RUS) Aleksandr Milanin aus Russland macht sich als nächster Starter auf und geht in die Spur. In der Luft hat der 20-Jährige doch einiges zu tun und hat ein sehr offenes System. 92 Meter, mehr werden es auch bei ihm nicht.

Der Wettkampf ist eröffnet

Viktor Pasichnyk (UKR) Es ist angerichtet und mit dem Ukrainer geht der erste von insgesamt 52 Athleten über den Bakken. Für ihn endet der Sprung bereits bei 86,5 Metern. Den ersten etwas weiteren Sprung kann man bei Starternummer sechs mit dem Slowenen Gasper Brecl erwarten.

So lief der Probedurchgang Vor dem Sprungdurchgang ging es für die Athleten im Probedurchgang über die Schanze. Nachdem dieser zunächst mit viel Rückenwind begonnen hatte, trafen einige Athleten in den Top Ten später sogar auf Aufwinde. Zum ersten Mal in einem Sprungdurchgang zeigte Jarl Magnus Riiber darin mit 131,5 Metern den besten Sprung. Johannes Lamparter war mit 133,5 Metern zwar weiter gesprungen, hatte bei seinem Sprung aber leichten Aufwind gehabt. Dritter wurde Akito Watabe vor Ryota Yamamoto. Manuel Faißt wurde Fünfter vor Teamkollege Eric Frenzel.

Italien nicht am Start Bereits vergangene Woche mussten die Skispringer und Skispringerinnen aus Italien nach einem positiven Coronatest den kompletten Rückzug antreten, gestern griff Italiens Wintersportverband nach weiteren positiven Coronafällen im Betreuerteam noch drastischer durch und zog das komplette Team zurück. Davon betroffen sind auch die Kombinierer rund um Alessandro Pittin. Zu den Favoriten zählte aus ihrem Kader aber niemand.

Auf wen gilt es noch zu achten? Neben Jarl Magnus Riiber, der sich in den Trainings aber nie an Position eins wiederfand, heißt es, aus dem norwegischen Team sicherlich auch Oftebro zu beachten. Er konnte schon im Einzel von der Normalschanze eine Medaille mitnehmen und präsentierte stabile Sprünge von der großen Anlage. Wenn ein guter Sprung auf der Schanze gelingt, muss man auch Ilkka Herola immer zu den Favoriten mitzählen, vor allem, da er von der Normalschanze bewiesen hat, dass er in der Lage ist größere Rückstände zuzulaufen. Mitmischen möchte auch der Japaner Akito Watabe. Sein Landsmann Yamamoto gilt zu den Favoriten von der Schanze, dürfte aber im Langlauf nicht mit den besten mithalten können.

ÖSV-Team lauert Nicht unterschätzen darf man im Kampf um die Medaillen die Österreicher. Insbesondere Johannes Lamparter zeigte mit die besten Sprünge in den Trainings und hat über den Winter bewiesen, dass er auch in der Loipe mithalten kann. Auch Lukas Greiderer dürfte mit viel Selbstvertrauen in den heutigen Wettkampf gehen. Neben ihnen erhielten Mario Seidl und Lukas Klapfer einen der Startplätze für die Einzelentscheidung.

Fünf Deutsche Starter Da Deutschland mit Eric Frenzel den Weltmeister von 2019 in seinen Reihen hat, darf das Team heute fünf Athleten an den Anlauf schicken. Neben Eric Frenzel sicherlich im Kampf um die Medaillen auf dem Zettel haben gilt es Fabian Rießle, der gute Sprünge in den Trainings zeigen könnte. Wenn Vinzenz Geiger vorne reinspringt, ist sicher auch bei ihm alles möglich. Johannes Rydzek konnte ebenfalls mit guten Trainingsversuchen auf der Großschanze überzeugen, zeigte zuletzt aber Schwächen in der Loipe. Komplettiert wird das Team von Manuel Faißt, für den es der erste Einsatz bei der WM sein wird.

Gewinnt wieder Norwegen? Die Norweger haben bisher bei dieser WM im Bereich der Nordischen Kombination alles abräumen können. Zum Auftakt ging Einzelgold von der Normalschanze an Jarl Magnus Riiber, kurz darauf sicherte sich Gyda Westvold Hansen vor den Leinan Lund-Schwestern das erste WM-Gold bei den Frauen. Im Team triumphierte Norwegen nach einer starken Vorstellung im Langlauf souverän vor Deutschland und Österreich. Damit gelten auch heute die Norweger rund um Jarl Magnus Riiber zum engen Favoritenkreis.