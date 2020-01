Liveticker

Jarl Magnus Riiber (NOR) Die Norweger führen die Gastgeber auch heute wieder vor! Jarl Magnus Riiber hat ebenfalls einen ganz leichten Aufwind und dann ist er nicht mehr aufzuhalten und schließt den Wettkampf mit 140,5 Metern ab. Den Telemark allerdings konnte Riiber nicht sauber hinbringen und so wird er trotz der Bestweite nicht als Ester auf die Loipe gehen. Acht Sekunden bleibt er hinter dem Teamkollegen zurück.

Vinzenz Geiger (GER) Es herrscht ein leichter Aufwind im Hang, vielleicht kann Geiger das ja jetzt nutzen, um endlich mal einen weiten Sprung auf dieser Schanze zu setzen. Es läuft zwar etwas besser als in der Probe, aber 118 Meter sind nicht das Gelbe vom Ei. Geiger liegt abgeschlagen auf Position 30 und wird heute wohl keinerlei Möglichkeit bekommen, um den Sieg zu kämpfen.

Jørgen Gråbak (NOR) Jørgen Gråbak hat sich zwar auf der Schanze stark verbessert, an seinen Teamkollegen kommt er aber nicht heran. Mit 128,5 Metern und hohen Noten wird aber auch er einiges anfangen können, wenn es später in den Langlauf geht.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Was für ein Zaubersprung! Der junge Norweger zeigt der Konkurrenz, wo der Hammer hängt und brennt hier die 137,5 Meter in den Schnee. In der Haltung lassen sich die Richter zu fünfmal der 19 hinreißen. Jens Lurås Oftebro schiebt sich mit einem soliden Vorsprung in Führung.

Fabian Rießle (GER) Das war kein Übersprung, den Rießle da anbietet, aber zumindest ein Versuch, mit dem er im heutigen Wettkampf noch seine Chancen hat. Nach 126 Metern liegt Rießle derzeit eine Minute zurück. Ein Abstand, der auf der anspruchsvollen Strecke am Nachmittag durchaus zuzulaufen wäre.

Espen Bjørnstad (NOR) Für die Norweger hingegen ist die Sprungtechnik in dieser Saison so gar kein Problem. Espen Bjørnstad schafft das perfekte Timing am Tisch, ist dann schnell in der richtigen Flugposition und kann 132,5 Meter hinsetzen. In der Haltung gibt es dreimal die 18, womit er sich dann auf Platz zwei setzen kann.

Eric Frenzel (GER) Es ist schon ein bisschen verrückt, dass die deutschen Kombinierer ausgerechnet auf ihrer Heimschanze kaum zurecht kommen. Nach Rydzek kann jetzt auch Eric Frenzel seinen Sprung überhaupt nicht sauber hinbringen und muss bei 112,5 Metern zur Landung kommen.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Im Probedurchgang hatte Franz-Josef Rehrl die beste Weite hinsetzen können und auch jetzt läuft es für den Österreicher wieder richtig gut zusammen. Bei leichtem Rückenwind knallt er sich wie gewohnt voll raus, bleibt voll auf dem Ski und haut 133,5 Meter hin. Die Noten sind hoch und so kann er sich dann mit einem guten Vorsprung vor Aikito Watabe an die Spitze setzen.

Ilkka Herola (FIN) Laufen kann Herola, im Springen allerdings liegen die großen Schwierigkeiten des Finnen. Da dürfte er dann mit 121,5 Metern durchaus schon glücklich sein. Mit Platz 17 im Zwischenresultat und durchaus engen Abständen kann er da schon etwas mit anfangen, wenn es später auf die zehn Kilometer geht.

Lukas Greiderer (AUT) Zehn Athleten stehen noch oben. Den Anfang aus dieser Gruppe wird Lukas Greiderer aus den Reihen der österreichischen Mannschaft machen. Es herrscht weiterhin ein ganz leichter Zug von vorne und da könnten 119 Meter bereits zu wenig sein. Dass scheint auch Greiderer zu wissen, der sich da im Auslauf über die Weite ärgert und Platz 21 hinnehmen muss.

Manuel Faißt (GER) Klasse! Manuel Faißt kann seine Leistung aus der Probe bestätigen und auch jetzt gelingt dem deutschen Kombinierer ein richtig guter Versuch, der bis auf 132 Meter geht. Bei der Landung wackelt er etwas, hat aber Glück, dass das eine Haltungsrichter wohlwollend übersehen und trotzdem noch die 18 ziehen. Faißt setzt sich auf Platz zwei.

Martin Fritz (AUT) Sein Teamkollege macht es da deutlich besser und springt bei perfekten Windbedingungen bis auf 129,5 Meter. Die Noten passen ebenfalls zusammen. Wo ordnet sich Fritz ein? Platz vier mit 19 Sekunden Rückstand zur Spitze. Da lässt sich doch was mit anfangen, wenn es später in den Langlauf geht.

Thomas Jöbstl (AUT) Leichter Aufwind jetzt für den Österreicher und dann könnten 121 Meter bereits zu wenig sein, um hier eine Rolle um Topplätze zu spielen. Jöbstl ordnet sich im Mittelfeld ein.

Samuel Costa (ITA) Puh! Das ist schon eine kleine Überraschung, dass auch Samuel Costa auf dieser Schanze nicht zurecht kommt. Der Italiener kommt so gar nicht in seinen Sprung und landet bei enttäuschenden 106,5 Metern. Da wird auch er im Langlauf alles geben müssen, damit es zumindest noch ein paar Punkte werden.

Akito Watabe (JPN) Von den Verhältnissen her hat es der Japaner gar nicht so übel und auch seine Sprungtechnik passt nach einem schweren Saisonstart langsam wieder zusammen. Ohne viele Bewegungen im Flug geht es bis auf 131 Meter hinunter, was ihm Höchstwerte in der Haltung einbringt. Mit 15 Sekunden setzt sich Watabe vor Oftebro an die erste Position.

Espen Andersen (NOR) Leichter Rückenwind auch für Espen Andersen und auch der Norweger kann darunter keinen Satz bringen, der an die 130 Meter herangeht. Bei 122 Metern heißt es für ihn seine Ski in den Hang setzen.

Philipp Orter (AUT) Ein paar Meter weiter schafft es Orter. Er muss darauf vertrauen, dass er im Langlauf später auf der schweren Strecke noch ein paar Konkurrenten schnappen wird.

Terence Weber (GER) Es gilt für den nächsten Athleten der Gastgeber. Was kann Terence Weber jetzt zeigen? Er trifft auf leichten Rückenwind und bringt darunter die 118 Meter. Bei den Noten gibt es keine Topwerte und so muss er sich dann mit schon über eine Minute Rückstand auf Platz 15 einsortieren.

Lukas Klapfer (AUT) Für einen Platz ganz vorne im Endresultat wird es auch für Klapfer wohl nicht reichen. Mit 122 Metern aber ist ein gutes Resultat im Mittelfeld allemal noch drin.

Alessandro Pittin (ITA) Es ist wie verhext bei Pittin! Schon seit Jahren ist klar, dass sein großer Fehler in der Anlaufspur liegt, abstellen aber konnte er das noch nicht und so fehlt es auch heute an Power am Absprung. Mit 108 Metern wird es auch heute für ihn nur um wenige Punkte im Weltcup gehen.

Johannes Rydzek (GER) Schade! Johannes Rydzek hat es von den Winden nicht viel schlechter als der Norweger vor ihm, kann aber keinen Sprung der selben Güte bringen. Der Übergang nach dem Absprung passt nicht ganz zusammen und auch im Flug muss er ein bisschen korrigieren. Enttäuschende 112,5 Meter sind das Ergebnis.

Einar Lurås Oftebro (NOR) Einar Lurås Oftebro springt oft im Schatten seines Bruder, heute aber kann er einen richtig tollen Satz auf den Bakken bringen. Ganz ruhig und sauber kommt er da in seinen Flug und muss dann auch in der Luft wenig korrigieren. Mit 130 Metern und guten Noten setzt er sich mit zwei Sekunden knapp vor Gruber.

Ryota Yamamoto (JPN) Ryota Yamamoto macht da seine Sache deutlich besser und kann einen deutlich weiteren Sprung in den Schnee zeichnen. Bis auf 127 Meter war es für den Japaner gegangen. Für die Haltung bekommt er im Schnitt gute 17er-Noten, was dann in der Summer für Rang sechs reicht.

Antoine Gerard (FRA) Im Probedurchgang gelang Antoine Gerard ein ganz ordentlicher Sprung. Kann er das jetzt im Wettkampf wiederholen? Nicht ganz. Mit 122 Metern bleibt er doch etwas hinter seinen Möglichkeiten zurück und wird sich ebenfalls im Mittelfeld einfinden müssen.

Yoshito Watabe (JPN) Vor einigen Jahren gehörte er zu den besten Springern im Feld, jetzt springt Yoshito Watabe im guten Mittelfeld. Mit 124,5 Metern reicht es für den Moment für Platz sechs.

Johannes Lamparter (AUT) Johannes Lamparter geht als nächster Österreicher über den Bakken und kann da seine Sache ganz ordentlich machen. Mit 123 Metern setzt er die beste Weite derjenigen, die unter Rückenwind gesprungen sind. In der Summe reicht ihm das zu Platz acht.

Julian Schmid (GER) Es wird laut im Stadion, ein sicheres Zeichen dafür, dass jetzt ein deutscher Athlet kommt. Für anhaltenden Jubel aber kann der Youngster nicht sorgen und muss bereits nach 115,5 Metern zur Landung kommen.

Kasper Moen Flatla (NOR) Nach einer Aufwind-Phase scheint jetzt wieder der leichte Rückenwind vorherrschend zu sein. Den bekommt auch Kasper Moen Flatla zu spüren und auch bei ihm geht es mit 119 Metern nicht auf die Weite, die der junge Norweger eigentlich setzten kann. Alleine am Wind lag es aber nicht, am Schanzentisch passte die Technik nicht und er kam ein wenig zu verdreht raus.

Go Yamamoto (JPN) Der nächste Japaner ist bereits in der Luft und er bekommt es jetzt plötzlich mit Rückenwind zu tun. Darauf scheint er nicht eingestellt gewesen zu sein, denn nach 114 Metern bleibt er doch deutlich hinter seinen Möglichkeiten.

Hideaki Nagai (JPN) Hideaki Nagai kann auch bei wenig Aufwind noch einen Sprung ins Tal bringen, der sich sehen lassen kann. Ganz ruhig und stabil kommt der Japaner da vom Tisch weg und auch in der Luft sind wenig Korrekturen möglich. Mit 129,5 Metern setzt er sich knapp hinter Gruber und Ilves auf Platz drei.

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen wird den Wind hingegen verfluchen. Beim Finnen passt es so schon nicht zusammen und jetzt schläft bei ihm auch noch der Aufwind fast ein. Gerade einmal 109,5 Meter kann er in den Schnee setzen und seine Mimik zeigt, dass er weiß, dass ihm damit auch die gute Laufform wenig bringt.

Bernhard Gruber (AUT) Ein bisschen hat der Aufwind nachgelassen, umso höher ist dann der Sprung von Bernhard Gruber einzuschätzen. Bis auf 131,5 Meter geht es hinunter. Reicht das für die Führung? Die Noten sind gut und er erhält dreimal die 18.0. Das reicht dann auch, um sich Ilves zu schnappen. Um vier Sekunden geht es am Konkurrenten aus Estland vorbei.

Magnus Krog (NOR) Magnus Krog musste nach einem Sturz bei den nationalen Meisterschaften zu Beginn der Saison pausieren und nun muss er sich langsam wieder herankämpfen. Da kommen ihm die schönen Aufwindverhältnisse natürlich zu Gute und auch er kann mit 127 Metern einen weiten Sprung ins Tal bringen.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout hätte nichts dagegen, wenn man auch im schnell eine Freigabe gibt. Erst einmal heißt es für den Tschechen aber warten, da der Aufwind zu stark ist und damit außerhalb des Korridors, den man vor dem Wettkampf festgelegt hatte. Als er dann abgelassen wird, hat er es aber keinesfalls schlecht und so kommt auch er so richtig ins Fliegen und darf sich über 129 Meter freuen. Reicht aktuell für Platz vier.

Laurent Muhlethaler (FRA) So langsam nimmt dieser Wettkampf an Fahrt auf! Laurent Muhlethaler hat jetzt einen richtig guten Aufwind und den nutzt der Junior aus Frankreich für seine Zwecke aus. Der Absprung passt und er zieht seinen Versuch bis auf 133 Meter hinunter. Kein Wunder, dass da die Freude im Auslauf groß ist. In Führung aber geht aber auch er durch die höheren Abzüge in der Windkompensation nicht.

Szczepan Kupczak (POL) Aber auch der Pole weiß, wie man eine saubere Technik auf die Schanze bringt und zieht seinen Sprung noch einmal einen halben Meter weiter ins Tal. Bei den Noten hat er ähnliche Werte wie Ilves, für den Wind aber bekommt er knapp zwei Punkte mehr abgezogen als der Este und das gibt letztendlich den Ausschlag. Er bleibt hinter Ilves.

Kristjan Ilves (EST) Bei Kristjan Ilves macht sich bemerkbar, dass er in dieser Saison gemeinsam mit den Kollegen aus Norwegen trainiert. Der Este zeigt eine richtig schöne Sprungtechnik ohne große Wackler und lässt sich bei einem leichten Aufwind bis auf 130,5 Meter hinuntertragen. Er geht klar an die Spitze.

Jan Vytrval (CZE) Endlich mal wieder ein weiter Satz! Jan Vytrval kommt sehr gut vom Tisch weg, liegt dann ruhig über den Latten und setzt seine Landung sauber in den Schnee. Da wären durchaus noch ein paar Punkte mehr für die Haltung drin gewesen. Einzig von Deutschland gab es da die 18.0. In der Zwischenwertung setzt er sich auf Platz zwei.

Ben Loomis (USA) Ben Loomis kann Hahn auch nicht angreifen und muss bei 114 Metern die Ski in den Schnee setzen.

Wojciech Marusarz (POL) Die Bedingungen sind mit leichtem Aufwind eigentlich gar nicht so übel, nutzen konnte das bis auf Hahn aber noch niemand aus dem Feld. Auch Wojciech Marusarz gelingt das überhaupt nicht und mit 109 Metern und schon jetzt über zwei Minuten Rückstand ist schon jetzt sicher, dass er hier kein gutes Ergebnis erzielen wird.

Raffaele Buzzi (ITA) Bei den Italienern läuft es zwar in der Loipe, auf der Schanze aber hat die Mannschaft weiterhin große Probleme und die Technik wird einfach nicht sauber auf die Schanzentischkante gebracht. Mit 99 Metern bleibt auch Buzzi weiter unter seinen Möglichkeiten.

Lukas Runggaldier (ITA) Der Italiener wirkt ein wenig zu passiv nach seinem Absprung, korrigiert dann viel während der Flugphase. Dass es da nur 93,5 Meter werden ist wenig verwunderlich.

Alexander Pashaev (RUS) Alexander Pashaev wird an der Spitze von Hahn auch nichts ändern können und muss weit unter der bisherigen Bestmarke den Telemark in den Schnee bringen.

Jared Shumate (USA) Kann es sein Landsmann besser machen? Leider nicht. Auch Jared Shumate scheint den ganzen Sprung über mit seiner Technik zu kämpfen und muss so ebenfalls schon kurz nach der 100-Meter-Marke die Landung hinbringen.

Jasper Good (USA) Die USA gehörte mal zu den Kombinierer-Nationen schlechthin, doch nach dem viele Athleten ihre Karriere beendet hatten, geht einfach nichts mehr. Jasper Good muss schon nach 96,5 Metern die Segel streichen und hat damit gar keine Möglichkeit auf Punkte.

Petr Šablatura (CZE) Da der Koreaner Park bereits vor seinem Sprung disqualifiziert wurde, ist nun bereits der Tscheche Šablatura an der Reihe. Aber auch ihm ist die fehlende Technik deutlich anzusehen. Viel zu steil steht er da über den Latten und bietet dem Wind so viel Angriffsfläche.

Nathaniel Mah (CAN) Auch Nathaniel Mah aus dem jungen kanadischen Team wird hier nicht mit einem guten Ergebnis von der Schanze abreisen. Er wirkt ein bisschen zu vorsichtig und landet bei 110,5 Metern.

David Mach (GER) Der nächste deutsche Athlet ist bereits in der Spur, kann aber den tollen Sprung von Hahn nicht wiederholen. Mach hat in der Luft so einige Probleme und muss deutlich in seinen Sprung eingreifen. Bei nur 108,5 Metern heißt es für ihn schließlich die Landung hinbringen.

Martin Hahn (GER) Martin Hahn aus dem deutschen Team ist, der heute den Auftakt in den Wettkampf gibt. In diesem Winter war Hahn schon einige Male im Einsatz, Weltcup-Punkte holen konnte er aber noch nicht. Jetzt macht er seine Sache aber ordentlich und kann mit 123,5 Metern seinen bisher besten Sprung an diesem Wochenende hinsetzen. Von den zahlreichen Zuschauern gibt es dafür Applaus.

So lief die Probe Im vorhin beendeten Probedurchgang setzte Franz-Josef Rehrl den weitesten Sprung mit 134 Metern. Hinter ihm hatte sich der Norweger Bjørnstad eingefunden, der einen halben Meter früher gelandet war. Riiber war nur Dritter mit 130 Metern, war aber freiwillig mit einem Gate weniger Anlauf gesprungen und hatte mit den meisten Rückenwind im Feld. Bester Deutscher war Faißt auf Platz acht. Insgesamt zeigten sich die Windbedingungen stabil, einem fairen Wettkampf steht also nichts im Wege.

Das ÖSV-Team Bei den Österreichern sieht es da anders aus. Mit Franz-Josef Rehrl hat man zwar einen Athleten, der auf der Schanze mit Riiber mithalten kann, in der Loipe verliert Rehrl dann aber jeweils mächtig an Boden. Neben ihm erreichten auch die übrigen Österreicher den Sprung in den Wettkampf und wir sehen gleich Bernhard Gruber, Johannes Lamparter, Lukas Klapfer, Philipp Orter, Thomas Jöbstl, Martin Fritz sowie Lukas Grieder.

Geiger der Spielverderber? Wenn in dieser Saison nicht Jarl Magnus Riiber gesiegt hat, dann war es DSV-Kombinierer Vinzenz Geiger. Bei ihm dürfte der Knackpunkt auch heute wieder die Schanze sein, auf der die deutschen Athleten in diesem Jahr gegenüber Konkurrenz Norwegen unterlegen sind und so auf starke Laufform vertrauen müssen. Bisher konnte Geiger in Oberstdorf noch keinen weiten Sprung setzen, der für einen Kampf gegen Riiber reichen würde. Besser lief auf der Schanze für Fabian Rießle, den man damit ebenfalls auf der Rechnung haben muss. Auch Manuel Faißt und Johannes Rydzek sind stark einzuschätzen. Probleme hatte in Oberstdorf Eric Frenzel, der daher auch im Team fehlte. Für den DSV am Start sind zudem Terence Weber, Julian Schmid, David Mach und Martin Hahn.

Riiber ist der Topfavorit Mit sieben Siegen in neun Einzelkonkurrenzen ist die Favoritenrolle für den heutigen Wettkampf mehr als deutlich an Jarl Magnus Riiber vergeben. Der Norweger überzeugt auf der Schanze und in der Loipe und bildet damit den komplettesten Kombinierer in dieser Saison. Nicht unterschätzen darf man auch seine Teamkollegen. Insbesondere für Jørgen Graabak könnte mit einem guten Sprung auf der anspruchsvollen Strecke noch viel möglich sein.