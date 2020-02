Liveticker

Eric Frenzel (GER) Eric Frenzel hat richtig viel Aufwind und steht zunächst auch weit über den Hang. Dann aber geht ihm schnell die Puste auf und mit 131,5 Metern muss auch Frenzel mit einem großen Rückstand in den Langlauf gehen. 1:07 Minuten liegt er hinter dem derzeitigen Führenden.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Der nächste Österreicher ist bereits auf dem Weg und auch er kann jetzt nicht das hinbringen, was ihm heute für ein Spitzenresultat reichen wird. Mit 130,5 Metern und niedrigen Noten liegt er mit 1:08 Minuten auf Position acht. Zu weit weg für seine derzeitige Laufform.

Lukas Greiderer (AUT) Noch zehn Athleten stehen oben und die Jury hat sich zur Sicherheit entschieden, noch einmal ein Gate weniger Anlauf zu geben. Lukas Greiderer schmeckt das nicht so wirklich und er muss bei 117 Metern die Landung hinbringen.

Martin Fritz (AUT) Auf ihn gilt es heute zu achten! Martin Fritz war schon in der Probe gut und auch im Wettkampf lässt sich der Österreicher nichts vormachen und stellt die 138,5 Meter in den Schnee. Die Noten sind richtig hoch und durch weniger Abzüge in der Windkompensation geht es für Fritz an Weber vorbei!

Manuel Faißt (GER) Manuel Faißt ballt die Fäuste. Auch bei ihm läuft auf der Schanze alles nach Plan und es geht mit 131,5 Metern in einen hohen Weitenbereich hinein. Was sagen die Noten? Die sind richtig gut. Zweimal die 18.0 und einmal die 18.5 nimmt er mit. Faißt ist hinter Weber und Watabe Dritter im Zwischenklassement.

Akito Watabe (JPN) Akito Watabe macht deutlich, dass er auf der Schanze zu den Stilisten gehört! Ganz ruhig liegt er da in der Luft und stellt seine 132,5 Metern butterweich in den Schnee. Mit nur 16 Sekunden Rückstand rangiert er sich auf Platz zwei ein.

Lukas Klapfer (AUT) Lukas Klapfer kommt auch nicht in die hohen Weitenbereiche und landet nach 121,5 Metern in der Nähe von Rydzek.

Johannes Rydzek (GER) Puh! Johannes Rydzek wird auch heute wieder einen großen Rückstand mit in die Loipe gehen. Der DSV-Athlet hat viel Aufwind und dann sind 123,5 Meter zu wenig, um vorne mitmischen zu können. Für Rang 13 und schon 1:44 Minuten Rückstand gibt es von Rydzek den Daumen nach unten in die TV-Kameras.

Thomas Jöbstl (AUT) Thomas Jöbstl muss zunächst warten, da der Aufwind zu stark war. Bei der Freigabe hat der Aufwind deutlich nachgelassen und nachdem er dann den Absprung verpasst ist ein Sprung in die hohen Weitenbereiche nicht mehr drin. Nach 120 Metern ist er 16.

Terence Weber (GER) Terence Weber erhält bei einem schönen Aufwind die Freigabe. Was kann er daraus machen? So einiges! Weber setzt seinen Sprung perfekt an, liegt sofort hoch in der Luft und lässt sich ohne Korrekturen bis auf 138 Meter tragen. Für den Wind gibt es hohe Abzüge, aber in der Haltung holt er viel raus und geht so trotzdem souverän an Position eins.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa war gut in die Saison gestartet, so langsam aber geht ihm die Luft aus und er kann auf der Schanze nicht mehr abliefern. Mit 103,5 Metern ist der Italiener auf verlorenem Posten für den Lauf über die zehn Kilometer.

Philipp Orter (AUT) Philipp Orter hat es vom Wind auch nicht übel, kann aber nicht in die Bereiche eines Krog vordringen. Mit 124 Metern wird sein Weg nach vorne im Langlauf etwas weiter ausfallen.

Magnus Krog (NOR) Der nächste norwegische Athlet steht mit Magnus Krog oben und der hat ein breites Grinsen im Gesicht, als er ausfährt. Krog packt einen seiner richtig weiten Sprünge aus und segelt bis auf 132 Meter hinunter. Die Landung hat er so seine Schwierigkeiten und bekommt dafür höhe Abzüge. So wird es dann eben nicht die Spitze, sondern Platz fünf. Wird ihn aber nicht stören, denn laufen kann Krog.

Espen Andersen (NOR) Espen Andersen hat in dieser Saison ein bisschen daran zu knabbern, dass er auf der Schanze plötzlich zu den schwächeren Norwegern gehört und auch sein heutiger Sprung wird dem Selbstvertrauen nicht helfen. Mit 123 Metern steht er zwar nicht schlecht da, aber wenn man bedenkt, dass er letztes Jahr in Weitenbereiche von Riiber sprang, hat er natürlich ganz andere Maßstäbe.

Alessandro Pittin (ITA) Er hingegen ist eher der Langläufer und auf der Schanze will es einfach nicht zusammenpassen, da Pittin seinen Fehler in der Anlaufspur einfach nicht abstellen kann. Nach 105 Metern rangiert er sich ganz weit hinten ein.

Ryota Yamamoto (JPN) Ryota Yamamoto gehört zu den besten Skispringern im Feld der Kombinierer und das stellt er heute einmal mehr unter Beweis. Mit einem guten Absprung und einer fehlerfreien Technik geht es bis auf 130 Meter hinunter. Für den Telemark bekommt er ein paar Abzüge, dennoch ist er nah dran an der Spitze. Nur acht Sekunden fehlen zu Skårset, der weiterhin führt.

Johannes Lamparter (AUT) Auch der Österreicher kann nicht zustechen und muss sich mit 122,5 Metern abspeisen lassen. In den Noten gibt es dreimal die 17.0, womit er sich dann auf Platz acht einreiht.

Tomáš Portyk (CZE) Portyk hat richtig viel Aufwind, um in Führung zu gehen, dafür kann er das aber nicht nutzen. Nach 123,5 Metern und Noten im 17er-Bereich steht für ihn für den Moment Platz sieben mit einer Minute Rückstand zu Buche.

Antoine Gerard (FRA) Antoine Gerard kann nicht mit seinem Teamkollegen mitgehen. Am Absprung wirkt er viel zu vorsichtig und abwartend und das geht im Skispringen selten gut. Nur 107,5 Metern stellt er in den Hang und fällt damit weit zurück.

Laurent Muhlethaler (FRA) Laurent Muhlethaler hingegen wird heute zufrieden mit seiner Leistung sein. Der Franzose kommt zum Ende der Saison auch auf der Schanze wieder besser zurecht und kann mit 129 Metern einen der bisher besten Sprünge bringen. Da er im Langlauf gut unterwegs ist, ist damit durchaus ein gutes Resultat möglich.

Harald Johnas Riiber (NOR) Harald Johnas Riiber war gestern Zweiter im Sprundurchgang und auch in der Probe war er richtig gut dabei. Was kann er uns jetzt zeigen? Nicht den Übersprung! Riiber kommt jetzt nicht gut vom Schanzentisch und stürzt bei schon 119 Metern ab. Er schlägt sich bei der Ausfahrt an den Helm und zieht geknickt aus dem Auslauf.

Yoshito Watabe (JPN) Yoshito Watabe wird heute auch nicht glücklich sein! Der Japaner hat in den ersten Metern so ein paar Probleme und der rechte Arm fällt da weit ab. Ein Fehler, der ihm viele Meter kostet und dafür sorgt, dass er mit 124 Metern nicht ganz vorne eindringen kann.

Julian Schmid (GER) Für Julian Schmid heißt es erst einmal wieder runter vom Startbalken. Kurz nach dem Schanzentisch war kurzzeitig Rückenwind reingezogen, bei der Freigabe aber, ist alles wieder im Rahmen. Ganz nach vorne aber geht es nicht und nach 120 Metern winkt Schmid bei der Ausfahrt enttäuscht ab. Das war nicht das, was er sich vorgenommen hatte.

Hideaki Nagai (JPN) Hideaki Nagai gehört eigentlich zu den besseren Springern, beweisen aber kann er das jetzt nicht und auch bei ihm läuft es mit 106,5 Metern nicht wirklich zusammen.

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen indes wird heute frustriert von der Schanze gehen. Der finnische Athlet schafft es nicht, seine Technik sauber umzusetzen und ist mit 108,5 Metern abgeschlagen im hinteren Feld zu finden.

Szczepan Kupczak (POL) So langsam kommen die weiten Sprünge und auch Szczepan Kupczak kann die Zuschauer mit einem weiten Satz erfreuen. 126,5 Meter bringt er runter. In Zusammenspiel mit den Windpunkten und er Haltung reicht ihm das für Rang vier.

Go Yamamoto (JPN) Go Yamamoto machen auf der Schanze auch nur wenige etwas vor und mit 131 Metern liefert auch er einen technisch sauberen Sprung ab, mit dem er nur knapp hinter Skårset landet. Durch seine Laufform aber wird es für ihn im Langlauf wieder weit nach hinten gehen.

Kristjan Ilves (EST) Kristjan Ilves kommt zugute, dass er in diesem Jahr mit den Norwegern trainieren darf und zumindest im Skispringen kann man die Früchte der Zusammenarbeit bereits sehen. Er kommt gut vom Schanzentisch weg, liegt schön über seinen Ski und stellt die 126 Meter in den Schnee.

Andreas Skoglund (NOR) Andreas Skoglund kann seinem Landsmann an der Spitze auch nicht nahe kommen, zeigt mit 117 Metern aber immerhin den bisher zweitbesten Sprung. Für die Haltung erhält er zudem doch große Abzüge. So fehlt es auch ihm dann schon an vielen Punkten nach vorne.

Ondřej Pažout (CZE) Nach diesem weiten Satz von Skårset wirken diese Sprünge jetzt wie Hüpfer. Bei Ondřej Pažout werden es gerade einmal 115 Meter und Position drei mit 2:22 Minuten Rückstand.

Leevi Mutru (FIN) Für Leevi Mutru ist es ein ganz schwerer Winde und insbesondere auf der Schanze kann er nicht die Leistungen bringen, die man von ihm aus den vergangen Jahren gewohnt war. Mit nur 108 Metern wird auch heute kein gutes Ergebnis herausspringen.

Paul Gerstgraser (AUT) Paul Gerstgraser kann da mitgehen. Der Österreicher gestaltet seinen Absprung alles andere als flüssig, wirkt viel zu passiv und so kann er dann den großen Aufwind nicht nutzen. Nach 114 Metern geht es weit zurück.

Lars Ivar Skårset (NOR) Lars Ivar Skårset zeigt, dass die Norweger auch im Nachwuchsbereich auf eine gute Breite setzen können. Der Youngster setzt seinen Sprung schön an, liegt schön und ohne viele Korrekturen in der Luft uns setzt dann schon mal die 130,5 Meter hin. Schon jetzt führt er zwei Minuten vor den bisherigen Athleten.

Jan Vytrval (CZE) Jan Vytrval kommt bei dem leichten Aufwind derzeit auf 115 Meter. Damit übernimmt er für den Augenblick die Spitze, aber da werden die besten im Feld auch noch mal 15 Meter drauflegen können.

Perttu Reponen (FIN) Perttu Reponen macht hier sein Weltcup-Debüt und zeigt sich durchaus in einer guten Verfassung. Mit 110 Metern bleibt zwar auch bei ihm die große Weite aus, gute Ansätze aber sind in seiner Technik durchaus erkennbar.

Taylor Fletcher (USA) Auch Taylor Fletcher hat aus diesem Gate so seine Probleme auf eine hohe Weite zu kommen. Ausgelegt ist das Ganze natürlich jetzt in Richtung der besten Springer und für die ersten Athleten wird auch die Umstellung der geringen Anfahrt ein Problem sein. In der Probe waren sie ja noch mit drei Luken mehr angefahren.

Martin Hahn (GER) Martin Hahn aus der deutschen Mannschaft ist es, der heute den Auftakt in den Bewerb geben muss. Er ist einer von drei Startern in dem mit 44 Athleten kleinen Feld, der noch ohne Weltcup-Punkte ist. Zum Start in den Sprungdurchgang aber läuft bei ihm nicht viel zusammen und er landet gerade mal bei 100 Metern. Mal schauen, ob er sich da überhaupt den Langlauf gibt.

Norweger in Probe vorne Der vor einigen Minuten beendete Probedurchgang zeigte, dass wir uns heute auf schwierige Bedingungen an der Schanze einstellen müssen. Der Wind weht starkt, aber auch etwas unbeständig. Gestartet wurde die Probe auf Platz 20, später war man in Gate 16. Dort zeigte Jarl Magnus Riiber mit 142,5 Metern mit Abstand den weitesten Sprung hin. 128,5 Meter hatte sein Landsmann Bjørnstad gezeigt. Der ältere Bruder, Harald Johnas Riiber, war mit 138 Metern aus Gate 20, Dritter.

ÖSV-Kombinierer noch ohne Einzel-Podest Noch nicht das abliefern, was sie sich für diesen Winter vorgenommen hatten, konnten die österreichischen Kombinierer, die noch immer ohne Podestplatz in einem Einzelwettkampf dastehen. Oft waren die Athleten dran, ganz gereicht hatte es aber nie. Auf die Jagd nach dem Platz unter den Top 3 gehen heute Franz-Josef Rehrl, Lukas Greiderer, Martin Fritz, Lukas Klapfer, Thomas Jöbstl, Philipp Orter, Johannes Lamparter und Paul Gerstgraser.

Geiger vs. Gråbak In der Gesamtwertung geht also nur noch um Platz zwei. Einen Platz, um den sich Vinzenz Geiger vor allem mit Gråbak duelliert. Vor dem heutigen Wettkampf hat der Norweger mit 124 Punkten Vorsprung diesen Platz inne, nun heißt es für Geiger verhindern, dass Gråbak vor heimischer Kulisse weiter davonziehen kann. Neben ihm starten Fabian Rießle, Eric Frenzel, Manuel Faißt, Terence Weber, Johannes Rydzek, Julian Schmid und Martin Hahn, der weiterhin auf seinen ersten Punkt in diesem Winter wartet.

Riiber vor Weltcup-Gesamtsieg Mit einer beeindruckenden Statistik von zwölf Siegen und zwei zweiten Plätzen in den bisherigen 14 Saison-Rennen kann Jarl Magnus Riiber heute schon den Deckel draufmachen und sich zum zweiten Mal zum Gesamtweltcup-Sieger küren. Der Norweger hat vor dem heutigen Wettkampf 429 Punkte Vorsprung zu Teamkollege Gråbak und bräuchte am Ende des Tages mit dann noch vier verbleibenden Einzelkonkurrenzen einen Vorsprung von 400 Zählern.