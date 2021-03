Liveticker

5. Wechsel Für das deutsche Team gilt das gleiche und es scheint einfach nicht nach vorne zu gehen! Zu Österreich fehlen 1:02 Minuten, zu den Mannschaften davor sind es 23 Sekunden.

Österreich weit vorne, Norwegen jetzt vor Japan

5. Wechsel Nach 14:18 Minuten ist Österreich bereits beim fünften Wechsel angekommen und hat die Hälfte des Rennens geschafft. Für Lamparter und Greiderer, der jetzt wieder auf der Strecke ist, sieht es weiter richtig gut aus! Mit 24,7 Sekunden Rückstand wechselt Norwegen auf der Zwei, direkt dahinter folgen die Japaner.

Andersen schnappt Yamamoto Espen Andersen hat sich Ryota Yamamoto geholt und geht jetzt an dem japanischen Konkurrenten vorbei. Der wird sicher versuchen, hier mitzugehen, hat läuferisch aber nicht das Niveau des Norwegers.

Österreich kann sich weiter absetzen

4. Wechsel Bisher läuft das Rennen zugunsten der österreichischen Mannschaft. Mit einem soliden Vorsprung von 14,7 Sekunden übergibt Greiderer an Lamparter. Norwegen hat erneut kaum was aufholen können. Und auch das deutsche Duo konnte nichts zulaufen.

Überrundungen stehen bald an Lange wird es nicht mehr dauern, dann stehen auch die ersten Überrundungen an. Die Kasachen sind nur noch wenige Meter vor dem ÖSV-Duo.

Deutschland kommt nicht ran

3. Wechsel Und auch die deutsche Mannschaft hat nicht großartig aufholen können nach der starken Runde von Lamparter. Auch nach dem dritten Wechsel ist der Rückstand bei über einer Minute.

3. Wechsel Mit einem Vorsprung von 9,7 Sekunden kommt Österreich zu dritten Wechsel rein. Durch den Antritt von Lamparter hat auch Norwegen nicht aufholen können, sondern jetzt sogar etwas verloren. Mit 24 Sekunden ist Andersen wieder zurück im Stadion.

Yamamoto fällt ab! Am nächsten Anstieg ist es dann um Ryota Yamamoto geschehen und es werden immer mehr Meter, die zwischen ihm und Lamparter liegen. Österreich wird alleine zum nächsten Wechsel kommen.

Lamparter versucht sich zu lösen Johannes Lamparter macht am schweren Anstieg jetzt ernst und versucht, zwischen sich um Yamamoto eine Lücke zu reißen. Er gilt als die Schwachstelle im japanischen Team.

Japan und Österreich weiter gleichauf, Norwegen arbeitet sich ran

2. Wechsel Das deutsche Team indes hat nicht so einen großen Sprung wie die norwegische Mannschaft machen können. Frenzel hat auf seiner Runde nur zwei Sekunden aufholen können. Der Abstand bleibt bei über einer Minute.

2. Wechsel In dem schnellen Sprint steht schon wieder der Wechsel an und die Norweger haben wieder etwas von ihrem Rückstand abknabbern können. Riiber schickt Andersen mit 22,6 Sekunden Rückstand auf seine Runde.

Watabe bleibt dran Auch Akito Watabe lässt sich auf der Runde bisher nicht vom österreichischen Konkurrenten abhängen und hängt sich an die Fersen von Greiderer.

1. Wechsel Auch Fabian Rießle ist schon wieder in der Wechselzone und schickt jetzt Eric Frenzel auf die Strecke. 1:05 Minuten fehlen noch nach vorne.

Die Japaner stören sich gegenseitig beim Wechsel

1. Wechsel Es dauert nicht lange und schon steht der erste Wechsel an. Japan und Österreich kommen gleichzeitig in die Wechselzone rein. Jetzt sind Akito Watabe und Lukas Greiderer auf der Strecke. Die Norweger haben vier Sekunden aufholen können. Für sie ist nun Riiber auf den 1,5 Kilometern.

Rießle auf der Strecke Nach 1:12 Minuten ist auch Fabian Rießle unterwegs und eröffnet für das deutsche Duo das Rennen. 38 Sekunden sind es, die sie zu Norwegen aufholen müssen.

Japan und Österreich eröffnen das Rennen

Das Rennen läuft! Es ist angerichtet für die letzte Entscheidung der Nordischen Kombinierer bei der WM in Oberstdorf. Ryota Yamamoto und Johannes Lamparter sind für Japan und Österreich bereits auf der Strecke. In 34 Sekunden wird ihnen Espen Andersen für Norwegen folgen. Für jeden Athleten stehen im Rennen fünf Runden über je 1,5 Kilometer an.

DSV-Duo weit zurück Alles andere als einfach wird es auch für das deutsche Duo. Eric Frenzel und Fabian Rießle konnten auf der Schanze mit den anderen Medaillenfavoriten nicht mitgehen und mit 1:12 Minuten Rückstand zur Spitze sind die beiden DSV-Kombinierer bereits ins Hintertreffen geraten.

Japan führt, ist aber nicht Favorit Nach dem Sprungdurchgang am Vormittag haben sich die Japaner wenig überraschend an die Spitze setzen können. Favoriten auf Gold ist das Duo mit Ryota Yamamoto und Akito Watabe aber nicht. Deutlich mehr zu beachten gilt es die Österreicher. Johannes Lamparter und Lukas Greiderer haben über die bisherige WM ihre gute Form unter Beweis gestellt und gehen nur mit zwei Sekunden Rückstand in die Loipe, womit sie die klaren Favoriten auf Gold sind. Mit 34 Sekunden etwas weiter zurück sind die Norweger, bei denen Riiber nicht seinen besten Sprung hinbrachte. Den Rückstand gilt es nun erst einmal aufzulaufen.

Willkommen zurück! Willkommen zurück zur letzten Entscheidung der Nordischen Kombination bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf. Um 15:00 Uhr fällt die Entscheidung im Teamsprint!

Um 15:00 Uhr geht's weiter Für den Augenblick verabschieden wir uns von der WM in Oberstdorf. Weiter geht es für die Nordischen Kombinierer dann um 15:00 Uhr, wenn der Langlauf ansteht. Wir melden uns pünktlich mit allen Infos zurück. Bis dann!

Deutschland mit Rückstand Das deutsche Team hat es heute im Langlauf nicht leicht, um hier noch in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Zu den Norwegern fehlt eine halbe Minute und die werden sicherlich auch von Beginn Tempo machen. Die Goldmedaille ist bereits eine Minute weg. Es wird also mehr als schwer, wenn zum Ende der WM noch Gold herausspringen soll.

Japan mit knapper Führung Nach dem Sprungdurchgang hat Japan die Nase vorn. Absetzen aber kann sich das Team nicht und im Kampf um Gold ist noch viel offen. Nur zwei Sekunden hinter den Japanern liegen die Österreicher, die ebenfalls mit zwei stabilen und weiten Sprüngen überzeugt hatten. Die Norweger liegen 34 Sekunden zurück. Sie müssen also in der Loipe bereits zu Beginn investieren, um aufzuschließen. Dort hatte überraschend Jarl Magnus Riiber ausgelassen und nicht einen seiner besten Sprünge abliefern können.

Rießle zu früh beim Absprung, das kostet Zeit

Deutschland Puh! Auch bei Fabian Rießle überwiegt nach seinem Sprung der Frust. So hatte sich das deutsche Team sich das heute bestimmt nicht vorgestellt. Rießle kommt am Absprung nicht sauber durch, muss dann in den Sprung eingreifen und landet schon bei 123 Metern. Mit 1:12 Minuten nimmt Deutschland wieder einen großen Rückstand mit in den Langlauf.

Norwegen Im Probedurchgang war Jarl Magnus Riiber der stärke Mann, jetzt aber überwiegt am Ende des Sprungs der Frust! Mit 130,5 Metern kann er nicht einmal die Weite von Greiderer überbieten und lässt für die Norweger wichtige Sekunden liegen. 34 Sekunden fehlen aktuell zu Japan.

Greiderer springt nah an Japan ran

Österreich Lukas Greiderer ist jetzt auch gefordert, wenn man mit Japan mithalten möchte. An Yamamoto kommt er nicht heran, mit seinem Sprung auf 133 Metern aber kann er voll und ganz zufrieden sein und hält die Österreicher im Rennen um die Topplätze. Nur zwei Sekunden fehlen zu Japan. Das ist nichts für das, im Langlauf, stärkere Team!

Toller Sprung von Yamamoto

Japan Jetzt geht es wieder um die besten Ausgangspositionen um den Langlauf. Mit Ryota Yamamoto ist wieder ein richtig starker Springer am Start. Und der zeigt auch jetzt wieder, dass man ihm auf der Schanze immer rechnen muss! Mit 136 Metern stellt er wieder einen Sprung wie aus dem Lehrbuch hin und nimmt dafür zurecht Topnoten mit. Mit 1:22 Minuten geht es erst einmal an Frankreich vorbei. Nun wird es spannend, was die Konkurrenz noch raushauen kann.

Finnland Ilkka Herola muss jetzt kontern und dafür bräuchte er jetzt auch schon einen Sprung auf 132,5 Meter. Raushauen kann Herola den aber nicht. Am Absprung passt das Timing ganz zusammen, er hat in der Luft viel zu tun und mit 128 Metern und 17er-Noten geht es hinter die Franzosen zurück.

Frankreich Es gilt für die Mannschaft aus Frankreich. Nach dem ersten Sprung lag der sechste Platz zu Buche und diesen wird das Team vielleicht noch gegen Finnland verbessern können. Mit einem guten Versuch bringt er die 128,5 Meter hinunter und sammelt auch durch die Haltung wichtige Punkte für die Endwertung.

Estland Mit Andreas Ilves ist der jüngere und schwächere Ilves-Bruder für das estnische Team in der Spur. Bisher konnte er in Oberstdorf noch keine weiten Sprünge auspacken und auch jetzt wird es keine Weite, die Estland in einer guten Position hält. Mit nur 88 Metern geht es hinter Slowenien, Tschechien und Polen zurück.

Tschechien Kann Jan Vytrval einen besseren Sprung auspacken oder heißt es auch bei ihm, früh wieder zur Landung kommen. Die 100 Meter kann er zwar überspringen, aber seine Ansprüche sind da sicher deutlich höher. Vytrval verlässt mit gesenktem Kopf den Auslauf.

USA Von Taylor Fletcher ist auch kein weiter Sprung zu erwarten, denn auf der Schanze hat der US-Amerikaner schon seit einigen Jahren zu kämpfen. Aber auch heute passt es einfach nicht zusammen am Schanzentisch und er landet viel zu früh bei 97,5 Metern.

Polen Auch der zweite Mann der Polen kann die gute Ausgangsposition aus der ersten Gruppe nicht nutzen und nach 98 Metern werden auch die Polen einiges an Zeit für den Langlauf verlorengeben.

Slowenien Gasper Brecl konnte gestern mit einem richtig starken Sprung überzeugen und hat aufgezeigt, dass er vielleicht an Mann für die Zukunft ist. Was kann der slowenische Junior heute hinbringen? Leider nicht einen seine Sprünge aus den bisherigen Tagen. Das Timing passt nicht, er möchte zu viel und nach 108 Metern wird Slowenien sicherlich zurückfallen.

Russland Samir Mastiev soll für die Russen den Abschluss machen. Mit einem viel zu steil angestellten Versuch wird es aber auch bei ihm nichts mit der großen Weite. Bei 89 Metern ist auch sein Sprung wieder vorbei.

Ukraine Dmytro Mazurchuk muss direkt nach dem Absprung in seinen Sprung eingreifen und verschenkt damit einige Meter. 92,5 Meter werden der Ukraine gutgeschrieben, womit sie zumindest vor Kasachstan bleibt.

Kasachstan Es geht in die zweite Gruppe in diesem Sprungdurchgang. Eröffnet wird die durch Chingiz Rakparov, der bei Kasachstan den Abschluss macht. Mit viel Rückenwind aber kann er nicht viel ausrichten und kommt bei 81 Metern wieder vom Himmel.

Guter Sprung von Frenzel, Deutschland bleibt dran

Deutschland Jetzt gilt es für das deutsche Duo. Was kann Eric Frenzel jetzt raushauen? Die Bedingungen lassen einen weiten Sprung zu und auch Eric Frenzel ist zufrieden mit seinen 132 Metern. Deutschland setzt sich damit auf die vierte Position im Zwischenergebnis. Führende sind die Österreicher vor Japan und Norwegen.

Andersen mit einem soliden Sprung

Norwegen Espen Andersen applaudiert sich selbst bei der Ausfahrt. Denn er weiß, dass seine Schwäche aktuell die Schanze ist. Dafür sind dann 133,5 Meter eine Weite, mit der er sein Duo im Geschäft hält. In der zweiten Gruppe folgt ja dann Jarl Magnus Riiber, der noch was rausholen könnte.

Lamparter knackt die 140m!

Österreich Johannes Lamparter nimmt die Herausforderung an und knallt seinerseits die 140,5 Meter in den Schnee. Für weniger Rückenwind bekommt er weniger Pluspunkte als zuvor Watabe und bei der Landung hat er etwas Glück, dass es dennoch gute Noten gibt. Für Platz eins aber reicht es trotzdem. Zehn Sekunden liegt Österreich vor Japan.

Sehr guter Sprung von Watabe

Japan Akito Watabe hebt das ganze gleich einmal eine Stufe höher! Der Japaner kommt mit einer leichten Schrittstellung vom Tisch weg, bleibt aber voll drauf und kann diesen Fehler im Flug kompensieren. Mit 136 Metern und hohen Noten bis 19.0 geht es mit 40 Sekunden Vorsprung an die erste Position.

Finnland Eero Hirvonen wird heute der Knackpunkt in der finnischen Mannschaft sein. Wenn er hier einigermaßen durchkommt, dann muss man die Finnen sicherlich auf der Rechnung haben, denn im Langlauf sind beide Athleten top. Ganz zufrieden ist Hirvonen nicht, in der Summe aber war das einer der besseren Sprünge, die er heute präsentiert hat. 120,5 Meter sprangen raus.

Frankreich Matteo Baud schüttelt im Auslauf enttäuscht den Kopf. Der junge Mann aus Frankreich hat sich da doch ein wenig mehr erhofft, als die 123 Metern, die es am Ende geworden sind. Frankreich bleibt elf Sekunden hinter den Esten zurück.

Estland Kristjan Ilves darf heute mit seinem Bruder Andreas an den Start gehen. Chancen hat er aber nicht auf einen guten Platz, auch wenn er jetzt mit einem richtig schönen Versuch auf 124,5 Meter überzeugen kann. Andreas Ilves hat dieses Sprungvermögen aber nicht und so wird es schwer, sich auch in der zweiten Gruppe in einer guten Position zu halten.

Tschechien Ondřej Pažout kann die Weite des polnischen Konkurrenten auch nicht überfliegen und es heißt für ihn, bei 116,5 Metern seine Landung in den Hang setzen. Die Noten sind im 17er-Bereich, was dann zumindest für den knappen, zweiten Platz vor Tschechien reicht.

USA Der erste Starter für die USA kommt da nicht heran. Ben Loomis wirkt in seinem Sprung sehr vorsichtig, kann den Sprung nicht symmetrisch ansetzen und kommt nicht viel weiter als 109 Meter. Polen und Slowenien bleiben in Führung.

Polen Szczepan Kupczak stellt seinen Sprung doch sehr steil an und vergibt dadurch eine noch größere Weite. Durch seine gute Sprungform kann er trotz des Fehlers noch relativ viel daraus machen und es geht auf 120 Meter und damit an die erste Position für die Polen.

Vid Vrhovnik mit dem ersten Sprung weit über 100m

Slowenien Vid Vrhovnik eröffnet für das slowenische Duo und stellt als erster Athlet hier einen größeren Sprung hin. 116,5 Meter werden es für ihn, womit es mit über eine Minute Vorsprung erst einmal an die Spitze geht. Aber auch das ist eine Weite, die andere in dieser Gruppe locker überfliegen können.

Russland Aleksandr Milanin hat schon kurz nach dem Schanzentisch einiges zu tun und die Arme reißen nach einem späten Absprung weit nach hinten. Mit 97 Metern kann aber auch er die Weite des Konkurrenten vor ihm locker überfliegen. Sein Duo geht entsprechend an die Spitze.

Ukraine Viktor Pasichnyk ist für die Ukrainer in der Spur. Den ganz großen Sprung kann auch er nicht hinstellen und mit 89 Metern geht es nur wenige Meter weiter als beim Konkurrenten aus Kasachstan.

Kasachstan Eröffnet wird der Wettkampf von dem ersten Starter im kasachischen Duo. Ganz vorne mitkämpfen werden sie aber heute nicht, dafür fehlt es auch im Materialbereich an finanziellen Mitteln. Magzhan Amankeldiuly. Mit einem doch recht offenen System geht es bei ihm auf 87 Meter.

Die Großschanze von Oberstdorf aus Sicht der Athleten

So lief die Probe In dem Probedurchgang, der vor dem Wettkampf durchgeführt wurde, zeigte Jarl Magnus Riiber den besten Sprung. In der Summe war es aber das japanische Duo, welches sich in der Summe locker durchgesetzt hatte. Zweitbestes Duo waren die Österreicher, knapp vor Norwegen. Noch zulegen muss das deutsche Team, welches das viertbeste Duo war.

Auf wen gilt es sonst zu achten? Neben den bereits genannten Mannschaften kommen heute eigentlich nur Finnland und Japan für den Fight um die Medaillen in Frage. Die japanische Mannschaft ihre Stärken dabei vor allem auf der Strecke, die Finnen im Langlaufpart.

Norweger lauern Zum engen Kreis der Favoriten zu zählen sind auch die Norweger, die allerdings noch nie im Teamsprint gewinnen konnten. In den letzten beiden Weltmeisterschaften sprang jeweils Silber hinter der deutschen Mannschaft heraus. Für Norwegen im Teamsprint am Start sind Jarl Magnus Riiber und Espen Andersen.

Das Duo aus Österreich Nicht unterschätzen sollte man auch das Team aus Österreich. Johannes Lamparter hatte im Einzel alle überrascht und war doch überlegen zur Goldmedaille gelaufen. Heute nimmt er den Sprint gemeinsam mit Lukas Greiderer an, der ebenfalls bei der WM mit guten Leistungen überzeugen konnte und sich auf der Schanze und in der Loipe ausgeglichen präsentierte.

Gibt es Gold für deutsches Duo? Noch hat die deutsche Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft nicht die Ergebnisse eingefahren, die man sich eigentlich erhofft hatte. Nur in der Staffel, in der man Silber hinter Norwegen holte, wurde es eine Medaille. Ansonsten mussten sich die Athleten jeweils mit Positionen jenseits der Top 3 abspeisen lassen. Entsprechend hoch ist heute der Ansporn, endlich Gold mitzunehmen. Leicht aber wird es nicht, denn die Konkurrenz ist groß. Nominiert wurden für den finalen Wettkampf der WM Eric Frenzel und Fabian Rießle.

DSV-Team mit zwei WM-Titeln Viermal wurde der Teamsprint bei Weltmeisterschaften bereits ausgetragen. Zweimal gewann das Duo aus Frankreich, zweimal das Duo aus Deutschland. Heute zumindest werden die Franzosen ihre Statistik nicht auf drei Siege hochstocken können. Ein Team aus Frankreich ist zwar am Start, zu den Favoriten aber zählt das junge Team nicht.