Liveticker

Terence Weber (GER) Da der Franzose Muhlenthaler disqualifiziert wurde, gilt es jetzt bereits für Terence Weber. Der macht seine Sache ganz ordentlich, kann aber die beiden Norweger nicht von der Spitzenposition verdrängen. Nach 126,5 Metern und 18 Sekunden Rückstand ist er Dritte.

Lukas Klapfer (AUT) Der Sprung war nichts! Lukas Klapfer verpasst das Timing am Schanzentisch und kann diesen Fehler über seinen Flug nicht ausbalancieren. Mit 119 Metern nimmt er einen großen Rückstand mit in den Langlauf am Nachmittag.

Wille Karhumaa (FIN) Wille Karhumaa muss bereits nach 112,5 Metern seine Landung in den Schnee bringen. Sieht aus, als würde sich der durchwachsende Saisonstart der Finnen hier fortsetzen.

Ondřej Pažout (CZE) Ondřej Pažout kommt einen Meter weiter, leistet sich bei der Ausfahrt allerdings eine kleine Unsicherheit und das bestrafen die Haltungsrichter sofort mit Abzügen. Er muss sich auf der Sieben einreihen.

Szczepan Kupczak (POL) Szczepan Kupczak hat jetzt doch einiges an Rückenwind in seinem Sprung. Was kann er daraus machen? Am Tisch kommt er nicht sauber raus und auch insgesamt wirkt es so, als wäre er die ganze Zeit am korrigieren. Da wäre durchaus noch etwas mehr als 119,5 Meter drin gewesen.

Je-un Park (KOR) Der koreanische Einzelkämpfer muss da schon deutlich früher landen und gerade einmal 111 Meter werden ihm gutgeschrieben.

Bernhard Gruber (AUT) Bernhard Gruber macht den Anfang für die Österreicher. Wie so oft war der Trainingssprung deutlich besser als den, der er im Wettkampf abliefert. Mit 122,5 Metern hat er aber heute alle Möglichkeiten auf ein gutes Ergebnis.

Alexander Pashaev (RUS) Alexander Pashaev kommt nach dem Schanzentisch zu grade weg und wird so vom Wind hingebremst. Waren wichtige Meter, die der Russe da verschenkt hat. Mit 117,5 Metern rangiert er sich aber dennoch vor Landsmann Yahin ein.

Lilian Vaxelaire (FRA) Die jungen Franzosen sind nach dem Rücktritten der etablierten Athleten auf verlorenen Posten und müssen eine viel zu große Lücke stopfen. Lilian Vaxelaire gelingt das nicht und er landet schon nach 108,5 Metern.

Johannes Rydzek (GER) Johannes Rydzek ist auch nicht zufrieden mit seiner Leistung. Im Gegensatz zu Ruka und den bisherigen Sprüngen hier in Lillehammer war das aber eine klare Steigerung. Man darf nicht vergessen, dass er im Sommer lange wegen einer Verletzung ausfiel. Nach 119 Metern liegt er aktuell auf Platz fünf der Wertung.

Olli Salmela (FIN) Olli Salmela schüttelt enttäuscht den Kopf. Mit 109,5 Metern ist der junge Athlet aus Finnland natürlich so überhaupt nicht glücklich.

Vid Vrhovnik (SLO) Vid Vrhovnik sucht nach seiner Landung schnell das Weite. Nachdem er in seinen Anfangsjahren als Junior eigentlich recht gut auf der Schanze war, fehlt es ihm inzwischen völlig an der Form und er kämpft sich einfach nur die Schanze hinunter.

Ernest Yahin (RUS) Großer Ärger bei Ernest Yahin. Der Russe weiß natürlich, dass er auf der Schanze eigentlich viel mehr kann. Nach 123 Metern bei leichtem Aufwind wird es heute nicht sein Tag werden, denn der Langlauf-Part ist die große Achillesferse des Russen.

Taylor Fletcher (USA) Taylor Fletcher rutschte nur dank einer Disqualifikation in den Wettkampf und jetzt zeigt sich leider, warum. Der ganze Sprung wirkt viel zu verkrampft und so gar nicht flüssig. Über drei Minuten Rückstand, da ist schon jetzt klar, dass er auf den zehn Kilometern nur mitlaufen wird.

Otto Niittykoski (FIN) Otto Niittykoski kann die Norweger an der Spitze ebenfalls nicht gefährden und handelt sich nach 114,5 Metern und niedrigen Noten für die Haltung bereits zwei Minuten Rückstand ein.

Adam Cieślar (POL) Und auch Adam Cieślar wird nicht zufrieden auf seinen heutigen Sprung blicken. Er wirkt einfach zu vorsichtig und so kann es nicht auf Weite gehen. Mit 110 Metern liegt auch er bereits über zwei Minuten hinter dem aktuellen Führenden.

Lukas Runggaldier (ITA) Lukas Runggaldier hat auf der Schanze immer große Schwierigkeiten und auch heute kommt er nicht in Tritt. Nach 104 Metern wird er im Langlauf-Part einmal mehr hinterherlaufen müssen.

David Mach (GER) Mit David Mach ist der erste DSV-Starter bereits unterwegs. Nach dem Schanzentisch aber, kommt er nicht sauber in sein Sprungsystem. Er steht sehr steil über den Ski und braucht lange, um in die richtige Position zu kommen. Das bremst und mit 109 Metern hat er schon jetzt einen großen Rückstand.

Hidefumi Denda (JPN) Momentan scheint es tatsächlich so, als hätten sich die Bedingungen stabilisiert. Es herrscht zu Beginn stabil, ein leichter Rückenwind. Denda kann darunter auf 125 Meter springen.

Simen Tiller (NOR) Die nationale Gruppe der Norweger muss sich nicht verstecken und auch Simen Tillen bringt zu Beginn einen weiten Sprung, der an die 130-Meter-Marke herangeht.

Andreas Skoglund (NOR) Andreas Skoglund hat in der ersten Sprungphase so seine Schwierigkeiten das System zu finden, mit 118 Metern kann der Junior der Norweger aber durchaus zufrieden auf den bisherigen Wettkampf blicken. Für ihn geht es sicherlich nur darum, Erfahrung auf der großen Bühne zu sammeln.

Kasper Moen Flatla (NOR) Kasper Moen Flatla ist als nächster Norweger in der Spur und dessen Sprung sieht schon deutlich besser aus! Der Youngster kommt gut in sein Sprungsystem, hält dieses stabil und setzt erst bei 128,5 Metern die Landung hin. Damit könnte er lange weit vorne mit dabei sein.

Lars Buraas (NOR) Lars Buraas aus der nationalen Gruppe des Gastgebers macht den Anfang im heutigen Wettkampf. Mit den etablieren Athleten der Nationalmannschaft kann er aber nicht mithalten und bei Rückenwind muss er sich mit einem kurzen Hüpfer von 105 Meter zufriedengeben.

Die Bedingungen Das Pech mit dem Wind bleibt den Nordischen Kombinierern auch in Lillehammer treu und der vorhin beendete provisorische Durchgang hat gezeigt, dass wir uns wohl auf wechselhafte Verhältnisse einstellen müssen. Unbeeindruckt davon zeigte darin Jarl Magnus Riiber den besten Sprung mit 142 Metern. Muss man dieses Ergebnis als Grundlage nehmen an diesem Wochenende, dann würde er mit einem satten Vorsprung von einer Minute in die Loipe gehen.

Österreicher wollen wieder angreifen Wieder angreifen möchte die junge Mannschaft aus Österreich, die hinter den Norwegern in Ruka das zweitstärkste Team auf der Schanze waren und auch in der Loipe gute Leistungen abrufen konnte. Insbesondere auf Franz-Josef Rehrl muss man ein Auge haben. Aber auch Philipp Orter, Lukas Greiderer, Thomas Jöbstl und Martin Fritz zeigten sich in Ruka in einer guten Verfassung. Zu ihnen stoßen die "Oldies" Klapfer und Gruber.

Das deutsche Team Bei den deutschen Kombinierer hingegen passte es beim Auftakt in Ruka nur in die Loipe zusammen, während der Großteil der Mannschaft auf der Schanze liegen ließ. Mit einem positiven Gefühl dürfte Vinzenz Geiger nach Lillehammer reisen. Aber auch Manuel Faißt konnte solide Resultate zeigen. Bei den Routiniers Rießle, Rydzek und Frenzel gibt es indes noch Luft nach oben. Komplettiert wird das Team durch die Youngster David Mach, Julian Schmid und Terence Weber.

Riiber, wer sonst? Nach seinen drei souveränen Siegen beim Auftakt in die Saison ist Jarl Magnus Riiber natürlich auch bei seinem Heimweltcup der große Favorit auf den Sieg. Aber auch der Rest der norwegischen Mannschaft zeigte sich zum Saisonstart bärenstark und so könnten es die nächsten norwegischen Festspiele nach dem dominierenden Rennen in Ruka werden.

Teamwettkampf musste dem Einzel weichen Eigentlich sollte es heute in den ersten Teamwettkampf des Jahres gehen, doch der musste schließlich dem normalen Einzelbewerb weichen. Der Grund: Es hatten schlichtweg zu wenig Nationen gemeldet. Laut FIS-Reglement ist die Teilnahme von mindestens acht Mannschaften vorgeschrieben, damit ein Teamwettkampf als offizieller Weltcup gezählt werden kann. Auf diese Anzahl kam man in Lillehammer nicht. Zwar sind 13 Nationen vor Ort, ein Team von vier Athleten können aber nur sieben dieser Nationen stellen.