Liveticker

Jens Lurås Oftebro (NOR) Bei den Norwegern passt in dieser Saison die Sprungleistung und auch Jens Lurås Oftebro kann bei den schweren Umständen noch die 99 Meter in den Schnee stellen. Die Noten sind hoch, aber es bleibt weiterhin bei der Führung von Faißt.

Fabian Rießle (GER) Im Qualisprung vorhin lief bei Rießle nicht viel rund und auch jetzt tut er sich mit dem Anlaufgate und dem vielen Rückenwind schwer den Versuch weit ins Tal zu ziehen. Mit 94,5 Metern geht es für ihn ins Mittelfeld zurück.

Espen Bjørnstad (NOR) Espen Bjørnstad hat es ähnlich von den Bedingungen, macht es aber besser als vorhin Frenzel und zieht seinen Sprung bis auf 99 Meter hinunter. Bei den Noten lässt er ein wenig was liegen und so kann Faißt seine Spitze gegen den Konkurrenten aus Norwegen behaupten.

Eric Frenzel (GER) Puh! Frenzel hat an diesem Wochenende keinen Vertrag mit dem Windgott geschlossen. Nachdem er schon gestern viel Rückenwind hatte, erwischt er auch heute viel Wind von hinten und muss bei 92 Metern landen. Es wird einmal mehr ein Langlauf werden, der ihn fordern wird.

Ilkka Herola (FIN) Auch für Ilkka Herola dürfte dieses Anlaufgate eine große Herausforderung werden, denn auf der Schanze läuft es bei ihm in diesem Winter selten zusammen. Es häufen sich ein paar Fehler und er muss bei 90 Metern seine Landung setzen.

Lukas Greiderer (AUT) Auch bei Lukas Greiderer überwiegt nach der Landung die Enttäuschung. Mit nur 91 Metern bleibt auch er weit hinter den Erwartungen zurück. Als Platz 23 aufblinkt winkt er enttäuscht ab und verlässt mit gesenktem Kopf den Anlauf.

Franz-Josef Rehrl (AUT) Die letzten zehn Athleten stehen noch oben und einmal mehr entscheidet sich die Jury dazu, das Anlaufgate zu verkürzen. Franz-Josef Rehrl sollte damit eigentlich trotzdem zurecht kommen, doch überraschend passt bei ihm jetzt nicht viel zusammen und mit 99 Metern zeigt er nicht den Sprung, den er sich eigentlich vorgestellt hatte.

Martin Fritz (AUT) Martin Fritz muss bereits deutlich vor dieser Marke landen. Nach 94 Metern heißt es für den ÖSV-Kombinierer einmal mehr auf seine bessere Laufleistung zu vertrauen.

Manuel Faißt (GER) Gestern wurde Faißt disqualifiziert, heute wird er darauf geachtet haben, dass ihm das nicht noch einmal passiert, denn sein Sprung hätte gestern ein Topresultat zugelassen. Und auch heute kommt er wieder gut auf der Schanze zurecht! Bei viel Rückenwind geht es bis auf 100 Meter hinunter und auch die Noten für die Haltung können sich sehen lassen. Er übernimmt die Spitze vor Watabe!

Thomas Jöbstl (AUT) Das wird ein hartes Rennen! Thomas Jöbstl kommt so gar nicht in Fahrt und muss bereits auf den ersten Metern nach dem Schanzentisch viel korrigieren. Nach 92,5 Metern fehlen schon jetzt 1:20 Minuten.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa ist der letzte italienische Athlet, der hier über die Schanze geht und auch bei ihm passt es einfach nicht zusammen auf der Heimanlage. Mit 91 Metern wird er nicht mitmischen können, wenn es um die Plätze auf dem Podium geht.

Akito Watabe (JPN) Akito Watabe macht seine Sache besser und nach 99,5 Metern übernimmt der Japaner jetzt erst einmal die Führung in der Zwischenwertung.

Alessandro Pittin (ITA) Normalerweise kennen die Italiener diese Schanze aus dem Training bis ins Detail, nutzen kann das heute aber keiner aus der Mannschaft. Pittin ist im Anlauf zu steil, kann so keinen Druck auf die Kante bringen. Es fehlt an Speed und Höhe und mit 89,5 Metern wird er heute wieder einen satten Rückstand mit in den Langlauf nehmen müssen.

Espen Andersen (NOR) Espen Andersen lässt die Arme bei der Ausfahrt hängen und schüttelt den Kopf. Auch seine Ansprüche für das Springen waren ein wenig höher als die letztendlich gelieferte Leistung.

Philipp Orter (AUT) Philipp Orter wird hingegen auch heute nicht glücklich sein, mit dem was er im Sprungdurchgang abgeliefert hat. Gerade einmal 96,5 Meter waren für ihn drin und es geht bis ins Mittelfeld zurück.

Terence Weber (GER) Wie kommt Terence Weber jetzt mit dem verkürzten Anlauf zurecht? Normalerweise ist er eine der besten Springer im Feld und auch heute läuft es gar nicht so schlecht. Nach dem Absprung kommt er ein wenig zu steil heraus, dann aber passt das System und er kommt noch auf 99,5 Meter. Nur 0,1 Punkte fehlen ihm zum derzeit Führenden.

Einar Lurås Oftebro (NOR) Einar Lurås Oftebro aus der starken norwegischen Mannschaft ist der nächste Athlet, der über die Schanze gehen muss. Nach vielen weiten Sprüngen hat sich die Jury vor ihm entscheiden zwei Luken weniger Anlauf zu geben. Das schmeckt ihm schon einmal gar nicht und Oftebro zeigt sich mit 98,5 Metern mehr als unzufrieden.

Johannes Rydzek (GER) Johannes Rydzek war in der Qualifikation gar nicht so schlecht dabei, kann er auch jetzt wieder einen guten Sprung abliefern? Nicht ganz. Mit 98 Metern bleibt er etwas hinter seinen Konkurrenten zurück und rangiert sich zunächst auf Platz 13 ein. Derzeit fehlten 43 Sekunden nach vorne, aber da kommen noch einige starke Athleten. Mal sehen, wie viel da noch dazukommt.

Lukas Klapfer (AUT) 104 Meter bräuchte Klapfer jetzt, um an die erste Position zu gehen. Eine Weite, die der Österreicher mit 100,5 Metern nicht knacken kann. Für ihn persönlich aber ist das eine Weite, mit der er durchaus etwas anfangen könnte am heutigen Tag.

Ryota Yamamoto (JPN) Ryota Yamamoto muss in der Luft viel arbeiten und greift immer wieder ein, um sein System stabil zu halten. Am Ende reicht das dann gerade einmal für 99 Meter.

Tomáš Portyk (CZE) Schon jetzt sehen wir viele Sprünge über die 100 Meter. Zu dieser Gesellschaft hinzu gesellt sich nun auch der Tscheche, der auf 100,5 Meter ging. Und die reicht dann durch viele Pluspunkte für Rückenwind sogar für die Spitze. Knappe zwei Sekunden setzt er sich vor das ÖSV-Duo.

Antoine Gerard (FRA) Antoine Gerard schnallt die Ski schnell ab und sucht angefressen das Weite. Klar, 93,5 Meter sind nicht das Leistungsvermögen was er in der Vorbereitung auf den Winter in einigen Sommer-Wettkämpfen zeigen konnte und das zerrt nun an den Nerven.

Julian Schmid (GER) Da der Japaner Yamamoto schon vor seinem Sprung wegen seines Anzuges disqualifiziert wurde, ist nun schon Julian Schmid aus dem deutschen Team an der Reihe. Am gestrigen Tag lief bei ihm nicht zusammen, heute aber macht er einen schönen Sprung und setzt die Ski bei 101 Metern in den Schnee.

Kasper Moen Flatla (NOR) Kasper Moen Flatla hat mehr Rückenwind und so sind seine 100 Meter gar nicht so schlecht. Ganz zufrieden aber ist Flatla nicht, denn er weiß, dass er da mit einem Fehler am Absprung viel verloren gegeben hat.

Johannes Lamparter (AUT) Augen auf Johannes Lamparter. Die Bedingungen für den ÖSV-Mann sind gut, jetzt muss er die nur noch nutzen. Und das tut er! Bis auf 103,5 Meter zieht er seinen Versuch runter und knallt damit die bisherige Höchstweite hin. Auch in den Noten sahnt er ab. Reicht es für die Spitze? Ja, wenn er sie sich auch mit Teamkollege Gruber teilen muss.

Hideaki Nagai (JPN) Hideaki Nagai muss in der Luft viel arbeiten und lässt so im Umkehrschluss einige Meter liegen. Durch seine gute Sprungform schafft er zwar trotzdem noch auf 99 Meter, insgesamt dürfte das aber zu wenig sein.

Eero Hirvonen (FIN) Puh! Eero Hirvonen muss weiterhin auf seine Laufform vertrauen, wenn er Weltcupzähler mit nach Hause nehmen möchte. Denn sein Sprung auf nur 88,5 Meter werfen ihn schon jetzt weit nach hinten.

Ondřej Pažout (CZE) Die Verhältnisse bei Pažout sind mit nur wenig Rückenwind richtig gut, ausnutzen aber kann er das so gar nicht und mit 98,5 Metern zeigt er keine Weite, mit der er heute vorne mitkämpfen könnte.

Laurent Muhlethaler (FRA) Ärger bei Laurent Muhlethaler! Der junge Franzose hatte sich für den heutigen Wettkampf mehr vorgenommen, muss sich nun aber mit nur 94 Meter abspeisen lassen.

Bernhard Gruber (AUT) Die Ansprüche von Bernhard Gruber sind groß, aber heute dürfte der Routinier aus Österreich zufriedener mit seiner Leistung sein. Mit 101 Metern und hohen Haltungsnoten geht es jetzt erst einmal an die Spitze des Klassement.

Magnus Krog (NOR) Magnus Krog ist glücklich bei der Ausfahrt. Nach seiner langen Verletzungspause kann er das auch, denn 101,5 Metern zeigen, dass er auf der Schanze schon wieder dranzusein scheint. Durch Abzüge in der Haltung übernimmt er Platz drei.

Wille Karhumaa (FIN) Bei Wille Karhumaa sieht die Mimik nach der Landung ganz anders aus. Er weiß, dass er mit 92,5 Metern heute nicht viel mit den guten Positionen zu tun haben wird.

Szczepan Kupczak (POL) Szczepan Kupczak ballt die Fäuste und freut sich bei der Ausfahrt über einen weiten Satz! Der Pole hatte alles richtig gemacht, seinen Sprung super auf die Kante gebracht und mit 101,5 Metern den bisher weitesten Sprung gesetzt. Er geht mit vier Sekunden Vorsprung in Führung.

Jan Vytrval (CZE) Jan Vytrval war schon einmal fast dran an der Weltspitze, hatte dann aber den Anschluss wieder verloren und kämpft inzwischen um jeden Meter. Mit 94 Metern setzt er sich nun knapp vor Marusarz.

Wojciech Marusarz (POL) Wojciech Marusarz kann auch nicht an Ilves vorbeigehen, für ihn persönlich aber war das ein ganz ordentlicher Sprung nach einem großen Fehler nach dem Absprung. Er reiht sich auf der dritten Position im Zwischenklassement ein.

Lukas Runggaldier (ITA) Kann Lukas Runggaldier den Zuschauern hier mehr Freude machen? Nicht wirklich. Schon auf den ersten Metern in seinem Flug hat er große Probleme und muss sich schließlich mit nur 85,5 Metern zufriedengeben.

Martin Hahn (GER) Am gestrigen Tag musste Martin Hahn zusehen, nachdem er den Sprung unter die besten 50 nicht geschafft hatte, heute hat es für den DSV-Junior gereicht. Richtig rund aber läuft sein Sprungsystem nicht durch und mit 89 Metern muss er sich weit hinter dem derzeit Führenden einsortieren.

Raffaele Buzzi (ITA) Raffaele Buzzi ist der nächste italienische Kombinierer, der über die Anlage geht. Begeistern kann er die Zuschauer allerdings bei Weitem nicht. Nur 89,5 Meter werfen auch ihn schon zu einem frühen Zeitpunkt weit zurück.

Viacheslav Barkov (RUS) Viacheslav Barkov springt ein sehr enges "V" und kann somit nicht genug Fläche aufbauen, um einen weiten Satz in den Schnee zu bringen.

Rok Jelen (SLO) Gestern wurde er wegen seines Anzuges schon vor seinem Sprung disqualifiziert, heute dürfte er zweimal auf sein Material geschaut haben. Ilves an der Spitze kann er aber dennoch nicht gefährden und nach seinem Sprung liegt er schon über eine Minute zurück.

Alexander Pashaev (RUS) Das Sprungsystem ist ein wenig zu steil angesetzt, dennoch geht es für ihn noch auf 98 Meter. Da er in der Loipe allerdings eher schwachen Laufleistungen wird es aber dennoch schwer mit den Punkten.

Ožbej Jelen (SLO) Ožbej Jelen soll die Slowenen in der Nordischen Kombination wieder heranführen, heute aber läuft für den Nachwuchsmann aus Slowenien nicht viel und mit 88,5 Metern wird er wohl einmal mehr ohne Weltcup-Punkte nach Hause gehen.

Ben Loomis (USA) Ben Loomis aus den USA ist der nächste Athlet, anders als Ilves fehlt es ihm auf der Schanze aber deutlich an Form und mit 90 Metern muss er früh zu seiner Landung kommen.

Kristjan Ilves (EST) In der Qualifikation war Kristjan Ilves eigentlich ganz gut dabei. Was kann er heute in seinem zweiten Weltcup nach einer längeren Verletzungpause zeigen? So einiges! Ilves kommt gut vom Schanzentisch, liegt dann stabil über den Ski und landet erst nach 100,5 Metern. Mit dieser Weite wird er sich wohl einige Zeit in der Leadersbox aufhalten dürfen.

Manuel Maierhofer (ITA) Der zweite Italiener ist in der Luft und hat es von den Bedingungen gar nicht so schlecht mit nur einem Rückenwind. Nutzen aber kann er das nicht und mit kleineren Fehlern im gesamten Flug geht es nur auf 97,5 Meter.

Giulio Bezzi (ITA) Giulio Bezzi ist es, der hier den Auftakt in den Wettkampf geben wird. Eine Chance auf ein gutes Resultat hat er mit 92 Metern aber wohl eher nicht. Für ihn persönlich war das aber eine Steigerung zum gestrigen Tag.

Quali-Sieg an Riiber Keine Überraschung gab es in der Qualifikation und einmal mehr war es Jarl Magnus Riiber, der den besten Sprung gesetzt hatte. Aus Gate 13 war der Norweger bis auf 103,5 Meter gesprungen. Zweiter war Franz-Josef Rehrl, der zwar einen Meter weiter sprang, aber auch zwei Gates mehr Anfahrt hatte. Manuel Faißt war auf einem guten dritten Platz gelandet.

Das ÖSV-Aufgebot Große Ziele hat sich auch das Team aus Österreich gesetzt, die mit vielen guten Athleten an den Start gehen und die Möglichkeit haben einmal mehr ein starkes Teamergebnis zu erzielen. Auf der Schanze ist Franz-Josef Rehrl einer der Überflieger, auf der schweren Strecke aber gilt er durch seine Laufform nicht unbedingt als der große Favorit. Deutlich größer dürften da die Möglichkeiten von Lukas Greiderer und Martin Fritz sein. Auch Philipp Orter kann sich nach einem guten Sprung so einiges ausrechnen für das Gesamtergebnis. Vervollständigt wird das Team durch Thomas Jöbstl, Lukas Klapfer, Bernhard Gruber und Johannes Lamparter.

DSV-Athleten wollen an Freitag anknüpfen Am gestrigen Tag konnten die deutschen Athleten ein sehr gutes Teamergebnis feiern und zum großen Teil des Rennens waren vier Starter aus der Mannschaft mittendrin im Podestkampf. So ist es wenig verwunderlich, dass es heute gilt daran anzuknüpfen und vielleicht auch mal wieder Jarl Magnus Riiber das Leben schwer zu machen. An den Start gehen heute Vinzenz Geiger, Fabian Rießle, Eric Frenzel, Julian Schmid, Terence Weber, Martin Hahn sowie Manuel Faißt. Der wird heute zweimal seinen Anzug überprüft haben, nachdem er gestern ein gutes Resultat durch eine Disqualifikation wegwarf.

Riiber feiert siebten Sieg Gestern war es einmal mehr Jarl Magnus Riiber, der dem Wettkampf seinen Stempel aufdrückte. Der Norweger hatte schon nach dem Springen souverän in Führung gelegen und ließ auch in der Loipe die Konkurrenten nicht näher herankommen. Dahinter ging es über die zehn Kilometer deutlich spannender zu und hinter Dominator Riiber bildete sich eine große Kampfgruppe mit zeitweise bis zu 15 Athleten. Am Ende die Nase vorn im Kampf um das Podest hatten daraus Vinzenz Geiger und Jørgen Gråbak.