Liveticker

Dominik Terzer (AUT) Dominik Terzer kommt am Absprung nicht dynamisch in seinen Sprung hinein und lässt dadurch schon einige Meter liegen. Mit 96 Metern aber zieht er sich noch recht ordentlich aus der Affäre.

Martin Hahn (GER) Mit Martin Hahn ist der erste Deutsche an der Reihe, aber auch er schafft es nicht, hier in Richtung Angriff zu blasen. 96,5 Meter bringt er in den Schnee, eine wackelige Landung kostet zudem viele Haltungspunkte. Platz drei steht zu Buche, allerdings mit schon über 50 Sekunden Rückstand.

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen schimpft bei der Ausfahrt wie eine Rohrspatz! Bei ihm passt in dieser Saison einfach gar nichts zusammen und auch heute kann der Finne nicht den Sprung abliefern, den er sich eigentlich vorgestellt hat. 91,5 Meter, mehr sind für ihn nicht möglich gewesen.

Raffaele Buzzi (ITA) Laufen kann Raffaele Buzzi, springen allerdings weniger und auch heute sind wieder viele kleine Fehler im Flug zu erkennen. Nach nur 94 Meter heißt es für ihn zur Landung kommen. Der Rückstand zum ÖSV-Athleten beträgt schon jetzt über 1:30 Minuten.

Stefan Rettenegger (AUT) Klasse! Die jungen Athleten im österreichischen Team machen auch heute wieder richtig Spaß! Obwohl Stefan Rettenegger nicht unbedingt Topbedingungen hat, zieht er seinen Sprung richtig weit den Hang hinunter und knallt 101,5 Meter in den Schnee. Die Haltung wird ebenfalls hoch bewertet und so kann er sich souverän an die Spitze setzen.

Adam Cieślar (POL) Kann Adam Cieślar an der Führung jetzt etwas ändern, normalerweise kommt er ja auf der Schanze immer recht gut zurecht. Heute aber passt es bei ihm nicht wirklich zusammen und er hat in der Luft einiges zu tun, damit der Sprung stabil zu halten. Somit bleibt dann auch er deutlich hinter Yamamoto zurück.

Lukas Runggaldier (ITA) Der im Langlauf herausgelaufende Vorsprung bringt auch Lukas Runggaldier nicht viel. Der Italiener kommt nicht gut über den Schanzentisch, steht dann ein wenig zu steil in der Luft und muss bereits bei 91,5 Meter seine Landung hinbringen.

Jared Shumate (USA) Jared Shumate muss sich der starken Weite des Konkurrenten geschlagen geben und landet bereits nach 94 Metern. Auch er liegt jetzt schon über eine Minute zurück.

Go Yamamoto (JPN) Go Yamamoto sorgt jetzt aber für klare Verhältnisse und liefert auf der Schanze wie üblich ab. Ganz ruhig liegt der Japaner da über seinen Skiern und kann sich am Ende über 100 Meter freuen. Mit über einer Minute Vorsprung geht es an die erste Position.

Ben Loomis (USA) Der US-Amerikaner nimmt einen guten Vorsprung zu Yahin mit auf die Schanze, seine 94 Meter reichen aber trotzdem nicht, um sich am russischen Konkurrenten vorbeizuschleichen. Zwei Sekunden bleibt er dahinter zurück.

Leevi Mutru (FIN) Der Großteil der Finnen tut sich in dieser Saison richtig schwer auf der Schanze. Das trifft auch auf Leevi Mutru zu, der auch jetzt wieder so gar nicht in Tritt kommt und seine Sprünge stabil auf die Kante bringen kann. Nur 91 Meter sind das enttäuschende Ergebnis.

Andreas Skoglund (NOR) Andreas Skoglund muss ein bisschen warten, ehe er die Freigabe bekommt, als es dann losgeht muss er sich mit einem doch eher durchwachsenden Versuch auf 94,5 Meter zufriedengeben. Da wird es schwer, noch viel aufzuholen. Morgen dürfen ja nur noch die 40 besten Athleten der Wertung an den Start gehen.

Ernest Yahin (RUS) Gestern erlebte Ernest Yahin eine große Enttäuschung von der Schanze, heute macht es der Russe deutlich besser, hatte aber auch Glück mit den Bedingungen. Der Rückenwind war bei ihm fast eingeschlafen und so geht es dann gleich einmal auf 101 Meter hinunter.

Wille Karhumaa (FIN) Wille Karhumaa muss sich dem Polen bereits deutlich geschlagen geben und mit 92 Metern und einer nicht sauber gesetzten Landung fehlen ihm schon 33 Sekunden nach vorne.

Wojciech Marusarz (POL) Wojciech Marusarz ist es, der als erster Starter heute über die Schanze gehen muss. Gestartet wird nicht wie üblich nach dem Stand des Weltcups, sondern nach dem Stand des Triples. Daran, dass Riiber den Schlusspunkt setzen wird, ändert das aber nichts. Zum Auftakt gibt es mit 96 Metern gleich einmal eine respektable Weite des Polen.

Riiber in der Probe voran In der Probe war es einmal mehr Jarl Magnus Riiber, der den weitesten Sprung setzte. Der Norweger zeigte 104,5 Meter und lag damit souverän vor dem Japaner Yoshito Watabe und Espen Bjørnstad.

ÖSV-Athleten weit zurück Nicht den gewünschten Start in die Serie legten die Österreicher hin, bei denen vor allem die Leistungsträger gestern nicht mit Riiber mithalten konnten. Die beste Ausgangslage für den heutigen Tag hat Lukas Greiderer als Neunter mit 16,7 Punkten Rückstand. Martin Fritz liegt auf dem elften Platz der Gesamtwertung. Lukas Klapfer ist 16., Lamparter 17. Das übrige Team liegt jenseits der Top 20. Insbesondere Rehrl, der gestern nur 21. wurde, dürfte mit dem Einstand in das Triple enttäuscht gewesen sein. Am Start sind zusätzlich Thomas Jöbstl, Philipp Orter, Manuel Einkemmer, Dominik Terzer und Stefan Rettenegger.

Geiger und Frenzel in Schlagdistanz Aus dem deutschen Team sind nach dem ersten Tag wohl nur noch Vinzenz Geiger und Eric Frenzel, der 14,2 Punkte zurückliegt und Achter ist, in realistischer Schlagdistanz zum Gesamtsieg. Terence Weber geht als drittbester DSV-Kombinierer bereits mit 22,4 Punkten Rückstand in das heutige Rennen. Fabian Rießle hat über 25 Punkte Rückstand. Komplettiert wird das Aufgebot heute durch Johannes Rydzek, Manuel Faißt, Julian Schmid und Martin Hahn.

Riiber führt Triple-Wertung an Jarl Magnus Riiber ist auch weiterhin der bestimmende Athlet im Weltcup und ließ sich am Auftakttag des Triples keine Blöße. Der Norweger ersprang sich auf der Schanze ein solides Polster, welches er anschließend über die fünf Kilometer sogar noch leicht vergrößern konnte. Da die Rückstände heute auf die Schanze mitgenommen werden, liegt der Vorteil klar beim Norweger. Dahinter ist es deutlich enger. Mit 11,1 Punkten Rückstand folgen Vinzenz Geiger und Jørgen Gråbak auf den Plätzen zwei und drei. 11,9 Punkte Abstand hat Espen Bjørnstad.