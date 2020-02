Liveticker

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen hat sicherlich ganz andere Vorstellungen und wird mit seinen bisherigen Ergebnissen in diesem Winter alles andere als glücklich sein. Auch heute schafft er es nicht, für die Wende zu sorgen. Hirvonen wirkt in seinem Sprung viel zu passiv, macht überhaupt keine Geschwindigkeit und erreicht nur 92 Meter. Es geht hinter Buzzi zurück.

Raffaele Buzzi (ITA) Die Verhältnisse sind für Raffaele Buzzi gar nicht so übel und der Italiener erwischt einen leichten Hauch von vorne. Dann geht es dann auch mal trotz einer nicht ganz sauberen Technik auf hohe Weiten. 97,5 Meter bringt Buzzi in den Schnee.

Adam Cieślar (POL) Diese Weite dürfte Adam Cieślar nicht wirklich zufriedenstimmen. Mit 92 Metern bleibt er doch deutlich hinter seinen eigentlichen Möglichkeiten im Skispringen.

Martin Hahn (GER) Auch Martin Hahn schafft es nicht die 100-Meter-Marke zu überfliegen, erreicht aber zumindest einmal die Weite, die es benötigt, um seine Position zu halten. Aber auch bei ihm wird es bei den doch größeren Abständen richtig schwer werden, noch in die Top 30 vorzukommen.

Dominik Terzer (AUT) Dominik Terzer kann mit seinem norwegischen Konkurrenten auf der Schanze nicht mitgehen und es wird wohl nichts werden mit Weltcup-Zählern heute. Mit 96 Metern aber bleibt er durch seinen großen Vorsprung aus dem gestrigen Tag knapp vor Skoglund.

Andreas Skoglund (NOR) Andreas Skoglund aus dem norwegischen Team ist es, der im heutigen Tag den Auftakt in den Wettkampf machen wird und der stellt gleich einmal einen richtig weiten Satz in den Hang. 101,5 Meter werden es am Finaltag. Das macht Hoffnungen, dass wir heute ein paar weite Sprüngen sehen werden.

So lief der Probedurchgang Im Probedurchgang war es nicht etwa Riiber, der den weitesten Sprung hinsetze, sondern der Japaner Ryota Yamamoto. Für den Japaner ging es auf 106,5 Meter. Den zweitbesten Sprung hatte Terence Weber gesetzt. Riiber erzielte mit 102 Metern die viertbeste Weite der Probe, war aber deutlich stärker als seine direkten Verfolger der Triple-Wertung.

ÖSV-Team komplett vertreten Auch das österreichische Team schaffte mit dem kompletten Aufgebot den Sprung in die Top 40 der Triple-Wertung und damit in den finalen Wettkampftag. Knapp geworden war es für Dominik Terzer, der gestern als 39 ins Ziel lief. Die besten Aussichten in der Triple-Wertung hat von den Österreichern Lukas Greiderer, dass es aber noch auf das Podium gehen wird scheint aber unwahrscheinlich. Dafür sind die Abstände schon zu groß. Martin Fritz und Johannes Lamparter liegen im guten Mittelfeld. Nicht glücklich sein wird mit seinem bisherigen Auftreten Franz-Josef Rehrl, der überraschend vor allem auf der Schanze seine Schwierigkeiten hat. Gut unterwegs war indes Neuling Manuel Einkemmer, der an beiden Tagen Punkte holte. Vervollständigt wird das österreichische Team durch Thomas Jöbstl, Philipp Orter, Stefan Rettenegger (33.) und Dominik Terzer (40.).

Das deutsche Team Im deutschen Team haben nach den guten Ergebnissen natürlich heute Geiger und Frenzel die große Chance mit einem Topresultat vom Triple abzureisen. Stark verbessert zeigte sich Johannes Rydzek, der seine Sprungform immer mehr verbessern kann. Auf der Schanze noch Luft nach oben hat Rießle, der aber in der Loipe immer wieder überzeugen kann. Manuel Faißt, Terence Weber, Julian Schmid und Martin Hahn komplettieren das deutsche Team am heutigen Tag.

Alles spricht für Riiber Jarl Magnus Riiber dürfte das wenig stören. Bei dem großen Dominator der Szene läuft auch in Seefeld alles nach Plan und mit souveränen Siegen in dne letzten beiden Tagen führt er vor dem entscheidenden Wettkampf das Feld mit einem großen Vorsprung an. 16,8 Punkte liegt sein Landsmann Jørgen Gråbak und alles spricht dafür, dass Riiber diesen Vorsprung heute im Sprungdurchgang noch einmal vergrößern wird. Dritter in der Spezial-Wertung ist Vinzenz Geiger, dem 17,4 Punkte zu Riiber fehlen. Frenzel folgt mit 19,5 Punkten Abstand auf Platz vier.

40 Athleten noch dabei Beim Finaltag des Triples wurde das Feld für das Skispringen auf die 40 besten Athleten der Triple-Wertung verkleinert. Im Gegensatz zu den letzten Jahren hat man entschieden, dass nur noch ein Skisprungdurchgang anstatt zwei Durchgänge durchgeführt werden. So möchte man das Ganze ein wenig lauflastiger gestalteten.