Liveticker

Jarl Magnus Riiber (NOR) Was für eine große Überraschung. Den besten Springer im Feld zieht das Wetter in Lahti heute die Zähne! Schon kurz nach dem Absprung muss Riiber in den Sprung eingreifen, nachdem ihm viel Aufwind entgegenschlägt und es werden nur 115,5 Meter. Riiber geht nur von Platz 16 in den Lauf und hat 1:40 Minuten Rückstand nach vorne. Scheint, als würde es heute keinen neuen Rekord für Riiber geben.

Jørgen Gråbak (NOR) In diesen Bereich einsortieren tut sich auch Jørgen Gråbak, der einen halben Meter weiter springen kann als Geiger. Da wird sich eine richtig starke Langläufergruppe bilden!

Vinzenz Geiger (GER) Vinzenz Geiger kommt zwar an die Weite von Oftebro nicht heran, aber mit 119,5 Metern ist auch seine Ausgangslage für den Langlauf nicht übel. Er reiht sich auf Rang sieben ein.

Jens Lurås Oftebro (NOR) Jens Lurås Oftebro macht es da viel besser! Er kommt super vom Schanzentisch weg, ist sofort in der richtigen Flugposition und segelt bis auf 126,5 Meter hinunter. Die Noten sind hoch, in der Windkompensation bekommt er aber ein wenig mehr Abzüge als Watabe und so bleibt er dann ganz knapp hinter dem Japaner zurück.

Espen Bjørnstad (NOR) Bei Espen Bjørnstad hingegen wird die Enttäuschung überwiegen! Der Norweger hat nach dem Schanzentisch große Schwierigkeiten seinen Sprung stabil zu halten und es trägt ihn ein wenig nach rechts. Nach 113 Metern muss er seine Latten in den Schnee setzen und damit wird für ihn heute nicht das Resultat drin sein, welches er sich eigentlich vorgestellt hatte.

Fabian Rießle (GER) Jubel bei Fabian Rießle! Im Wettkampf liefert er seinen bisher besten Sprung auf dieser Anlage ab und es geht bis auf 121,5 Meter hinunter. Momentan bedeutete das Platz drei mit 51 Sekunden Rückstand zum Führenden Watabe.

Eric Frenzel (GER) Im Probedurchgang war Eric Frenzel bei nur 87 Metern abgeschmiert, jetzt aber läuft der Sprung beim DSV-Kombinierer viel besser durch und nach 118 Metern hat er noch alle Möglichkeiten, hier heute ein gutes Tagesergebnis erreichen zu können.

Ilkka Herola (FIN) Ilkka Herola hat hier lange auf einen Abbruch gehofft und dieser Versuch wird diese Hoffnung nur bestätigt haben. Mit 113,5 Metern kann er nicht den Sprung zeigen, den es braucht, um hier den Sieg vor heimischer Kulisse braucht.

Lukas Greiderer (AUT) Große Enttäuschung bei Lukas Greiderer! Mit 106 Metern kommt er nicht in einen Bereich, in dem er heute um die vorderen Plätze mitkämpfen könnte.

Manuel Faißt (GER) Manuel Faißt kann nicht ganz das abrufen, was wir von ihm hier schon gesehen haben. Nach 116 Metern und 17er-Noten rangiert er sich auf der siebten Position der Zwischenwertung ein.

Martin Fritz (AUT) Und auch für Martin Fritz läuft der Versuch richtig gut durch und es geht den Hang weit hinunter. Nach 121 Metern ballt er seine Faust bei der Ausfahrt und sortiert sich auf der zweiten Position der Ergebnisliste ein.

Akito Watabe (JPN) Akito Watabe macht Druck! Der Japaner liegt richtig gut in der Luft, lässt sich von dem starken Aufwind tragen und stellt die 127 Meter hin. Die Noten sind ebenfalls richtig hoch und so geht er mit einem Riesenvorsprung von 52 Sekunden in Führung.

Lukas Klapfer (AUT) Großen Enttäuschung bei Lukas Klapfer! Er kommt so gar nicht in seinen Sprung rein und mit vielen Bewegungen in der Flugphase werden es gerade einmal 106 Meter.

Johannes Rydzek (GER) Johannes Rydzek indes muss sich darauf einstellen, dass er auch heute wieder mit einem großen Rückstand in den Langlauf gehen wird. Nach 110 Metern und dreimal der 17 in der Haltung rangiert er sich auf Rang zehn ein und hat schon jetzt 1:17 Minuten Rückstand.

Terence Weber (GER) Viele der Athleten haben mit der Schanze in Lahti so ihre Schwierigkeiten, bei Terence Weber ist das anders und er liefert einen starken Sprung nach dem anderen ab. Auch jetzt passt bei ihm wieder alles zusammen und er stellt starke 121,5 Meter hin. In der Windkompensation gibt es ein paar Abzüge und so geht es nicht auf Platz eins, aber mit sechs Sekunden Rückstand wird er leben können.

Thomas Jöbstl (AUT) Thomas Jöbstl kommt ein wenig besser durch, ganz vorne eindringen aber kann der ÖSV-Kombinierer aber nicht. Platzt sechs mit knapp einer Minute Rückstand steht zu Buche.

Philipp Orter (AUT) Philipp Orter kam in der Probe über 120 Meter, was ist jetzt für den Österreicher möglich? Leider so gar nichts! Er kommt nicht sauber vom Tisch und in der Luft wackelt er hin und her. Nur 109 Meter werfen ihn weit zurück.

Espen Andersen (NOR) Enttäuschung gibt es auch bei Espen Andersen. Der Norweger springt seiner Form des letzten Jahres hinterher, aber mehr als 110,5 Meter hat er dennoch drauf. Auf Rang sechs hat er schon über eine Minute Rückstand nach vorne.

Samuel Costa (ITA) Samuel Costa kommt hier in Lahti so gar nicht zurecht und auch heute wirkt sein Sprung verkrampft und unsauber. Mit nur 82,5 Metern wird er keine Möglichkeit auf ein gutes Resultat haben.

Ryota Yamamoto (JPN) Es geht momentan richtig gut und mit Ryota Yamamoto ist der nächste Starter in der Spur. Auf dem Papier können wir einen weiten Sprung erwarten und den liefert der Japaner dann auch ab. Nach 119,5 Metern und soliden Noten geht er mit 24 Sekunden Vorsprung an die Spitze.

Alessandro Pittin (ITA) Da hat Alessandro Pittin jetzt aber mal richtig Pech! Beim Italiener stimmt schon die Sprungform nicht und jetzt trifft er auch noch auf mit den geringsten Aufwind im bisherigen Feld. Mit nur 92,5 Metern muss er sich am Ende des Feldes einsortieren.

Tomáš Portyk (CZE) Tomáš Portyk kann nicht mitgehen und mit 109,5 Metern wird er sich zu den Athleten gesellen, die im Langlauf einen großen Rückstand mitnehmen werden.

Laurent Muhlethaler (FRA) Momentan geht es wieder von den Winden und die Jury drückt auf's Tempo. Laurent Muhlethaler ist schon in der Luft und auch er sorgt für Freude beim französischen Trainer. Mit 119,5 Metern stellt er den bisher weitesten Sprung in den Schnee und übernimmt die Führung im Zwischenklassement.

Antoine Gerard (FRA) Antoine Gerard wird sofort hinterher geschickt und für den Franzosen springt mit 115,5 Metern durchaus eine Weite heraus, mit der er zufriedensein wird. Er setzt sich auf Platz drei der Zwischenwertung.

Yoshito Watabe (JPN) Scheint, als würden die Verantwortlichen hier weiter an dem ursprünglichen Plan festhalten wollen, denn nun wird Yoshito Watabe auf die Reise geschickt. Mehr als 100 Meter aber werden es bei ihm nicht. Kein Wunder, nach diesem hin und her.

Das Wartespiel geht weiter Seit dem letzten Sprung sind inzwischen bereits sechs Minuten vergangen, eine Entscheidung aber gibt es noch nicht. Insbesondere für Yoshito Watabe ist das jetzt eine schwierige Situation, immerhin steht er jetzt schon seit einer halben Ewigkeit in der finnischen Kälte.

Diskussionen auf dem Trainerturm Scheint so, als würde hier bald eine Entscheidung getroffen werden. Lasse Ottesen kommt mit den Trainern auf dem Trainerturm zusammen und diskutiert über das weitere Vorgehen.

Und wieder heißt es warten Während Ottesen weiter über Funk viel zu tun hat, geht das Wartespiel für die Athleten weiter. Yoshito Watabe wurde bereits zweimal wieder vom Startbalken geschickt. Momentan geht hier einfach nichts!

Julian Schmid (GER) Noch aber wird Herola nicht erhört und nach knapp acht Minuten Wartezeit wird Julian Schmid jetzt endlich vom Balken gelassen. Nach dem langen zuwarten und den schwierigen Bedingungen sind aber auch bei ihm nicht mehr als 105,5 Meter drin.

Gibt es die Absage? Lasse Ottesen im ständigen Funkverkehr. Gibt es jetzt die Absage? Illka Herola zumindest hofft darauf und drückt im Aufwärmraum mit einem Lächeln die Hände betend zusammen. Für ihn wäre der provisorische Durchgang ein klarer Vorteil, denn dann würde er mit nur 30 Sekunden Rückstand in den Langlauf gehen.

Julian Schmid (GER) Versuch Nummer drei für Julian Schmid und auch jetzt geht für den deutschen Youngster nichts! Wieder gibt es das Kommando, dass er den Startbalken verlassen muss. Da der Wind von vorne kommt, bringen auch die angebrachten Windnetze wenig, um die Geschwindigkeiten zu verringern.

Wie viel Sinn macht das noch? Momentan scheint es hier nicht so auszusehen, als würden die Verhältnisse sich demnächst verbessern und so kann man sich schon fragen, wie viel Sinn es macht, den Durchgang weiter durchzuziehen. Mit dem provisorischen Sprung gäbe es immerhin eine Alternative. Die Athleten zumindest lassen sich die Laune nicht verderben und im Aufwärmraum herrscht gute Laune. Schmid wird das aber wohl nicht teilen, immerhin muss er in der Kälte weiter auf seinen Sprung warten.

Julian Schmid (GER) Die Fahne von Ronny Ackermann weht mächtig im Wind und auch für Julian Schmid gibt es das Kommando, dass er erst einmal wieder runter vom Startbalken muss. Und auch in Versuch Nummer zwei wird es nichts, da da stellenweise Geschwindigkeiten von 7 m/s im Mittelteil gemessen werden.

Kristjan Ilves (EST) Für Kristjan Ilves heißt es nun wieder zuwarten, bis die Winde eine sichere Freigabe zulassen. Als die Ampeln auf Grün schalten, ist es aber keinesfalls leicht für den Esten und er hat in der Luft viel zu tun, ehe für seine Verhältnisse früh nach 109,5 Metern Schluss ist. Ilves nimmt das mit einem Kopfschütteln zur Kenntnis und sucht schnell das Weite.

Szczepan Kupczak (POL) Damit wird Szczepan Kupczak nicht zufrieden sein, denn der Pole hat auf der Schanze deutlich mehr drauf als 109 Meter.

Hideaki Nagai (JPN) Da es derzeit deutlich besser geht von den Winden, drückt die Jury auf's Tempo und mit Hideaki Nagai ist bereits der nächste Athlet in der Spur. Vorne mitmischen wird Nagai aber nicht, dafür sind seine 110 Meter zu wenig.

Go Yamamoto (JPN) Kann Go Yamamoto die von Skårset gesetzte Weite noch einmal überfliegen? Die Sprungform hätte der Japaner dafür, gelingen aber tut es ihm nicht und er muss sich mit 117 Metern zufriedengeben.

Eero Hirvonen (FIN) Eero Hirvonen kann da nicht mithalten und für den Finnen heißt es schon nach 105 Metern seinen Telemark hinbringen. Da er auch in der Haltung nicht viel rausholen kann, wird es für ihn einmal mehr mit einem großen Rückstand in den Langlauf gehen.

Lars Ivar Skårset (NOR) Vonwegen auf Yamamoto warten, Lars Ivar Skårset zeigt bereits, dass hier weiter gute Sprünge drin sind. Auch er muss nach dem Tisch in sein System eingreifen, bleibt aber voll drauf und stellt 118,5 Meter hin. Er geht mit schon jetzt über zwei Minuten Vorsprung zum restlichen Feld in Führung.

Simen Tiller (NOR) Simen Tiller stellt zumindest einmal den bisher weitesten Sprung in den Hang und kommt auf 104,5 Meter. Den ersten wirklichen Aufschluss wird aber wohl erst Go Yamamoto mit Startnummer 18 geben.

Ondřej Pažout (CZE) Es heißt weiter zuwarten, bis wir hier ansehnliche Weiten zu sehen bekommen, denn auch bei Ondřej Pažout geht es nicht viel weiter als 93 Meter. Erst bei den stärkeren Springern wird sich zeigen, ob derzeit einfach nicht mehr möglich ist oder ob es an der Form der ersten Starter liegt.

Leevi Mutru (FIN) Leevi Mutru kann auch nicht für eine Änderung an der Spitze des Klassements sorgen und muss bei 91 Metern die Segel streichen.

Raffaele Buzzi (ITA) Wille Karhumaa verzichtet kurzfristig auf seinen Start und so ist nun schon Raffaele Buzzi dran. Der Italiener musste ebenfalls zunächst warten, ehe er über die Schanze durfte und auch für ihn ist keine Weite über die 90 Meter drin. Problematisch sind die Bedingungen derzeit vor allem direkt am Schanzentisch, wo den Athleten Geschwindigkeiten von bis zu 6 m/s entgegenschlagen.

Jan Vytrval (CZE) Die Ampeln schalten um und für Jan Vytrval geht es in die Spur. Der Tscheche hat bei den Verhältnissen aber viel zu tun und liefert nach einer unruhigen Luftfahrt nicht mehr als 89,5 Meter ab.

Wieder Pause Schon jetzt zeigt sich, dass wir heute Geduld brauchen. Der Wind hat zuletzt noch einmal zugenommen und für Jan Vytrval heißt es ebenfalls erst einmal warten, bis die Freigabe kommt. Sollte trotzdem nichts gehen, hätte man immer noch einen provisorischen Durchgang vom Freitag, den man als Ausgangspunkt für den Langlauf nehmen könnte.

Taylor Fletcher (USA) Taylor Fletcher muss lange warten, da die Winde unmittelbar nach dem Schanzentisch derzeit außerhalb des zugelassen Korridors liegen. Als er die Freigabe bekommt, ist der Wind aber weiterhin heftig und so hat der US-Amerikaner in seinem Sprung viel zu tun, damit der Sprung stabil bleibt. Bei 102 Metern setzt er seine Latten in den Schnee und schüttelt anschließend enttäuscht den Kopf. Die Anlaufgeschwindigkeiten übrigens sind trotz dem Schneefall stabil. Die Helfer leisten einen guten Job in der Spur, um allen faire und gleiche Verhältnisse zu bieten.

Ben Loomis (USA) Zumindest nähren wir uns so langsam der 100-Meter-Marke an, noch aber ist das nicht das Niveau, das Spaß macht. 97 Meter stellt Ben Loomis in den Hang. Damit übernimmt er für den Moment die Führung, aber da werden die besten Springer ihm noch viel Rückstand mit auf den Weg geben.

Zihe Zhao (CHN) Für den Chinesen Zihe Zhao ist diese große und schwierig zu meisternde Schanze in Lahti natürlich eine riesige Herausforderung. Der Sprung sieht sehr unruhig aus und mit 78 Metern ordnet er sich wenig überraschend an der letzten Position ein.

Jared Shumate (USA) Momentan ist es doch ein sehr zäher Auftakt in den Wettkampf. Bisher ging es nicht einmal über die 100 Meter und auch Jared Shumate kann da nicht viel dran ändern.

Jasper Good (USA) Da Park auf das Wochenende in Lahti verzichtet, ist nun bereits Jasper Good an der Reihe, die wenigen Zuschauer mit einem weiten Versuch beglücken kann aber auch er nicht. 92 Meter, mehr werden es nicht.

Arttu Mäkiaho (FIN) Kann der dritte finnische Athlet im Bunde es besser machen? Nicht wirklich, auch für Arttu Mäkiaho ist schon weit vor dem K-Punkt der Anlage der Sprung zu Ende.

Olli Salmela (FIN) Da der Anlauf hier natürlich nach den besten Athleten ausgerichtet ist, haben die Kombinierer zu Beginn des Bewerbs so ihre Schwierigkeiten auf gute Weiten zu kommen. So auch Olli Salmela. Der setzt seinen Sprung zu steil an, wackelt doch ordentlich in der Luft und stellt auch nur 82 Meter in den Hang.

Jesse Pääkkönen (FIN) Jesse Pääkkönen aus dem finnischen Kader ist es, der den Auftakt in den heutigen Bewerb geben wird. Einen weiten Sprung gibt es von ihm allerdings nicht und schon nach 82 Metern ist Schluss.

Die Bedingungen Gestern zeigte sich Lahti mit Sonnenschein, heute treffen die Kombinierer auf das Wetter, für das die Gemeinde bekannt ist. Es ist bedeckt mit Schnee und starkem Wind. Der aber kommt zumindest, mit wenigen Ausnahmen, stabil in gleicher Geschwindigkeit von vorne.

Norweger führen Probedurchgang an Im Probedurchgang konnte vorhin Jens Lurås Oftebro mit 126,5 Metern den besten Sprung in den Schnee setzen. Riiber landete mit 126 Metern dahinter auf der zweiten Position, gefolgt von Watabe und Herola. Weber war als bester DSV-Starter Fünfte, Orter aus Österreich landete auf Rang sieben.

Das deutsche Aufgebot Auch im deutschen Aufgebot fehlt angesichts der Junioren-WM mit Martin Hahn ein Athlet. Am Start sind Julian Schmid, Terence Weber, Johannes Rydzek sowie Manuel Faißt, Eric Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger.

Nur kleines ÖSV-Team Mit nur einem kleinen Team nach Lahti angereist sind die Österreicher. Johannes Lamparter ist ab bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal im Einsatz und Franz-Josef Rehrl muss nach einer Rippenblessur in Lahti pausieren. Somit umfasst das ÖSV-Aufgebot mit Lukas Klapfer, Martin Fritz, Philipp Orter, Thomas Jöbstl und Lukas Greiderer nur fünf Athleten.

Riiber auf der Jagd nach Rekorden Jarl Magnus Riiber dominiert in dieser Saison wie wenig Athleten vor ihm, sollte es auch heute wieder den Sieg geben, dann würde der 22-Jährige in der Bestenliste der meisten Weltcupsiege mit 27 Siegen an Bjarte Engen Vik vorbeiziehen und der erfolgreichste Norweger in der Nordischen Kombination werden. Sein nächstes Ziel wäre dann Platz drei von Ronny Ackermann, der es auf 28 Siege bringt. Gleichzeitig kann Riiber seine Saisonstatistik auf 14 Siege ausbauen. Nur zweimal stand bisher mit Vinzenz Geiger ein anderer Athlet ganz oben auf dem Podium.

Enger Kampf um Platz zwei der Gesamtwertung Jarl Magnus Riiber steht seit der letzten Woche als der Gesamtweltcupsieger fest und ist nicht mehr einholbar. Spannender geht es da noch im Kampf um Platz zwei zu. Momentan hat diesen der Norweger Jørgen Gråbak inne, der allerdings nur 142 Punkte vor Vinzenz Geiger führt. Ein Abstand, der durchaus noch aufzuholen ist.