Liveticker

Paula Moltzan (USA) Die 26-Jährige US-Amerikanerin in den Parallelrennen ansprechende Vorstellungen, gelingt ihr das nun auch im Spezial-Slalom? Technisch ist Paula Moltzan hervorragend unterwegs und auch die Zwischenzeiten stimmen. Dann scheidet sie jedoch im Mittelteil leider ebenfalls aus, schade!

Franziska Gritsch (AUT) Die 23-Jährige Österreicherin agiert gefühlvoll und wählt eine runde Linie. Das geht sich nicht ganz aus, Franziska Gritsch ordnet sich somit auf der 10. Position ein.

Fehler und Sturz von Brignone

Federica Brignone (ITA) Die Italienerin gehört bei ihrer Heim-WM zu den geschlagenen Athletinnen. Trotzdem stellt sie sich der Herausforderung im Slalom nochmal. Im Ziel kommt Federica Brignone aber nicht an, stattdessen sorgt sie für den dritten Ausfall des Tages.

Emelie Wikström (SWE) Die erste Startgruppe der besten 15 beschließt nun Emelie Wikström. Allerdings läuft es auch bei der Schwedin nur unwesentlich besser. Immerhin stimmt am Ende wenigstens die Position im Ziel, sie reiht sich als Vierte im Klassement ein.

Irene Curtoni (ITA) Die erste Athletin aus dem italienischen Team greift ins Geschehen ein. Der Lauf von Irene Curtoni wirkt ziemlich unrund, wodurch sie mit 2,48 Sekunden Rückstand keine Chance auf eine vordere Platzierung hat.

Katharina Huber gerät in Rücklage und stürzt

Katharina Huber (AUT) Lange ist Katharina Huber nicht im Rennen. An einem Linksschwung gerät die Österreicherin in Rücklage, wird von der Piste abgeworfen und knallt in eine Werbebande. Verletzt hat sie sich dabei zum Glück wohl nicht.

Kristin Lysdahl (NOR) Nach wenigen Fahrsekunden hat Kristin Lysdahl schon einen Rückstand von über neun Zehntel. Da kann die Norwegerin gar nichts mehr ausrichten und fällt damit ebenfalls auch hinter Lena Dürr zurück.

Erin Mielzynski (CAN) Viele trauen Erin Mielzynski eine Überraschung zu. Allerdings ist die Kanadierin dafür zu vorsichtig unterwegs und zeigt viele Rutschphasen während ihrer Fahrt. Im Ziel fällt sie dadurch auf den momentan vorletzten Rang zurück.

Angriffslustige Fahrt von Lena Dürr

Lena Dürr (GER) Jetzt gilt es für die erste Starterin des DSV. Lena Dürr beginnt stark und ist angriffslustig unterwegs. Somit kann die Deutsche ihren Rückstand noch ansatzweise in Grenzen halten und reiht sich mit 1,96 Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz ein. Das ist eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Mina Fuerst Holtmann (NOR) Die nächste Norwegerin folgt direkt. Mina Fuerst Holtmann wählt eine direkte Linie, doch auch das zahlt sich überhaupt nicht aus. Am Ende sortiert sie sich zumindest noch knapp vor ihrer Teamkollegin ein.

Thea Louise Stjernesund (NOR) Bereits an den ersten Toren kommt Thea Louise Stjernesund etwas von der Linie ab und gerät in Bedrängnis. Daher geht in dieser Passage viel Zeit verloren. Insgesamt summiert sich in der Folge ein Rückstand von fast drei Sekunden für die Norwegerin.

Vorerst Rang 3 für Wendy Holdener

Wendy Holdener (SUI) Eine Verletzung zu Saisonbeginn bremste sie bereits erheblich aus und auch in der Folge fand die Schweizerin nicht zurück in die Spur. Im oberen Streckenabschnitt kann es wohl niemand mit Liensberger aufnehmen, auch Holdener nicht. Immerhin reicht es im Ziel für den zweiten Platz.

Michelle Gisin fädelt ein!

Michelle Gisin (SUI) Der Allrounderin ist in jeder Disziplin einiges zuzutrauen, denn vor allem im Slalom läuft es für die Schweizerin so gut wie selten zuvor. Doch leider kommt Michelle Gisin diesmal nicht weit. Schon nach wenigen Toren fädelt die Schweizerin ein und scheidet aus.

Chiara Mair (AUT) Kann Chiara Mair aus dem Schatten ihrer Teamkollegin Katharina Liensberger treten und für eine Überraschung sorgen? Nein, für die junge Österreicherin läuft zwar es recht passabel, das letzte Risiko ist aber nicht zu erkennen. Das reicht letztendlich damit nur für den zwischenzeitlich vierten Rang.

Ein schwacher Start kostet Shiffrin viel Zeit

Mikaela Shiffrin (USA) Die Titelverteidigerin nimmt das Rennen auf und will den ersten Schritt zur vierten Medaille bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gehen. Allerdings beginnt auch Mikaela Shiffrin sehr vorsichtig und fällt daher schon bis zur ersten Zwischenzeit weit zurück. Im Ziel sind es 1,30 Sekunden Rückstand, das ist eine große Überraschung!

Laurence St-Germain (CAN) Die Kanadierin hat in der laufenden Saison durch konstant starke Leistungen aufzeigen können und sich damit bis in die erste Startgruppe vorgeschoben. Nun kann Laurence St-Germain jedoch bei Weitem nicht mit Katharina Liensberger mithalten. Letztendlich verliert sie sogar über zwei Sekunden auf die Führende.

Vlhová kommt nicht an Liensberger heran

Petra Vlhová (SVK) Jetzt gilt es für die Führende im Slalom-Weltcup. Mit ihren Auftritt in Cortina d’Ampezzo kann sie jedoch bislang nicht zufrieden, läuft es nun besser für die Slowakin? Nicht ganz, schon an der ersten Zwischenzeit liegt Vlhová nach einem zaghaften Beginn drei Zehntel zurück. Das kann sie nicht mehr korrigieren und reiht sich deswegen auf dem zweiten Rang ein.

Liensberger eröffnet den Slalom mit einem guten Lauf

Katharina Liensberger (AUT) Auf geht’s, Katharina Liensberger eröffnet den WM-Slalom. Nach Gold im Parallelrennen und Bronze im Riesenslalom schiebt sich die 23-Jährige selbstbewusst aus dem Starthaus. Die besten Pistenbedingungen sollten ebenfalls ein Vorteil für die Österreicherin sein, die den Lauf dementsprechend voll auf Angriff fährt und sofort im Rhythmus ist. Mit einer Zeit von 48.48 Sekunden erreicht sie das Ziel.

Der Slalom von Cortina

Großes Starterfeld In wenigen Minuten fängt das Rennen an. Die Startliste ist, wie bei einer Weltmeisterschaft üblich, extrem lang. Insgesamt haben es 107 Athletinnen bis in den Wettkampf geschafft, darunter sind auch einige exotische Skinationen vertreten. Im Gegensatz zum Weltcup dürfen deswegen 60 statt nur 30 Läuferinnen im zweiten Durchgang nochmals starten. Dort beginnen am Mittag dann zunächst die schnellsten 30 in umgekehrter Reihenfolge, bevor anschließend die Plätze 31 bis 60 ihre Endpositionen ausfahren.

Die Favoritinnen Neben den bereits erwähnten Michelle Gisin und Wendy Holdener aus der Schweiz und der Österreicherin Katharina Liensberger gibt es noch zwei weitere große Favoritinnen. Allen voran Mikaela Shiffrin ist die erste Anwärterin auf Gold. Die US-Amerikanerin könnte sich zum fünften Mal in Folge im Slalom zur Weltmeisterin küren. Allerdings hat die 25-Jährige die absolute Dominanz der letzten Jahre ein wenig verloren, weshalb die Titelverteidigung kein Selbstläufer werden wird. Dazu ist in dieser Liste Petra Vlhová zu nennen, die im aktuellen Winter schon drei Wettbewerbe für sich entscheiden konnte.

Holdener und Gisin wollen auf das Podest Wendy Holdener (Startnummer 5) zählt normalerweise immer zu den Kandidatinnen für die ersten drei Plätze. Doch diesmal muss sie sich nach einer ziemlich verkorksten Saison mächtig strecken, wenn es mit dem Edelmetall klappen soll. Mit Michelle Gisin (6) ist dahingegen jederzeit zu rechnen. Die 27-Jährige hat ihre Slalom-Fähigkeiten spätestens bei ihrem Sieg am Semmering kurz vor dem Jahreswechsel eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Außerdem werden komplettieren Melanie Meillard (19) und Camille Rast (25) das Swiss-Team.

Liensberger in Top-Form Die Chancen auf eine weitere Medaille für den österreichischen Skiverband stehen gut. Katharina Liensberger (Startnummer 1) stand bislang in allen Slaloms in diesem Winter auf dem Podest, einzig der Sieg fehlt ihr noch. Zudem hat sich die 23-Jährige bei den aktuellen Titelkämpfen stark präsentiert und bereits doppelt Edelmetall gewonnen. Ihre Teamkolleginnen Chiara Mair (5) und Katharina Truppe (13) sind ebenso nicht zu unterschätzen und haben Außenseiterchancen auf einen Podestplatz. Als vierte Starterin vervollständigt Franziska Gritsch (17) die Mannschaft.

Deutsches Trio Der deutsche Skiverband schickt diesmal drei Athletinnen in den Wettkampf. Die größten Hoffnungen auf ein gutes Resultat liegen dabei sicherlich auf Lena Dürr (Startnummer 10). Die 29-Jährige weist einen achten Platz beim Slalom in Zagreb in der laufenden Saison als bestes Ergebnis vor, in ähnliche Regionen soll es auch heute wieder gehen. Außerdem stehen Andrea Filser (33) und Emma Aicher (48) am Start, die beide insbesondere im Team-Wettbewerb die Trainer überzeugt haben dürften und daher nominiert wurden.