Liveticker

Rebensburg muss an dem besagten Tor einen großen Umweg fahren. Das kostet viel Zeit. Und Rebensburg fällt weiter zurück. Oh je, das war nix! Viktoria Rebensburg hat heute nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun.

Führende im Riesenslalom-Weltcup ist derzeit die Italienerin Federica Brignone vor Holtmann, Bassino und Shiffrin. Sie möchte diese Führung natürlich gerne verteidigen. Vicky Rebenburg liegt in dieser Wertung momentan auf Rang neun. Die Bayerin zeigt in ihrer Paradedisziplin aufsteigende Form (ihre Platzierungen: 13, 7, 4) und könnte sich heute weiter nach vorne arbeiten.

Der Kurs ist nach den ersten Eindrücken sehr hart und eisig. Die Sicht ist gut hier in Lienz, auch wenn nur kurze Abschnitte von der Sonne beschienen sind. Für die Läuferinnen mit höheren Startnummern ist das aber sicher keine schlechte Nachricht, denn so sollte die Piste länger halten und auch noch für sie gute Laufzeiten ermöglichen.

Hallo aus Lienz!

Willkommen in Lienz in Osttirol zum vierten Weltcup-Riesenslalom des Winters! Dieser Wettbewerb ist ja spannender, als man das vor der Saison erwarten konnte. In den bisherigen drei Rennen gab es dfrei verschiedene Siegerinnen. Mal sehen, ob das so weitergeht!