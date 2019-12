Liveticker

16. nach dem 1. Durchgang: Mina Fuerst Holtmann (NOR) Enge Kiste, aber Holtmann übernimmt die Führung, während noch 15 Läuferinnen oben am Start stehen. Für die Deutschen läuft es bisher gut - Marlene Schmotz und Jessica Hilzinger konnten sich um einige Plätze nach vorne arbeiten.

17. nach dem 1. Durchgang: Meta Hrovat (SLO) Die Junioren-Weltmeisterin verdrängt Schmotz von Rang eins. Dem Leichtgewicht kam der Kurs entgegen, bei dem man kurze, schnelle Bewegungen braucht, um schnell zu sein.

18. nach dem 1. Durchgang: Katharina Huber (AUT) Huber war schon fast draußen, hat sich aber irgendwie im Rennen gehalten. Das reicht zu Platz 5.

19. nach dem 1. Durchgang: Marlene Schmotz (GER) In Levi und Killington hat Marlene Schmotz schon gepunktet. Und dieses Selbstvertrauen hat sie mit nach Lienz gebracht! Schmotz übernimmt hier die Führung. Platz 14, ihre bisher beste Platzierung im Slalom, ist damit in Sichtweite. Super!

19. nach dem 1. Durchgang: Erin Mielczynski (CAN) Mielczynski war zeitgleich mit Marlene Schmotz, die als Nächste kommt. Anders als Lysdahl riskiert sie nicht alles, und das zahlt sich aus. Die Führung.

21. nach dem 1. Durchgang: Kristin Lysdahl (NOR) Es reicht zur Führung für die Norwegerin, und das trotz zwei großer Fehler. Da war also noch viel mehr drin. Trotzdem kann sie erstmal zufrieden sein.

22. nach dem 1. Durchgang: Roni Remme (CAN) Eingefädelt. Keine Punkte heute für die Kanadierin.

23. nach dem 1. Durchgang: Marina Wallner (GER) Wallner fährt hier auf Nummer sicher. Nach ihrer langen Verletzungspause hat sie noch Probleme, vor allem im Steilhang. Aber ganz erstaunlich: Wie schon in Levi kommt sie erneut in die Punkte. Es geht aufwärts!

24. nach dem 1. Durchgang: Emelie Wikström (SWE) Nicht rund, nicht locker, mehr ein Kampf, den Wikström hier absolviert hat. Platz 4 ärgert sie.

25. nach dem 1. Durchgang: Leona Popovic (CRO) Mit Startnummer 69 im zweiten Durchgang - die Kroatin ist deshalb froh, dass sie im Ziel ist und punktet. Den großen Angriff hat sie nicht mehr gewagt - verständlich.

26. nach dem 1. Durchgang: Thea Louise Stjernesund (NOR) Stjernesund geht etwas die Luft aus. Gute Zwischenzeiten oben, aber im Ziel leuchtet die "3" auf. Gut für Hilzinger!

27. nach dem 1. Durchgang: Chiara Mair (AUT) Mair toppt als Erste die Zeit der Deutschen und übernimmt die Führung. Jubel im Zielraum bei den österreichischen Fans!

28. nach dem 1. Durchgang: Lara Della Mea (ITA) Platz 2 für die Italienerin, die ihren Rhythmus hier nie so richtig gefunden hat. Aber mit Startnummer 36 ist man für jeden Weltcuppunkt dankbar.

29. nach dem 1. Durchgang: Magdalena Fjällström (SWE) Die Schwedin bleibt klar hinter der Deutschen zurück. Das macht doch Hoffnung, dass Hilzinger hier wirklich ein schneller Lauf geglückt ist.

30. nach dem 1. Durchgang: Jessica Hilzinger (GER) 1:53,09 ist die Richtzeit der Deutschen vom SC Oberstdorf. Sie hat hier eine beherzte Fahrt gezeigt, die sie hoffentlich noch ein paar Plätze nach vorne bringen wird. Sah wirklich gut aus, was Hilzinger hier gezeigt hat!

Vlhova mit kleinem Vorteil? Den zweiten Lauf hat der Trainer von Petra Vlhova gesetzt. Vielleicht ja ein kleiner Vorteil für die Slowakin. Sie war die Letzte, die Mikaela Shiffrin im Slalom bezwingen konnte. Vielleicht ist es ja heute wieder so weit?!

Hilzinger, Schmotz und Wallner können Punkte sammeln Für Jessica Hilzinger als 30. des ersten Laufes hat es gerade so gereicht, um sich zu qualifizieren. Sie wird gleich den zweiten Durchgang eröffnen. Sie fährt ebenso um wertvolle Weltcuppunkte wie Marlene Schmotz (19.) und Marina Wallner (23.).

Fünf Deutsche im Finaldurchgang Aus deutscher Sicht ist dies ein sehr erfreuliches Rennen. Zwar kann wohl keine DSV-Starterin um den Sieg mitfahren. Aber insgesamt fünf Damen sind im zweiten Durchgang dabei. Lena Dürr auf Platz 6 und Christina Ackermann als Neunte haben gute Chancen, in den Top 10 zu landen!

Willkommen zurück zur Entscheidung! Wir melden uns wieder aus Lienz zur Entscheidung im dritten Weltcup-Slalom dieses Winters! Vieles spricht für den dritten Sieg von Mikaela Shiffrin, die hier nach dem ersten Durchgang führt. Allerdings ist zumindest Petra Vlhova nicht weit weg. Nur 0,26 Sekunden liegen zwischen den beiden besten Slalomfahrerinnen der letzten Jahre.

Startnummer 64: Martina Ostler (GER) Respektabler 41. Platz für Ostler, die das Finale zwar verpasst, aber wertvolle Wettkampfpraxis sammelt. Das war's für den Moment von uns. Wir melden uns rechtzeitig vor Beginn des zweiten Durchgangs um 13 Uhr zurück!

Startnummer 58: Andrea Filser (GER) Andrea Filser hat es erwartungsgemäß nicht geschafft, den zweiten Durchgang zu erreichen. Dafür sieht es bei Jessica Hilzinger (derzeit noch 29.) ganz gut aus.

Startnummer 38: Jessica Hilzinger (GER) Jessica Hilzinger muss dagegen noch bangen, ob es fürs Finale reicht.3,05 Sekunden Rückstand für sie bedeutet momentan Rang 28.

Startnummer 34: Marlene Schmotz (GER) Die Deutsche vom SC Leitzachtal bestätigt ihre gute Slalomform und fährt hier auf Rang 19. Nur 1,81 Sekunden Rückstand - das ist mit dieser relativ hohen Startnummer eine starke Leistung!

Startnummer 30: Franziska Gritsch (AUT) Die Österreicherin fädelt ein und ist ebenfalls raus. Damit sind die ersten 30 Starterinnen durch. Vier Deutsche stehen jetzt noch oben am Start. Vielleicht schafft es ja noch die eine oder andere ins Finale.

Startnummer 29: Magdalena Fjällström (SWE) Momentan liegen mit Lena Dürr und Christina Ackermann zwei Deutsche unter den besten Zehn. Und auch die Chancen von marina Wallner steigen, im zweiten Lauf noch dabei zu sein. Denn auch Fjällström ist langsamer als sie.

Startnummer 28: Maren Skjöld (NOR) Skjöld verpatzt ihren Lauf komplett. Sie werden wir wohl im zweiten Lauf nicht wiedersehen.

Startnummer 27: Chiara Mair (AUT) Mair bleibt schon mal hinter Wallner zurück.

Startnummer 26: Marina Wallner (GER) Mehr als zwei Sekunden Rückstand für die Deutsche vom Sportclub Inzell. Gut gestartet, hatte sie dann ein paar kleine Fehler zu viel, die sich zu dem dann doch großen Rückstand summieren. Trotzdem darf sie auf den zweiten Durchgang hoffen.

Startnummer 25: Sara Hector (SWE) Hector fühlt sich sichtlich nicht wohl auf dieser Piste. Entsprechend groß ist ihr Rückstand.

Startnummer 24: Pauzla Moltzan (USA) Die US-Amerikanerin rutscht bereits nach wenigen Sekunden weg und scheidet aus.

Startnummer 23: Estelle Alphand (SWE) Alphand ist im oberen Teil richtig schnell. Bis ins Ziel lässt sie aber noch ein paar Zehntel liegen. Rang 13 kann sich aber sehen lassen.

Shiffrin: "Timing hat nicht ganz gestimmt" "Ich habe unterwegs gespürt, dass mein Timing nicht so ganz stimmt., Aber es war ein guter Lauf", sagt die führende Mikaela Shiffrin, die auch im zweiten Lauf Gas geben will. Na dann ...

Startnummer 22: Meta Hrovat (SLO) Die Junioren-Weltmeisterin im Slalom kann nur bedingt zeigen, was sie kann. Den Start etwas verschlafen, kommt sie als 15. ins Ziel. Aber auch da geht noch etwas nach vorne.

Startnummer 21: Melanie Meillard (SUI) Nach fast zwei Jahren Weltcuppause ist Melanie Meillard wieder da! Was für eine Verletzungsgeschichte! Leider fädelt sie ein. Sie braucht ganz offensichtlich noch Wettkampfpraxis, um wieder vorne mitfahren zu können.

Startnummer 20: Emelie Wikström (SWE) Die Schwedinnen haben nach dem Rücktritt von Frida Hansdotter etwas den Anschluss an die Weltspitze verloren. Auch Wikström kann das nicht ändern, im Gegenteil!

Startnummer 19: Mina Fuerst Holtmann (NOR) Ein großer Fehler schon nach wenigen Sekunden für die Norwegerin, die damit keine Chance mehr hat. Im Ziel ärgert sie sich gar nicht mal so sehr, obwohl wirklich mehr drin war.

Startnummer 18: Erin Mielczynski (CAN) Mielczynski ist hier chancenlos, hat fast zwei Sekunden Rückstand und wird heute unter ferner liefen landen.

Startnummer 17: Aline Danioth (SUI) Danioth bleibt als 12. auch hinter Ackermann zurück. Auch sie hat Potenzial für mehr. Vielleicht zeigt sie es ja heute Mittag.

Startnummer 16: Katharina Huber (AUT) Bis zum Steilhang eine sehr gute Fahrt der Österreicherin. Am Ende gingen ihr etwas die Kräfte aus. Platz 13 im Moment.

Startnummer 15: Christina Ackermann (GER) Was macht Christina Ackermann? Vierte war sie in Killington, heute verschafft sie sich immerhin eine gute Ausgangsposition für den Finaldurchgang um 13 Uhr! Sichere Fahrt, ein kleiner Fehler, das macht am Ende einen Rückstand von 1,32 Sekunden auf Shiffrin aus.

Startnummer 14: Kristin Lysdahl (NOR) Lysdahl kann es ihrer Teamkameradin Haver-Loeseth nicht nachmachen. Etwas enttäuschend ihr 12. Platz. Momentan läuft es bei ihr nicht.

Startnummer 13: Michelle Gisin (SUI) Ein Fehler im Steilhang verhindert eine noch bessere Platzierung der Schweizerin. Aber das sah gut aus. Ihr Potenzial im Slalom ist auf jeden Fall vorhanden!

Startnummer 12: Katharina Gallhuber (AUT) Gallhuber ist ähnlich unterwegs wie ihre Teamkameradin Katharina Truppe. Das letzte Quäntchen fehlt irgendwie, aber zunächst kann sie mit Platz 8 zufrieden sein. Da geht noch was im zweiten Durchgang.

Startnummer 11: Lena Dürr (GER) Die erste Deutsche, und die macht das heute sehr sehr gut! Im oberen Teil kann sie sogar mit Shiffrin und Vlhova mithalten. Bis ins Ziel verliert sie zwar noch etwas, ist mit 0,99 Sekunden Rückstand aber heute bei den Besten mitr dabei. Im Moment ist es Rang 6.

Startnummer 10: Irene Curtoni (ITA) Die 34-Jährige verliert viel Zeit, fährt etwas zu vorsichtig. Für eine Topplatzierung kam sie aber eh nicht in Frage, und ein Top-15-Platz ist trotzdem noch drin.

Startnummer 9: Roni Remme (CAN) Und gleich noch eine Kanadierin: Aber Remme reiht sich erstmal ganz hinten ein. Sie hat es nicht verstanden, den Ski laufen zu lassen und so mehr Tempo aufzunehmen.

Startnummer 8: Laurence St-Germain (CAN) Die Kanadierin ist schneller unterwegs als Wendy Holdener und bleibt noch unter eine Sekunde hinter Shiffrin. Kein schlechtes Erghebnis für sie.

Startnummer 7: Anna Swenn Larsson (SWE) Die Schwedin war gut unterwegs, bekommt dann aber Rücklage und rutscht weg. Ausgeschieden!

Startnummer 6: Nina Haver-Loeseth (NOR) Superzwischenzeiten für die Norwegerin - eine von nur vier Starterinnen, die schon mal einen Weltcup-Slalom gewinnen konnten. Hintenraus verliert sie zwar noch ein paar Zehntel, aber es reicht für Platz 3. Stark!

Startnummer 5: Katharina Liensberger (AUT) Platz 3 gestern im Riesenslalom sollte Liensberger Selbstvertrauen gegeben haben. Und das sieht man. Platz 3 - das ist sehr respektabel, und auch der Rückstand ist nicht so groß wie befürchtet.

Startnummer 4: Wendy Holdener (SUI) Ein kleiner Fehler im Flachen, und schon liegt Holdener weit zurück. Sonst eine ordentliche Fahrt, aber schon kleinste Fehler darf man sich gegen Shiffrin und Vlhova nicht leisten! Platz 3!

Startnummer 3: Mikaela Shiffrin (USA) Keine steht so kurz auf den Kanten wie Shiffrin, die hier wieder einen Klasselauf abliefert. Es ist kein Fehler zu sehen, eine Fahrt wie auf Schienen! Und sie ist wieder schnell: Sie ist nochmal 0,26 Sekunden schneller als Vlhova. So deutlich wie zuletzt ist ihre Überlegenheit aber heute nicht.

Startnummer 2: Petra Vlhova (SVK) Die Slowakin will es heute wissen. Es muss doch möglich sein, wieder näher an Shiffrin heranzukommen. Tolle Fahrt ohne Fehler - das macht gleich 1,17 Sekunden aus, die sie Truppe abnimmt.

Startnummer 1: Katharina Truppe (AUT) Die Kärntnerin macht das schon mal gut. Ein kleiner Wackler im eisigen ersten Teil, als sie auf einer Eisplatte wegrutscht. Danach sieht das aber sehr gut aus. Ihre Zeit: 55,97 Sekunden.

Startnummer 1: Katharina Truppe (AUT) Gleich geht's los mit Katharina Truppe, die hier bei besten äußeren Bedingungen das Rennen eröffnet.

Insgesamt sieben Deutsche am Start Marina Wallner (Startnummer 26), Marlene Schmotz (34), Jessica Hilzinger (38), dazu Andrea Filser (58) und Martina Ostler (64) komplettieren das DSV-Aufgebot.

Ackermann und Dürr mit Top-15-Chancen Sieben deutsche Läuferinnen sind heute am Start. Zumindest vier davon haben realistische Chancen, den zweiten Durchgang zu erreichen und vielleicht sogar in die Top-15-Ränge zu fahren. Christina Ackermann (Startnummer 15) war Vierte in Killington und hat die besten Möglichkeiten. Lena Dürr (Startnummer 11) kann an einem guten Tag

ebenfalls vorne reinfahren, was sie ja auch schon bewiesen hat.

Vlhova und Holdener jagen Shiffrin Ihre größten Konkurrentinnen bleiben neben Vlhova und Holdener die Schwedin Anna Swenn Larsson sowie die Österreicherinnen Katharina Truppe und Katharina Liensberger.

Shiffrin deklassiert die Konkurrenz Fast zwei Sekunden nahm Shiffrin in Levi der zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holdener ab. In Killington war es sogar ein Voersprung von 2,29 Sekunden, mit der die 24-Jährige ihre Kontrahentin Petra Vlhova distanzierte. Das alles spricht dafür, dass sich Shiffrin nur selbst schlagen kann, falls sie nicht mit der nötigen Konzentration am Start sein sollte.