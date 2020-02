Liveticker

Žan Kranjec (SLO) vs. Henrik Kristoffersen (NOR) Henrik Kristoffersen leistet sich direkt nach dem Start einen kleinen Fehler. Danach läuft es für den Norweger besser, gegen Kranjec aber reicht es nicht und er scheidet mit 0,13 Sekunden Rückstand aus!

Alexander Schmid (GER) vs. Alexis Pinturault (FRA) Ganz anders zeigt sich Alexander Schmid! Er macht richtig Druck gegenüber Pinturault und bleibt am Franzosen dran. Am finalen Übergang geht der Franzose dann volles Risiko und springt durch das nächste Tor. Pinturault ist draußen, Schmid eine Runde weiter!

Thomas Tumler (SUI) vs. Linus Straßer (GER) Großer Ärger bei Linus Straßer! Dem DSV-Fahrer wird einmal mehr sein Übereifer zum Verhängnis. Er möchte zu viel, rutscht dann am ersten Übergang weg und scheidet so gegen Tumler aus. Der Schweizer zieht in die nächste Runde ein.

Simon Maurberger (ITA) vs. Filip Zubčić (CRO) Simon Maurberger lässt seinem direkten Gegner keinerlei Chance! Schnell liegt der Italiener vorne und gestaltet sein Rennen auch weiterhin technisch sauber, so dass Zubčić nicht mehr herankommt. 0,34 Sekunden machen schließlich den Unterschied.

Thibaut Favrot (FRA) vs. Fabio Gstrein (AUT) Daumendrücken für Fabio Gstrein. Was kann der Österreicher jetzt zeigen? Reicht es gegen Favrot? Leider nicht. Gstrein ist immer ganz nah dran, bei der Welle aber kommt er etwas in Verzug und kommt schließlich knapp hinter den Konkurrenten ins Ziel. Der letzte Österreicher ist ausgeschieden.

Tommy Ford (USA) vs. Giovanni Borsotti (ITA) Jetzt haben die Fahrer nur noch einen Lauf, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren. Einen Fehler darf man sich also jetzt nicht mehr erlauben! Borsotti aber tut das und kommt dadurch schnell in Schwierigkeiten. Nichts läuft mehr zusammen und am Ende steht dann das DNF hinter seinem Namen. Ford ist im Viertelfinale.

Achtelfinale steht an Schlag auf Schlag geht es nun weiter mit den Achtelfinals. Anders als vorhin wird nun nur noch jeweils ein einziger Lauf ausgefahren. Grobe Fehler sollte man also möglich vermeiden, denn dann ist am Ausscheiden nicht mehr zu rütteln!

Timon Haugan (NOR) vs. Luca De Aliprandini (ITA) Der letzte Run steht an. Haugan geht mit einem knappen Rückstand in den Lauf, dann aber leistet er sich den Fehler und rutscht weg. Der Norweger scheidet aus, während De Aliprandini in die nächste Runde einzieht.

Aleksander Aamodt Kilde (NOR) vs. Rasmus Windingstad (NOR) Kilde startet perfekt und holt seinen Rückstand zum Teamkollegen schnell auf. Er gibt alles, verleitet Windingstad dadurch vielleicht auch in den Fehler. Der Youngster rutscht weg und scheidet aus! Kilde ist weiter.

Cyprien Sarrazin (FRA) vs. Erik Read (CAN) Cyprien Sarrazin kommt trotz seines großen Rückstands mit einem beherzten Laufes noch einmal ganz nah heran, am Ende aber gehen dem Franzosen die Meter aus und er scheidet gegen Read aus.

Loic Meillard (SUI) vs. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) Hauchdünne Entscheidung! Loic Meillard gibt in seinem Lauf alles und schafft es am Ende tatsächlich noch den Norweger abzufangen. Er ist eine Runde weiter.

Henrik Kristoffersen (NOR) vs. Marco Schwarz (AUT) Marco Schwarz nimmt einen kleinen Vorsprung mit aus dem ersten Lauf, sein Gegner ist aber niemand anders als Kristoffersen und der zeigt jetzt seine ganze Klasse. Der Norweger riskiert alles, fährt voll auf Zug und geht als Erster über die Ziellinie. Schwarz ist ausgeschieden!

Roland Leitinger (AUT) vs. Alexander Schmid (GER) Alexander Schmid geht mit einem guten Vorsprung in den zweiten Run. Am ersten Übergang leistet er sich einen Fehler, aber auch Leitinger kommt hier nicht sauber durch. Schmid gelingt es so 11 Hundertstel Vorsprung ins Ziel zu bringen.

Alexis Pinturault (FRA) vs. Mathieu Faivre (FRA) Pinturault hat da keinerlei Probleme gegen seinen Landsmann und sichert sich mit einem technisch sauberen und souveränen Lauf souverän das Ticket für die nächste Runde.

Linus Straßer (GER) vs. Fabian Wilkens Solheim (NOR) Auch Straßer macht es noch einmal spannend, obwohl er einen großen Vorsprung hatte. Er rutscht beim ersten Übergang weg und und so kommt sein Konkurrent aus Norwegen noch einmal ganz nah heran. Immerhin noch 12 Hundertstel seines Vorsprungs rettet Straßer ins Ziel.

Trevor Philp (CAN) vs. Thomas Tumler (SUI) Jubel bei den Fans aus der Schweiz! Nachdem Nef vorhin ausschied, schafft es Thomas Tumler eine Runde weiter. Spannend war es aber dennoch, denn sein großer Vorsprung aus dem ersten Run war nach einem Fehler beim ersten Übergang schnell aufgebraucht.

Filip Zubčić (CRO) vs. Lucas Braathen (NOR) Was für eine enge Entscheidung! Die beiden Fahrer liefern sich ein Duell auf Augenhöhe, fahren jeweils einen sauberen Lauf und am Ende entscheidet gerade einmal eine eine Hundertstel für Zubčić!

Stefan Luitz (GER) vs. Simon Maurberger (ITA) Schade! Stefan Luitz war im ersten Run so gut unterwegs, jetzt aber leistet er sich einen Fehler bei der letzten Welle und scheidet aus. Damit ist auch klar, dass der DSV-Läufer im Kampf um die kleine Kristalllkugel nicht mehr mitmischen wird.

Fabio Gstrein (AUT) vs. Pavel Trikhichev (RUS) Fabio Gstrein war im ersten Run zurück, entsprechend geht sein Starttor jetzt ein bisschen später auf. Der ÖSV-Athlet lässt sich von seinem Rückstand aber nicht verunsichern, fährt sein Rennen sauber und sichert das Ticket für die nächste Runde.

Thibaut Favrot (FRA) vs. Kristoffer Jakobsen (SWE) Thibaut Favrot zündet hier ein Feuerwerk! Der Franzose macht sofort Volldampf, geht voll auf Risiko und profitiert auch noch von einem Fehler des Konkurrenten. Die zahlreichen Zuschauer bejubeln das Weiterkommen ihres Athleten!

Tommy Ford (USA) vs. Štefan Hadalin (SLO) Jetzt wird entschieden, auf dem Borsotti im zweiten Run treffen wird. Ford oder Hadalin? Der US-Amerikaner liegt zunächst souverän vorn, zum Ende des Rennens aber wird es noch einmal richtig eng und Hadalin kommt noch einmal ran. Am Ende aber kann sich Ford durchsetzen und zieht mit vier Hundertsteln Vorsprung in die nächste Runde ein.

Tanguy Nef (SUI) vs. Giovanni Borsotti (ITA) Es geht in die Rückläufe und die ersten Starter sind bereits auf der Strecke. Nef nimmt 0,26 Sekunden Rückstand mit, kann er das jetzt noch einmal aufholen? Nef macht seine Sache zunächst nicht schlecht, dann aber leistet er sich den Fehler und fährt kurz vor dem Ziel am Tor vorbei. Borsotti ist eine Runde weiter, Nef ist ausgeschieden!

Luca De Aliprandini (ITA) vs. Timon Haugan (NOR) Zum Abschluss der ersten Runs erwartet uns noch einmal eine spannende Paarung. Luca De Aliprandini war in der Qualifikation als Zweiter richtig stark unterwegs, sein K.o.-Gegner Timon Haugan überraschende gestern mit Platz zwei im Slalom. Mal sehen, wer heute am Ende die Nase vorn hat und sich nach den zwei Läufen das Ticket für die nächste Runde zieht. Souverän absetzen kann sich er Italiener aber nicht und auch hier wird es gleich noch einmal spannend werden im zweiten Lauf.

Rasmus Windingstad (NOR) vs. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Rasmus Windingstad kämpft mit Bandscheibenprobleme, davon ist aber jetzt nicht viel zu sehen und er kann sich nach einem Fehler von Kilde beim ersten Übergang mit 0,21 Sekunden gegen den erfahreneren Teamkollegen durchsetzen.

Erik Read (CAN) vs. Cyprien Sarrazin (FRA) Sarrazin verpatzt es am ersten Übergang und scheidet aus. Somit nimmt Read 0,50 Sekunden Vorsprung mit in das zweite Aufeinandertreffen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen vs. Loic Meillard (SUI) Leif Kristian Nestvold-Haugen kommt gut vom Start weg, hat dadurch einen kleinen Vorsprung, den Loic Meillard nicht mehr aufholen kann. Mit 0,13 Sekunden geht er in den zweiten Lauf.

Marco Schwarz (AUT) vs. Henrik Kristoffersen (NOR) Marco Schwarz hat eine schwere Aufgabe zu lösen. Er bekommt es mit Henrik Kristoffersen zu tun. Der Norweger war nur wegen eines Fehlers in seinem 1. Lauf in der Qualifikation weit hinten rangiert worden, kämpfte sich aber mit einem starken zweiten Lauf immerhin noch in den Wettkampf. Er hat also mehr drauf, als seine Startnummer zunächst vermuten lässt. Schwarz aber macht seine Sache gut, ist sofort vorne und nimmt 0,10 Sekunden Vorsprung mit in den zweiten Run.

Žan Kranjec (SLO) vs. Viktor Muffat-Jeandet (FRA) Kranjec lässt sich hier die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und fährt schon im ersten Run einen großen Vorsprung zu seinem Konkurrenten raus. Da müsste schon viel passieren, wenn ihn der Franzose im zweiten Lauf noch schnappen möchte.

Alexander Schmid (GER) vs. Roland Leitinger (AUT) Alexander Schmid macht es seinem Teamkollegen nach und kann seinen ersten Run ebenfalls souverän für sich entscheiden. Von oben bis unten passte da alles zusammen und er nimmt 0,29 Sekunden mit.

Mathieu Faivre (FRA) vs. Alexis Pinturault (FRA) Es geht ins inner-französische Duell zwischen Alexis Pinturault und Mathieu Faivre! Beide leisten sich einen Fehler beim ersten Übergang, Pinturault kann das aber besser ausbügeln und kommt mit einem mehr als deutlichen Vorsprung durch's Ziel. Da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen.

Fabian Wilkens Solheim (NOR) vs. Linus Straßer (GER) In den Qualifikationsläufen holte Straßer die vierbeste Gesamtzeit, nun heißt es das im eigentlichen Wettkampf gegenüber den Norweger Solheim zu unterstreichen. Wie vorhin kommt es auch jetzt wieder zu einer Penalty-Time, nachdem Solheim am Tor vorbeifährt. 0,50 Sekunden Vorsprung vor Straßer.

Thomas Tumler (SUI) vs. Trevor Philp (CAN) Das Ding ist dieses Mal schnell entschieden. Trevor Phip geht seinen Run viel zu aggressiv an, leistet sich dadurch einen dicken Fehler und kommt schnell deutlich ins Hintertreffen. Tumler hat einen Penalty-Time-Vorsprung von 0,50 Sekunden für den zweiten Lauf.

Filip Zubčić (CRO) vs. Lucas Braathen (NOR) Es scheint heute auf viele spannende Läufe hinauszulaufen! Auch in diesem Duell geben sich die Starter nichts und gerade einmal neun Hundertstel beträgt der Unterschied im Ziel.

Stefan Luitz (GER) vs. Simon Maurberger (ITA) Kann Luitz seinen Podestplatz beim ersten Parallel-Event in dieser Saison wiederholen? Dafür muss der Deutsche zunächst einmal den Italiener Maurberger knacken und der hat sich in der Qualifikation gar nicht so dumm angestellt. Luitz startet ordentlich, leistet sich dann aber einen Fehler auf der Bodenwelle und kommt so ins Hintertreffen. 0,16 Sekunden Rückstand nimmt er mit in den zweiten Lauf.

Fabio Gstrein (AUT) vs. Pavel Trikhichev (RUS) Es gilt für den ersten Österreicher. Was kann Fabio Gstrein in seinem Lauf gegen Pavel Trikhichev zeigen? Auf dem Papier ist Gstrein der stärkere Fahrer in diesem Duell, doch das muss er jetzt erst einmal im Wettkampf beweisen. Ganz gelingen tut ihm das leider nicht, nachdem er sich einen kleinen Fehler leistet, ist sein direkter Gegner sofort vorne und kommt als Erster über die Linie. Mit neun Hundertstel Rückstand ist aber noch viel drin im zweiten Lauf.

Kristoffer Jakobsen (SWE) vs. Thibaut Favrot (FRA) Das französische Publikum feuert ihren Athleten an, doch was nutzt das? Jakobsen hat zunächst die Nase vorn, ab dem Mittelteil kann Favrot aber noch einmal aufholen und schließlich kommt er nur um drei Hundertstel hinter dem schwedischen Konkurrenten ins Ziel.

Tommy Ford (USA) vs. Štefan Hadalin (SLO) Es geht in den nächsten Run. Es messen sich Tommy Ford und Štefan Hadalin. Der Lauf ist eng, nachdem sich Ford einen kleinen Fehler leistet! Ganz knapp geht das Duell aus, so dass es gleich spannend bleiben dürfte.

Giovanni Borsotti (ITA) vs. Tanguy Nef (SUI) Das erste Duell des heutigen Wettkampfes steht an. Tanguy Nef aus der Schweiz hat dabei eine harte Nuss zu knacken, denn in der Qualifikation lieferte sein Gegner Borsotti zwei starke Läufe ab. Mal sehen, wer jetzt im eigentlichen Wettkampf die Nase vorn haben wird. Borsotti erwischt einen starken Start und liegt sofort vorne, im Mittelteil kann Nef noch einmal aufholen, am Ende aber bleibt der Italiener vorne. 0,26 Sekunden Vorsprung nimmt er mit in den zweiten Lauf.

Das Swiss-Team Im Team der Schweiz werden heute Loic Meillard die größten Chancen auf ein gutes Ergebnis zugesprochen, der sich in der Qualifikation deutlich stärker als die Teamkollegen zeigte. Zu ihm gesellen sich in der ersten Runde Thomas Tumler und Tanguy Nef, der die Qualifikationsläufe mit Platz 32 geradeso überstanden hatte.

Dreimal Österreicher Ebenfalls mit drei Athleten im eigentlichen Wettkampf vertreten sin die Österreicher. Das beste Resultat der Qualifikation im ÖSV-Team sicherte sich Marco Schwarz als Sechster. Auch Fabio Gstrein qualifizierte sich mit Platz acht unter den besten Zehn. Mit dabei ist auch Roland Leitinger, der in Alta Badia Rang drei in diesem Format geholt hatte.

Die deutschen Fahrer Von den deutschen Startern haben in Chamonix drei Athleten die Qualifikationsrunde überstanden. Besonders gut schlug sich daraus Luis Straßer, der die viertbeste Zeit gefahren war. Neben ihm sehen wir gleich auch Alexander Schmid und Stefan Luiz in der Vorrunde wieder.

Windingstad mit einem Sieg Den bisher einzigen Parallel-Riesenslalom in dieser Saison hatte in Alta Badia der Norweger Rasmus Windingstad für sich entschieden, der damit auch die separate Wertung anführt, für die es in diesem Winter erstmals eine kleine Kugel geben wird. DSV-Rennläufer Stefan Luitz war auf Platz zwei gefahren. Für Roland Leitinger hatte es für Platz drei gereicht.

Der Modus Der Parallel-Riesenslalom wird im K.o.-System gestartet. Es treten also jeweils zwei Herren in zwei Kursen, die nebeneinander möglichst identisch gesteckt sind (rot und blau), gegeneinander an. So kann der Zuschauer den Abstand zwischen den Fahrern live mitverfolgen. Nach der ersten Runde geht es über das Achtel-, Viertel- und Halbfinale ins große und kleine Finale, wo dann schließlich das Podest ausgefahren wird. Während in der ersten Runde noch jeweils zwei Läufe auf dem Plan stehen, geht es danach nur noch in einem Lauf ums Weiterkommen.