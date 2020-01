Liveticker

Rebensburg: "Ich weiß, ich habe es drauf"

Tatsächlich durchläuft die Olympiasiegerin von 2010 eine der schwierigsten Phasen ihrer erfolgreichen Karriere. In ihrer Paradedisziplin Riesenslalom hat sie den Anschluss an die Weltspitze verloren, zuletzt hatte sie in Lienz als 14. stolze 3,38 Sekunden Rückstand auf Siegerin Mikaela Shiffrin (USA). Beim Riesenslalom am Samstag (18.01.20) in Sestriere soll es besser laufen als zuletzt: "In Sestriere sind wir schon lange keine Rennen mehr gefahren. Soweit ich mich erinnere, ist der Hang dort nicht wirklich einfach. Es wird also mit Sicherheit eine Herausforderung. Für die Rennen habe ich mir vorgenommen, dort weiterzumachen, wo ich in Courchevel aufgehört habe: technisch sauber und gut Ski zu fahren. Darauf freue ich mich", sagt Rebensburg