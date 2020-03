Liveticker

Startnummer 30: Thomas Tumler (SUI) Und mit einem weiteren Ausfall enden die Top 30: Tumler mit einem Innenskifehler.

Startnummer 29: Riccardo Tonetti (ITA) Der Italiener muss bangen um Durchgang zwei: 3,01 Sekunden Rückstand und Platz 23, das wird eng.

Startnummer 28: Cedric Noger (SUI) Ordentlicher, aber nicht überragender Lauf des Schweizers: Noger mit 2,15 Sekunden Rückstabnd auf Platz 13 und damit wohl sicher im zweiten Durchgang.

Startnummer 27: Thibaut Favrot (FRA) Sturz! Der dritte Ausfall des Rennens! Favrot verlässt sich etwas zu sehr auf den Innenski, dann ein Schlag auf den Außenski, er kann nicht mehr korrigieren - und da liegt er im Schnee.

Startnummer 26: Trevor Philp (CAN) Wie sein Landsmann Read zuvor holt er doch noch einiges raus aus der Piste, oben noch auf Top-Ten-Kurs unterwegs. Dann dreht er aber bei ein, zwei Schwüngen zu weit und bremst sich selbst aus. Bis ins Ziel sammelt er deutliche 3,47 Sekunden Rückstand und reiht sich zwischen den beiden Österreichern hinten als Vorletzter ein.

Startnummer 25: Ryan Cochran-Siegle (USA) Da rutscht er mehr, als er die Tore sauber umkurvt. 2,84 Sekunden Rückstand, Platz 19 für den US-Amerikaner.

Startnummer 24: Erik Read (CAN) Der Kanadier nicht perfekt, aber doch mit einigen tollen Schwüngen unterwegs. Er zeigt, dass man doch noch etwas aus der Piste herausholen kann. Kommt direkt hinter Feller als 17. an.

Startnummer 23: Manuel Feller (AUT) Kommt doch noch ein Erfolgserlebnis für Österreich? Immerhin hat der österreichische Trainer den Kurs gesteckt. Feller macht's etwas besser als Leitinger und Schwarz, sein Rückstand im Ziel "nur" 2,55 Sekunden. Damit ist er 16. und wohl sicher im zweiten Lauf dabei.

Rennpause Wir schauen auf den Zwischenstand: Alexis Pinturault führt weiter vor Filip Zubcic (+0,9 Sekunden) und Zan Kranjec (+1,12). Alexander Schmid und Stefan Luitz derzeit auf den Plätzen 13 und 16.

Startnummer 22: Roland Leitinger (AUT) Auch der zweite Österreicher nur mit einem durchwachsenen Lauf. Überdreht zwei Mal an heiklen Stellen, da fehlen Speed und Hundertstel. Leitinger rettet sich gerade noch so als Vorletzter ins Ziel. Hinter ihm steht nur noch sein Landsmann Schwarz.

Startnummer 21: Stefan Luitz (GER) Der zweite deutsche Starter. Ihm wäre mal wieder ein Ausrufezeichen zu gönnen. Doch die Piste lässt jetzt doch etwas nach, auch Luitz kann dagegen nicht ankämpfen. Er müht sich zwar, doch er verliert den Kampf gegen die Piste. 2,8 Sekunden Rückstand, Platz 16 nur. Aber das reicht auf jeden Fall locker für den zweiten Lauf.

Startnummer 20: Cyprien Sarrazin (FRA) Cyprien Sarrazin probiert einiges aus, findet aber nicht so richtig in das Rennen. Sarrazin im Ziel mit großem Rückstand auf Platz 15, 2,53 Sekunden hinter seinem führenden Landsmann Pinturault.

Startnummer 19: Alexander Schmid (GER) Der aktuell beste deutsche Riesenslalom-Fahrer ist unterwegs. Der 25-jährige Allgäuer kommt gut ins Rennen, ist oben gut dabei. Zur Halbzeit aber dann doch schon 1,21 Sekunden Rückstand. Geht unten noch was? Solider Lauf von Schmid: 2,3 Sekunden Rückstand, Platz 13 - da fährt er um die Top Ten mit auf jeden Fall.

Startnummer 18: Justin Murisier (SUI) Freche Linie des Schweizers, der im Weltcup noch nie auf einem Einzelpodest stand. Geht durchaus viel Risiko, erwischt aber nicht jeden Schwung - und liegt nach einem Innenskifehler auf der Piste, der nächste Ausfall.

Rennpause Zwei Pistenhelfer bei Braathen, die ihm die Ski abklemmen. Braathen steht zumindest wieder. Hoffen wir, dass er sich da keine Knieverletzung zugezogen hat. Das sah doch recht schlimm aus.

Startnummer 17: Lucas Braathen (NOR) Das aktuelle Toptalent Norwegens: Der 19-Jährige mit Platz sechs in Sölden in die Saison gestartet. Hat er in jungen Jahren schon die Kraft für einen so intensiven Riesenslalom? Nein, gleich zwei Verschneider kurz vor dem Ziel, dann steigt er aus und liegt fix und fertig im Schnee. Der erste Ausfall des Rennens.

Startnummer 16: Marco Schwarz (AUT) Der erste Österreicher im Rennen - und oben fast mit dem Ausfall! Da kann er gleich oben gerade so einen Sturz vermeiden, eine Topzeit ist da natürlich schon früh dahin. Jetzt geht's nur noch um Schadensbegrenzung, das glückt ihm aber nicht mehr. Schwarz ist neuer Letzter, 3,67 Sekunden Rückstand.

Rennpause Kurze Unterbrechung des Rennens, die Top 15 sind durch, an der Spitze weiterhin souverän Alexis Pinturault. "Ich habe probiert, zu attackieren", sagt der Führende - so leicht deklassiert man also die Konkurrenz. Er rechnet trotzdem mit Spannung im zweiten Durchgang: Da wird er als letzter Starter sicher mit einem schon nachlassenden Piste kämpfen müssen.

Startnummer 15: Ted Ligety (USA) Der einstige Dominator in dieser Disziplin: 24 Weltcupsiege im Riesenslalom, drei Mal Weltmeister, Olympiasieger - aber er findet einfach nicht mehr den Anschluss an die Weltspitze. Hat immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen, und da ist so ein langer Lauf wie heute natürlich besonders hart. Ligety im Ziel mit 2,43 Sekunden Rückstand.

Startnummer 14: Marco Odermatt (SUI) Aktuell der stärkste Riesenslalom-Läufer der Schweiz. Doch Odermatt erwischt einen Tag zum Vergessen. Da passt nicht viel, er quält sich über die Piste, so der Eindruck. 1,94 Sekunden Rückstand - da rettet er sich nur mit einem starken Schlussdrittel noch in die Top Ten.

Startnummer 13: Loic Meillard (SUI) Der Schweizer schon mit einer Kristallkugel in diesem Winter: Er schnappte sich den Weltcup in den Parallelwettbewerben. Eigentlich kann er Riesenslalom fahren. Hat sich in Japan beim einem Sturz aber am Schienbein verletzt, er kann derzeit nicht so richtig den Druck auf die Ski bringen. Meillard ist das neue Schlusslicht.

Startnummer 12: Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der Gesamtweltcupführende, in dieser Saison auch schon mit einigen starken Auftritten im Riesenslalom. Platz acht belegt er in dieser Disziplin derzeit. Eigentlich ja ein Speedspezialist, dafür fährt er phasenweise stark in diesem Lauf. Aber man merkt, dass er mit diesem anspruchsvollen Kurs doch arg zu kämpfen hat. Kilde im Ziel mit 1,88 Sekunden Rückstand aber noch in den Top Ten.

Startnummer 11: Luca De Aliprandini (ITA) Wenn es einen konditionsstarken Fahrer gibt, dann ihn. Hilft ihm das bei diesem langen Riesenslalom heute? Oben zeigt er, dass er an der Weltspitze dran ist, drittbeste Zwischenzeit. Sehr freche, enge Linie, die er im Mittelteil wählt. Aber nicht ganz perfekt: Platz sieben und 1,72 Sekunden Rückstand.

Startnummer 9: Victor Muffat-Jeandet (FRA) Die Franzosen ja mit einem extrem starken Team in diesem Winter. Auch Muffat-Jeandet derzeit in den Top Ten im Riesenslalom. Doch er findet nicht die richtige Mischung aus Aggressivität und "laufen lassen". Muffat-Jeandet kommt als Letzter an mit fast drei Sekunden Rückstand.

Startnummer 9: Gino Caviezel (SUI) Der jüngere der Caviezel-Brüder, genau wie Mauro in dieser Saison mit starker Form. Heute trifft er einige Schwünge aber überhaupt nicht, muss viel korrigieren - das war leider nix diesmal. Caviezel reiht sich als Vorletzter ein, über zwei Sekunden Rückstand.

Startnummer 8: Matts Olsson (SWE) Stark, der Schwede! Nur 18 Hundertstel Rückstand bei der ersten Zwischenzeit, 74 dann bei der zweiten - damit ist er noch auf Podestkurs unterwegs. Fährt insgesamt vielleicht etwas zu ruhig, zu lässig. Da geht ihm wohl auch die Kraft aus unten. 1,38 Sekunden Rückstand, das bedeutet derzeit Platz fünf.

Startnummer 7: Mathieu Faivre (FRA) Hinter Pinturault derzeit der zweitbeste Riesenslalom-Läufer im französischen Team. Auch er wie Zubcic mit einer sehr direkten Linie, so ganz passt die aber nicht. Faivre mit 1,27 Sekunden Rückstand aber auf Platz vier und damit voll dabei im Kampf um die Podestplätze,

Startnummer 6: Filip Zubcic (CRO) Auch Zubcic mit einer überragenden Saison bisher. Gewann in Naeba in Japan als erster Kroate überhaupt einen Riesenslalom. Er riskiert eine enge, schnelle Linie - und belohnt sich damit! Vielleicht etwas zu viel Risiko, trotzdem stark: Platz zwei, neun Zehntel hinter Pinturault.

Startnummer 5: Tommy Ford (USA) Der US-Amerikaner bisher mit einer starken Riesenslalom-Saison, war Sieger in Beaver Creek beim "Heimspiel", derzeit Fünfter im Disziplinen-Weltcup. Stark unterwegs oben, da waren nur Pinturault und Kristoffersen schneller bisher. Gibt dann im Mittelteil Gas, zweitbeste Zwischenzeit! Und dann ähnlich wie bei Nestvold-Haugen ein dicker Patzer, die Topzeit ist weg. Ford im Ziel mit 1,86 Sekunden Rückstand.

Startnummer 4: Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) Die aktuelle Nummer sechs im Riesenslalom-Weltcup. Bei den Zwischenzeiten wirkt das angesichts des Toplaufs von Pinturault sicher bei den nächsten Fahrern eher langweilig. Nestvold-Haugen zru Halbzeit fast eine Sekunde zurück. Aber damit liegt er nur knapp hinter Kranjec und Kristoffersen. Baut aber dann doch ein, zwei Fehler ein, er wirkt konditionell nicht fit. 2,07 Sekunden Rückstand im Ziel.

Startnummer 3: Alexis Pinturault (FRA) Der Franzose schnappte sich in Hinterstoder ja schon eine Kristallkugel, die für die alpine Kombination. Auch im Riesenslalom-Weltcup hat er noch Chancen auf Platz eins und auch im Gesamtweltcup. Und der will's wissen, hat zur Halbzeit schon über acht (!) Zehntel Vorsprung! Und Pinturault legt unten nach: 1,12 Sekunden Vorsprung im Ziel, sensationelle Fahrt, fast eine Machtdemonstration.

Startnummer 2: Zan Kranjec (SLO) Der Mann im roten Trikot, der Führende im Riesenslalom-Weltcup: Zan Kranjec legt los. Zehn Punkte Vorsprung hat er nur vor Kristoffersen. Auch er muss viel arbeiten oben, es ist nicht leicht, die Ski laufen zu lassen. Im oberen Teil liegt die Piste noch im Schatten, dann geht's in die Sonne. Und da gefällt's Kranjec! Holt unten richtig was raus, drei Zehntel Vorsprung im Ziel!

Startnummer 1: Henrik Kristoffersen (NOR) Der Norweger eröffnet das Rennen. Eins ehr drehender Kurs im oberen Teil, da ist Kristoffersen doch gleich gefordert. Die Piste wirkt etwas unruhig, da müssen die Fahrer heute viel arbeiten - konditionell eine echte Herausforderung. Kristoffersen mit der ersten Richtzeit: 1:25,72 Minuten

Beste Bedingungen Sonnenschein im Ziel, harter Schnee, drei Grad Plus - die Piste ist bestens präpariert. Es kann pünktlich losgehen.

Die deutschen Starter Beim Deutschen Skiverband (DSV) vor allem Alexander Schmid und Stefan Luitz die Hoffnungsträger. Daneben sind Bastian Meisen und Julian Rauchfuss am Start.

Noch keine Vorentscheidung Im Riesenslalom-Weltcup ist es spannend, wie lange nicht: Locker zehn bis zwölf Fahrer haben noch Chancen auf die kleine Kristallkugel. Derzeit in Führung ist der Slowene Zan Kranjec mit 344 Punkten, gefolgt vom Norweger Henrik Kristoffersen (334) und dem Kroaten Filip Zubcic (288) und Alexis Pinturault aus Frankreich (ebenfalls 288).

Willkommen in Hinterstoder Guten Morgen aus Österreich von einem verlängerten Ski-alpin-Wochenende: In Hinterstoder findet heute noch ein Riesenslalom statt.