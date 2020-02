Liveticker

Es ist oben schon sehr weich, der US-Amerikaner liegt da schon weit zurück. Er fährt aber auch sehr verhalten. Im Steilhang hat er große Probleme, nicht am Tor vorbeizufahren. Großer Rückstand und vorerst der siebte Platz. Lokalmatador Kriechmayr liegt weiter in Front.

Das war eng, Vincent Kriechmayr aus Österreich liegt weiter in Führung, jetzt der Franzose Pinturault. Er will sich Punkte für den Gesamtweltcup sammeln. Ist oben sehr gut dabei, sogar schneller als Kriechmayr. Jetzt kommt er ins Ziel und auch er verliert im unteren Teil. Platz drei vorerst.

Der Schweizer kann sich noch berechtigte Hoffnungen auf die kleine Kugel machen. Hinter Kilde ist er derzeit Zweiter. Und er kommt gut rein, liegt bei der ersten Zwischenzeit vorn. Eine ganz andere Körperhaltung als Ferstl vor ihm. Die Strecke gibt also doch einiges her. Unten wird es aber knapp, Caviezel verliert und im Ziel fehlen 0,05 Sekunden zu Platz eins.

Vier Rennen, vier Sieger

in den vier Super-G-Rennen der Saison gab es vier verschiedene Sieger. VIncent Kriechmayr siegte in Gröden, Kjetil Jansrud in Kitzbühel, Kilde in Saalbach-Hinterglemm und Matthias Mayer in Lake Loise.